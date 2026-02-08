Toate traseele naționale sunt practicabile, însă carosabilul rămâne umed și alunecos

17:20

Poliția de Frontieră anunță că circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi sistată până sâmbătă, 7 februarie, ora 06:00, din cauza Codului Galben de polei și ghețuș. În aceste condiții, restricțiile de circulație pentru camioane se mențin pe traseele naționale, iar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj este suspendat temporar, […] Articolul Cod Galben de polei: Circulația camioanelor, sistată la frontieră până sâmbătă dimineața apare prima dată în Realitatea.md.