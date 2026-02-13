Conferința Lidea dedicată sorgului: „Sorgul consumă cu 50% mai puțină apă pentru o tonă de recoltă, comparativ cu porumbul”
Agrobiznes, 13 februarie 2026 06:10
Compania Lidea, lider în producerea soluțiilor de calitate și inovatoare în domeniul sorgului, a organizat recent, la Chișinău, Conferința națională a sorgului – „Sorgul – cultura viitorului”. Evenimentul a fost dedicat fermierilor, specialiștilor din agricultură și actorilor din lanțul agroalimentar interesați de alternative viabile la porumb și a adus în fața acestora specialiștii Lidea din Moldova, […]
Acum 24 ore
14:00
Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de carne proaspătă de pasăre, precum și produse din carne de pasăre. Ca urmare a acestei […]
11:40
150 de fermieri au fost instruiți la Soroca privind completarea cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole # Agrobiznes
Fermieri din 5 raioane ale țării au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole, în contextul noilor cerințe de protecție a solului și trasabilitate a producției. Peste 150 de producători agricoli din raioanele Soroca, Dondușeni, Florești, Drochia și Șoldănești au participat la seminarul de transfer de cunoștințe […]
10:10
După nouă ani petrecuți în Italia, unde a locuit și a studiat, Denis Pruteanu, în vârstă de 26 de ani, a decis să revină în Republica Moldova pentru a investi în afacerea familiei. De trei ani, tânărul face zilnic naveta din Chișinău spre satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă și peste […]
09:40
În vederea prevenirii și controlului unor boli ale animalelor cu impact major asupra sănătății publice și a sectorului zootehnic, Guvernul a aprobat Norma sanitară veterinară privind utilizarea anumitor medicamente de uz veterinar. Documentul prevede reguli pentru utilizarea vaccinurilor și a altor produse medicinale veterinare. Intervențiile vor fi realizate controlat, justificat și în condiții de siguranță. […]
Ieri
17:00
Guvernul a aprobat Regulamentul ce stabilește cerințele de sănătate animală și de certificare pentru animalele acvatice, precum și pentru produsele de origine animală provenite de la acestea. Noile reglementări stabilesc reguli privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspândirii bolilor. „Proiectul are drept obiectiv consolidarea cadrului de protecție a […]
16:10
Iurie Scripnic își încheie mandatul de secretar de stat, după mai bine de 4 ani de activitate # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că, începând cu data de 11 februarie curent, Iurie Scripnic este eliberat din funcția de secretar de stat, în baza cererii de demisie. Mandatul său a început în luna septembrie 2021, perioadă în care a coordonat domenii ce țin de politicile în sectorul zootehnic, bunăstarea și sănătatea animalelor, precum […]
13:20
Expoziția Internațională MOLDAGROTECH SPRING revine în perioada 11–14 martie 2026, la CIE Moldexpo, reunind lideri ai industriei agro, producători și inovatori din țară și de peste hotare. Ajunsă la cea de-a 47-a ediție, expoziția marchează începutul unui nou sezon agricol prin prezentarea celor mai noi tehnologii inteligente, utilaje moderne și soluții sustenabile dedicate fermierilor și […]
11:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aduce la cunoștința producătorilor și exportatorilor de produse agroalimentare disponibilitatea instrumentului digital „Pesticide MRL Tracker”, dezvoltat de platforma agrinfo.eu. Această resursă este esențială în contextul necesității de a asigura conformitatea produselor destinate pieței Uniunii Europene cu reglementările privind siguranța alimentară. Platforma permite monitorizarea modificărilor recente și viitoare ale limitelor maxime de […]
10:10
Republica Moldova participă, în mod tradițional, și în acest an la BIOFACH, cea mai mare expoziție internațională dedicată produselor ecologice, care are loc anual în luna februarie la Nürnberg, Germania. Prezența Moldovei la BIOFACH reflectă continuitatea și maturizarea sectorului ecologic național, precum și interesul constant al producătorilor autohtoni pentru piețele internaționale, în special cele din […]
09:10
Fermierii pot beneficia de consiliere pe tot parcursul ciclului de producere. Termen-limită: 23 februarie 2026 # Agrobiznes
