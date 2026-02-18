Vinul Moldovei a atras atenția lumii la Wine Paris 2026

16:10

Sectorul apicol din Republica Moldova are un potențial remarcabil de dezvoltare. În prezent, în țară activează peste 9 mii de apicultori autorizați, iar mai mult de 3 mii dintre aceștia sunt înregistrați ca entitate juridică – o dovadă clară că apicultura devine tot mai mult o afacere organizată și orientată spre piață. Pentru a susține […]