Recoltare blocată de vreme. Câmpuri întregi de sfeclă de zahăr încă așteaptă
Agrobiznes, 18 februarie 2026 11:30
La 18 februarie, în nordul Republicii Moldova, mai sunt câmpuri cu sfeclă de zahăr încă nerecoltate. Zăpada acoperă grămezile depozitate la marginea terenurilor, dar sunt și câmpuri în care nu pot intra combinele de recoltare, iar prognozele indică noi precipitații solide în următoarele zile. Într-un sector deja fragil afectat de secetă, înghețuri și ploi excesive, […]
Acum 2 ore
10:00
Ludmila Sert, producătoare: „Procesarea ne-a oferit independență” 10 hectare de migdal și primul pekmez produs în Moldova # Agrobiznes
În satul Besalma din UTA Găgăuzia, antreprenoarea Ludmila Sert a construit, pas cu pas, o afacere agricolă modernă, bazată pe produse naturale și pe valorificarea resurselor locale, notează locuri.md. Astăzi, ea este cunoscută pentru producția de migdale, ulei de migdale presat la rece și pentru un produs rar pe piața din Republica Moldova – melasa de struguri (Pekmez). Ludmila Sert […]
09:50
Complexul global al rapiței continuă să fie susținut de bursa MATIF, potrivit analiștilor Spike Brokers. Contractul pentru luna mai a crescut de la 485,75 €/t la 488,00 €/t (plus 2,25 €/t), iar contractul pentru august a înregistrat o corecție minoră la 466,00 €/t. Din punct de vedere tehnic, piața rămâne într-o fază de consolidare peste […]
Acum 4 ore
08:10
Alexei Rusnac, inginer agronom: „Alegem doi hibrizi de floarea-soarelui Syngenta în noul sezon. Maxime de 4,6 tone/ha și stabilitate în condiții de secetă” # Agrobiznes
Compania Inatol Agro din satul Gârbova, raionul Ocnița exploatează 1.600 de hectare, iar floarea-soarelui ocupă anual între 400 și 480 de hectare. Pentru Alexei Rusnac, inginerul-agronom șef cu experiență din 1998, această cultură rămâne una strategică, chiar și într-o zonă cu deficit hidric pronunțat. Structura culturilor din fermă include orz, grâu, orz de primăvară, mazăre, […]
Acum 24 ore
14:40
Înghețurile târzii de primăvară și cele timpurii de toamnă rămân unele dintre cele mai mari riscuri pentru horticultura din Republica Moldova, iar identificarea soluțiilor de protecție este absolut necesară. SRL „Darurile Basarabiei”, distribuitorul oficial al companiei franceze „Agrofrost NV”, aduce pe piața din Republica Moldova una dintre cele mai variate și eficiente game de tehnologii […]
13:50
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la […]
12:20
Alfa smart agro intensifică dialogul cu fermierii înaintea noului sezon. Portofoliu extins și soluții adaptate culturilor din Moldova # Agrobiznes
Compania alfa smart agro se află în plin sezon de organizare a evenimentelor dedicate fermierilor din diferite regiuni ale țării. În cadrul unei serii de seminare tehnice, compania a prezentat portofoliul actual de produse pentru protecția plantelor, precum și noile recomandări pentru sezonul 2026. Deși este prezentă de relativ puțini ani pe piața din Moldova, […]
11:50
Pomul de moșmon sau Crataegus germanica (sin. Mespilus germanica) apreciat pentru valoarea sa decorativă și pomicolă, devine tot mai interesant pentru grădinarii care caută culturi rezistente și fructe de nișă. Specia aparține familiei Rosaceae și mai este cunoscut sub numele de scoruș nemțesc, moșmon german sau moșmon comun. Deși denumirea sugerează altceva, originea reală a speciei se află în zonele […]
Ieri
10:20
Fermierii din sudul țării, invitați la instruire privind completarea Cărții istoriei câmpului # Agrobiznes
La data de 24 februarie 2026, în orașul Cantemir, la Casa de Cultură, va avea loc un seminar privind ținerea și completarea corectă a Cărții istoriei câmpului. La eveniment sunt invitați toți producătorii agricoli din regiune, inclusiv din raioanele Cahul, Leova și Vulcănești. Cartea istoriei câmpului este un document oficial în care se înregistrează informațiile […]
18 februarie 2026
20:30
Crescători de porcine din Ștefan Vodă: „Ne simțim ca niște partizani în propria țară. Suntem împinși spre faliment de importuri și indiferență” # Agrobiznes
O adresare oficială a fost transmisă Prim-ministrului Alexandru Munteanu, un document semnat de fermierii și producătorii de carne de porc din raionul Ștefan Vodă. Este un apel public care prezintă dificultățile unui sector aflat sub presiune economică majoră. Într-o mărturie despre realitatea din satele Moldovei, producătorii descriu situația actuală astfel: „Ne simțim, cu regret, ca […]
19:40