Fermierii din Republica Moldova au posibilitatea să acceseze servicii de consiliere agricolă continuă, adaptate fiecărei etape din ciclul de producere, printr-un apel lansat de Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Programul vizează în special fermele micro, mici și mijlocii din sectorul vegetal, zootehnic sau mixt, care au […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
În 2025, Syngenta Moldova a organizat, în parteneriat cu CAP Agro Badicul, un lot demonstrativ de porumb în zona de sud a țării, o regiune cunoscută pentru deficitul cronic de apă și stresul termic din perioadele-cheie de vegetație. Lotul a inclus 12 hibrizi de porumb, cu grupe de maturitate cuprinse între FAO 250 și FAO […]
10 februarie 2026
18:30
Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere Agrocereale a desfășurat Adunarea Generală a membrilor, în cadrul unei ședințe de lucru dedicate stabilirii priorităților strategice și consolidării structurii de conducere. Pe agenda reuniunii s-a aflat, în prim-plan, evaluarea activității executive și reconfirmarea echipei manageriale pentru perioada următoare. În urma procesului de vot și a […]
17:50
16:20
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier că, potrivit datelor transmise de autoritățile competente din Republica Bulgaria, vor fi instituite restricții temporare de circulație pentru anumite categorii de vehicule, pe durata sărbătorilor oficiale din anul 2026. Măsurile vizează sectoare ale autostrăzilor Trakia, Hemus și Struma și vor fi aplicate în zilele și intervalele […]
15:20
Interpoma, singurul târg internațional dedicat exclusiv industriei mărului, va reveni în perioada 25–27 noiembrie 2026, la Fiera Bolzano, Italia, cu un focus clar pe tehnologiile de aplicare și digitalizarea proceselor din livezile moderne. Organizatorii au anunțat temele principale ale ediției din 2026 în cadrul Fruit Logistica Berlin, subliniind că noua ediție va consolida rolul Interpoma ca platformă globală […]
14:20
Cetățenii care cresc animale în gospodăriile casnice că au dreptul să comercializeze surplusul de produse de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne. Astfel sunt susținute gospodăriile nonprofesionale și este facilitat accesul la produse locale proaspete și de calitate, fără intermediari. Exercitarea acestui drept este condiționată de respectarea cerințelor sanitar-veterinare stabilite de legislație, care […]
13:50
Vinificatorii moldoveni reprezintă Republica Moldova la Wine Paris & Vinexpo Paris 2026 # Agrobiznes
Republica Moldova participă, în perioada 9–11 februarie 2026, la unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate industriei vinului și băuturilor spirtoase – Wine Paris & Vinexpo Paris, desfășurat la Paris. Prezența la acest eveniment reflectă eforturile continue de promovare a vinurilor moldovenești pe piețele externe și de consolidare a imaginii țării ca origine vitivinicolă […]
11:50
Mas Seeds a prezentat la Chișinău portofoliul de hibrizi și soluții adaptate agriculturii din Moldova # Agrobiznes
La Chișinău a avut loc un eveniment dedicat fermierilor, în cadrul căruia compania Mas Seeds a prezentat portofoliul său de hibrizi de porumb și floarea-soarelui, alături de serviciile agronomice care completează genetica. Întâlnirea a reunit aproximativ 70 de fermieri din centrul și sudul Republicii Moldova, interesați de soluții adaptate unui context agroclimatic tot mai impredictibil. […]
10:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole în Republica Moldova, care va analiza cadrul actual de gestionare a riscurilor și va formula recomandări pentru alinierea mecanismelor existente la standardele și bunele practici recunoscute la nivel european și internațional. Studiul este realizat cu sprijinul Proiectului „Dialogul Moldo-German privind […]
09:40
CE propune eliminarea uleiului de palmier și de soia, din schemele de energie regenerabilă # Agrobiznes
Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind un proiect de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/807, care propune eliminarea treptată, până în 2030, a biocombustibililor produși din ulei de palmier și ulei de soia. Conform propunerii, după această dată, companiile supuse cotelor UE pentru energie regenerabilă nu vor mai putea include acești biocombustibili în […]
06:10
