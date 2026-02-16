Maritimul conduce, feroviarul revine – cum s-au împărțit exporturile agricole în sezonul 2025–2026

09:20

Agarista Agricola a organizat, la Bălți, al doilea seminar regional dedicat fermierilor din nordul Republicii Moldova, un eveniment aplicat, construit pe realitățile din câmp și pe nevoia tot mai accentuată de soluții adaptate schimbărilor climatice și structurii actuale a culturilor. Întâlnirea a reunit producători agricoli din mai multe raioane și a pus accent pe starea […]