Apel de finanțare pentru dezvoltarea lanțurilor valorice din sectorul semințelor. Până la 50.000 EUR per inițiativă # Agrobiznes
Sectorul agricol al Republicii Moldova se confruntă cu provocări structurale majore, amplificate de impactul sever al schimbărilor climatice. Secetele recurente, fenomenele meteorologice extreme și degradarea solului, corelate cu volatilitatea prețurilor de piață, periclitează securitatea alimentară și stabilitatea economică a mediului rural. În acest context, consolidarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) prin soluții durabile și adaptate […]
16:10
Vinul Republicii Moldova își consolidează tot mai vizibil poziția pe piața internațională, iar ediția din acest an a expoziției Wine Paris a reconfirmat acest fapt. Sub umbrela brandului național „Wine of Moldova. Unexpectedly Great” / „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, 26 de vinificatori au reprezentat țara la unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei […]
15:00
Procesare automatizată a nucilor, ambalaje industriale pentru retail european și sistem anti-îngheț cu infraroșu – Inovații din sectorul agroalimentar prezentate la AgTech 2026 # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026, organizată la Chișinău, aduce în prim-plan companii din Republica Moldova care investesc în tehnologii moderne și soluții aplicate în sectorul agroalimentar, cu sprijinul Elveției. Investițiile au fost susținute prin proiectul OPTIM, implementat de Helvetas Moldova. Evenimentul va prezenta trei exemple concrete de modernizare – de la procesare și ambalare, până la protecția […]
13:30
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, proiectul de lege privind aderarea țării la Acordul referitor la măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma la 22 noiembrie 2009. Acordul, adoptat sub egida Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) și intrat în […]
12:40
Ludmila Catlabuga: Nu există riscuri privind restricții ale Ucrainei pentru vinurile moldovenești # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a examinat subiectul unor eventuale restricții impuse de Ucraina vinurilor moldovenești și anunță că, în urma discuțiilor interne, astfel de riscuri nu au fost depistate. Precizările au fost făcute de ministra Ludmila Catlabuga și vin în contextul informațiilor apărute în spațiul public după interdicția aplicată de ANSA pentru carnea de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
La 18 februarie, în nordul Republicii Moldova, mai sunt câmpuri cu sfeclă de zahăr încă nerecoltate. Zăpada acoperă grămezile depozitate la marginea terenurilor, dar sunt și câmpuri în care nu pot intra combinele de recoltare, iar prognozele indică noi precipitații solide în următoarele zile. Într-un sector deja fragil afectat de secetă, înghețuri și ploi excesive, […]
10:10
Compania de consultanță Expana și-a redus din nou prognoza privind exporturile de grâu moale din Uniunea Europeană în anul de piață 2025/26, cu încă 1,2 milioane de tone, până la 27,6 milioane de tone, din cauza concurenței puternice pe piața globală. Aceasta este a patra reducere lunară consecutivă a estimării. Reamintim că, în bilanțul din […]
08:20
Surse: Bulgaria va importa 400 000 de floarea-soarelui din Argentina. Fermierii locali nu vând # Agrobiznes
Bulgaria urmează să primească, în următoarele săptămâni, primele transporturi de semințe de floarea-soarelui din Argentina, notează UkrAgroConsult. Potrivit surselor din piață, prima navă, cu aproximativ 40.000 de tone, se află în prezent în largul coastelor Marocului și este așteptată să ajungă în porturile bulgărești la începutul lunii martie. În total, zece nave cu semințe de […]
17 februarie 2026
16:10
Sectorul apicol din Republica Moldova are un potențial remarcabil de dezvoltare. În prezent, în țară activează peste 9 mii de apicultori autorizați, iar mai mult de 3 mii dintre aceștia sunt înregistrați ca entitate juridică – o dovadă clară că apicultura devine tot mai mult o afacere organizată și orientată spre piață. Pentru a susține […]
14:30
De la emigrație la antreprenoriat agricol acasă: Nicolae Susan exportă în UE struguri de masă certificați GLOBALG.A.P. # Agrobiznes
Pentru mulți producători mici și mijlocii din Republica Moldova, drumul spre piața Uniunii Europene pare dificil, uneori chiar imposibil. Lipsa certificărilor de calitate, volumele mici, accesul limitat la informație și la exportatori cu experiență sunt obstacole. Istoria lui Nicolae Susan, producător de struguri de masă din satul Ursoaia, raionul Cahul, demonstrează însă că acest drum poate fi parcurs cu succes atunci, […]
