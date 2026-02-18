Vinul Moldovei a atras atenția lumii la Wine Paris 2026
Agrobiznes, 18 februarie 2026 16:10
Vinul Republicii Moldova își consolidează tot mai vizibil poziția pe piața internațională, iar ediția din acest an a expoziției Wine Paris a reconfirmat acest fapt. Sub umbrela brandului național „Wine of Moldova. Unexpectedly Great” / „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, 26 de vinificatori au reprezentat țara la unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei […]
Acum 30 minute
16:10
Vinul Republicii Moldova își consolidează tot mai vizibil poziția pe piața internațională, iar ediția din acest an a expoziției Wine Paris a reconfirmat acest fapt. Sub umbrela brandului național „Wine of Moldova. Unexpectedly Great" / „Vinul Moldovei. Uimitor de bun", 26 de vinificatori au reprezentat țara la unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei […]
Acum 2 ore
15:00
Procesare automatizată a nucilor, ambalaje industriale pentru retail european și sistem anti-îngheț cu infraroșu – Inovații din sectorul agroalimentar prezentate la AgTech 2026 # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026, organizată la Chișinău, aduce în prim-plan companii din Republica Moldova care investesc în tehnologii moderne și soluții aplicate în sectorul agroalimentar, cu sprijinul Elveției. Investițiile au fost susținute prin proiectul OPTIM, implementat de Helvetas Moldova. Evenimentul va prezenta trei exemple concrete de modernizare – de la procesare și ambalare, până la protecția […]
Acum 4 ore
13:30
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, proiectul de lege privind aderarea țării la Acordul referitor la măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma la 22 noiembrie 2009. Acordul, adoptat sub egida Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) și intrat în […]
12:40
Ludmila Catlabuga: Nu există riscuri privind restricții ale Ucrainei pentru vinurile moldovenești # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a examinat subiectul unor eventuale restricții impuse de Ucraina vinurilor moldovenești și anunță că, în urma discuțiilor interne, astfel de riscuri nu au fost depistate. Precizările au fost făcute de ministra Ludmila Catlabuga și vin în contextul informațiilor apărute în spațiul public după interdicția aplicată de ANSA pentru carnea de […]
Acum 6 ore
11:30
La 18 februarie, în nordul Republicii Moldova, mai sunt câmpuri cu sfeclă de zahăr încă nerecoltate. Zăpada acoperă grămezile depozitate la marginea terenurilor, dar sunt și câmpuri în care nu pot intra combinele de recoltare, iar prognozele indică noi precipitații solide în următoarele zile. Într-un sector deja fragil afectat de secetă, înghețuri și ploi excesive, […]
Acum 8 ore
10:10
Compania de consultanță Expana și-a redus din nou prognoza privind exporturile de grâu moale din Uniunea Europeană în anul de piață 2025/26, cu încă 1,2 milioane de tone, până la 27,6 milioane de tone, din cauza concurenței puternice pe piața globală. Aceasta este a patra reducere lunară consecutivă a estimării. Reamintim că, în bilanțul din […]
Acum 12 ore
08:20
Surse: Bulgaria va importa 400 000 de floarea-soarelui din Argentina. Fermierii locali nu vând # Agrobiznes
Bulgaria urmează să primească, în următoarele săptămâni, primele transporturi de semințe de floarea-soarelui din Argentina, notează UkrAgroConsult. Potrivit surselor din piață, prima navă, cu aproximativ 40.000 de tone, se află în prezent în largul coastelor Marocului și este așteptată să ajungă în porturile bulgărești la începutul lunii martie. În total, zece nave cu semințe de […]
Ieri
16:10
Sectorul apicol din Republica Moldova are un potențial remarcabil de dezvoltare. În prezent, în țară activează peste 9 mii de apicultori autorizați, iar mai mult de 3 mii dintre aceștia sunt înregistrați ca entitate juridică – o dovadă clară că apicultura devine tot mai mult o afacere organizată și orientată spre piață. Pentru a susține […]
14:30
De la emigrație la antreprenoriat agricol acasă: Nicolae Susan exportă în UE struguri de masă certificați GLOBALG.A.P. # Agrobiznes
Pentru mulți producători mici și mijlocii din Republica Moldova, drumul spre piața Uniunii Europene pare dificil, uneori chiar imposibil. Lipsa certificărilor de calitate, volumele mici, accesul limitat la informație și la exportatori cu experiență sunt obstacole. Istoria lui Nicolae Susan, producător de struguri de masă din satul Ursoaia, raionul Cahul, demonstrează însă că acest drum poate fi parcurs cu succes atunci, […]
