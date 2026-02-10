Scad cazurile de infecții respiratorii și de gripă sezonieră: Câte au fost raportate în Moldova
Realitatea.md, 10 februarie 2026 15:40
În perioada 2-8 februarie, în Republica Moldova au fost înregistrate 4.967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în descreștere cu 13% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă au fost raportate 283 de cazuri de gripă sezonieră, cu 35% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Cele mai multe […] Articolul Scad cazurile de infecții respiratorii și de gripă sezonieră: Câte au fost raportate în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
16:00
Meteorologii prognozează pentru miercuri, 11 februarie, cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Precipitații semnificative nu se așteaptă, însă pe carosabil se va semnala ghețuș. Vântul va sufla din sud, slab până la moderat. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la -8…-3°C, iar ziua maximele se vor încadra între +1 și +6°C. Pentru […] Articolul Vremea se încălzește ușor în Moldova! Ce temperaturi vor indica termometrele apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
15:50
Mai mult decât coaching, o amprentă profesională: Stela Toderașcu despre impactul primelor 7 secunde și arta de a investi în oameni # Realitatea.md
Stela Toderașcu este un nume care rezonează cu performanța și dezvoltarea umană. Deși s-a stabilit în București, inima și începuturile carierei sale au rămas legate de Chișinău. Astăzi, Stela revine în Republica Moldova în calitate de Team Coach, Trainer și Facilitator, aducând cu ea o viziune proaspătă și dorința de a sprijini companiile locale în […] Articolul Mai mult decât coaching, o amprentă profesională: Stela Toderașcu despre impactul primelor 7 secunde și arta de a investi în oameni apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Festivalul „Mărțișor” începe pe 1 martie: Se lansează primul musical autohton, dedicat maestrului Eugen Doga # Realitatea.md
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” începe pe 1 martie. În acest an, evenimentul se va desfășura cu sloganul „Bucuria de a fi împreună”. În premieră, va fi prezentat primul musical produs în Moldova – „Maria Mirabela”, spectacolul fiind dedicat maestrului Eugen Doga. În perioada 1-12 martie 2026 vor avea loc 26 de evenimente culturale în […] Articolul VIDEO Festivalul „Mărțișor” începe pe 1 martie: Se lansează primul musical autohton, dedicat maestrului Eugen Doga apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
15:40
Scad cazurile de infecții respiratorii și de gripă sezonieră: Câte au fost raportate în Moldova # Realitatea.md
În perioada 2-8 februarie, în Republica Moldova au fost înregistrate 4.967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în descreștere cu 13% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă au fost raportate 283 de cazuri de gripă sezonieră, cu 35% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Cele mai multe […] Articolul Scad cazurile de infecții respiratorii și de gripă sezonieră: Câte au fost raportate în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
14:50
Biroul de Reintegrare îi răspunde lui Krasnoselski: Moldova nu își uită eroii căzuți pentru independență # Realitatea.md
Moldova nu își uită eroii căzuți pentru independență, transmite Biroul Politici de Reintegrare, după ce Vadim Krasnoselski a cerut Chișinăului calificare juridică a evenimentelor din 1992. Oficialii de la Chișinău reiterează că optează pentru soluționarea pașnică a diferendului transnistrean. „Soluționarea pe cale pașnică și cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova reprezintă principii de bază […] Articolul Biroul de Reintegrare îi răspunde lui Krasnoselski: Moldova nu își uită eroii căzuți pentru independență apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VOX POPULI: Ce cred oamenii despre tarifele la gaz și reducerea anunțată recent de ANRE # Realitatea.md
Reducerea recentă a tarifului la gaz, decisă de ANRE, este privită diferit de cetățeni. Unii consideră măsura suficientă în contextul economic actual, alții spun că este loc de mai mult, mai ales în raport cu veniturile populației. „Eu cred că e suficientă, din cauza că noi nu producem nimic și este exportat și asta e […] Articolul VOX POPULI: Ce cred oamenii despre tarifele la gaz și reducerea anunțată recent de ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Social media ar putea fi interzise minorilor din Moldova până la sfârșitul anului? Perciun: Un scenariu realistic # Realitatea.md