Omnia Europe SA a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare industrială odată cu punerea în funcțiune, în luna aprilie 2025, a fabricii dedicate procesării porumbului Waxy. Această investiție reprezintă un pas important atât pentru companie, cât și pentru fermierii care aleg să se implice într-un proiect construit pe termen lung, bazat pe beneficii economice predictibile […]
9 februarie 2026
17:30
Moldova a început anul 2026 cu un ritm bun al exporturilor de struguri de masă. În luna ianuarie, au fost livrate aproape 9.200 de tone către 21 de țări, iar veniturile din export au ajuns la 7,6 milioane USD. Prețul mediu de export s-a situat la 0,83 USD/kg, potrivit datelor Logos Press. Rezultatul este considerat […]
15:40
Semănăturile de grâu din Ucraina ar putea scădea în anul curent cu 5% față de 2025, urmând să se situeze la puțin sub 5 milioane de hectare. Acestea sunt primele prognoze privind suprafețele însămânțate cu cereale pentru anul 2026, realizate de analiștii agenției „APK-Inform”. În plus, suprafața cultivată cu orz este estimată la 1,1 milioane […]
13:40
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova din perioada iulie 2025–ianuarie 2026 se mențin într-un ritm modest, chiar dacă, raportat la sezonul precedent, dinamica indică o anumită revenire. În primele șapte luni ale sezonului curent au fost exportate 109,8 mii tone de porumb, un volum de peste două ori mai mare decât în aceeași perioadă a […]
11:20
Agenția Navală a Republicii Moldova a demarat, începând cu anul curent, aplicarea efectivă a controlului statului port (Port State Control – PSC) în Complexul portuar Giurgiulești, transmite MOLDPRES. Controlul statului port reprezintă o cerință internațională și are drept scop verificarea respectării standardelor internaționale de siguranță a navigației, securitate maritimă, protecția mediului, precum și condițiile de […]
10:30
Valoarea exportului de floarea-soarelui atinge niveluri fără precedent – procesarea internă vulnerabilă # Agrobiznes
În intervalul august 2025 – ianuarie 2026, exporturile de floarea-soarelui din Moldova au atins cel mai mare volum din istoria recentă, confirmând cultura oleaginoasă drept principal pilon al exporturilor agricole. Cu un total de 494 269 tone livrate peste hotare, sezonul se definitivează ca record absolut, depășind cu 40% nivelul perioadei similare din anul precedent, […]
8 februarie 2026
13:00
China accelerează extinderea culturilor modificate genetic, pentru securitatea alimentară # Agrobiznes
China face un pas strategic spre producția internă de culturi modificate genetic, marcând o schimbare de politică agricolă în perioada 2025–2026. Cel mai mare importator mondial de porumb și soia trece de la utilizarea organismelor modificate genetic exclusiv pentru procesarea furajelor importate la dezvoltarea unei producții comerciale interne, la scară largă, de porumb și soia […]
7 februarie 2026
13:10
Conferința AgTech 2026 va găzdui prezentarea Agrotek Park, un nou proiect dedicat dezvoltării unui ecosistem integrat de smart agriculture, care își propune să accelereze adoptarea tehnologiilor moderne în agricultură și să conecteze fermierii, companiile, startup-urile și instituțiile relevante din domeniu. În cadrul evenimentului vor fi prezentate etapele de dezvoltare ale Agrotek Park, viziunea din spatele […]
6 februarie 2026
16:20
Industria europeană a fructelor și legumelor proaspete a traversat un an 2025 extrem de dinamic, marcat de fenomene meteo extreme, schimbări în comportamentul consumatorilor și ajustări ale producției regionale. Cu toate acestea, oferta totală a rămas stabilă, susținută de funcționarea piețelor interne, structuri comerciale flexibile și eficiența generală a sectorului. Aceste concluzii sunt incluse în […]
15:20
Importurile de porumb ale UE se reconfigurează: Brazilia câștigă teren, Ucraina pierde din cotă, Spania schimbă direcția # Agrobiznes
Pe măsură ce anul de comercializare a porumbului avansează, structura importurilor Uniunii Europene se modifică vizibil, sub influența contextului geopolitic, a problemelor logistice și a sensibilității ridicate la preț a principalilor cumpărători. UE rămâne al doilea cel mai mare importator de porumb la nivel mondial, însă originea mărfii și fluxurile comerciale intră într-o nouă etapă […]
14:50
Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj în Republica Moldova a fost suspendat temporar, iar circulația rutieră se desfășoară cu dificultăți pe întreg teritoriul țării, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a formării ghețușului, anunță autoritățile, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Vamal, la acest moment sunt instituite restricții de circulație pentru camioane pe traseele naționale, fiind […]
12:30
Procesarea florii-soarelui în UE rămâne la minimul ultimilor 9 ani, în pofida creșterii din T4 2025 # Agrobiznes
Volumele de procesare a semințelor de floarea-soarelui în Uniunea Europeană au crescut în perioada octombrie–decembrie 2025, însă au rămas semnificativ sub nivelul din aceeași perioadă a anului precedent, potrivit Oil World. Potrivit sursei, procesarea oleaginoasei în intervalul menționat a fost de aproximativ 2,1 milioane tone, ceea ce reprezintă o creștere de 7% față de anul […]
12:30
Parlamentul a respins moțiunea simplă înaintată asupra politicilor ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Moțiunea simplă, semnată de 42 de deputați și prezentată în plen la 18 decembrie 2025, a fost supusă votului la 5 februarie 2026 și nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiind susținută de 34 de deputați. În cadrul dezbaterilor, ministra Agriculturii […]
09:20
Agarista Agricolă își extinde portofoliul pentru sezonul agricol 2026, depășind 100 de substanțe active și adăugând 20 de produse nou înregistrate # Agrobiznes
Agarista Agricola a organizat, la Bălți, al doilea seminar regional dedicat fermierilor din nordul Republicii Moldova, un eveniment aplicat, construit pe realitățile din câmp și pe nevoia tot mai accentuată de soluții adaptate schimbărilor climatice și structurii actuale a culturilor. Întâlnirea a reunit producători agricoli din mai multe raioane și a pus accent pe starea […]
5 februarie 2026
17:20
Simplificarea procedurilor pentru mediul de afaceri: certificatele fitosanitare se eliberează gratuit # Agrobiznes
Operatorii din domeniul agroalimentar vor obține gratuit certificatele fitosanitare necesare pentru export, odată cu intrarea în vigoare, din 5 februarie 2026, a Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și are ca scop facilitarea exportului produselor moldovenești, prin excluderea taxei pentru […]
16:20
Agricultura Republicii Moldova rămâne un sector funcțional, aflat într-un proces de transformare, nu unul în colaps. Aceasta este poziția prezentată de Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterii moțiunii simple inițiate de opoziția parlamentară împotriva politicilor MAIA. Intervenția ministrei a avut loc în contextul examinării moțiunii semnate de 42 […]
15:40
Merele, strugurii și prunele moldovenești, promovate la Berlin: 13 companii din țară participă la Fruit Logistica 2026 # Agrobiznes
Republica Moldova este prezentă, în perioada 4–6 februarie 2026, la Fruit Logistica, una dintre cele mai mari expoziții internaționale dedicate comerțului global cu fructe și legume. Treisprezece producători și exportatori de mere, struguri de masă și prune participă la evenimentul desfășurat la Berlin, Germania, sub brandul de țară „Moldova: taste makes the difference”, cu sprijinul […]
15:30
An de an, maib este un partener de încredere pentru agricultorii din Republica Moldova, susținându-i încă de la începutul sezonului agricol cu soluții de finanțare adaptate realităților din teren. Prin produsele sale de creditare agro și parteneriatele dezvoltate, maib sprijină investițiile care contribuie la creșterea și modernizarea sectorului agricol. În 2025, fiecare al doilea agricultor […]
14:00
Victor Bajereanu: „Am testat îngrășămintele Timac Agro la cinci culturi: +800 kg/ha la grâu, +400 la floarea-soarelui și plante mai rezistente” # Agrobiznes
Nutriția corectă a culturilor a devenit tot mai importantă pentru menținerea randamentului în contextul climatic actual. Pentru a alege opțiunea potrivită, Victor Bajereanu, directorul SRL Vilora-V.S. din satul Stolniceni, raionul Edineț, a decis să încerce colaborarea cu Timac Agro East. Cinci culturi, o singură abordare: nutriție completă și controlată În sezonul 2025, pe platforma demonstrativă […]
12:30
Grâul din Marea Neagră a urcat la maximul ultimelor trei luni, sub presiunea vremii și a logisticii # Agrobiznes
Piața grâului din regiunea Mării Negre a înregistrat o creștere până la cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni, pe fondul îngrijorărilor legate de condițiile meteo severe și de blocajele logistice. Creștere de preț susținută de vreme și transport Platts, parte a S&P Global Energy, a evaluat Milling Wheat Marker (MWM) la 230,75 dolari/tonă […]
