Campanie națională pentru utilizarea sigură a inteligenței artificiale de către copii
Realitatea.md, 8 februarie 2026 18:00
Autoritățile, în parteneriat cu organizațiile implicate, desfășoară campania națională „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță", menită să protejeze copiii în mediul digital și să încurajeze utilizarea responsabilă a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Prin această campanie, organizatorii își propun să susțină mediul educațional privind utilizarea sigură a inteligenței artificiale, să crească nivelul de informare
• • •
Acum 5 minute
18:40
Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat duminică, 8 februarie curent, decretele prin care impune sancțiuni drastice companiilor străine care livrează componente critice pentru arsenalul Moscovei, potrivit Reuters, scrie hotnews.ro. „Producerea acestor arme ar fi imposibilă fără componente străine esențiale, pe care rușii continuă să le obțină eludând sancțiunile", a transmis liderul ucrainean pe platforma X.
Acum o oră
18:00
Campanie națională pentru utilizarea sigură a inteligenței artificiale de către copii # Realitatea.md
Autoritățile, în parteneriat cu organizațiile implicate, desfășoară campania națională „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță", menită să protejeze copiii în mediul digital și să încurajeze utilizarea responsabilă a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Prin această campanie, organizatorii își propun să susțină mediul educațional privind utilizarea sigură a inteligenței artificiale, să crească nivelul de informare
Acum 2 ore
17:20
Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă # Realitatea.md
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează news.ro. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d'Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile feminine de schi alpin. Salvamontul a
Acum 4 ore
16:40
Iranul transmite că „nu se teme de mobilizarea militară a SUA” în Orientul Mijlociu. Mesaj ferm de la Teheran # Realitatea.md
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a insistat, duminică, 8 februarie curent, că țara sa nu se lasă intimidată de creșterea prezenței militare a Statelor Unite în Orientul Mijlociu, scriu știrileprotv.ro. Vorbind la un forum din Teheran, Araghchi a subliniat că Iranul nu va renunța la programul său nuclear, chiar dacă un conflict „ne este
16:10
Republica Moldova ia în considerare interzicerea importului și exportului de blănuri de pisică și câine, precum și a produselor care conțin astfel de blănuri. Un proiect în acest sens este propus spre consultări publice de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite IPN. Potrivit instituției, măsura face parte din acțiunile prevăzute în Programul național de
15:50
Alexei Buzu: Reforma APL nu este despre economii, ci despre dezvoltarea localităților # Realitatea.md
Reforma Administrației Publice Locale nu este despre economii imediate, ci despre capacitatea de dezvoltare a localităților, susține secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Oficialul a declarat, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RLIVE TV, că reforma nu trebuie evaluată doar prin prisma eventualelor economii financiare, subliniind că scopul acesteia nu este reducerea cheltuielilor. „Costul real
15:20
Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare # Realitatea.md
Aproape 100.000 de copii ruși învață la domiciliu, potrivit datelor Ministerului Educației din Federația Rusă. Conform statisticilor citate de RBK, în 2025, 14.300 de elevi au fost transferați la această formă de învățământ, ceea ce reprezintă o creștere de 16,8% față de anul precedent, scrie adevărul.ro. În total, în școlile din Rusia învață aproximativ 18
14:50
Luni, 9 februarie curent, elevii din Chișinău vor reveni la cursuri cu prezență fizică, după o perioadă în care instituțiile de învățământ au desfășurat lecțiile online din cauza ghețușului format pe străzile din capitală, anunță Primăria Chișinău. Autoritățile mulțumesc părinților, profesorilor și elevilor pentru răbdarea și înțelegerea manifestate în această perioadă. Potrivit Primăriei, pentru a
Acum 6 ore
14:30
Ion Ceban, despre primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „Încă un Executiv slab din istoria Republicii Moldova” # Realitatea.md