13:40
Piața mondială a grâului funcționează în prezent în regim de „primă de risc meteorologic”. Temerile privind posibile înghețuri în regiunea Mării Negre au creat un fundal tensionat, relatează Spike Brokers. „Piața include în preț riscul de iernare a culturilor în Ucraina și sudul Rusiei, mutând temporar atenția de la balanța globală către amenințările la adresa […]
11:50
Recent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, iar noutatea acestui apel este că pe lângă fermele de bovine, caprine și ovine ce putea beneficia de suport până acum, noul apel include și alte domenii, cum ar fi: În acest articol ne vom axa pe aspectele […]
11:40
Serviciul meteorologic a emis o avertizare meteo valabilă în intervalul 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pentru precipitații puternice și intensificări ale vântului. Cod portocaliu În zonele vizate de cod portocaliu se vor înregistra precipitații abundente sub formă de ninsoare și lapoviță, cu acumulări cuprinse între 20 și 35 l/m². […]
11:30
Conform reglementărilor Hotărârii de Guvern nr. 158/2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, termenul de „brânză” poate fi utilizat exclusiv pentru produsele obținute din lapte, prin coagularea proteinelor și eliminarea zerului. Potrivit prevederei pct.10 din Hotărâre, prezența grăsimilor străine (vegetale) în lapte și produsele lactate este strict interzisă! Pe piață sunt comercializate […]
11:10
Membrele Rețelei Femeilor Moldova Fruct s-au reunit la seminarul „Schimbări fiscale și legislative din 2026 – interpretare practică pentru business”. La eveniment au participat 20 de femei din sectorul fructelor. „Discuțiile din cadrul seminarului au vizat modificările legislative relevante pentru 2026 și reperele necesare antreprenorilor din agricultură pentru o planificare corectă. Printre cele mai importante […]
06:50
FructLine participă la AgTech 2026: Cum construiești un business horticol integrat, orientat spre export # Agrobiznes
La Conferința AgTech 2026, organizată pe 3 martie la Chișinău, Nicolae Ambroci, manager vânzări și export Nova Plum Fruct SRL / FructLine, va prezenta cum se construiește în nordul Moldovei un business horticol care funcționează pe structură, tehnologie și disciplină comercială. Suprafață totală pe care o au în gestiune este de peste 70 hectare de […]
16 februarie 2026
17:20
De la producție de fructe la platformă integrată de export: modelul FructLine prezentat la AgTech 2026 # Agrobiznes
La Conferința AgTech 2026, organizată pe 3 martie la CHișinău, Nicolae Ambroci, manager vânzări și export Nova Plum Fruct SRL / FructLine, va prezenta cum se construiește în nordul Moldovei un business horticol care funcționează pe structură, tehnologie și disciplină comercială. Suprafață totală pe care o au în gestiune este de peste 70 hectare de […]
17:00
Fermierii vor putea deduce valoarea impozitului funciar pentru anii 2023–2025 din suma TVA pe care statul trebuie să le-o ramburseze. Măsura a devenit posibilă după ce, de la 1 ianuarie 2026, au intrat în vigoare mai multe modificări ale Codului fiscal, care vizează impozitul pe venit, TVA, accizele și impozitele și taxele locale, notează Business […]
15:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 9 – 13 ianuarie 2026. Pe parcursul săptămânii precedente, AIPA a autorizat spre plată 63,01 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în cadrul a 2 mecanisme de […]
12:30
Agrotek Park lansează apelul pentru prima cohortă de rezidenți ai Agrotek Incubator (2026–2029) # Agrobiznes
Agrotek Park lansează oficial apelul pentru selectarea primilor rezidenți ai Agrotek Incubator – o inițiativă dedicată companiilor și echipelor care dezvoltă tehnologii pentru agricultura inteligentă. Incubatorul face parte din primul Parc Științific & Tehnologic din Republica Moldova specializat în AgTech și va găzdui prima cohortă începând cu mai 2026, în campusul Mircești din Chișinău. Apelul […]
11:20
Pe 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul agroalimentar, organizat în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP). Platforma funcționează pe baza a doi piloni principali: un cadru consolidat de dialog politic și tehnic continuu cu ministerele agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile relevante […]
