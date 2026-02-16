AIPA: 63 mil. lei autorizați pentru investiții în agricultură
Agrobiznes, 16 februarie 2026 15:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 9 – 13 ianuarie 2026. Pe parcursul săptămânii precedente, AIPA a autorizat spre plată 63,01 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în cadrul a 2 mecanisme de […]
• • •
Agrotek Park lansează apelul pentru prima cohortă de rezidenți ai Agrotek Incubator (2026–2029) # Agrobiznes
Agrotek Park lansează oficial apelul pentru selectarea primilor rezidenți ai Agrotek Incubator – o inițiativă dedicată companiilor și echipelor care dezvoltă tehnologii pentru agricultura inteligentă. Incubatorul face parte din primul Parc Științific & Tehnologic din Republica Moldova specializat în AgTech și va găzdui prima cohortă începând cu mai 2026, în campusul Mircești din Chișinău. Apelul […]
11:20
Pe 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul agroalimentar, organizat în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP). Platforma funcționează pe baza a doi piloni principali: un cadru consolidat de dialog politic și tehnic continuu cu ministerele agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile relevante […]
10:30
ODA anunță apelurile de granturi pentru 2026: 300 de milioane de lei disponibile pentru întreprinderi mici și mijlocii # Agrobiznes
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, anunță relansarea apelurilor de granturi aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În anul curent, pentru instrumentele de suport financiar nerambursabil destinate finanțării IMM, este prevăzut un buget de 300 […]
10:10
La Conferința națională dedicată culturii sorgului, organizată de Lidea, discuția despre potențialul acestei culturi nu s-a oprit la tehnologie sau genetică. S-a vorbit despre piață, iar piața, și în cazul sorgului, înseamnă un cuvânt-cheie: volum. Marcel Doni, reprezentant Quadra Commodities SRL, a explicat: compania este dispusă să cumpere sorg, însă negocierea contractelor și a prețului […]
09:30
Maritimul conduce, feroviarul revine – cum s-au împărțit exporturile agricole în sezonul 2025–2026 # Agrobiznes
În perioada iulie 2025 – ianuarie 2026, Republica Moldova a exportat 1 710 513 tone de grâu, rapiță, orz, floarea-soarelui și porumb. Datele arată o arhitectură logistică stabilă, în care transportul maritim domină, transportul rutier își menține rolul operațional, iar calea ferată revine în competiție după declinul din 2024. Transportul maritim – principala rută de […]
07:30
2026 este un an decisiv pentru investiții și profitabilitate”, Bayer a reunit fermierii din sud, centru și nord la Expert Forum # Agrobiznes
Peste 500 de fermieri din Republica Moldova au participat, pe 11 februarie la Chișinău și 12 februarie la Bălți, la Bayer Expert Forum 2026, eveniment construit în jurul mesajui: „În 2026, fiecare hectar trebuie să producă mai bine ca oricând.” Deschiderea a fost făcută de Igor Copacinschi, directorul Reprezentanței Bayer CropScience în Republica Moldova, care […]
09:20
Polonia: Îngrijorări serioase pentru livezi după cel mai sever episod de iarnă din ultimii 14 ani # Agrobiznes
Pomicultorii din regiunea Biała Rawska, Polonia, se confruntă cu îngrijorări serioase după ce geruri prelungite, cu temperaturi ce au depășit –20°C, au cuprins țara. Astfel de condiții extreme de iarnă nu au mai fost înregistrate în zonă de 12–14 ani, notează sadyogrody.pl. Livezarii raportează pierderi provocate de temperaturile scăzute, în special afectarea mugurilor de rod, […]
09:00
Moreller SRL dă startul vânzărilor de material săditor de cireș certificat pentru plantarea din primăvară # Agrobiznes
Moreller SRL anunță vânzarea materialului săditor de cireș certificat pentru campania de plantări din primăvară. Fermierii care planifică înființarea sau extinderea livezilor pot contracta din timp pomi pregătiți pentru plantare, produși și adaptați în condițiile Republicii Moldova. Pomii sunt crescuți în pepiniera proprie Moreller SRL și ajung la fermieri la vârsta optimă pentru plantarea de […]
13:00
Analist: Piața florii-soarelui traversează în februarie 2026 un moment de maximă intensitate # Agrobiznes