Primarul Chișinăului și liderul MAN, Ion Ceban, a comentat primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu, spunând că, deși a fost prezentat ca un factor-cheie în redresarea economică, activitatea sa ridică semne de întrebare privind eficiența. În opinia lui Ceban, Guvernul a întâmpinat dificultăți în negocierile cu FMI, ceea ce ar putea conduce la contractarea
14:00
Planul SUA pentru încheierea războiului din Ucraina: calendar accelerat și presiuni pentru un acord până în vară # Realitatea.md
Statele Unite încearcă să accelereze negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, propunând un calendar ambițios care ar include un acord de pace, organizarea de alegeri și un referendum în Ucraina, dar și un termen-limită până la începutul verii pentru finalizarea negocierilor, transmite România TV. Discuțiile sunt, însă, marcate de scepticism și de blocaje
13:30
Un copil din Tiraspol a trecut prin momente de groază după ce a căzut sub gheață. Incidentul a avut loc după un antrenament, când mai mulți copii au ieșit la plimbare și au decis să testeze rezistența gheții. Din imaginile video se vede cum la un moment dat, unul dintre băieți a căzut în apă,
13:00
FSB: Bărbatul suspectat că l-a împușcat pe generalul Alekseiev la Moscova, reținut în Dubai și predat Rusiei # Realitatea.md
Un cetățean rus a fost reținut în Dubai, fiind suspectat că l-a împușcat și rănit pe Vladimir Alekseiev, prim adjunct al șefului Direcției de Informații Militare (GRU), a anunțat serviciul de securitate rus FSB, scrie antena3.ro. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost „arestat și predat Rusiei" după ce a fugit în Emiratele
Acum 8 ore
12:30
IGSU mobilizat: Peste 100 de angajați și 47 de unități de tehnică pentru intervenții în întreaga țară # Realitatea.md
Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea și tractarea vehiculelor, inclusiv a ambulanțelor blocate sau derapate. În ultimele 24 de ore, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a realizat 35 de misiuni pe drumurile din raioanele Hîncești, Căușeni, Criuleni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și UTA Găgăuzia. Potrivit IGSU, în dimineața zilei de 07
11:50
Italia, în alertă! JO amenințate: incendii, cabluri tăiate și trenuri blocate. Procuror: „Act de terorism” # Realitatea.md
Mii de pasageri au fost blocați în gări și mai multe trenuri au întârziat ore în șir, după ce două incendii provocate au avariat cabluri esențiale pe liniile ferate din Pesaro și Bologna, chiar în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice Milano–Cortina, scrie adevărul.ro. Două incendii provocate, la Pesaro și în apropiere de Bologna, au avariat cabluri
11:20
Serviciile municipale au acționat pe toată durata nopții pentru prevenirea și îndepărtarea poleiului în oraș. Potrivit Primăriei Chișinău, echipele au aplicat material antiderapant pe arterele și trotuarele principale, scări, în stațiile de transport public și pe trecerile de pietoni. „Autoritățile municipale informează că intervențiile continuă în regim de permanență, prin ture de serviciu, în toate
11:00
Ministerul Energiei: Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua electrică # Realitatea.md
Toţi consumatorii care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei din ultimele zile, au fost reconectaţi la reţea pe parcursul nopţii trecute, informează Ministerul Energiei al Republicii Moldova. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit inginerilor care au lucrat în teren pentru a restabili energia electrică și căldura în locuințele cetățenilor. „Până la ora 6
Acum 12 ore
10:30
Toate traseele naționale sunt practicabile, însă carosabilul rămâne umed și alunecos # Realitatea.md
Toate traseele naționale sunt practicabile duminică dimineața, 8 februarie curent, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Totodată instituția precizează că carosabilul este umed, iar pe anumite porțiuni din nordul și centrul țării se înregistrează ghețuș. În ultimele 12 ore, au fost distribuite peste 299 tone de material antiderapant, fiind implicate 45 utilaje speciale și 20 muncitori
10:00
Pe 8 februarie, în nordul țării sunt prognozate precipitații slabe, sub formă de ploaie, iar izolat – lapoviță. În restul teritoriului, cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +3 grade Celsius, în timp ce pe parcursul nopții valorile termice vor scădea până la –3 grade. La nord, temperaturile
