150 de fermieri au fost instruiți la Soroca privind completarea cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole

Ciorile (Corvus spp.) sunt unele dintre cele mai inteligente specii de păsări din lume, dar și printre cele mai neiubite în agricultură. Fermierii din regiunea noastră, le percep adesea ca pe o amenințare, întrucât pot produce pagube semnificative culturilor de porumb, floarea-soarelui sau cerealelor păioase, în special în faza de răsărire. Însă puțini cunosc că o parte […]