10:30
ODA anunță apelurile de granturi pentru 2026: 300 de milioane de lei disponibile pentru întreprinderi mici și mijlocii # Agrobiznes
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, anunță relansarea apelurilor de granturi aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În anul curent, pentru instrumentele de suport financiar nerambursabil destinate finanțării IMM, este prevăzut un buget de 300 […]
10:10
La Conferința națională dedicată culturii sorgului, organizată de Lidea, discuția despre potențialul acestei culturi nu s-a oprit la tehnologie sau genetică. S-a vorbit despre piață, iar piața, și în cazul sorgului, înseamnă un cuvânt-cheie: volum. Marcel Doni, reprezentant Quadra Commodities SRL, a explicat: compania este dispusă să cumpere sorg, însă negocierea contractelor și a prețului […]
09:30
Maritimul conduce, feroviarul revine – cum s-au împărțit exporturile agricole în sezonul 2025–2026 # Agrobiznes
În perioada iulie 2025 – ianuarie 2026, Republica Moldova a exportat 1 710 513 tone de grâu, rapiță, orz, floarea-soarelui și porumb. Datele arată o arhitectură logistică stabilă, în care transportul maritim domină, transportul rutier își menține rolul operațional, iar calea ferată revine în competiție după declinul din 2024. Transportul maritim – principala rută de […]
07:30
2026 este un an decisiv pentru investiții și profitabilitate”, Bayer a reunit fermierii din sud, centru și nord la Expert Forum # Agrobiznes
Peste 500 de fermieri din Republica Moldova au participat, pe 11 februarie la Chișinău și 12 februarie la Bălți, la Bayer Expert Forum 2026, eveniment construit în jurul mesajui: „În 2026, fiecare hectar trebuie să producă mai bine ca oricând.” Deschiderea a fost făcută de Igor Copacinschi, directorul Reprezentanței Bayer CropScience în Republica Moldova, care […]
15 februarie 2026
09:20
Polonia: Îngrijorări serioase pentru livezi după cel mai sever episod de iarnă din ultimii 14 ani # Agrobiznes
Pomicultorii din regiunea Biała Rawska, Polonia, se confruntă cu îngrijorări serioase după ce geruri prelungite, cu temperaturi ce au depășit –20°C, au cuprins țara. Astfel de condiții extreme de iarnă nu au mai fost înregistrate în zonă de 12–14 ani, notează sadyogrody.pl. Livezarii raportează pierderi provocate de temperaturile scăzute, în special afectarea mugurilor de rod, […]
09:00
Moreller SRL dă startul vânzărilor de material săditor de cireș certificat pentru plantarea din primăvară # Agrobiznes
Moreller SRL anunță vânzarea materialului săditor de cireș certificat pentru campania de plantări din primăvară. Fermierii care planifică înființarea sau extinderea livezilor pot contracta din timp pomi pregătiți pentru plantare, produși și adaptați în condițiile Republicii Moldova. Pomii sunt crescuți în pepiniera proprie Moreller SRL și ajung la fermieri la vârsta optimă pentru plantarea de […]
14 februarie 2026
13:00
Analist: Piața florii-soarelui traversează în februarie 2026 un moment de maximă intensitate # Agrobiznes
Piața florii-soarelui traversează în februarie 2026 un moment de maximă intensitate, caracterizat printr-un amestec complex de deficit de stocuri la nivel global și o relaxare temporară a cererii regionale. Contextul actual oferă prețuri care, deși atractive, prezintă semne de plafonare, sugerând că fereastra de oportunitate pentru valorificarea stocurilor la cotații ridicate s-ar putea închide în […]
09:20
Transportul naval rămâne o verigă importantă pentru comerțul exterior al Republicii Moldova. În 2025, volumul total al mărfurilor ieșite pe cale navală (export și tranzit) a ajuns la 1 416 890 tone, realizate prin 576 nave. Nivelul este sub recordul din 2024, când s-au înregistrat 1 502 189 tone și 781 nave, dar mult peste […]
07:00
Pregătit pentru sezonul ce se conturează, portofoliul Nufarm din Republica Moldova a fost completat cu o serie de produse noi, concepute pentru a acoperi întregul spectru de nevoi din culturile de câmp, horticultură și viticultură. În segmentul erbicidelor totale, Clinic Xtreme 540 SL intră în portofoliu ca o soluție pe bază de 540 g/l glifosat […]
13 februarie 2026
16:30