O decizia privind limitarea accesului minorilor de până la 16 ani urmează să fie luată până la sfârșitul anului în Moldova. Dan Perciun menționează că scenariul este unul realistic, însă chestiunea trebuie supusă consultărilor. Ministerul Educației a declarat la TVR Moldova că mai multe cercetări științifice vorbesc despre pericolele, daunele reale pe care le produc […] Articolul Social media ar putea fi interzise minorilor din Moldova până la sfârșitul anului? Perciun: Un scenariu realistic apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Peste 12.000 de militari și 140 de aeronave participă la exercițiul francez de apărare europeană # Realitatea.md
Franța a demarat cel mai amplu exercițiu militar de după Războiul Rece, care se va desfășura pe parcursul a două luni, până la sfârșitul lunii aprilie. Peste 12.000 de militari vor fi mobilizați, alături de mii de vehicule blindate, 140 de aeronave, inclusiv avioane Rafale, și 25 de nave, printre care portavionul Charles de Gaulle, […] Articolul Peste 12.000 de militari și 140 de aeronave participă la exercițiul francez de apărare europeană apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Facturile la gazele naturale pentru luna ianuarie au stârnit revoltă în rândul consumatorilor, după ce mulți moldoveni s-au pomenit cu sume de plată neobișnuit de mari. În mediul online, oamenii spun că au primit facturi cu valori enorme, chiar până la 7 000 de lei, deși ă au încercat să economisească, reducând temperatura în locuințe […] Articolul Facturile la gaz golesc buzunarele moldovenilor! ANRE spune că frigul este de vină apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ucraina a desființat în tăcere Legiunea Internațională, unitate creată în februarie 2022 pentru a recruta voluntari străini în apărarea țării, potrivit Unian și Le Monde. Statul Major General ucrainean nu a comentat oficial decizia, iar luptătorii străini au fost transferați în regimentele de asalt ale armatei regulate, implicate în cele mai periculoase misiuni. Un voluntar […] Articolul „A fost un șoc”: Ucraina a desființat în liniște Legiunea Internațională apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
O mașină a IGSU, implicată într-un accident rutier în Capitală. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Două mașini, dintre care una aparține Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), s-au lovit astăzi, 10 februarie, pe strada Gheorghe Asachi din Capitală. Unul dintre autovehicule a fost avariat în urma coliziunii. Potrivit poliției, în accident au fost implicate un Mercedes și un Mitsubishi. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Pentru cele […] Articolul O mașină a IGSU, implicată într-un accident rutier în Capitală. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:00
Prețurile medii de consum au crescut cu aproape 5% într-un an. Cele mai scumpe – apa, mâncarea și încălțămintea # Realitatea.md
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ultimele 12 luni, conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Produsele alimentare s-au scumpit cu 6,2%, iar serviciile prestate populației – cu 7,2% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La produsele alimentare, pe parcursul ultimelor 12 luni, cele mai accentuate creșteri au […] Articolul Prețurile medii de consum au crescut cu aproape 5% într-un an. Cele mai scumpe – apa, mâncarea și încălțămintea apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Raport pentru 2025: Moldova se află pe locul 80 în topul Indicelui Percepției Corupției # Realitatea.md
Republica Moldova ocupă locul 80 în clasamentul global al corupției, cu un scor de 42 de puncte, arată raportul anual al Transpareny International pentru 2025. Acest scor reflectă percepția nivelului de corupție din sectorul public și este calculat pe o scară de la 0 (foarte corupt) la 100 (foarte curat), conform metodologiei organizatorilor. Comparativ cu […] Articolul Raport pentru 2025: Moldova se află pe locul 80 în topul Indicelui Percepției Corupției apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Uniunea Crescătorilor de Păsări din Ucraina solicită intervenția autorităților în contextul restricțiilor impuse de Republica Moldova la importul de carne de pasăre