Piața florii-soarelui traversează în februarie 2026 un moment de maximă intensitate, caracterizat printr-un amestec complex de deficit de stocuri la nivel global și o relaxare temporară a cererii regionale. Contextul actual oferă prețuri care, deși atractive, prezintă semne de plafonare, sugerând că fereastra de oportunitate pentru valorificarea stocurilor la cotații ridicate s-ar putea închide în […]
09:20
Transportul naval rămâne o verigă importantă pentru comerțul exterior al Republicii Moldova. În 2025, volumul total al mărfurilor ieșite pe cale navală (export și tranzit) a ajuns la 1 416 890 tone, realizate prin 576 nave. Nivelul este sub recordul din 2024, când s-au înregistrat 1 502 189 tone și 781 nave, dar mult peste […]
07:00
Pregătit pentru sezonul ce se conturează, portofoliul Nufarm din Republica Moldova a fost completat cu o serie de produse noi, concepute pentru a acoperi întregul spectru de nevoi din culturile de câmp, horticultură și viticultură. În segmentul erbicidelor totale, Clinic Xtreme 540 SL intră în portofoliu ca o soluție pe bază de 540 g/l glifosat […]
16:30
Doru Gheorghe, fermier din județul Călărași, România, participă la AgTech 2026: „Adaptarea continuă este condiția competitivității în agricultură” # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026 de la Chișinău îl va avea printre invitați pe Doru Gheorghe, fermier din județul Călărași și membru al AIDER România – Asociația pentru Agricultură Integrată, Durabilă Economic și Rentabilă. Prezența sa aduce în prim-plan experiența unei ferme care a trecut, în mod asumat, printr-un proces amplu de modernizare tehnologică și reorganizare a […]
15:10
EuroGrain Exchange 2026 – Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre # Agrobiznes
EuroGrain Exchange 2026, București, România – cel mai important eveniment european din primăvară dedicat piețelor și afacerilor cu cereale, revine pentru al patrulea an consecutiv în capitala României, în perioada 23–24 aprilie 2026. Evenimentul va avea loc la Centrul de Congrese al Radisson Blu Hotel București, una dintre cele mai moderne și prestigioase locații de conferință […]
13:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, pentru fermierii din sectoarele de creștere a bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne. Sunt eligibile și exploatațiile de porcine și păsări din specia galinacee, pentru investiții în consolidarea măsurilor […]
12:20
Ureea rămâne baza nutriției azotate în Republica Moldova. În condițiile în care țara depinde integral de importuri, dinamica fluxurilor externe influențează direct atât strategiile traderilor, cât și planificarea fermierilor. Anul 2025 a adus fluctuații accentuate de preț, schimbări în structura livrărilor și o concentrare ridicată a pieței în mâinile câtorva operatori. În total, în 2025 […]
11:40
Piața elvețiană poate deveni o opțiune de export pentru fructele moldovenești de calitate înaltă # Agrobiznes
Moldova a reușit să facă primele livrări de fructe într-o rețea de retail din Elveția în anul precedent, după intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber cu țările EFTA de la 1 aprilie 2025. Au fost livrate prune ambalate pentru consumatorul final în caserole flow pack de un kilogram. Livrările s-au încheiat în luna […]
10:40
„Suntem pe o bombă cu ceas!” – Asociația Producătorilor de Carne de Porc acuză dezastrul din păduri: Cazul macabru de la Leova arată scăparea de sub control a Pestei Porcine # Agrobiznes
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Republica Moldova lansează un avertisment fără precedent, calificând situația epidemiologică actuală drept „critică și scăpată de sub control”. Fermierii acuză faptul că măsurile de prevenție au eșuat, iar focarele de Pestă Porcină Africană „explodează” în gospodării exclusiv din cauza gestionării dezastruoase a faunei sălbatice. Focare depistate „din greșeală”, […]
10:20
SRL „Darurile Basarabiei”, companie pomicolă din r-l Râșcani, anunță concurs pentru ocuparea funcției de agronom. Activitatea se desfășoară în cadrul unei livezi moderne din s. Malinovscoe, gestionată în sistem intensiv și superintensiv. Cerințe: Condiții oferite: Locația: r-l Râșcani, s. Malinovscoe. Pentru informații suplimentare: 079 178 717 sau mesaj privat.
