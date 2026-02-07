Premierul Alexandru Munteanu a vizitat punctele critice din capitală pentru a verifica intervențiile autorităților
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat vizite la mai multe puncte din Chișinău unde se desfășoară lucrări pentru curățarea drumurilor și trotuarelor afectate de polei. Într-un comunicat oficial, șeful Guvernului a apreciat forțele echipelor de intervenție aflate lângă spitale, drumuri și alte instituții publice, subliniind rolul lor esențial: „Le mulțumesc cu profund respect tuturor celor care […]
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat punctele critice din capitală pentru a verifica intervențiile autorităților # Realitatea.md
Acum 2 ore
10:30
Atenție, vizitatori! Grădina Zoologică din Chișinău își suspendă activitatea din cauza gheții # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a poleiului periculos, Grădina Zoologică din Chișinău va rămâne închisă publicului până marți, 10 februarie. Autoritățile instituției au luat această decizie pentru a preveni eventualele accidente sau traumatisme care ar putea apărea în urma deplasării vizitatorilor pe aleile alunecoase. Reprezentanții grădinii zoologice subliniază că siguranța publicului este prioritatea principală […]
10:30
Autoritățile confirmă: drona descoperită în extravilanul satului Sofia nu prezintă explozivi # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, în urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă, drona depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, este de model Gerbera și nu conținea încărcătură explozivă. Incidentul a fost sesizat în seara zilei de 6 februarie, când autoritățile au fost informate despre prezența unei drone în direcția localității Lazo. În […]
10:00
Poliția română a reținut grupări care vindeau cocaină și canabis în trei județe: cum acționa rețeaua # Realitatea.md
Autoritățile române au reținut mai mulți suspecți implicați în trafic de droguri în mai multe județe, inclusiv Brașov, Suceava și Prahova. La Brașov, cinci bărbați și trei femei au fost arestați preventiv după ce ar fi creat o rețea de vânzare a substanțelor interzise, inclusiv cocaină,scrie stirileprotv.ro. Liderul grupării coordona comenzile și vânzările, iar banii […]
Acum 4 ore
09:30
Situație de urgență în Republica Moldova: Guvernul informează despre cod galben și intervenții în teren # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova informează privind situația nefavorabilă din țară care ne-a afectat. Codul galben de polei și ghețuș continuă, iar autoritățile intervin neîntrerupt pentru curățarea drumurilor naționale și menținerea accesului către instituțiile esențiale. Începând cu ora 7:00, Armata, Poliția, Inspectoratul de Carabinieri și IGSU sunt mobilizați pentru curățarea trotuarelor și a căilor principale de acces […]
09:20
Militarii Armatei Naționale au ieșit și ei pe teren greu accesibil pentru a-l curăța, dar și pentru a împrăștia material antiderapant, astfel încât cetățenii să se poată deplasa în siguranță. Echipele acționează în municipiul Chișinău, în sectoarele Centru, Buiucani, Ciocana și Botanica, dar și în zonele adiacente principalelor noduri de transport și instituții medicale. Totodată, […]
09:10
Poliția de frontieră a prezentat situația traficului la punctele de trecere a frontierei pentru ultimele 24 de ore, evidențiind un flux intens de persoane și mijloace de transport. Conform datelor oficiale, în perioada de referință, au fost înregistrate 43.990 de traversări de persoane și 9.778 de treceri ale vehiculelor prin punctele de frontieră ale Republicii […]
08:50
Ministerul Energiei informează că, în dimineața zilei de 7 februarie, cele mai multe întreruperi de energie electrică au fost raportate în rețeaua gestionată de Premier Energy Distribution, unde peste două mii de consumatori au rămas fără curent. ÎCS „Premier Energy Distribution" SA a comunicat că 2.425 de consumatori sunt afectați în localitățile Lozova și Stejăreni […]
08:30
AND: circulație dificilă pe mai multe trasee, trafic reluat pentru camioanele de mare tonaj # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în acest moment, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde traficul este îngreunat din cauza carosabilului umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei. Potrivit instituției, a fost permisă reluarea deplasării camioanelor de mare tonaj, după ce aceasta fusese sistată anterior, pentru a facilita […]
08:20