și furaje pentru păsări. Într-un comunicat de presă publicat pe pagina web a Uniunii, asociația reclamă controale excesive și măsuri pe care le consideră discriminatorii din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) […] Articolul Crescătorii de păsări din Ucraina solicită intervenția autorităților în contextul apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Premierul României, Ilie Bolojan, a avertizat angajații din administrația locală că lucrurile nu vor mai putea continua așa cum erau obișnuiți, într-un discurs susținut marți, 10 februarie, la dezbaterea „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul asupra comunelor”, organizată de Asociația Comunelor din România, transmite Antena 3 CNN. „Era o chestiune de […] Articolul Taxe mai mari și reduceri de personal: ce le-a spus Bolojan primarilor din România apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Moldovenii nu pot achita prin intermediul cardurilor bancare la benzinăriile din rețeaua Lukoil. Agenția Servicii Publice (ASP) precizează că două bănci din Moldova au blocat conturile companiei. Conform responsabililor, compania Lukoil este acuzată că ar fi admis neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate băncilor și datele similare din Registrul de Stat al Unităților de […] Articolul Moldovenii nu pot plăti cu cardul la benzinăriile Lukoil. Motivul apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Pe ruși nu vrea să îi întrebe? Krasnoselski cere explicații de la Chișinău despre ce s-a întâmplat în 1992 # Realitatea.md
Krasnoselski cere explicații de la Chișinău despre ce s-a întâmplat în 1992. Liderul separatist a setat obiective așa-numitului minister de Externe de la Tiraspol și a menționat că administrația constituțională trebuie să prezinte calificări juridice pentru războiul de pe Nistru. Liderul separatist a menționat că responsabilii trebuie să reia negocierile cu administrația constituțională și să […] Articolul Pe ruși nu vrea să îi întrebe? Krasnoselski cere explicații de la Chișinău despre ce s-a întâmplat în 1992 apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Macron avertizează UE asupra unor noi ciocniri cu SUA și îndeamnă să folosească „momentul Groenlandei” # Realitatea.md
Președintele francez, Emmanuel Macron, a transmis un avertisment liderilor europeni că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi ostilități din partea Statelor Unite, iar ceea ce el a numit „momentul Groenlanda” trebuie privit ca un semnal de trezire pentru implementarea reformelor mult amânate menite să consolideze puterea globală a Uniunii Europene, scrie Reuters. Într-un […] Articolul Macron avertizează UE asupra unor noi ciocniri cu SUA și îndeamnă să folosească „momentul Groenlandei” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Promo-LEX: Încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului reprezintă impediment pentru aderarea la UE și reintegrare # Realitatea.md
Încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova reprezintă unul dintre impedimentele pentru reintegrare și aderarea țării la UE. Concluzia a fost făcută urmare a Conferinței Naționale „Drepturile omului în regiunea transnistreană. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților naționale, ai instituțiilor și organizațiilor internaționale, diplomați, experți, jurnaliști, activiști civici și apărători ai drepturilor omului, […] Articolul Promo-LEX: Încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului reprezintă impediment pentru aderarea la UE și reintegrare apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită cu încă 30 de zile. Aceasta va fi valabilă până pe 17 martie, transmite MOST. Autoritățile invocă deteriorarea continuă a situației socio-economice, cauzată de reducerea livrărilor de gaze naturale. Decizia a fost aprobată astăzi, 10 februarie, de către așa-numitul Soviet Suprem, iar documentul a fost […] Articolul Transnistria rămâne în stare de urgență economică încă 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat că va bloca deschiderea unui pod internațional care leagă SUA de Canada, invocând ostilitatea presupusă a Canadei față de Statele Unite și relațiile acesteia cu China. Declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua socială Truth Social. „Nu voi permite deschiderea acestui pod până când Statele Unite nu […] Articolul Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui nou pod între SUA și Canada apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Actualitatea politică, în dezbateri la RealitateaTV! Deputații Olga Ursu și Dorian Istratii, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputata fracțiunii Alternativa, Olga Ursu și deputatul PAS, Dorian Istratii. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Activitatea Guvernului Munteanu la 100 […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri la RealitateaTV! Deputații Olga Ursu și Dorian Istratii, invitați la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Polițiștii din raionul Sîngerei au identificat un caz de circulație ilegală și consum de substanțe narcotice, în care sunt vizați trei bărbați, cu vârste cuprinse între 36 și 42 de ani. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, unde au fost ridicate mai multe probe. Printre acestea se numără plante și semințe de cannabis, […] Articolul Droguri și probe ridicate de poliție la Sîngerei. Suspecții au consumat marijuana apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Popșoi, recomandare pentru moldovenii care au carte de identitate românească: Să se asigure că au acte alternative # Realitatea.md
Moldovenii care dețin cetățenia României și cărți de identitate sunt îndemnați de Mihai Popșoi să se asigure că dețin și documente alternative. Declarația a fost făcută pe anulării actelor de către autoritățile de peste Prut, în cazul unor persoane. Ministrul de Externe afirmă că administrația de la Chișinău nu are pârghii pentru a interveni în […] Articolul Popșoi, recomandare pentru moldovenii care au carte de identitate românească: Să se asigure că au acte alternative apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Dosarul ”kuliok”, în care este acuzat ex-președintele Dodon: Iaralov absent, Plahotniuc escortat la audieri # Realitatea.md
Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov a fost citat să depună mărturie marți în dosarul numit generic „Sacoșa neagră”, în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Iaralov însă nu s-a prezentat în instanță. Totodată, Vlad Plahotniuc urmează să fie escortat miercuri pentru a depune mărturie în acest dosar. Ambii apar în imaginile video în […] Articolul Dosarul ”kuliok”, în care este acuzat ex-președintele Dodon: Iaralov absent, Plahotniuc escortat la audieri apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Ambasada R. Moldova în România vine cu sfaturi pentru moldovenii rămași fără cărți de identitate # Realitatea.md
Anularea sau retragerea cărților de identitate românești este o decizie care aparține exclusiv statului român, iar Republica Moldova nu poate interveni în acest proces. Precizarea a fost făcută de Ambasada Republicii Moldova în România. Totodată, cetățenii moldoveni care dețin și cetățenia română sunt îndemnați să aibă asupra lor, pe durata aflării în România, un document […] Articolul Ambasada R. Moldova în România vine cu sfaturi pentru moldovenii rămași fără cărți de identitate apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Prețurile medii de consum au crescut în ianuarie 2026 cu 0,9% față de decembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Creșterea lunară a inflației a fost determinată în principal de scumpirea produselor alimentare și a serviciilor prestate populației, scrie Bani.md. Conform BNS, produsele alimentare s-au scumpit în medie cu 1,6%, contribuind cu […] Articolul Inflația se menține ridicată. Ouăle s-au scumpit cu 23%, iar fructele cu 21% apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:00
Moment istoric la Jocurile Olimpice 2026! Un patinator a executat un element interzis acum 50 de ani # Realitatea.md
Patinatorul american Ilia Malinin a uimit duminică seara audiența la Jocurile Olimpice din 2026, reușind un backflip, un exercițiu considerat prea periculos și interzis în competiții pentru aproape jumătate de secol, scrie gsp citat de cancan.md. Elementul spectaculos a fost reintrodus în regulament abia în 2024, după o lungă perioadă în care a fost considerat […] Articolul Moment istoric la Jocurile Olimpice 2026! Un patinator a executat un element interzis acum 50 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Scandal în media rusă: liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, denunță știrile în care ar fi implicat fiul său # Realitatea.md
