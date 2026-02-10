Medici din Moldova și Israel își unesc expertiza pentru cazuri medicale complexe
Specialiști din Moldova și Israel vor face schimb de experiență și vor colabora în gestionarea cazurilor medicale complexe, în urma parteneriatului dintre Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău și Centrul Medical Meir din Kfar Saba. Memorandumul stabilește cadrul cooperării bilaterale pentru dezvoltarea serviciilor medicale avansate, formare profesională și proiecte comune. Directoarea Institutului de Medicină Urgentă, […]
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele de consolidare a cooperării dintre cele două state. Într-o postare pe Facebook, premierul a reiterat că Republica Moldova și Ucraina își doresc același lucru, un cer pașnic deasupra capului. „Republica Moldova și Ucraina își […]
Avocații lui Vlad Plahotniuc cer audierea a încă 48 de martori în dosarul „Frauda bancară"
Avocații lui Vlad Plahotniuc au solicitat instanței admiterea a încă 48 de martori ai apărării în dosarul „Frauda bancară". Potrivit apărătorilor, este vorba despre persoane care au activat în diverse instituții ale statului, transmite IPN. „Acuzarea a prezentat în instanță 51 de martori. Apărării i-au fost admiși doar 27 de martori, iar de facto s-au […]
Cu puțin timp în urmă, un grup de aproximativ 150 de persoane, format din preoți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove și cetățeni organizați de primarul localității, a rupt cordonul poliției și a pătruns forțat în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Despre aceasta anunță Poliția marți seara. Oamenii legii au înregistrat cazul și […]
Țara care vrea să aducă femei din străinătate ca să crească natalitatea: „Să importăm din Vietnam și Sri Lanka"
Un oficial din Coreea de Sud a provocat un scandal național cu o declarație șocantă. Kim Hee-soo, lider din comitatul Jindo, a sugerat că statul ar putea „aduce tinere femei" din Vietnam și Sri Lanka pentru a le căsători cu bărbați din mediul rural. Propunerea a provocat furie în rândul publicului și critici dure pentru […]
Scriitorul și profesorul universitar Mircea Cărtărescu a primit titlul onorific „Doctor Honoris Causa" al Universității de Stat din Moldova, în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM. Distincția i-a fost acordată pentru contribuția sa excepțională la literatura română și universală, studiile literare și promovarea valorilor culturale românești. Rectorul Universitatea de Stat din Moldova, Igor Șarov, […]
Ion Ceban întreabă tinerii ce cred despre interzicerea rețelelor sociale: „Scrieți în comentarii"
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, îi invită pe tineri să-și exprime opinia cu privire la interzicerea sau cenzurarea rețelelor de socializare. Edilul a lansat un apel public, cerând argumente pro și contra, fie în comentarii, fie în mesaje private. „Vreau să cunosc părerea voastră pe acest subiect, dragi tineri. Vă îndemn să îmi scrieți în comentarii […]
Moldova și Ucraina vor avea un nou punct de trecere a frontierei. Se va construi și pod rutier peste Nistru, la Cosăuți
Moldova și Ucraina planifică deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei „Cosăuți -Yampil". Între cele două localități urmează să fie construit și un pod rutier transfrontalier peste Nistru. Ministra Afacerilor de Interne din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin și omologul său ucrainean Ihor Klymenko au semnat la Kiev Protocolul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul […]
Atenție turiști: greve care vor afecta zborurile și trenurile din Italia. Când și unde vor avea loc
Călătorii care merg în Italia ar trebui să se pregătească pentru perturbări semnificative ale transportului aerian și feroviar în luna februarie, scrie Euronews. O grevă națională în sectorul aviației va afecta zborurile pe 16 februarie. Angajații ITA Airways, inclusiv piloți, însoțitori de bord și personal la sol, participă la acțiunea sindicală de 24 de ore, […]
VIDEO O străină, căutată de Interpol pentru o infracțiune comisă în Belarus, a fost prinsă în Moldova
O străină în vârstă de 32 de ani, originară din Belarus și căutată internațional, a fost reținută pe teritoriul Republicii Moldova. Incidentul a avut loc luni, 9 februarie. „Persoana este anunțată în căutare internațională de către BNC Interpol Minsk (Republica Belarus), fiind bănuită că, în perioada 2019-2020, acționând în complicitate cu alți trei conaționali, prin […]