06:10
Conferința Lidea dedicată sorgului: „Sorgul consumă cu 50% mai puțină apă pentru o tonă de recoltă, comparativ cu porumbul” # Agrobiznes
Compania Lidea, lider în producerea soluțiilor de calitate și inovatoare în domeniul sorgului, a organizat recent, la Chișinău, Conferința națională a sorgului – „Sorgul – cultura viitorului”. Evenimentul a fost dedicat fermierilor, specialiștilor din agricultură și actorilor din lanțul agroalimentar interesați de alternative viabile la porumb și a adus în fața acestora specialiștii Lidea din Moldova, […]
14:00
Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de carne proaspătă de pasăre, precum și produse din carne de pasăre. Ca urmare a acestei […]
11:40
150 de fermieri au fost instruiți la Soroca privind completarea cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole # Agrobiznes
Fermieri din 5 raioane ale țării au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole, în contextul noilor cerințe de protecție a solului și trasabilitate a producției. Peste 150 de producători agricoli din raioanele Soroca, Dondușeni, Florești, Drochia și Șoldănești au participat la seminarul de transfer de cunoștințe […]
10:10
După nouă ani petrecuți în Italia, unde a locuit și a studiat, Denis Pruteanu, în vârstă de 26 de ani, a decis să revină în Republica Moldova pentru a investi în afacerea familiei. De trei ani, tânărul face zilnic naveta din Chișinău spre satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă și peste […]
09:40
În vederea prevenirii și controlului unor boli ale animalelor cu impact major asupra sănătății publice și a sectorului zootehnic, Guvernul a aprobat Norma sanitară veterinară privind utilizarea anumitor medicamente de uz veterinar. Documentul prevede reguli pentru utilizarea vaccinurilor și a altor produse medicinale veterinare. Intervențiile vor fi realizate controlat, justificat și în condiții de siguranță. […]
17:00
Guvernul a aprobat Regulamentul ce stabilește cerințele de sănătate animală și de certificare pentru animalele acvatice, precum și pentru produsele de origine animală provenite de la acestea. Noile reglementări stabilesc reguli privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspândirii bolilor. „Proiectul are drept obiectiv consolidarea cadrului de protecție a […]
16:10
Iurie Scripnic își încheie mandatul de secretar de stat, după mai bine de 4 ani de activitate # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că, începând cu data de 11 februarie curent, Iurie Scripnic este eliberat din funcția de secretar de stat, în baza cererii de demisie. Mandatul său a început în luna septembrie 2021, perioadă în care a coordonat domenii ce țin de politicile în sectorul zootehnic, bunăstarea și sănătatea animalelor, precum […]
13:20
Expoziția Internațională MOLDAGROTECH SPRING revine în perioada 11–14 martie 2026, la CIE Moldexpo, reunind lideri ai industriei agro, producători și inovatori din țară și de peste hotare. Ajunsă la cea de-a 47-a ediție, expoziția marchează începutul unui nou sezon agricol prin prezentarea celor mai noi tehnologii inteligente, utilaje moderne și soluții sustenabile dedicate fermierilor și […]
11:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aduce la cunoștința producătorilor și exportatorilor de produse agroalimentare disponibilitatea instrumentului digital „Pesticide MRL Tracker”, dezvoltat de platforma agrinfo.eu. Această resursă este esențială în contextul necesității de a asigura conformitatea produselor destinate pieței Uniunii Europene cu reglementările privind siguranța alimentară. Platforma permite monitorizarea modificărilor recente și viitoare ale limitelor maxime de […]
10:10
Republica Moldova participă, în mod tradițional, și în acest an la BIOFACH, cea mai mare expoziție internațională dedicată produselor ecologice, care are loc anual în luna februarie la Nürnberg, Germania. Prezența Moldovei la BIOFACH reflectă continuitatea și maturizarea sectorului ecologic național, precum și interesul constant al producătorilor autohtoni pentru piețele internaționale, în special cele din […]
09:10
Fermierii pot beneficia de consiliere pe tot parcursul ciclului de producere. Termen-limită: 23 februarie 2026 # Agrobiznes