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a comentat pentru prima oară informațiile apărute în mass-media potrivit cărora fiul său, Adam Kadîrov, secretarul consiliului regional de securitate, ar fi fost implicat într-un accident de mașină, calificând aceste știri drept false, relatează presa rusă. „Cu inteligența artificială, oricine poate fi păcălit. Au fost 128.000 de accidente în toată țara, […] Articolul Scandal în media rusă: liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, denunță știrile în care ar fi implicat fiul său apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Reguli mai stricte la obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani # Realitatea.md
Reguli mai stricte pentru obținerea permisului auto ar putea fi introduse până la sfârșitul acestui an. Autoritățile pregătesc modificări care prevăd, printre altele, permise provizorii pentru șoferii începători, controale medicale mai frecvente pentru persoanele în vârstă și înăsprirea examinării practice, transmite Ziua.md. Anunțul a fost făcut de șeful Agenția Servicii Publice, Mircea Eșanu, care a […] Articolul Reguli mai stricte la obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Alexandru Munteanu aduce omagiu soldaților ucraineni, la Kiev: Sacrificiul lor reamintește cât de prețioasă este viața # Realitatea.md
Ajuns în vizită oficială la Kiev, premierul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei. Oficialul, împreună cu omologul ucrainean Iulia Sviridenco, a comemorat ostașii căzuți pe câmpul de luptă. Prim-ministrul a menționat că soldații din țara vecină luptă pentru pacea de pe întregul continent european. Șeful cabinetului de miniștri a […] Articolul Alexandru Munteanu aduce omagiu soldaților ucraineni, la Kiev: Sacrificiul lor reamintește cât de prețioasă este viața apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Copil de 11 ani, rănit grav într-un accident rutier provocat de un judecător în Ucraina # Realitatea.md
Accident tragic s-a produs la Krivoi Rog, Ucraina, unde un judecător aflat la volanul unui automobil BMW a lovit un copil de 11 ani pe o trecere de pietoni, iar băiatul a fost transportat la spital în stare gravă, informează RBC-ua. „Ofițerii Biroului de Investigații de Stat (SBI) au lansat o anchetă preliminară privind un […] Articolul Copil de 11 ani, rănit grav într-un accident rutier provocat de un judecător în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
20.000 de euro pentru „rezolvarea” unui dosar: Doi procurori, trimiși în judecată pentru corupție # Realitatea.md
Doi procurori au fost trimiși în judecată pentru fapte de corupție. Potrivit Procuraturii Generale (PG), unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar celălalt – de corupere pasivă. În perioada lunii octombrie 2024, unul dintre învinuiți, care activa ca procuror la Procuratura Bălți, a fost abordat de un bărbat care […] Articolul 20.000 de euro pentru „rezolvarea” unui dosar: Doi procurori, trimiși în judecată pentru corupție apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA la gaz, susținut în Comisia pentru controlul finanțelor publice # Realitatea.md
Proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede anularea TVA la gaz, a fost susținut cu majoritate de voturi în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat în cadrul unui briefing de presă că subiectul vine într-un moment în care oamenii încep să primească facturile pentru luna ianuarie, iar […] Articolul Proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA la gaz, susținut în Comisia pentru controlul finanțelor publice apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Sute de oameni s-au adunat pe malurile hipersaline ale lacului Mar Chiquita din Argentina și au reușit să stabilească un nou record mondial Guinness pentru cel mai mare număr de persoane care au plutit simultan. Performanța a fost realizată în cadrul celei de-a doua ediții anuale a „Festivalului de la Planchita”, desfășurat în orașul Miramar, […] Articolul VIDEO Spectacol pe un lac sărat: record mondial doborât în Argentina apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Alegători mituiți la alegerile parlamentare din toamnă: Un bărbat din Anenii Noi, reținut de CNA # Realitatea.md
Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, pentru că ar fi corupt alegătorii la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit CNA, bărbatul este bănuit că ar fi identificat și recrutat alegători, cărora le-ar fi promis și oferit bani, bunuri […] Articolul Alegători mituiți la alegerile parlamentare din toamnă: Un bărbat din Anenii Noi, reținut de CNA apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Moldova are restanță de 100.000 de euro în CSI. Popșoi: Dacă vrem să fim cu inima împăcată, trebuie să achităm # Realitatea.md