13:40
Piața mondială a grâului funcționează în prezent în regim de „primă de risc meteorologic”. Temerile privind posibile înghețuri în regiunea Mării Negre au creat un fundal tensionat, relatează Spike Brokers. „Piața include în preț riscul de iernare a culturilor în Ucraina și sudul Rusiei, mutând temporar atenția de la balanța globală către amenințările la adresa […]
11:50
Recent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, iar noutatea acestui apel este că pe lângă fermele de bovine, caprine și ovine ce putea beneficia de suport până acum, noul apel include și alte domenii, cum ar fi: În acest articol ne vom axa pe aspectele […]
11:40
Serviciul meteorologic a emis o avertizare meteo valabilă în intervalul 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pentru precipitații puternice și intensificări ale vântului. Cod portocaliu În zonele vizate de cod portocaliu se vor înregistra precipitații abundente sub formă de ninsoare și lapoviță, cu acumulări cuprinse între 20 și 35 l/m². […]
11:30
Conform reglementărilor Hotărârii de Guvern nr. 158/2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, termenul de „brânză” poate fi utilizat exclusiv pentru produsele obținute din lapte, prin coagularea proteinelor și eliminarea zerului. Potrivit prevederei pct.10 din Hotărâre, prezența grăsimilor străine (vegetale) în lapte și produsele lactate este strict interzisă! Pe piață sunt comercializate […]
11:10
Membrele Rețelei Femeilor Moldova Fruct s-au reunit la seminarul „Schimbări fiscale și legislative din 2026 – interpretare practică pentru business”. La eveniment au participat 20 de femei din sectorul fructelor. „Discuțiile din cadrul seminarului au vizat modificările legislative relevante pentru 2026 și reperele necesare antreprenorilor din agricultură pentru o planificare corectă. Printre cele mai importante […]
06:50
FructLine participă la AgTech 2026: Cum construiești un business horticol integrat, orientat spre export # Agrobiznes
La Conferința AgTech 2026, organizată pe 3 martie la Chișinău, Nicolae Ambroci, manager vânzări și export Nova Plum Fruct SRL / FructLine, va prezenta cum se construiește în nordul Moldovei un business horticol care funcționează pe structură, tehnologie și disciplină comercială. Suprafață totală pe care o au în gestiune este de peste 70 hectare de […]
16 februarie 2026
17:20
De la producție de fructe la platformă integrată de export: modelul FructLine prezentat la AgTech 2026 # Agrobiznes
La Conferința AgTech 2026, organizată pe 3 martie la CHișinău, Nicolae Ambroci, manager vânzări și export Nova Plum Fruct SRL / FructLine, va prezenta cum se construiește în nordul Moldovei un business horticol care funcționează pe structură, tehnologie și disciplină comercială. Suprafață totală pe care o au în gestiune este de peste 70 hectare de […]
17:00
Fermierii vor putea deduce valoarea impozitului funciar pentru anii 2023–2025 din suma TVA pe care statul trebuie să le-o ramburseze. Măsura a devenit posibilă după ce, de la 1 ianuarie 2026, au intrat în vigoare mai multe modificări ale Codului fiscal, care vizează impozitul pe venit, TVA, accizele și impozitele și taxele locale, notează Business […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 9 – 13 ianuarie 2026. Pe parcursul săptămânii precedente, AIPA a autorizat spre plată 63,01 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în cadrul a 2 mecanisme de […]
12:30
Agrotek Park lansează apelul pentru prima cohortă de rezidenți ai Agrotek Incubator (2026–2029) # Agrobiznes
Agrotek Park lansează oficial apelul pentru selectarea primilor rezidenți ai Agrotek Incubator – o inițiativă dedicată companiilor și echipelor care dezvoltă tehnologii pentru agricultura inteligentă. Incubatorul face parte din primul Parc Științific & Tehnologic din Republica Moldova specializat în AgTech și va găzdui prima cohortă începând cu mai 2026, în campusul Mircești din Chișinău. Apelul […]
11:20
Pe 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul agroalimentar, organizat în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP). Platforma funcționează pe baza a doi piloni principali: un cadru consolidat de dialog politic și tehnic continuu cu ministerele agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile relevante […]