Fermierii din Republica Moldova au posibilitatea să acceseze servicii de consiliere agricolă continuă, adaptate fiecărei etape din ciclul de producere, printr-un apel lansat de Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Programul vizează în special fermele micro, mici și mijlocii din sectorul vegetal, zootehnic sau mixt, care au […]
06:10
În 2025, Syngenta Moldova a organizat, în parteneriat cu CAP Agro Badicul, un lot demonstrativ de porumb în zona de sud a țării, o regiune cunoscută pentru deficitul cronic de apă și stresul termic din perioadele-cheie de vegetație. Lotul a inclus 12 hibrizi de porumb, cu grupe de maturitate cuprinse între FAO 250 și FAO […]
18:30
Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere Agrocereale a desfășurat Adunarea Generală a membrilor, în cadrul unei ședințe de lucru dedicate stabilirii priorităților strategice și consolidării structurii de conducere. Pe agenda reuniunii s-a aflat, în prim-plan, evaluarea activității executive și reconfirmarea echipei manageriale pentru perioada următoare. În urma procesului de vot și a […]
17:50
Mas Seeds a prezentat la Chișinău portofoliul de hibrizi și soluții adaptate agriculturii din Moldova # Agrobiznes
La Chișinău a avut loc un eveniment dedicat fermierilor, în cadrul căruia compania Mas Seeds a prezentat portofoliul său de hibrizi de porumb și floarea-soarelui, alături de serviciile agronomice care completează genetica. Întâlnirea a reunit aproximativ 70 de fermieri din centrul și sudul Republicii Moldova, interesați de soluții adaptate unui context agroclimatic tot mai impredictibil. […]
16:20
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier că, potrivit datelor transmise de autoritățile competente din Republica Bulgaria, vor fi instituite restricții temporare de circulație pentru anumite categorii de vehicule, pe durata sărbătorilor oficiale din anul 2026. Măsurile vizează sectoare ale autostrăzilor Trakia, Hemus și Struma și vor fi aplicate în zilele și intervalele […]
15:20
Interpoma, singurul târg internațional dedicat exclusiv industriei mărului, va reveni în perioada 25–27 noiembrie 2026, la Fiera Bolzano, Italia, cu un focus clar pe tehnologiile de aplicare și digitalizarea proceselor din livezile moderne. Organizatorii au anunțat temele principale ale ediției din 2026 în cadrul Fruit Logistica Berlin, subliniind că noua ediție va consolida rolul Interpoma ca platformă globală […]
14:20
Cetățenii care cresc animale în gospodăriile casnice că au dreptul să comercializeze surplusul de produse de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne. Astfel sunt susținute gospodăriile nonprofesionale și este facilitat accesul la produse locale proaspete și de calitate, fără intermediari. Exercitarea acestui drept este condiționată de respectarea cerințelor sanitar-veterinare stabilite de legislație, care […]
13:50
Vinificatorii moldoveni reprezintă Republica Moldova la Wine Paris & Vinexpo Paris 2026 # Agrobiznes
Republica Moldova participă, în perioada 9–11 februarie 2026, la unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate industriei vinului și băuturilor spirtoase – Wine Paris & Vinexpo Paris, desfășurat la Paris. Prezența la acest eveniment reflectă eforturile continue de promovare a vinurilor moldovenești pe piețele externe și de consolidare a imaginii țării ca origine vitivinicolă […]
11:50
10:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole în Republica Moldova, care va analiza cadrul actual de gestionare a riscurilor și va formula recomandări pentru alinierea mecanismelor existente la standardele și bunele practici recunoscute la nivel european și internațional. Studiul este realizat cu sprijinul Proiectului „Dialogul Moldo-German privind […]
09:40
CE propune eliminarea uleiului de palmier și de soia, din schemele de energie regenerabilă # Agrobiznes
Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind un proiect de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/807, care propune eliminarea treptată, până în 2030, a biocombustibililor produși din ulei de palmier și ulei de soia. Conform propunerii, după această dată, companiile supuse cotelor UE pentru energie regenerabilă nu vor mai putea include acești biocombustibili în […]
06:10