Acum 24 ore
00:00
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că, în contextul situației meteorologice și al prognozelor pentru perioada 6–9 februarie, olimpiadele raionale, municipale și zonale programate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie 2026, vor fi reprogramate. Decizia a fost luată împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu organele locale de specialitate
7 februarie 2026
23:00
Trump și Netanyahu ar putea avea o întâlnire pe 19 februarie pentru reconstrucția Gazei # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu s-ar putea întâlni pe 19 februarie, înainte ca Trump să convoace prima reuniune a „Consiliului pentru Pace". Casa Albă intenționează să folosească întâlnirea pentru a impulsiona implementarea celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului în Gaza și pentru a strânge fonduri pentru reconstrucție,
21:50
Ploile sezoniere au transportat cantități mari de deșeuri din gropile ilegale de gunoi în râul Drina din Bosnia, unde acestea se acumulează în spatele barierelor unei hidrocentrale din Visegrad. Utilajele de construcții lucrează non-stop pentru a îndepărta tonele de deșeuri, care includ sticle de plastic, bucăți de lemn, mobilier, butoaie ruginite, electrocasnice și chiar animale
20:50
Ministerul Energiei a anunțat că, la ora 18:00, 2 167 de consumatori erau afectați de întreruperi avariate în rețeaua de energie electrică, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În zona de deservire a CS „Premier Energy Distribution" SA sunt afectați 1 011 consumatori, în special în: Congaz, raionul Comrat Copceac, raionul Taraclia În zona de deservire
19:50
VIDEO UPDATE Situația din ultimele 12 ore: toate traseele curățate, circulația se desfășoară în condiții de iarnă # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor a prezentat situația drumurilor din ultimele 12 ore. Potrivit instituției, toate drumurile au fost curățate, iar circulația în regiunile Nord, Centru și Sud se desfășoară în condiții de iarnă, partea carosabilă fiind umedă. Drumarii au intervenit intens în sectoarele Briceni, Florești, Soroca, Glodeni, Rîșcani, Bălți, Fălești, Orhei, Strășeni, Ungheni, Anenii Noi,
19:20
VIDEO Ion Ceban, într-o nouă retrospectivă a săptămânii: evenimentele și intervențiile autorităților # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj video în care a făcut un bilanț al intervențiilor din această săptămână, în contextul condițiilor meteo extreme care au afectat țara în ultimele săptămâni. Edilul a precizat că, în ultimele ore, toate echipele municipale au fost mobilizate pentru prevenire și intervenție, iar lucrările de
Ieri
18:20
Una dintre figurile principale ale fotojurnalismului și ale presei pentru copii și adolescenți din Republica Moldova, Valeriu Volontir, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Ministerul Culturii a transmis condoleanțe familiei și apropiaților. Jurnalistul, fotograful, publicistul și editorul Valeriu Volontir s-a născut la 9 octombrie 1953, în localitatea Glinjeni, raionul Șoldănești, într-o
17:50
Atac misterios asupra trenurilor în Italia, chiar în timpul Olimpiadei Milano-Cortina 2026 # Realitatea.md
În apropierea gării din Bologna, Italia, au fost descoperite cabluri electrice rupte și un dispozitiv exploziv, provocând trei incidente care au afectat circulația trenurilor, chiar la startul Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026. Anchetele sunt în desfășurare, iar autoritățile nu exclud o posibilă acțiune de inspirație anarhistă, similară cu cele înregistrate la Paris în 2024, deși nimeni
17:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a anunțat inaugurarea, pe 6 februarie 2026, a unui Post Voluntar de Salvatori și Pompieri în localitatea Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni. Proiectul a fost realizat prin colaborarea autorităților publice locale și a partenerilor externi, având ca obiectiv consolidarea capacităților de intervenție în situații de urgență și sporirea
17:00
Rusia: un suspect reținut în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului Statului Major General # Realitatea.md
Autoritățile din Rusia au reținut un suspect implicat în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului Direcției Principale a Statului Major General