Doru Gheorghe, fermier din județul Călărași, România, participă la AgTech 2026: „Adaptarea continuă este condiția competitivității în agricultură” # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026 de la Chișinău îl va avea printre invitați pe Doru Gheorghe, fermier din județul Călărași și membru al AIDER România – Asociația pentru Agricultură Integrată, Durabilă Economic și Rentabilă. Prezența sa aduce în prim-plan experiența unei ferme care a trecut, în mod asumat, printr-un proces amplu de modernizare tehnologică și reorganizare a […]
15:10
EuroGrain Exchange 2026 – Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre # Agrobiznes
EuroGrain Exchange 2026, București, România – cel mai important eveniment european din primăvară dedicat piețelor și afacerilor cu cereale, revine pentru al patrulea an consecutiv în capitala României, în perioada 23–24 aprilie 2026. Evenimentul va avea loc la Centrul de Congrese al Radisson Blu Hotel București, una dintre cele mai moderne și prestigioase locații de conferință […]
13:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, pentru fermierii din sectoarele de creștere a bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne. Sunt eligibile și exploatațiile de porcine și păsări din specia galinacee, pentru investiții în consolidarea măsurilor […]
12:20
Ureea rămâne baza nutriției azotate în Republica Moldova. În condițiile în care țara depinde integral de importuri, dinamica fluxurilor externe influențează direct atât strategiile traderilor, cât și planificarea fermierilor. Anul 2025 a adus fluctuații accentuate de preț, schimbări în structura livrărilor și o concentrare ridicată a pieței în mâinile câtorva operatori. În total, în 2025 […]
11:40
Piața elvețiană poate deveni o opțiune de export pentru fructele moldovenești de calitate înaltă # Agrobiznes
Moldova a reușit să facă primele livrări de fructe într-o rețea de retail din Elveția în anul precedent, după intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber cu țările EFTA de la 1 aprilie 2025. Au fost livrate prune ambalate pentru consumatorul final în caserole flow pack de un kilogram. Livrările s-au încheiat în luna […]
10:40
„Suntem pe o bombă cu ceas!” – Asociația Producătorilor de Carne de Porc acuză dezastrul din păduri: Cazul macabru de la Leova arată scăparea de sub control a Pestei Porcine # Agrobiznes
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Republica Moldova lansează un avertisment fără precedent, calificând situația epidemiologică actuală drept „critică și scăpată de sub control”. Fermierii acuză faptul că măsurile de prevenție au eșuat, iar focarele de Pestă Porcină Africană „explodează” în gospodării exclusiv din cauza gestionării dezastruoase a faunei sălbatice. Focare depistate „din greșeală”, […]
10:20
SRL „Darurile Basarabiei”, companie pomicolă din r-l Râșcani, anunță concurs pentru ocuparea funcției de agronom. Activitatea se desfășoară în cadrul unei livezi moderne din s. Malinovscoe, gestionată în sistem intensiv și superintensiv. Cerințe: Condiții oferite: Locația: r-l Râșcani, s. Malinovscoe. Pentru informații suplimentare: 079 178 717 sau mesaj privat.
06:10
Conferința Lidea dedicată sorgului: „Sorgul consumă cu 50% mai puțină apă pentru o tonă de recoltă, comparativ cu porumbul” # Agrobiznes
Compania Lidea, lider în producerea soluțiilor de calitate și inovatoare în domeniul sorgului, a organizat recent, la Chișinău, Conferința națională a sorgului – „Sorgul – cultura viitorului”. Evenimentul a fost dedicat fermierilor, specialiștilor din agricultură și actorilor din lanțul agroalimentar interesați de alternative viabile la porumb și a adus în fața acestora specialiștii Lidea din Moldova, […]
12 februarie 2026
14:00
Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de carne proaspătă de pasăre, precum și produse din carne de pasăre. Ca urmare a acestei […]
11:40
150 de fermieri au fost instruiți la Soroca privind completarea cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole # Agrobiznes
Fermieri din 5 raioane ale țării au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole, în contextul noilor cerințe de protecție a solului și trasabilitate a producției. Peste 150 de producători agricoli din raioanele Soroca, Dondușeni, Florești, Drochia și Șoldănești au participat la seminarul de transfer de cunoștințe […]
10:10
După nouă ani petrecuți în Italia, unde a locuit și a studiat, Denis Pruteanu, în vârstă de 26 de ani, a decis să revină în Republica Moldova pentru a investi în afacerea familiei. De trei ani, tânărul face zilnic naveta din Chișinău spre satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă și peste […]
