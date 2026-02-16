AIPA: 63 mil. lei autorizați pentru investiții în agricultură

10:30

În intervalul august 2025 – ianuarie 2026, exporturile de floarea-soarelui din Moldova au atins cel mai mare volum din istoria recentă, confirmând cultura oleaginoasă drept principal pilon al exporturilor agricole. Cu un total de 494 269 tone livrate peste hotare, sezonul se definitivează ca record absolut, depășind cu 40% nivelul perioadei similare din anul precedent, […]