Munteanu și vice-speakerul Radei Supreme, despre aderarea la UE: Avem aceleași obiective
Premierul moldovean Alexandru Munteanu și vice-speakerul Radei Supreme din Ucraina Oleksandr Korniyenko au reiterat că statele lor au „aceleași obiective" în procesul de integrare europeană. Oficialii au discutat despre reformele necesare în procesul de aderare la UE și au salutat adoptarea de către Comisia Europeană a Pachetului de extindere 2025. Oficialii au menționat buna cooperare […]
„Nu am avut de ales": ce spune un fost militar care a luptat împotriva Ucrainei despre regimul Kremlinului
O istorie care a atras atenția presei a ieșit la iveală după declarațiile unui cetățean cecen care a fugit din Rusia de teama unei reîntoarceri forțate în serviciul militar și care se află de o lună și jumătate blocat în zona de tranzit a Aeroportului Internațional Astana. Bărbatul susține că, în august 2022, a fost […]
FOTO Jocurile Olimpice de iarnă: Biatlonistul Pavel Magazeev a ocupat locul 45 la 20 km individual
Biatlonistul Pavel Magazeev, care reprezintă Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, s-a clasat pe locul 45 în proba de 20 km individual, cu rezultatul de 58:02,3. Titlul olimpic a fost câștigat de norvegianul Johan Botn, care a terminat cursa în 51:31,5, transmite Olympic Moldova. La ediția trecută a Olimpiadei Beijing 2022, Magazeev […]
Membrii Comisiei Electorale Centrale au inițiat validarea mandatului de deputată a Tatianei Rotari, transmite IPN. Procedura are loc după ce Anastasia Nichita, aleasă pe lista PAS, a depus cererea de demisie. Tatiana Rotari este juristă și pedagog de profesie. A condus anterior Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, coordonând activitatea Guvernului în raioanele Ungheni, […]
Uniunea Crescătorilor de Păsări din Ucraina solicită revenirea cărnii de pui pe piața din Moldova
Asociația „Uniunea Crescătorilor de Păsări din Ucraina" cere anularea restricțiilor introduse de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a Republicii Moldova privind importul de carne de pasăre și furaje pentru păsări din Ucraina, calificând aceste măsuri drept nejustificate și părtinitoare. Organizația, care reunește peste 40 de producători ucraineni de carne de pasăre, a publicat la […]
„Este o nebunie": Canada reacționează dur la amenințarea lui Trump privind podul Gordie Howe
Liderii politici și de afaceri canadieni și-au exprimat opoziția fermă față de amenințarea președintelui american Donald Trump de a amâna deschiderea podului internațional Gordie Howe, aproape finalizat, au relatat luni presa locală. Podul face legătura între orașele Windsor, din provincia canadiană Ontario, și Detroit, în statul american Michigan, urmând să devină a treia traversare pe […]
VIDEO Momente de groază în Somalia: avion cu 55 de pasageri, prăbușit la câteva minute de la decolare
Un avion cu 55 de pasageri la bord s-a prăbușit în după-amiaza zilei de 10 februarie, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Aden Adde din Mogadiscio, Somalia, însă toți oamenii au fost evacuați în siguranță, fără a suferi răni. Potrivit rapoartelor locale, citate de presa britanică, aeronava ar fi întâmpinat probleme tehnice la […]
VIDEO Discursul în ucraineană al lui Munteanu la Kiev și subiectele discutate cu Sviridenco: Despre gaz, UE și război
Premierul Moldovei Alexandru Munteanu și prim-ministra Ucrainei Iulia Sviridenco au discutat despre aderarea la UE, securitate energetică și agresiunea rusească asupra țării vecine. Oficialul de la Chișinău și-a început declarațiile de presă în ucraineană și a exprimat solidaritate față de poporul vecin. Iulia Sviridenco a menționat colaborarea bilaterală dintre Chișinău și Kiev. Oficiala a vorbit […]
Camioanele cu o masă totală de peste 12 tone vor avea restricții de circulație în Bulgaria
Camioanele cu o masă totală mai mare de 12 tone vor avea restricții temporare de circulație pe teritoriul Bulgariei în anul 2026, în special în perioada sărbătorilor oficiale. Potrivit Agenției Naționale Transport Auto, măsurile vizează anumite sectoare ale autostrăzilor Trakia, Hemus și Struma și sunt aplicate pentru a fluidiza traficul și a reduce riscul de […]
