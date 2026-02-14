Ce aduce nou Nufarm în portofoliul din Republica Moldova
Agrobiznes, 14 februarie 2026 07:00
Pregătit pentru sezonul ce se conturează, portofoliul Nufarm din Republica Moldova a fost completat cu o serie de produse noi, concepute pentru a acoperi întregul spectru de nevoi din culturile de câmp, horticultură și viticultură. În segmentul erbicidelor totale, Clinic Xtreme 540 SL intră în portofoliu ca o soluție pe bază de 540 g/l glifosat […]
• • •
Alte ştiri de Agrobiznes
Acum o oră
07:00
Pregătit pentru sezonul ce se conturează, portofoliul Nufarm din Republica Moldova a fost completat cu o serie de produse noi, concepute pentru a acoperi întregul spectru de nevoi din culturile de câmp, horticultură și viticultură. În segmentul erbicidelor totale, Clinic Xtreme 540 SL intră în portofoliu ca o soluție pe bază de 540 g/l glifosat […]
Acum 24 ore
16:30
Doru Gheorghe, fermier din județul Călărași, România, participă la AgTech 2026: „Adaptarea continuă este condiția competitivității în agricultură” # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026 de la Chișinău îl va avea printre invitați pe Doru Gheorghe, fermier din județul Călărași și membru al AIDER România – Asociația pentru Agricultură Integrată, Durabilă Economic și Rentabilă. Prezența sa aduce în prim-plan experiența unei ferme care a trecut, în mod asumat, printr-un proces amplu de modernizare tehnologică și reorganizare a […]
15:10
EuroGrain Exchange 2026 – Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre # Agrobiznes
EuroGrain Exchange 2026, București, România – cel mai important eveniment european din primăvară dedicat piețelor și afacerilor cu cereale, revine pentru al patrulea an consecutiv în capitala României, în perioada 23–24 aprilie 2026. Evenimentul va avea loc la Centrul de Congrese al Radisson Blu Hotel București, una dintre cele mai moderne și prestigioase locații de conferință […]
13:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, pentru fermierii din sectoarele de creștere a bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne. Sunt eligibile și exploatațiile de porcine și păsări din specia galinacee, pentru investiții în consolidarea măsurilor […]
12:20
Ureea rămâne baza nutriției azotate în Republica Moldova. În condițiile în care țara depinde integral de importuri, dinamica fluxurilor externe influențează direct atât strategiile traderilor, cât și planificarea fermierilor. Anul 2025 a adus fluctuații accentuate de preț, schimbări în structura livrărilor și o concentrare ridicată a pieței în mâinile câtorva operatori. În total, în 2025 […]
11:40
Piața elvețiană poate deveni o opțiune de export pentru fructele moldovenești de calitate înaltă # Agrobiznes
Moldova a reușit să facă primele livrări de fructe într-o rețea de retail din Elveția în anul precedent, după intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber cu țările EFTA de la 1 aprilie 2025. Au fost livrate prune ambalate pentru consumatorul final în caserole flow pack de un kilogram. Livrările s-au încheiat în luna […]
10:40
„Suntem pe o bombă cu ceas!” – Asociația Producătorilor de Carne de Porc acuză dezastrul din păduri: Cazul macabru de la Leova arată scăparea de sub control a Pestei Porcine # Agrobiznes
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Republica Moldova lansează un avertisment fără precedent, calificând situația epidemiologică actuală drept „critică și scăpată de sub control”. Fermierii acuză faptul că măsurile de prevenție au eșuat, iar focarele de Pestă Porcină Africană „explodează” în gospodării exclusiv din cauza gestionării dezastruoase a faunei sălbatice. Focare depistate „din greșeală”, […]
10:20
SRL „Darurile Basarabiei”, companie pomicolă din r-l Râșcani, anunță concurs pentru ocuparea funcției de agronom. Activitatea se desfășoară în cadrul unei livezi moderne din s. Malinovscoe, gestionată în sistem intensiv și superintensiv. Cerințe: Condiții oferite: Locația: r-l Râșcani, s. Malinovscoe. Pentru informații suplimentare: 079 178 717 sau mesaj privat.