16:20
Dialog între CCI și Ministerul Dezvoltării: care sunt prioritățile în cadrul întâlnirii # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat o ședință de dialog public-privat, pe 6 februarie, cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul căreia au fost abordate priorități comune și soluții pentru susținerea mediului de afaceri. La întrevedere a participat ministrul Eugen Osmochescu. Discuțiile au vizat evaluarea progreselor în politicile industriale, măsuri […] Articolul Dialog între CCI și Ministerul Dezvoltării: care sunt prioritățile în cadrul întâlnirii apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
În timpul celei de-a doua runde de discuții dintre echipele de negociere ale Ucrainei, Statelor Unite și Federației Ruse, desfășurată în perioada 4–5 februarie la Abu Dhabi, delegația americană a propus, pentru prima dată, organizarea unei întâlniri directe între echipele de negociere ale Ucrainei și Rusiei, la Miami. Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, […] Articolul Mutare surpriză în negocieri: SUA propun discuții Ucraina–Rusia la Miami apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” # Realitatea.md
Dmitri Torner, în calitate de preşedinte al Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, dar şi de preşedinte al Asociaţiei Sporturilor de Iarnă, a participat ieri la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia, „alături de minunaţii noştri sportivi, care ne vor reprezenta ţara la acest grandios eveniment sportiv: biatloniştii Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim […] Articolul Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de scădere a temperaturii, valabil în perioada 7–9 februarie, avertizând asupra unei răciri accentuate a vremii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit instituției, temperatura medie zilnică a aerului va înregistra o scădere semnificativă, cu valori cuprinse între 5 și 7 grade Celsius, comparativ cu perioada precedentă. […] Articolul Vreme mai rece în Moldova: Cod galben emis pentru perioada 7–9 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Drona care a survolat, pe 6 februarie, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost depistată pe un teren extravilan din satul Sofia, raionul Drochia, fiind descoperită de un localnic care deține o fermă în apropiere. Potrivit NordNews, bărbatul a alertat Serviciul unic de urgență 112 în jurul orei 17:00, iar la fața locului au intervenit […] Articolul VIDEO Drona găsită lângă o fermă din nordul Moldovei: vezi ce spune martorul apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Mihai Popșoi „Avem motive de mândrie”: Moldova intră în top 5 mondial la securitate cibernetică # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că Republica Moldova se situează pe locul cinci la nivel mondial în domeniul securității cibernetice, potrivit celui mai recent clasament internațional. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj public, în care oficialul a subliniat importanța acestei performanțe pentru țară, menționând că „avem motive de mândrie”. Potrivit lui Mihai Popșoi, […] Articolul Mihai Popșoi „Avem motive de mândrie”: Moldova intră în top 5 mondial la securitate cibernetică apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Explozie violentă într-o garsonieră din județul Ilfov: două persoane transportate la spital cu arsuri # Realitatea.md
O explozie de mare amploare a izbucnit într-o garsonieră situată pe intrarea Banatului din localitatea Chitila, județul Ilfov. Deflagrația s-a produs într-un apartament aflat la etajul trei al unui bloc de locuințe și a fost resimțită puternic în zonă. În urma incidentului, aproximativ 40 de persoane au fost evacuate din motive de siguranță. Doi oameni […] Articolul VIDEO Explozie violentă într-o garsonieră din județul Ilfov: două persoane transportate la spital cu arsuri apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Incendiu mortal la Butuceni: un bărbat a fost găsit fără viață în propria casă # Realitatea.md
Într-un sat din stânga Nistrului s-a produs o tragedie în seara zilei de 6 februarie, anunță autoritățile din regiune. Un bărbat a decedat după ce camera în care se afla a luat foc. Incidentul s-a produs în satul Butuceni, iar victima a fost descoperită de sora sa, care a mers să-l viziteze. La intrarea în […] Articolul VIDEO Incendiu mortal la Butuceni: un bărbat a fost găsit fără viață în propria casă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