Femeia din imagini, dispărută din septembrie 2024, rămâne de negăsit. Poliția cere ajutorul cetățenilor
Femeia din imagini este de negăsit. În acest sens, poliția din Edineț solicită ajutorul cetățenilor pentru a o găsi. Persoana are 43 de ani și este originară din orașul Cupcini. Aceasta a plecat în dimineața zilei de 22 septembrie 2024 de la o instituție medicală din Edineț, iar până în prezent nu se cunoaște locul […]
Fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență și corupere activă. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare, o amendă de 400 de mii de lei și interdicția de a ocupa funcții
FOTO Militarii moldoveni se antrenează în Germania. Exercițiul multinațional la care participă # Realitatea.md
Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise”. Evenimentul se desfășoară în perioada 23 ianuarie — 14 februarie 2026, în localitatea Hohenfels, Germania. În timpul manevrelor, militarii statelor participante se pregătesc pentru ulterioara detașare în misiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo. Aceștia desfășoară activități de […] Articolul FOTO Militarii moldoveni se antrenează în Germania. Exercițiul multinațional la care participă apare prima dată în Realitatea.md.
Meteorologii prognozează pentru miercuri, 11 februarie, cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Precipitații semnificative nu se așteaptă, însă pe carosabil se va semnala ghețuș. Vântul va sufla din sud, slab până la moderat. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la -8…-3°C, iar ziua maximele se vor încadra între +1 și +6°C. Pentru […] Articolul Vremea se încălzește ușor în Moldova! Ce temperaturi vor indica termometrele apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult decât coaching, o amprentă profesională: Stela Toderașcu despre impactul primelor 7 secunde și arta de a investi în oameni # Realitatea.md
Stela Toderașcu este un nume care rezonează cu performanța și dezvoltarea umană. Deși s-a stabilit în București, inima și începuturile carierei sale au rămas legate de Chișinău. Astăzi, Stela revine în Republica Moldova în calitate de Team Coach, Trainer și Facilitator, aducând cu ea o viziune proaspătă și dorința de a sprijini companiile locale în […] Articolul Mai mult decât coaching, o amprentă profesională: Stela Toderașcu despre impactul primelor 7 secunde și arta de a investi în oameni apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Festivalul „Mărțișor” începe pe 1 martie: Se lansează primul musical autohton, dedicat maestrului Eugen Doga # Realitatea.md
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” începe pe 1 martie. În acest an, evenimentul se va desfășura cu sloganul „Bucuria de a fi împreună”. În premieră, va fi prezentat primul musical produs în Moldova – „Maria Mirabela”, spectacolul fiind dedicat maestrului Eugen Doga. În perioada 1-12 martie 2026 vor avea loc 26 de evenimente culturale în […] Articolul VIDEO Festivalul „Mărțișor” începe pe 1 martie: Se lansează primul musical autohton, dedicat maestrului Eugen Doga apare prima dată în Realitatea.md.
Scad cazurile de infecții respiratorii și de gripă sezonieră: Câte au fost raportate în Moldova # Realitatea.md
În perioada 2-8 februarie, în Republica Moldova au fost înregistrate 4.967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în descreștere cu 13% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă au fost raportate 283 de cazuri de gripă sezonieră, cu 35% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Cele mai multe […] Articolul Scad cazurile de infecții respiratorii și de gripă sezonieră: Câte au fost raportate în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Biroul de Reintegrare îi răspunde lui Krasnoselski: Moldova nu își uită eroii căzuți pentru independență # Realitatea.md
Moldova nu își uită eroii căzuți pentru independență, transmite Biroul Politici de Reintegrare, după ce Vadim Krasnoselski a cerut Chișinăului calificare juridică a evenimentelor din 1992. Oficialii de la Chișinău reiterează că optează pentru soluționarea pașnică a diferendului transnistrean. „Soluționarea pe cale pașnică și cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova reprezintă principii de bază […] Articolul Biroul de Reintegrare îi răspunde lui Krasnoselski: Moldova nu își uită eroii căzuți pentru independență apare prima dată în Realitatea.md.