Ieri
06:10
Conferința Lidea dedicată sorgului: „Sorgul consumă cu 50% mai puțină apă pentru o tonă de recoltă, comparativ cu porumbul” # Agrobiznes
Compania Lidea, lider în producerea soluțiilor de calitate și inovatoare în domeniul sorgului, a organizat recent, la Chișinău, Conferința națională a sorgului – „Sorgul – cultura viitorului”. Evenimentul a fost dedicat fermierilor, specialiștilor din agricultură și actorilor din lanțul agroalimentar interesați de alternative viabile la porumb și a adus în fața acestora specialiștii Lidea din Moldova, […]
12 februarie 2026
14:00
Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de carne proaspătă de pasăre, precum și produse din carne de pasăre. Ca urmare a acestei […]
11:40
150 de fermieri au fost instruiți la Soroca privind completarea cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole # Agrobiznes
Fermieri din 5 raioane ale țării au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole, în contextul noilor cerințe de protecție a solului și trasabilitate a producției. Peste 150 de producători agricoli din raioanele Soroca, Dondușeni, Florești, Drochia și Șoldănești au participat la seminarul de transfer de cunoștințe […]
10:10
După nouă ani petrecuți în Italia, unde a locuit și a studiat, Denis Pruteanu, în vârstă de 26 de ani, a decis să revină în Republica Moldova pentru a investi în afacerea familiei. De trei ani, tânărul face zilnic naveta din Chișinău spre satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă și peste […]
09:40
În vederea prevenirii și controlului unor boli ale animalelor cu impact major asupra sănătății publice și a sectorului zootehnic, Guvernul a aprobat Norma sanitară veterinară privind utilizarea anumitor medicamente de uz veterinar. Documentul prevede reguli pentru utilizarea vaccinurilor și a altor produse medicinale veterinare. Intervențiile vor fi realizate controlat, justificat și în condiții de siguranță. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Guvernul a aprobat Regulamentul ce stabilește cerințele de sănătate animală și de certificare pentru animalele acvatice, precum și pentru produsele de origine animală provenite de la acestea. Noile reglementări stabilesc reguli privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspândirii bolilor. „Proiectul are drept obiectiv consolidarea cadrului de protecție a […]
16:10
Iurie Scripnic își încheie mandatul de secretar de stat, după mai bine de 4 ani de activitate # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că, începând cu data de 11 februarie curent, Iurie Scripnic este eliberat din funcția de secretar de stat, în baza cererii de demisie. Mandatul său a început în luna septembrie 2021, perioadă în care a coordonat domenii ce țin de politicile în sectorul zootehnic, bunăstarea și sănătatea animalelor, precum […]
13:20
Expoziția Internațională MOLDAGROTECH SPRING revine în perioada 11–14 martie 2026, la CIE Moldexpo, reunind lideri ai industriei agro, producători și inovatori din țară și de peste hotare. Ajunsă la cea de-a 47-a ediție, expoziția marchează începutul unui nou sezon agricol prin prezentarea celor mai noi tehnologii inteligente, utilaje moderne și soluții sustenabile dedicate fermierilor și […]
11:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aduce la cunoștința producătorilor și exportatorilor de produse agroalimentare disponibilitatea instrumentului digital „Pesticide MRL Tracker”, dezvoltat de platforma agrinfo.eu. Această resursă este esențială în contextul necesității de a asigura conformitatea produselor destinate pieței Uniunii Europene cu reglementările privind siguranța alimentară. Platforma permite monitorizarea modificărilor recente și viitoare ale limitelor maxime de […]
10:10
Republica Moldova participă, în mod tradițional, și în acest an la BIOFACH, cea mai mare expoziție internațională dedicată produselor ecologice, care are loc anual în luna februarie la Nürnberg, Germania. Prezența Moldovei la BIOFACH reflectă continuitatea și maturizarea sectorului ecologic național, precum și interesul constant al producătorilor autohtoni pentru piețele internaționale, în special cele din […]
09:10
Fermierii pot beneficia de consiliere pe tot parcursul ciclului de producere. Termen-limită: 23 februarie 2026 # Agrobiznes
Fermierii din Republica Moldova au posibilitatea să acceseze servicii de consiliere agricolă continuă, adaptate fiecărei etape din ciclul de producere, printr-un apel lansat de Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Programul vizează în special fermele micro, mici și mijlocii din sectorul vegetal, zootehnic sau mixt, care au […]
06:10
