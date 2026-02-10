„Nu am avut de ales”: ce spune un fost militar care a luptat împotriva Ucrainei despre regimul Kremlinului

11:40

Doi procurori au fost trimiși în judecată pentru fapte de corupție. Potrivit Procuraturii Generale (PG), unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar celălalt – de corupere pasivă. În perioada lunii octombrie 2024, unul dintre învinuiți, care activa ca procuror la Procuratura Bălți, a fost abordat de un bărbat care […] Articolul 20.000 de euro pentru „rezolvarea” unui dosar: Doi procurori, trimiși în judecată pentru corupție apare prima dată în Realitatea.md.