VOX POPULI: Ce cred oamenii despre tarifele la gaz și reducerea anunțată recent de ANRE # Realitatea.md
Reducerea recentă a tarifului la gaz, decisă de ANRE, este privită diferit de cetățeni. Unii consideră măsura suficientă în contextul economic actual, alții spun că este loc de mai mult, mai ales în raport cu veniturile populației. „Eu cred că e suficientă, din cauza că noi nu producem nimic și este exportat și asta e […] Articolul VOX POPULI: Ce cred oamenii despre tarifele la gaz și reducerea anunțată recent de ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
Social media ar putea fi interzise minorilor din Moldova până la sfârșitul anului? Perciun: Un scenariu realistic # Realitatea.md
O decizia privind limitarea accesului minorilor de până la 16 ani urmează să fie luată până la sfârșitul anului în Moldova. Dan Perciun menționează că scenariul este unul realistic, însă chestiunea trebuie supusă consultărilor. Ministerul Educației a declarat la TVR Moldova că mai multe cercetări științifice vorbesc despre pericolele, daunele reale pe care le produc […] Articolul Social media ar putea fi interzise minorilor din Moldova până la sfârșitul anului? Perciun: Un scenariu realistic apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 12.000 de militari și 140 de aeronave participă la exercițiul francez de apărare europeană # Realitatea.md
Franța a demarat cel mai amplu exercițiu militar de după Războiul Rece, care se va desfășura pe parcursul a două luni, până la sfârșitul lunii aprilie. Peste 12.000 de militari vor fi mobilizați, alături de mii de vehicule blindate, 140 de aeronave, inclusiv avioane Rafale, și 25 de nave, printre care portavionul Charles de Gaulle, […] Articolul Peste 12.000 de militari și 140 de aeronave participă la exercițiul francez de apărare europeană apare prima dată în Realitatea.md.
Facturile la gazele naturale pentru luna ianuarie au stârnit revoltă în rândul consumatorilor, după ce mulți moldoveni s-au pomenit cu sume de plată neobișnuit de mari. În mediul online, oamenii spun că au primit facturi cu valori enorme, chiar până la 7 000 de lei, deși ă au încercat să economisească, reducând temperatura în locuințe […] Articolul Facturile la gaz golesc buzunarele moldovenilor! ANRE spune că frigul este de vină apare prima dată în Realitatea.md.
Ucraina a desființat în tăcere Legiunea Internațională, unitate creată în februarie 2022 pentru a recruta voluntari străini în apărarea țării, potrivit Unian și Le Monde. Statul Major General ucrainean nu a comentat oficial decizia, iar luptătorii străini au fost transferați în regimentele de asalt ale armatei regulate, implicate în cele mai periculoase misiuni. Un voluntar […] Articolul „A fost un șoc”: Ucraina a desființat în liniște Legiunea Internațională apare prima dată în Realitatea.md.
O mașină a IGSU, implicată într-un accident rutier în Capitală. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Două mașini, dintre care una aparține Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), s-au lovit astăzi, 10 februarie, pe strada Gheorghe Asachi din Capitală. Unul dintre autovehicule a fost avariat în urma coliziunii. Potrivit poliției, în accident au fost implicate un Mercedes și un Mitsubishi. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Pentru cele […] Articolul O mașină a IGSU, implicată într-un accident rutier în Capitală. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
Prețurile medii de consum au crescut cu aproape 5% într-un an. Cele mai scumpe – apa, mâncarea și încălțămintea # Realitatea.md
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ultimele 12 luni, conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Produsele alimentare s-au scumpit cu 6,2%, iar serviciile prestate populației – cu 7,2% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La produsele alimentare, pe parcursul ultimelor 12 luni, cele mai accentuate creșteri au […] Articolul Prețurile medii de consum au crescut cu aproape 5% într-un an. Cele mai scumpe – apa, mâncarea și încălțămintea apare prima dată în Realitatea.md.
