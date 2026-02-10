Vremea se încălzește ușor în Moldova! Ce temperaturi vor indica termometrele

12:30

Moldovenii care dețin cetățenia României și cărți de identitate sunt îndemnați de Mihai Popșoi să se asigure că dețin și documente alternative. Declarația a fost făcută pe anulării actelor de către autoritățile de peste Prut, în cazul unor persoane. Ministrul de Externe afirmă că administrația de la Chișinău nu are pârghii pentru a interveni în […]