10:30
ODA anunță apelurile de granturi pentru 2026: 300 de milioane de lei disponibile pentru întreprinderi mici și mijlocii # Agrobiznes
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, anunță relansarea apelurilor de granturi aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În anul curent, pentru instrumentele de suport financiar nerambursabil destinate finanțării IMM, este prevăzut un buget de 300 […]
10:10
La Conferința națională dedicată culturii sorgului, organizată de Lidea, discuția despre potențialul acestei culturi nu s-a oprit la tehnologie sau genetică. S-a vorbit despre piață, iar piața, și în cazul sorgului, înseamnă un cuvânt-cheie: volum. Marcel Doni, reprezentant Quadra Commodities SRL, a explicat: compania este dispusă să cumpere sorg, însă negocierea contractelor și a prețului […]
09:30
Maritimul conduce, feroviarul revine – cum s-au împărțit exporturile agricole în sezonul 2025–2026 # Agrobiznes
În perioada iulie 2025 – ianuarie 2026, Republica Moldova a exportat 1 710 513 tone de grâu, rapiță, orz, floarea-soarelui și porumb. Datele arată o arhitectură logistică stabilă, în care transportul maritim domină, transportul rutier își menține rolul operațional, iar calea ferată revine în competiție după declinul din 2024. Transportul maritim – principala rută de […]
07:30
2026 este un an decisiv pentru investiții și profitabilitate”, Bayer a reunit fermierii din sud, centru și nord la Expert Forum # Agrobiznes
Peste 500 de fermieri din Republica Moldova au participat, pe 11 februarie la Chișinău și 12 februarie la Bălți, la Bayer Expert Forum 2026, eveniment construit în jurul mesajui: „În 2026, fiecare hectar trebuie să producă mai bine ca oricând.” Deschiderea a fost făcută de Igor Copacinschi, directorul Reprezentanței Bayer CropScience în Republica Moldova, care […]
15 februarie 2026
09:20
Polonia: Îngrijorări serioase pentru livezi după cel mai sever episod de iarnă din ultimii 14 ani # Agrobiznes
Pomicultorii din regiunea Biała Rawska, Polonia, se confruntă cu îngrijorări serioase după ce geruri prelungite, cu temperaturi ce au depășit –20°C, au cuprins țara. Astfel de condiții extreme de iarnă nu au mai fost înregistrate în zonă de 12–14 ani, notează sadyogrody.pl. Livezarii raportează pierderi provocate de temperaturile scăzute, în special afectarea mugurilor de rod, […]
09:00
Moreller SRL dă startul vânzărilor de material săditor de cireș certificat pentru plantarea din primăvară # Agrobiznes
Moreller SRL anunță vânzarea materialului săditor de cireș certificat pentru campania de plantări din primăvară. Fermierii care planifică înființarea sau extinderea livezilor pot contracta din timp pomi pregătiți pentru plantare, produși și adaptați în condițiile Republicii Moldova. Pomii sunt crescuți în pepiniera proprie Moreller SRL și ajung la fermieri la vârsta optimă pentru plantarea de […]
14 februarie 2026
13:00
Analist: Piața florii-soarelui traversează în februarie 2026 un moment de maximă intensitate # Agrobiznes
Piața florii-soarelui traversează în februarie 2026 un moment de maximă intensitate, caracterizat printr-un amestec complex de deficit de stocuri la nivel global și o relaxare temporară a cererii regionale. Contextul actual oferă prețuri care, deși atractive, prezintă semne de plafonare, sugerând că fereastra de oportunitate pentru valorificarea stocurilor la cotații ridicate s-ar putea închide în […]
09:20
Transportul naval rămâne o verigă importantă pentru comerțul exterior al Republicii Moldova. În 2025, volumul total al mărfurilor ieșite pe cale navală (export și tranzit) a ajuns la 1 416 890 tone, realizate prin 576 nave. Nivelul este sub recordul din 2024, când s-au înregistrat 1 502 189 tone și 781 nave, dar mult peste […]
07:00
Pregătit pentru sezonul ce se conturează, portofoliul Nufarm din Republica Moldova a fost completat cu o serie de produse noi, concepute pentru a acoperi întregul spectru de nevoi din culturile de câmp, horticultură și viticultură. În segmentul erbicidelor totale, Clinic Xtreme 540 SL intră în portofoliu ca o soluție pe bază de 540 g/l glifosat […]
13 februarie 2026
16:30