Raport pentru 2025: Moldova se află pe locul 80 în topul Indicelui Percepției Corupției # Realitatea.md
Republica Moldova ocupă locul 80 în clasamentul global al corupției, cu un scor de 42 de puncte, arată raportul anual al Transpareny International pentru 2025. Acest scor reflectă percepția nivelului de corupție din sectorul public și este calculat pe o scară de la 0 (foarte corupt) la 100 (foarte curat), conform metodologiei organizatorilor. Comparativ cu […] Articolul Raport pentru 2025: Moldova se află pe locul 80 în topul Indicelui Percepției Corupției apare prima dată în Realitatea.md.
Uniunea Crescătorilor de Păsări din Ucraina solicită intervenția autorităților în contextul restricțiilor impuse de Republica Moldova la importul de carne de pasăre și furaje pentru păsări. Într-un comunicat de presă publicat pe pagina web a Uniunii, asociația reclamă controale excesive și măsuri pe care le consideră discriminatorii din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) […] Articolul Crescătorii de păsări din Ucraina solicită intervenția autorităților în contextul apare prima dată în Realitatea.md.
Premierul României, Ilie Bolojan, a avertizat angajații din administrația locală că lucrurile nu vor mai putea continua așa cum erau obișnuiți, într-un discurs susținut marți, 10 februarie, la dezbaterea „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul asupra comunelor”, organizată de Asociația Comunelor din România, transmite Antena 3 CNN. „Era o chestiune de […] Articolul Taxe mai mari și reduceri de personal: ce le-a spus Bolojan primarilor din România apare prima dată în Realitatea.md.
Moldovenii nu pot achita prin intermediul cardurilor bancare la benzinăriile din rețeaua Lukoil. Agenția Servicii Publice (ASP) precizează că două bănci din Moldova au blocat conturile companiei. Conform responsabililor, compania Lukoil este acuzată că ar fi admis neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate băncilor și datele similare din Registrul de Stat al Unităților de […] Articolul Moldovenii nu pot plăti cu cardul la benzinăriile Lukoil. Motivul apare prima dată în Realitatea.md.
Pe ruși nu vrea să îi întrebe? Krasnoselski cere explicații de la Chișinău despre ce s-a întâmplat în 1992 # Realitatea.md
Krasnoselski cere explicații de la Chișinău despre ce s-a întâmplat în 1992. Liderul separatist a setat obiective așa-numitului minister de Externe de la Tiraspol și a menționat că administrația constituțională trebuie să prezinte calificări juridice pentru războiul de pe Nistru. Liderul separatist a menționat că responsabilii trebuie să reia negocierile cu administrația constituțională și să […] Articolul Pe ruși nu vrea să îi întrebe? Krasnoselski cere explicații de la Chișinău despre ce s-a întâmplat în 1992 apare prima dată în Realitatea.md.
Macron avertizează UE asupra unor noi ciocniri cu SUA și îndeamnă să folosească „momentul Groenlandei” # Realitatea.md
Președintele francez, Emmanuel Macron, a transmis un avertisment liderilor europeni că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi ostilități din partea Statelor Unite, iar ceea ce el a numit „momentul Groenlanda” trebuie privit ca un semnal de trezire pentru implementarea reformelor mult amânate menite să consolideze puterea globală a Uniunii Europene, scrie Reuters. Într-un […] Articolul Macron avertizează UE asupra unor noi ciocniri cu SUA și îndeamnă să folosească „momentul Groenlandei” apare prima dată în Realitatea.md.
Promo-LEX: Încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului reprezintă impediment pentru aderarea la UE și reintegrare # Realitatea.md
Încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova reprezintă unul dintre impedimentele pentru reintegrare și aderarea țării la UE. Concluzia a fost făcută urmare a Conferinței Naționale „Drepturile omului în regiunea transnistreană. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților naționale, ai instituțiilor și organizațiilor internaționale, diplomați, experți, jurnaliști, activiști civici și apărători ai drepturilor omului, […] Articolul Promo-LEX: Încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului reprezintă impediment pentru aderarea la UE și reintegrare apare prima dată în Realitatea.md.
Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită cu încă 30 de zile. Aceasta va fi valabilă până pe 17 martie, transmite MOST. Autoritățile invocă deteriorarea continuă a situației socio-economice, cauzată de reducerea livrărilor de gaze naturale. Decizia a fost aprobată astăzi, 10 februarie, de către așa-numitul Soviet Suprem, iar documentul a fost […] Articolul Transnistria rămâne în stare de urgență economică încă 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat că va bloca deschiderea unui pod internațional care leagă SUA de Canada, invocând ostilitatea presupusă a Canadei față de Statele Unite și relațiile acesteia cu China. Declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua socială Truth Social. „Nu voi permite deschiderea acestui pod până când Statele Unite nu […] Articolul Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui nou pod între SUA și Canada apare prima dată în Realitatea.md.
Actualitatea politică, în dezbateri la RealitateaTV! Deputații Olga Ursu și Dorian Istratii, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputata fracțiunii Alternativa, Olga Ursu și deputatul PAS, Dorian Istratii. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Activitatea Guvernului Munteanu la 100 […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri la RealitateaTV! Deputații Olga Ursu și Dorian Istratii, invitați la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
Polițiștii din raionul Sîngerei au identificat un caz de circulație ilegală și consum de substanțe narcotice, în care sunt vizați trei bărbați, cu vârste cuprinse între 36 și 42 de ani. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, unde au fost ridicate mai multe probe. Printre acestea se numără plante și semințe de cannabis, […] Articolul Droguri și probe ridicate de poliție la Sîngerei. Suspecții au consumat marijuana apare prima dată în Realitatea.md.
Popșoi, recomandare pentru moldovenii care au carte de identitate românească: Să se asigure că au acte alternative # Realitatea.md
Moldovenii care dețin cetățenia României și cărți de identitate sunt îndemnați de Mihai Popșoi să se asigure că dețin și documente alternative. Declarația a fost făcută pe anulării actelor de către autoritățile de peste Prut, în cazul unor persoane. Ministrul de Externe afirmă că administrația de la Chișinău nu are pârghii pentru a interveni în […] Articolul Popșoi, recomandare pentru moldovenii care au carte de identitate românească: Să se asigure că au acte alternative apare prima dată în Realitatea.md.
Dosarul ”kuliok”, în care este acuzat ex-președintele Dodon: Iaralov absent, Plahotniuc escortat la audieri # Realitatea.md
Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov a fost citat să depună mărturie marți în dosarul numit generic „Sacoșa neagră”, în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Iaralov însă nu s-a prezentat în instanță. Totodată, Vlad Plahotniuc urmează să fie escortat miercuri pentru a depune mărturie în acest dosar. Ambii apar în imaginile video în […] Articolul Dosarul ”kuliok”, în care este acuzat ex-președintele Dodon: Iaralov absent, Plahotniuc escortat la audieri apare prima dată în Realitatea.md.
Ambasada R. Moldova în România vine cu sfaturi pentru moldovenii rămași fără cărți de identitate # Realitatea.md
Anularea sau retragerea cărților de identitate românești este o decizie care aparține exclusiv statului român, iar Republica Moldova nu poate interveni în acest proces. Precizarea a fost făcută de Ambasada Republicii Moldova în România. Totodată, cetățenii moldoveni care dețin și cetățenia română sunt îndemnați să aibă asupra lor, pe durata aflării în România, un document […] Articolul Ambasada R. Moldova în România vine cu sfaturi pentru moldovenii rămași fără cărți de identitate apare prima dată în Realitatea.md.
Prețurile medii de consum au crescut în ianuarie 2026 cu 0,9% față de decembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Creșterea lunară a inflației a fost determinată în principal de scumpirea produselor alimentare și a serviciilor prestate populației, scrie Bani.md. Conform BNS, produsele alimentare s-au scumpit în medie cu 1,6%, contribuind cu […] Articolul Inflația se menține ridicată. Ouăle s-au scumpit cu 23%, iar fructele cu 21% apare prima dată în Realitatea.md.