În 2025, Syngenta Moldova a organizat, în parteneriat cu CAP Agro Badicul, un lot demonstrativ de porumb în zona de sud a țării, o regiune cunoscută pentru deficitul cronic de apă și stresul termic din perioadele-cheie de vegetație. Lotul a inclus 12 hibrizi de porumb, cu grupe de maturitate cuprinse între FAO 250 și FAO […]
10 februarie 2026
18:30
Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere Agrocereale a desfășurat Adunarea Generală a membrilor, în cadrul unei ședințe de lucru dedicate stabilirii priorităților strategice și consolidării structurii de conducere. Pe agenda reuniunii s-a aflat, în prim-plan, evaluarea activității executive și reconfirmarea echipei manageriale pentru perioada următoare. În urma procesului de vot și a […]
17:50
Mas Seeds a prezentat la Chișinău portofoliul de hibrizi și soluții adaptate agriculturii din Moldova # Agrobiznes
La Chișinău a avut loc un eveniment dedicat fermierilor, în cadrul căruia compania Mas Seeds a prezentat portofoliul său de hibrizi de porumb și floarea-soarelui, alături de serviciile agronomice care completează genetica. Întâlnirea a reunit aproximativ 70 de fermieri din centrul și sudul Republicii Moldova, interesați de soluții adaptate unui context agroclimatic tot mai impredictibil. […]
16:20
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier că, potrivit datelor transmise de autoritățile competente din Republica Bulgaria, vor fi instituite restricții temporare de circulație pentru anumite categorii de vehicule, pe durata sărbătorilor oficiale din anul 2026. Măsurile vizează sectoare ale autostrăzilor Trakia, Hemus și Struma și vor fi aplicate în zilele și intervalele […]
15:20
Interpoma, singurul târg internațional dedicat exclusiv industriei mărului, va reveni în perioada 25–27 noiembrie 2026, la Fiera Bolzano, Italia, cu un focus clar pe tehnologiile de aplicare și digitalizarea proceselor din livezile moderne. Organizatorii au anunțat temele principale ale ediției din 2026 în cadrul Fruit Logistica Berlin, subliniind că noua ediție va consolida rolul Interpoma ca platformă globală […]
14:20
Cetățenii care cresc animale în gospodăriile casnice că au dreptul să comercializeze surplusul de produse de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne. Astfel sunt susținute gospodăriile nonprofesionale și este facilitat accesul la produse locale proaspete și de calitate, fără intermediari. Exercitarea acestui drept este condiționată de respectarea cerințelor sanitar-veterinare stabilite de legislație, care […]
13:50
Vinificatorii moldoveni reprezintă Republica Moldova la Wine Paris & Vinexpo Paris 2026 # Agrobiznes
Republica Moldova participă, în perioada 9–11 februarie 2026, la unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate industriei vinului și băuturilor spirtoase – Wine Paris & Vinexpo Paris, desfășurat la Paris. Prezența la acest eveniment reflectă eforturile continue de promovare a vinurilor moldovenești pe piețele externe și de consolidare a imaginii țării ca origine vitivinicolă […]
11:50
Mas Seeds a prezentat la Chișinău portofoliul de hibrizi și soluții adaptate agriculturii din Moldova # Agrobiznes
La Chișinău a avut loc un eveniment dedicat fermierilor, în cadrul căruia compania Mas Seeds a prezentat portofoliul său de hibrizi de porumb și floarea-soarelui, alături de serviciile agronomice care completează genetica. Întâlnirea a reunit aproximativ 70 de fermieri din centrul și sudul Republicii Moldova, interesați de soluții adaptate unui context agroclimatic tot mai impredictibil. […]
10:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole în Republica Moldova, care va analiza cadrul actual de gestionare a riscurilor și va formula recomandări pentru alinierea mecanismelor existente la standardele și bunele practici recunoscute la nivel european și internațional. Studiul este realizat cu sprijinul Proiectului „Dialogul Moldo-German privind […]
09:40
CE propune eliminarea uleiului de palmier și de soia, din schemele de energie regenerabilă # Agrobiznes
Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind un proiect de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/807, care propune eliminarea treptată, până în 2030, a biocombustibililor produși din ulei de palmier și ulei de soia. Conform propunerii, după această dată, companiile supuse cotelor UE pentru energie regenerabilă nu vor mai putea include acești biocombustibili în […]
06:10
Omnia Europe SA a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare industrială odată cu punerea în funcțiune, în luna aprilie 2025, a fabricii dedicate procesării porumbului Waxy. Această investiție reprezintă un pas important atât pentru companie, cât și pentru fermierii care aleg să se implice într-un proiect construit pe termen lung, bazat pe beneficii economice predictibile […]