Doru Gheorghe, fermier din județul Călărași, România, participă la AgTech 2026: „Adaptarea continuă este condiția competitivității în agricultură” # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026 de la Chișinău îl va avea printre invitați pe Doru Gheorghe, fermier din județul Călărași și membru al AIDER România – Asociația pentru Agricultură Integrată, Durabilă Economic și Rentabilă. Prezența sa aduce în prim-plan experiența unei ferme care a trecut, în mod asumat, printr-un proces amplu de modernizare tehnologică și reorganizare a […]
15:10
EuroGrain Exchange 2026 – Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre # Agrobiznes
EuroGrain Exchange 2026, București, România – cel mai important eveniment european din primăvară dedicat piețelor și afacerilor cu cereale, revine pentru al patrulea an consecutiv în capitala României, în perioada 23–24 aprilie 2026. Evenimentul va avea loc la Centrul de Congrese al Radisson Blu Hotel București, una dintre cele mai moderne și prestigioase locații de conferință […]
13:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, pentru fermierii din sectoarele de creștere a bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne. Sunt eligibile și exploatațiile de porcine și păsări din specia galinacee, pentru investiții în consolidarea măsurilor […]
12:20
Ureea rămâne baza nutriției azotate în Republica Moldova. În condițiile în care țara depinde integral de importuri, dinamica fluxurilor externe influențează direct atât strategiile traderilor, cât și planificarea fermierilor. Anul 2025 a adus fluctuații accentuate de preț, schimbări în structura livrărilor și o concentrare ridicată a pieței în mâinile câtorva operatori. În total, în 2025 […]
11:40
Piața elvețiană poate deveni o opțiune de export pentru fructele moldovenești de calitate înaltă # Agrobiznes
Moldova a reușit să facă primele livrări de fructe într-o rețea de retail din Elveția în anul precedent, după intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber cu țările EFTA de la 1 aprilie 2025. Au fost livrate prune ambalate pentru consumatorul final în caserole flow pack de un kilogram. Livrările s-au încheiat în luna […]
10:40
„Suntem pe o bombă cu ceas!” – Asociația Producătorilor de Carne de Porc acuză dezastrul din păduri: Cazul macabru de la Leova arată scăparea de sub control a Pestei Porcine # Agrobiznes
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Republica Moldova lansează un avertisment fără precedent, calificând situația epidemiologică actuală drept „critică și scăpată de sub control”. Fermierii acuză faptul că măsurile de prevenție au eșuat, iar focarele de Pestă Porcină Africană „explodează” în gospodării exclusiv din cauza gestionării dezastruoase a faunei sălbatice. Focare depistate „din greșeală”, […]
10:20
SRL „Darurile Basarabiei”, companie pomicolă din r-l Râșcani, anunță concurs pentru ocuparea funcției de agronom. Activitatea se desfășoară în cadrul unei livezi moderne din s. Malinovscoe, gestionată în sistem intensiv și superintensiv. Cerințe: Condiții oferite: Locația: r-l Râșcani, s. Malinovscoe. Pentru informații suplimentare: 079 178 717 sau mesaj privat.
06:10
Conferința Lidea dedicată sorgului: „Sorgul consumă cu 50% mai puțină apă pentru o tonă de recoltă, comparativ cu porumbul” # Agrobiznes
Compania Lidea, lider în producerea soluțiilor de calitate și inovatoare în domeniul sorgului, a organizat recent, la Chișinău, Conferința națională a sorgului – „Sorgul – cultura viitorului”. Evenimentul a fost dedicat fermierilor, specialiștilor din agricultură și actorilor din lanțul agroalimentar interesați de alternative viabile la porumb și a adus în fața acestora specialiștii Lidea din Moldova, […]
12 februarie 2026
14:00
Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de carne proaspătă de pasăre, precum și produse din carne de pasăre. Ca urmare a acestei […]
11:40
150 de fermieri au fost instruiți la Soroca privind completarea cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole # Agrobiznes
Fermieri din 5 raioane ale țării au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole, în contextul noilor cerințe de protecție a solului și trasabilitate a producției. Peste 150 de producători agricoli din raioanele Soroca, Dondușeni, Florești, Drochia și Șoldănești au participat la seminarul de transfer de cunoștințe […]
10:10
După nouă ani petrecuți în Italia, unde a locuit și a studiat, Denis Pruteanu, în vârstă de 26 de ani, a decis să revină în Republica Moldova pentru a investi în afacerea familiei. De trei ani, tânărul face zilnic naveta din Chișinău spre satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă și peste […]