FOTO Sportivii moldoveni fac senzație la Milano-Cortina 2026 sub tricolor: start la Jocurile Olimpice de iarnă # Realitatea.md
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au debutat, iar Moldova este reprezentată de cinci sportivi care concurează sub tricolor. Sportivii noștri la ediția din acest an sunt Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim Makarov, Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici, pregătiți să participe în probele specifice sporturilor de iarnă. La ceremonia de deschidere, tricolorul va fi purtat […] Articolul FOTO Sportivii moldoveni fac senzație la Milano-Cortina 2026 sub tricolor: start la Jocurile Olimpice de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a emis o atenționare video pentru conducătorii auto care circulă în condițiile meteorologice extreme din ultimele zile. Autoritățile recomandă prudență maximă, atenție sporită și evitarea deplasărilor neesențiale, ținând cont că riscul de accidente este crescut din cauza poleiului și a ghețușului. „Este foarte important să vă informați din timp despre […] Articolul VIDEO AND: Trasee periculoase care pot provoca accidente: atenție șoferi apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat punctele critice din capitală pentru a verifica intervențiile autorităților # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat vizite la mai multe puncte din Chișinău unde se desfășoară lucrări pentru curățarea drumurilor și trotuarelor afectate de polei. Într-un comunicat oficial, șeful Guvernului a apreciat forțele echipelor de intervenție aflate lângă spitale, drumuri și alte instituții publice, subliniind rolul lor esențial: „Le mulțumesc cu profund respect tuturor celor care […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu a vizitat punctele critice din capitală pentru a verifica intervențiile autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Atenție, vizitatori! Grădina Zoologică din Chișinău își suspendă activitatea din cauza gheții # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a poleiului periculos, Grădina Zoologică din Chișinău va rămâne închisă publicului până marți, 10 februarie. Autoritățile instituției au luat această decizie pentru a preveni eventualele accidente sau traumatisme care ar putea apărea în urma deplasării vizitatorilor pe aleile alunecoase. Reprezentanții grădinii zoologice subliniază că siguranța publicului este prioritatea principală […] Articolul Atenție, vizitatori! Grădina Zoologică din Chișinău își suspendă activitatea din cauza gheții apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Autoritățile confirmă: drona descoperită în extravilanul satului Sofia nu prezintă explozivi # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, în urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă, drona depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, este de model Gerbera și nu conținea încărcătură explozivă. Incidentul a fost sesizat în seara zilei de 6 februarie, când autoritățile au fost informate despre prezența unei drone în direcția localității Lazo. În […] Articolul Autoritățile confirmă: drona descoperită în extravilanul satului Sofia nu prezintă explozivi apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Poliția română a reținut grupări care vindeau cocaină și canabis în trei județe: cum acționa rețeaua # Realitatea.md
Autoritățile române au reținut mai mulți suspecți implicați în trafic de droguri în mai multe județe, inclusiv Brașov, Suceava și Prahova. La Brașov, cinci bărbați și trei femei au fost arestați preventiv după ce ar fi creat o rețea de vânzare a substanțelor interzise, inclusiv cocaină,scrie stirileprotv.ro. Liderul grupării coordona comenzile și vânzările, iar banii […] Articolul Poliția română a reținut grupări care vindeau cocaină și canabis în trei județe: cum acționa rețeaua apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Situație de urgență în Republica Moldova: Guvernul informează despre cod galben și intervenții în teren # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova informează privind situația nefavorabilă din țară care ne-a afectat. Codul galben de polei și ghețuș continuă, iar autoritățile intervin neîntrerupt