Moldova are restanțe de circa 100.000 de euro în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI), conform ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Oficialul a lăsat de înțeles că țara noastră ar trebui să achite aceste datorii, iar procedurile de retragere din cadrul organizației internaționale ar urma să fie încheiate în 2026. Popșoi a relatat la TVR Moldova […] Articolul Moldova are restanță de 100.000 de euro în CSI. Popșoi: Dacă vrem să fim cu inima împăcată, trebuie să achităm apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Un administrator de hostel din Chișinău, condamnat la închisoare pentru exploatarea unei adolescente # Realitatea.md
Un administrator al unui hostel din municipiul Chișinău a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a unei adolescente. Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), transmite că, în 2022, alți doi bărbați și o femeie au fost condamnați la 15 și 13 ani de detenție. Adolescenta de 16 ani din […] Articolul Un administrator de hostel din Chișinău, condamnat la închisoare pentru exploatarea unei adolescente apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Surplusul de lapte, ouă sau miere poate fi vândut direct din gospodărie. Ce reguli trebuie respectate # Realitatea.md
Cetățenii care cresc animale în gospodărie pot vinde direct din curte surplusul de produse alimentare de origine animală – lapte, ouă, miere sau carne, cu condiția să îndeplinească cerințele sanitar-veterinare. Dreptul de comercializare este valabil pentru persoanele fizice care și-au înregistrat animalele și dețin Carnetul de sănătate, transmite IPN. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, […] Articolul Surplusul de lapte, ouă sau miere poate fi vândut direct din gospodărie. Ce reguli trebuie respectate apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Restricții de circulație pe strada Feroviarilor din Vatra până în primăvară. Din ce motiv? # Realitatea.md
Circulația rutieră va fi restricționată temporar până în luna martie 2026 pe o porțiune de circa 1.000 de metri a străzii Feroviarilor din localitatea Vatra, municipiul Chișinău. Autoritățile anunță că una dintre benzile de circulație va fi închisă pe durata lucrărilor de montare a conductelor de apă, transmite MOLDPRES. „Intervențiile sunt necesare pentru construcția apeductului […] Articolul Restricții de circulație pe strada Feroviarilor din Vatra până în primăvară. Din ce motiv? apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL! # Realitatea.md
Siguranța financiară este fundamentul pe care se construiește orice vis, iar OTP Bank este aici să susțină acest parcurs pentru fiecare cetățean. Un depozit la termen nu este doar un instrument de economisire, ci o alegere strategică pentru cei care prețuiesc stabilitatea și creșterea constantă. Pentru a răsplăti încrederea clienților, transformăm economisirea într-o oportunitate de […] Articolul Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL! apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
În premieră, riscurile din sectorul agricol vor fi evaluate. Autoritățile lansează un studiu național # Realitatea.md
Riscurile din agricultură vor fi analizate, în premieră, într-un studiu complex dedicat managementului acestora în sectorul agricol al Republicii Moldova. Inițiativa aparține Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și are drept scop identificarea vulnerabilităților existente și propunerea unor soluții aliniate standardelor europene și internaționale, pentru a spori reziliența fermierilor, transmite IPN. Potrivit MAIA, studiul va evalua […] Articolul În premieră, riscurile din sectorul agricol vor fi evaluate. Autoritățile lansează un studiu național apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Cască interzisă la Olimpiadă: reacția dură a unui skeletist ucrainean față de Comitetul Internațional Olimpic # Realitatea.md