9 februarie 2026
17:30
Moldova a început anul 2026 cu un ritm bun al exporturilor de struguri de masă. În luna ianuarie, au fost livrate aproape 9.200 de tone către 21 de țări, iar veniturile din export au ajuns la 7,6 milioane USD. Prețul mediu de export s-a situat la 0,83 USD/kg, potrivit datelor Logos Press. Rezultatul este considerat […]
15:40
Semănăturile de grâu din Ucraina ar putea scădea în anul curent cu 5% față de 2025, urmând să se situeze la puțin sub 5 milioane de hectare. Acestea sunt primele prognoze privind suprafețele însămânțate cu cereale pentru anul 2026, realizate de analiștii agenției „APK-Inform”. În plus, suprafața cultivată cu orz este estimată la 1,1 milioane […]
13:40
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova din perioada iulie 2025–ianuarie 2026 se mențin într-un ritm modest, chiar dacă, raportat la sezonul precedent, dinamica indică o anumită revenire. În primele șapte luni ale sezonului curent au fost exportate 109,8 mii tone de porumb, un volum de peste două ori mai mare decât în aceeași perioadă a […]
11:20
Agenția Navală a Republicii Moldova a demarat, începând cu anul curent, aplicarea efectivă a controlului statului port (Port State Control – PSC) în Complexul portuar Giurgiulești, transmite MOLDPRES. Controlul statului port reprezintă o cerință internațională și are drept scop verificarea respectării standardelor internaționale de siguranță a navigației, securitate maritimă, protecția mediului, precum și condițiile de […]
10:30
Valoarea exportului de floarea-soarelui atinge niveluri fără precedent – procesarea internă vulnerabilă # Agrobiznes
În intervalul august 2025 – ianuarie 2026, exporturile de floarea-soarelui din Moldova au atins cel mai mare volum din istoria recentă, confirmând cultura oleaginoasă drept principal pilon al exporturilor agricole. Cu un total de 494 269 tone livrate peste hotare, sezonul se definitivează ca record absolut, depășind cu 40% nivelul perioadei similare din anul precedent, […]
8 februarie 2026
13:00
China accelerează extinderea culturilor modificate genetic, pentru securitatea alimentară # Agrobiznes
China face un pas strategic spre producția internă de culturi modificate genetic, marcând o schimbare de politică agricolă în perioada 2025–2026. Cel mai mare importator mondial de porumb și soia trece de la utilizarea organismelor modificate genetic exclusiv pentru procesarea furajelor importate la dezvoltarea unei producții comerciale interne, la scară largă, de porumb și soia […]
7 februarie 2026
13:10
Conferința AgTech 2026 va găzdui prezentarea Agrotek Park, un nou proiect dedicat dezvoltării unui ecosistem integrat de smart agriculture, care își propune să accelereze adoptarea tehnologiilor moderne în agricultură și să conecteze fermierii, companiile, startup-urile și instituțiile relevante din domeniu. În cadrul evenimentului vor fi prezentate etapele de dezvoltare ale Agrotek Park, viziunea din spatele […]
6 februarie 2026
16:20
Industria europeană a fructelor și legumelor proaspete a traversat un an 2025 extrem de dinamic, marcat de fenomene meteo extreme, schimbări în comportamentul consumatorilor și ajustări ale producției regionale. Cu toate acestea, oferta totală a rămas stabilă, susținută de funcționarea piețelor interne, structuri comerciale flexibile și eficiența generală a sectorului. Aceste concluzii sunt incluse în […]
15:20
Importurile de porumb ale UE se reconfigurează: Brazilia câștigă teren, Ucraina pierde din cotă, Spania schimbă direcția # Agrobiznes
Pe măsură ce anul de comercializare a porumbului avansează, structura importurilor Uniunii Europene se modifică vizibil, sub influența contextului geopolitic, a problemelor logistice și a sensibilității ridicate la preț a principalilor cumpărători. UE rămâne al doilea cel mai mare importator de porumb la nivel mondial, însă originea mărfii și fluxurile comerciale intră într-o nouă etapă […]
14:50
Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj în Republica Moldova a fost suspendat temporar, iar circulația rutieră se desfășoară cu dificultăți pe întreg teritoriul țării, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a formării ghețușului, anunță autoritățile, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Vamal, la acest moment sunt instituite restricții de circulație pentru camioane pe traseele naționale, fiind […]
12:30
Procesarea florii-soarelui în UE rămâne la minimul ultimilor 9 ani, în pofida creșterii din T4 2025 # Agrobiznes