09:40
În vederea prevenirii și controlului unor boli ale animalelor cu impact major asupra sănătății publice și a sectorului zootehnic, Guvernul a aprobat Norma sanitară veterinară privind utilizarea anumitor medicamente de uz veterinar. Documentul prevede reguli pentru utilizarea vaccinurilor și a altor produse medicinale veterinare. Intervențiile vor fi realizate controlat, justificat și în condiții de siguranță. […]
11 februarie 2026
17:00
Guvernul a aprobat Regulamentul ce stabilește cerințele de sănătate animală și de certificare pentru animalele acvatice, precum și pentru produsele de origine animală provenite de la acestea. Noile reglementări stabilesc reguli privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspândirii bolilor. „Proiectul are drept obiectiv consolidarea cadrului de protecție a […]
16:10
Iurie Scripnic își încheie mandatul de secretar de stat, după mai bine de 4 ani de activitate # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că, începând cu data de 11 februarie curent, Iurie Scripnic este eliberat din funcția de secretar de stat, în baza cererii de demisie. Mandatul său a început în luna septembrie 2021, perioadă în care a coordonat domenii ce țin de politicile în sectorul zootehnic, bunăstarea și sănătatea animalelor, precum […]
13:20
Expoziția Internațională MOLDAGROTECH SPRING revine în perioada 11–14 martie 2026, la CIE Moldexpo, reunind lideri ai industriei agro, producători și inovatori din țară și de peste hotare. Ajunsă la cea de-a 47-a ediție, expoziția marchează începutul unui nou sezon agricol prin prezentarea celor mai noi tehnologii inteligente, utilaje moderne și soluții sustenabile dedicate fermierilor și […]
11:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aduce la cunoștința producătorilor și exportatorilor de produse agroalimentare disponibilitatea instrumentului digital „Pesticide MRL Tracker”, dezvoltat de platforma agrinfo.eu. Această resursă este esențială în contextul necesității de a asigura conformitatea produselor destinate pieței Uniunii Europene cu reglementările privind siguranța alimentară. Platforma permite monitorizarea modificărilor recente și viitoare ale limitelor maxime de […]
10:10
Republica Moldova participă, în mod tradițional, și în acest an la BIOFACH, cea mai mare expoziție internațională dedicată produselor ecologice, care are loc anual în luna februarie la Nürnberg, Germania. Prezența Moldovei la BIOFACH reflectă continuitatea și maturizarea sectorului ecologic național, precum și interesul constant al producătorilor autohtoni pentru piețele internaționale, în special cele din […]
09:10
Fermierii pot beneficia de consiliere pe tot parcursul ciclului de producere. Termen-limită: 23 februarie 2026 # Agrobiznes
Fermierii din Republica Moldova au posibilitatea să acceseze servicii de consiliere agricolă continuă, adaptate fiecărei etape din ciclul de producere, printr-un apel lansat de Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Programul vizează în special fermele micro, mici și mijlocii din sectorul vegetal, zootehnic sau mixt, care au […]
06:10
În 2025, Syngenta Moldova a organizat, în parteneriat cu CAP Agro Badicul, un lot demonstrativ de porumb în zona de sud a țării, o regiune cunoscută pentru deficitul cronic de apă și stresul termic din perioadele-cheie de vegetație. Lotul a inclus 12 hibrizi de porumb, cu grupe de maturitate cuprinse între FAO 250 și FAO […]
10 februarie 2026
18:30
Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere Agrocereale a desfășurat Adunarea Generală a membrilor, în cadrul unei ședințe de lucru dedicate stabilirii priorităților strategice și consolidării structurii de conducere. Pe agenda reuniunii s-a aflat, în prim-plan, evaluarea activității executive și reconfirmarea echipei manageriale pentru perioada următoare. În urma procesului de vot și a […]
17:50
Mas Seeds a prezentat la Chișinău portofoliul de hibrizi și soluții adaptate agriculturii din Moldova # Agrobiznes
La Chișinău a avut loc un eveniment dedicat fermierilor, în cadrul căruia compania Mas Seeds a prezentat portofoliul său de hibrizi de porumb și floarea-soarelui, alături de serviciile agronomice care completează genetica. Întâlnirea a reunit aproximativ 70 de fermieri din centrul și sudul Republicii Moldova, interesați de soluții adaptate unui context agroclimatic tot mai impredictibil. […]
