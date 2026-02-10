Țara care vrea să aducă femei din străinătate ca să crească natalitatea: „Să importăm din Vietnam și Sri Lanka”

12:30

Anularea sau retragerea cărților de identitate românești este o decizie care aparține exclusiv statului român, iar Republica Moldova nu poate interveni în acest proces. Precizarea a fost făcută de Ambasada Republicii Moldova în România. Totodată, cetățenii moldoveni care dețin și cetățenia română sunt îndemnați să aibă asupra lor, pe durata aflării în România, un document […]