Volumele de procesare a semințelor de floarea-soarelui în Uniunea Europeană au crescut în perioada octombrie–decembrie 2025, însă au rămas semnificativ sub nivelul din aceeași perioadă a anului precedent, potrivit Oil World. Potrivit sursei, procesarea oleaginoasei în intervalul menționat a fost de aproximativ 2,1 milioane tone, ceea ce reprezintă o creștere de 7% față de anul […]
12:30
Parlamentul a respins moțiunea simplă înaintată asupra politicilor ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Moțiunea simplă, semnată de 42 de deputați și prezentată în plen la 18 decembrie 2025, a fost supusă votului la 5 februarie 2026 și nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiind susținută de 34 de deputați. În cadrul dezbaterilor, ministra Agriculturii […]
09:20
Agarista Agricolă își extinde portofoliul pentru sezonul agricol 2026, depășind 100 de substanțe active și adăugând 20 de produse nou înregistrate # Agrobiznes
Agarista Agricola a organizat, la Bălți, al doilea seminar regional dedicat fermierilor din nordul Republicii Moldova, un eveniment aplicat, construit pe realitățile din câmp și pe nevoia tot mai accentuată de soluții adaptate schimbărilor climatice și structurii actuale a culturilor. Întâlnirea a reunit producători agricoli din mai multe raioane și a pus accent pe starea […]
5 februarie 2026
17:20
Simplificarea procedurilor pentru mediul de afaceri: certificatele fitosanitare se eliberează gratuit # Agrobiznes
Operatorii din domeniul agroalimentar vor obține gratuit certificatele fitosanitare necesare pentru export, odată cu intrarea în vigoare, din 5 februarie 2026, a Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și are ca scop facilitarea exportului produselor moldovenești, prin excluderea taxei pentru […]
16:20
Agricultura Republicii Moldova rămâne un sector funcțional, aflat într-un proces de transformare, nu unul în colaps. Aceasta este poziția prezentată de Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterii moțiunii simple inițiate de opoziția parlamentară împotriva politicilor MAIA. Intervenția ministrei a avut loc în contextul examinării moțiunii semnate de 42 […]
15:40
Merele, strugurii și prunele moldovenești, promovate la Berlin: 13 companii din țară participă la Fruit Logistica 2026 # Agrobiznes
Republica Moldova este prezentă, în perioada 4–6 februarie 2026, la Fruit Logistica, una dintre cele mai mari expoziții internaționale dedicate comerțului global cu fructe și legume. Treisprezece producători și exportatori de mere, struguri de masă și prune participă la evenimentul desfășurat la Berlin, Germania, sub brandul de țară „Moldova: taste makes the difference”, cu sprijinul […]
15:30
An de an, maib este un partener de încredere pentru agricultorii din Republica Moldova, susținându-i încă de la începutul sezonului agricol cu soluții de finanțare adaptate realităților din teren. Prin produsele sale de creditare agro și parteneriatele dezvoltate, maib sprijină investițiile care contribuie la creșterea și modernizarea sectorului agricol. În 2025, fiecare al doilea agricultor […]
14:00
Victor Bajereanu: „Am testat îngrășămintele Timac Agro la cinci culturi: +800 kg/ha la grâu, +400 la floarea-soarelui și plante mai rezistente” # Agrobiznes
Nutriția corectă a culturilor a devenit tot mai importantă pentru menținerea randamentului în contextul climatic actual. Pentru a alege opțiunea potrivită, Victor Bajereanu, directorul SRL Vilora-V.S. din satul Stolniceni, raionul Edineț, a decis să încerce colaborarea cu Timac Agro East. Cinci culturi, o singură abordare: nutriție completă și controlată În sezonul 2025, pe platforma demonstrativă […]
12:30
Grâul din Marea Neagră a urcat la maximul ultimelor trei luni, sub presiunea vremii și a logisticii # Agrobiznes
Piața grâului din regiunea Mării Negre a înregistrat o creștere până la cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni, pe fondul îngrijorărilor legate de condițiile meteo severe și de blocajele logistice. Creștere de preț susținută de vreme și transport Platts, parte a S&P Global Energy, a evaluat Milling Wheat Marker (MWM) la 230,75 dolari/tonă […]
11:20
Principalele boli la măr sunt rapănul (Venturia inaequalis), făinarea (Podosphaera leucotricha), focul bacterian (Erwinia amylovora), boala pustulelor de funingine (provocată de specii diferite de ciuperci) și putregaiul lenticelar (cauzat de ciuperci din genul Neofabraea). Toate aceste boli pot afecta și părul și vor fi explicate în detaliu în continuare. Rapănul la măr (Venturia inaequalis) Rapănul (Venturia inaequalis) este boală fungică care provoacă cele mai mari pagube la […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.