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) i-a interzis sportivului ucrainean Vladislav Gheraskevici să participe la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 purtând o cască pe care erau reprezentate portretele sportivilor ucraineni decedați în războiul din Ucraina, a anunțat skeletistul pe pagina sa de Instagram. „O decizie care pur și simplu îți frânge inima. Există senzația că CIO […] Articolul Cască interzisă la Olimpiadă: reacția dură a unui skeletist ucrainean față de Comitetul Internațional Olimpic apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Japonia se alătură Statelor Unite într-un parteneriat cu NATO, contribuind la sprijinirea Ucrainei prin furnizarea de echipamente și arme militare neletale. De asemenea, Japonia nu este singura țară din afara NATO care se implică în acest demers. Mai mulți oficiali ai NATO au anunțat, în interviuri acordate postului public japonez NHK de televiziune, că au […] Articolul Ajutor din partea Japoniei pentru Ucraina: Arme neletale și echipamente militare apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Specialiștii au depistat noi focare de gripă aviară și pestă porcină. Incidentele au fost raportate în raioanele Orhei și Hîncești, conform Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). În raionul Orhei, gripa aviară a fost depistată la lebede, pe 5 februarie. Autoritățile locale au convocat ședința Comisiei Situații Excepționale, au instituit zonă de control în perimetrul […] Articolul Noi focare! Gripa aviară depistată la Orhei, iar pesta porcină – la Hîncești apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
FOTO Ghinion pentru un șofer din Transnistria: Un incendiu i-a distrus complet mașina # Realitatea.md
Un automobil a fost distrus luni seara, 9 februarie, într-un incendiu. Pentru stingerea flăcărilor au intervenit pompierii, însă autovehiculul a fost mistuit în totalitate de foc. Potrivit autorităților din regiunea transnistreană, șoferul BMW-ului a încercat să-l pornească, însă acesta se oprea în mod repetat. La un moment dat, din interiorul mașinii a început să iasă […] Articolul FOTO Ghinion pentru un șofer din Transnistria: Un incendiu i-a distrus complet mașina apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Zelenski: Documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate # Realitatea.md
Într-un discurs transmis ieri seara, 9 februarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate și că, în această săptămână, vor avea loc evenimente internaționale importante axate pe apărare și securitate, cu participarea liderilor europeni și americani, transmite Unian. „Documentele privind garanțiile sunt pregătite. Nu există alternativă […] Articolul VIDEO Zelenski: Documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Declarații la Realitatea TV: Piața imobiliară traversează o perioadă de corecție, impusă și de o reevaluare a prețurilor # Realitatea.md
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o corecție determinată, în principal, de scăderea puterii de cumpărare a populației. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au afirmat că, deși cererea de locuințe rămâne mai mare decât oferta, oamenii nu mai dispun de aceeași putere de cumpărare ca în urmă cu câțiva ani. Pe de […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Piața imobiliară traversează o perioadă de corecție, impusă și de o reevaluare a prețurilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:00
VIDEO Ion Ceban se împotrivește reevaluării bunurilor imobile: O nouă povară pe umerii cetățenilor # Realitatea.md
Ion Ceban se împotrivește reevaluării bunurilor imobile, care ar putea crește impozitele. Primarul Chișinăului a anunțat într-o conferință de presă că „nu va admite acest lucru”, fără a oferi precizări exacte despre măsurile pe care le-ar putea implementa în acest sens. Edilul a precizat doară că administrația publică locală va apela la mecanismele și entitățile […] Articolul VIDEO Ion Ceban se împotrivește reevaluării bunurilor imobile: O nouă povară pe umerii cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Ziua în amiaza mare! Doi străini, reținuți după ce au furat 7.000 de lei dintr-o mașină din Chișinău # Realitatea.md
Doi cetățeni străini, cu vârstele de 46 și 51 de ani, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica al Capitalei, fiind bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat. Potrivit poliției, bărbații ar fi spart geamul mașinii, după care au pătruns în interior și au sustras bani în sumă de aproximativ 7.000 de lei, părăsind […] Articolul VIDEO Ziua în amiaza mare! Doi străini, reținuți după ce au furat 7.000 de lei dintr-o mașină din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.