pentru curățarea drumurilor naționale și menținerea accesului către instituțiile esențiale. Începând cu ora 7:00, Armata, Poliția, Inspectoratul de Carabinieri și IGSU sunt mobilizați pentru curățarea trotuarelor și a căilor principale de acces […] Articolul Situație de urgență în Republica Moldova: Guvernul informează despre cod galben și intervenții în teren apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Militarii Armatei Naționale au ieșit și ei pe teren greu accesibil pentru a-l curăța, dar și pentru a împrăștia material antiderapant, astfel încât cetățenii să se poată deplasa în siguranță. Echipele acționează în municipiul Chișinău, în sectoarele Centru, Buiucani, Ciocana și Botanica, dar și în zonele adiacente principalelor noduri de transport și instituții medicale. Totodată, […] Articolul Armata Națională acționează în sectoarele Chișinău afectate de polei și lapoviță apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Poliția de frontieră a prezentat situația traficului la punctele de trecere a frontierei pentru ultimele 24 de ore, evidențiind un flux intens de persoane și mijloace de transport. Conform datelor oficiale, în perioada de referință, au fost înregistrate 43.990 de traversări de persoane și 9.778 de treceri ale vehiculelor prin punctele de frontieră ale Republicii […] Articolul Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: care este cel mai tranzitat punct apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Ministerul Energiei informează că, în dimineața zilei de 7 februarie, cele mai multe întreruperi de energie electrică au fost raportate în rețeaua gestionată de Premier Energy Distribution, unde peste două mii de consumatori au rămas fără curent. ÎCS „Premier Energy Distribution” SA a comunicat că 2.425 de consumatori sunt afectați în localitățile Lozova și Stejăreni […] Articolul Mii de oameni fără curent: Premier Energy, cel mai afectat operator apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
AND: circulație dificilă pe mai multe trasee, trafic reluat pentru camioanele de mare tonaj # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în acest moment, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde traficul este îngreunat din cauza carosabilului umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei. Potrivit instituției, a fost permisă reluarea deplasării camioanelor de mare tonaj, după ce aceasta fusese sistată anterior, pentru a facilita […] Articolul AND: circulație dificilă pe mai multe trasee, trafic reluat pentru camioanele de mare tonaj apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
În dimineața zilei de 7 februarie, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a informat că pe parcursul nopții au fost desfășurate lucrări în toate sectoarele municipiului Chișinău. Potrivit oficialului, drumarii au intervenit cu autospeciale pentru curățarea și degajarea traseelor, astfel încât circulația să fie posibilă în condiții de siguranță. În același timp, muncitorii au acționat […] Articolul VIDEO Ion Ceban: Lucrări pe timp de noapte în toate sectoarele Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Poleiul a paralizat drumurile: zeci de misiuni ale IGSU în toată țara în ultimile 24 de ore # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că, în ultimele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, salvatorii au realizat 76 de misiuni la nivel național. Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv ambulanțe, care au derapat sau s-au împotmolit pe trasee acoperite de polei, […] Articolul Poleiul a paralizat drumurile: zeci de misiuni ale IGSU în toată țara în ultimile 24 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
6 februarie 2026
23:40
Premierul Munteanu: Armata Națională intervine pentru siguranța locuitorilor din Chișinău # Realitatea.md
Armata Națională va acționa cu militari și echipamente în cele mai afectate sau periculoase zone din Chișinău, pentru a asigura accesul către obiectivele critice și protecția populației. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a precizat că militarii vor sprijini și degivrarea trotuarelor. În alte localități, intervențiile vor fi efectuate la solicitare, iar, […] Articolul Premierul Munteanu: Armata Națională intervine pentru siguranța locuitorilor din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