Omnia Europe SA a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare industrială odată cu punerea în funcțiune, în luna aprilie 2025, a fabricii dedicate procesării porumbului Waxy. Această investiție reprezintă un pas important atât pentru companie, cât și pentru fermierii care aleg să se implice într-un proiect construit pe termen lung, bazat pe beneficii economice predictibile […]
17:30
Moldova a început anul 2026 cu un ritm bun al exporturilor de struguri de masă. În luna ianuarie, au fost livrate aproape 9.200 de tone către 21 de țări, iar veniturile din export au ajuns la 7,6 milioane USD. Prețul mediu de export s-a situat la 0,83 USD/kg, potrivit datelor Logos Press. Rezultatul este considerat […]
15:40
Semănăturile de grâu din Ucraina ar putea scădea în anul curent cu 5% față de 2025, urmând să se situeze la puțin sub 5 milioane de hectare. Acestea sunt primele prognoze privind suprafețele însămânțate cu cereale pentru anul 2026, realizate de analiștii agenției „APK-Inform”. În plus, suprafața cultivată cu orz este estimată la 1,1 milioane […]
13:40
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova din perioada iulie 2025–ianuarie 2026 se mențin într-un ritm modest, chiar dacă, raportat la sezonul precedent, dinamica indică o anumită revenire. În primele șapte luni ale sezonului curent au fost exportate 109,8 mii tone de porumb, un volum de peste două ori mai mare decât în aceeași perioadă a […]
11:20
Agenția Navală a Republicii Moldova a demarat, începând cu anul curent, aplicarea efectivă a controlului statului port (Port State Control – PSC) în Complexul portuar Giurgiulești, transmite MOLDPRES. Controlul statului port reprezintă o cerință internațională și are drept scop verificarea respectării standardelor internaționale de siguranță a navigației, securitate maritimă, protecția mediului, precum și condițiile de […]
10:30
Valoarea exportului de floarea-soarelui atinge niveluri fără precedent – procesarea internă vulnerabilă # Agrobiznes
În intervalul august 2025 – ianuarie 2026, exporturile de floarea-soarelui din Moldova au atins cel mai mare volum din istoria recentă, confirmând cultura oleaginoasă drept principal pilon al exporturilor agricole. Cu un total de 494 269 tone livrate peste hotare, sezonul se definitivează ca record absolut, depășind cu 40% nivelul perioadei similare din anul precedent, […]
13:00
China accelerează extinderea culturilor modificate genetic, pentru securitatea alimentară # Agrobiznes
China face un pas strategic spre producția internă de culturi modificate genetic, marcând o schimbare de politică agricolă în perioada 2025–2026. Cel mai mare importator mondial de porumb și soia trece de la utilizarea organismelor modificate genetic exclusiv pentru procesarea furajelor importate la dezvoltarea unei producții comerciale interne, la scară largă, de porumb și soia […]
13:10
Conferința AgTech 2026 va găzdui prezentarea Agrotek Park, un nou proiect dedicat dezvoltării unui ecosistem integrat de smart agriculture, care își propune să accelereze adoptarea tehnologiilor moderne în agricultură și să conecteze fermierii, companiile, startup-urile și instituțiile relevante din domeniu. În cadrul evenimentului vor fi prezentate etapele de dezvoltare ale Agrotek Park, viziunea din spatele […]
16:20
Industria europeană a fructelor și legumelor proaspete a traversat un an 2025 extrem de dinamic, marcat de fenomene meteo extreme, schimbări în comportamentul consumatorilor și ajustări ale producției regionale. Cu toate acestea, oferta totală a rămas stabilă, susținută de funcționarea piețelor interne, structuri comerciale flexibile și eficiența generală a sectorului. Aceste concluzii sunt incluse în […]
15:20
Importurile de porumb ale UE se reconfigurează: Brazilia câștigă teren, Ucraina pierde din cotă, Spania schimbă direcția # Agrobiznes
Pe măsură ce anul de comercializare a porumbului avansează, structura importurilor Uniunii Europene se modifică vizibil, sub influența contextului geopolitic, a problemelor logistice și a sensibilității ridicate la preț a principalilor cumpărători. UE rămâne al doilea cel mai mare importator de porumb la nivel mondial, însă originea mărfii și fluxurile comerciale intră într-o nouă etapă […]
