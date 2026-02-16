Impozitul funciar din 2023–2025 poate fi dedus din TVA de rambursat către fermieri

15:40

Semănăturile de grâu din Ucraina ar putea scădea în anul curent cu 5% față de 2025, urmând să se situeze la puțin sub 5 milioane de hectare. Acestea sunt primele prognoze privind suprafețele însămânțate cu cereale pentru anul 2026, realizate de analiștii agenției „APK-Inform”. În plus, suprafața cultivată cu orz este estimată la 1,1 milioane […]