11:20
Principalele boli la măr sunt rapănul (Venturia inaequalis), făinarea (Podosphaera leucotricha), focul bacterian (Erwinia amylovora), boala pustulelor de funingine (provocată de specii diferite de ciuperci) și putregaiul lenticelar (cauzat de ciuperci din genul Neofabraea). Toate aceste boli pot afecta și părul și vor fi explicate în detaliu în continuare. Rapănul la măr (Venturia inaequalis) Rapănul (Venturia inaequalis) este boală fungică care provoacă cele mai mari pagube la […]
10:50
Polonia se confruntă cu cea mai gravă epidemie de gripă aviară: 1,5 milioane de găini distruse # Agrobiznes
Potrivit publicației Poultry World, în voievodatul Polonia Mare (Wielkopolskie), aproximativ 1,5 milioane de găini ouătoare au fost sacrificate din cauza bolii, a anunțat Inspectoratul Veterinar Principal al țării. Acesta este al 19-lea caz de gripă aviară confirmat în Polonia de la începutul anului și al nouălea focar înregistrat în regiunea Polonia Mare. Virusul se răspândește […]
4 februarie 2026
19:50
Granturi de până la 7.500 USD pentru irigare modernă, destinate fermierilor din Moldova # Agrobiznes
Toți antreprenorii agricoli, în special tineri și femei, inclusiv cei care au beneficiat anterior de credite în cadrul Programului IFAD VIII (TRTP) pot accesa granturi în valoare de până la 7.500 USD pentru achiziționarea echipamentelor moderne și eficiente de irigare, în scopul creșterii rezilienței la schimbările climatice și al sporirii productivității agricole. Beneficiari eligibili Pot […]
17:30
Sistemele centralizate de irigații de la Călinești și Criulenii de Sus urmează să fie reabilitate cu sprijin financiar extern. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor privind un credit oferit de Agenția Franceză de Dezvoltare, destinat realizării acestui proiect. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare estimează că lucrările de reabilitare vor necesita […]
11:20
Vinul Moldovei începe 2026 în forță, cu participări strategice la cele mai mari expoziții internaționale, acolo unde sunt stabilite tendințele globale ale industriei. Sub umbrela brandului vinicol de țară „Wine of Moldova. Unexpectedly great”/ „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, vinificatorii participă, la începutul acestui an, la două dintre cele mai mari expoziții internaționale: Wine Paris, desfășurat […]
10:30
Asociația Moldova Fruct anunță selectarea companiilor interesate să participe la Expoziția Internațională Fruit Attraction 2026, care se va desfășura în perioada 6-8 octombrie la Madrid, Spania în cadrul standului de țară „moldova un gust deosebit”. Mai multe informații despre eveniment găsiți pe site-ul expoziției. Taxa de înregistrare la Fruit Attractiomn va fi calculată și distribuită solidar între companiile participante în funcție […]
09:20
Biotron – partenerul principal al conferinței AgTech 2026, va prezenta un ecosistem tehnologic complet pentru agricultură # Agrobiznes
Biotron, integrator de tehnologii agricole și distribuitor oficial XAG, alături de alte soluții performante, devine partenerul principal al Conferinței AgTech 2026, care va avea loc pe 3 martie, la Chișinău. În cadrul evenimentului, Biotron va prezenta o abordare integrată de agricultură de precizie, bazată pe combinarea mai multor tehnologii care, utilizate împreună, duc la reducerea […]
08:10
Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioada cu temperaturi extrem de joase # Agrobiznes
În contextul prognozelor meteorologice, care anunță o perioadă cu temperaturi extrem de joase, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită deținătorilor de animale o atenție sporită pentru asigurarea sănătății și bunăstării acestora. Frigul, umiditatea, gheața și alimentația necorespunzătoare reprezintă factori de risc care pot afecta sever starea fizică a animalelor. Pentru a preveni orice formă […]
3 februarie 2026
16:30
Ciorile (Corvus spp.) sunt unele dintre cele mai inteligente specii de păsări din lume, dar și printre cele mai neiubite în agricultură. Fermierii din regiunea noastră, le percep adesea ca pe o amenințare, întrucât pot produce pagube semnificative culturilor de porumb, floarea-soarelui sau cerealelor păioase, în special în faza de răsărire. Însă puțini cunosc că o parte […]