În dimineața zilei de 7 februarie, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a informat că pe parcursul nopții au fost desfășurate lucrări în toate sectoarele municipiului Chișinău. Potrivit oficialului, drumarii au intervenit cu autospeciale pentru curățarea și degajarea traseelor, astfel încât circulația să fie posibilă în condiții de siguranță. În același timp, muncitorii au acționat […]
08:00
Poleiul a paralizat drumurile: zeci de misiuni ale IGSU în toată țara în ultimile 24 de ore # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că, în ultimele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, salvatorii au realizat 76 de misiuni la nivel național. Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv ambulanțe, care au derapat sau s-au împotmolit pe trasee acoperite de polei, […]
Acum 12 ore
23:40
Premierul Munteanu: Armata Națională intervine pentru siguranța locuitorilor din Chișinău # Realitatea.md
Armata Națională va acționa cu militari și echipamente în cele mai afectate sau periculoase zone din Chișinău, pentru a asigura accesul către obiectivele critice și protecția populației. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a precizat că militarii vor sprijini și degivrarea trotuarelor. În alte localități, intervențiile vor fi efectuate la solicitare, iar, […]
23:10
Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției în Rusia, a fost găsit mort în apartamentul său din centrul Moscovei, conform agențiilor de presă de stat ruse, citate de The Moscow Times. Conform informațiilor din presa rusă, cadavrul fostului oficialul a fost găsit în cadă, iar medicii care au constatat decesul spun că acesta a murit […]
22:50
Franța și Canada deschid consulate în Groenlanda: Mișcarea vine după declarațiile lui Trump # Realitatea.md
Franța și Canada deschid consulate în capitala Groenlandei, Nuuk. Mișcarea vine pe fondul tensiunilor geopolitice după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reafirmat interesul de a cumpăra insula, scrie mediafax.ro. Franța și Canada consolidează legăturile cu Arctica. Expansiunea diplomatică semnalează angajamentul celor două națiuni de a-și consolida prezența în regiune, anunță Reuters. Groenlanda este un […]
Acum 24 ore
22:20
FOTO, VIDEO Show total pe San Siro, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026! # Realitatea.md
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026 a început vineri seara, 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, scrie Digi24. Evenimentul are loc de la ora 20:00, ora locală, respectiv 21:00, ora Moldovei și va dura aproximativ 3 ore. Ceremonia principală se desfășoară pe stadionul San Siro din Milano, însă, în premieră […]
22:00
SUA au lovit Iranul cu noi sancțiuni, la câteva ore după prima rundă de negocieri. Care sunt obiectivele lui Trump # Realitatea.md
Statele Unite au anunţat vineri, 6 februarie curent, noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o „atmosferă pozitivă", relatează Digi24. Preşedintele american Donald Trump s-a angajat să impună reducerea exporturilor „ilicite" de petrol şi produse […]
21:40
Germania descoperă rezerve uriașe de litiu: „Poate rezolva criza energetică a Europei" # Realitatea.md
Sub solul din centrul Germaniei se află o resursă care ar putea rezolva problemele de independență energetică ale Europei. Cantitatea estimată de metal ar putea alimenta peste 800 de milioane de mașini electrice, informează mediafax.ro. În Saxonia, o regiune cunoscută pentru infrastructura sa de gaze, cercetătorii au identificat o vastă formațiune subterană. Aceasta conține concentrații […]
20:40
AND despre situația de pe traseele naționale: Carosabilul este parțial umed, pe alocuri cu polei sau înzăpezit # Realitatea.md
În seara zilei de 6 februarie, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, carosabilul este parțial umed, iar pe anumite sectoare se semnalează polei și depuneri de zăpadă. Pe parcursul zilei de vineri, pentru prevenirea și combaterea lunecușului, au fost împrăștiate 2.630,4 tone de material […]
19:30
MAE reacționează după depistarea dronei de la Drochia. Autoritățile monitorizează situația # Realitatea.md
În urma depistării unei drone în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice situație care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Diplomații de la Chișinău precizează că Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea […]
19:10
Guvernatoarea BNM: Moldova devine tot mai atractivă pentru investitori. Discuții cu reprezentanții Camerei de Comerț Franța-Moldova # Realitatea.md
Guvernatoarea Banc
18:50
Dronă depistată în extravilanul satului Sofia din Drochia. Poliția: zona a fost securizată # Realitatea.md
Poliția a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit oamenilor legii, perimetrul a fost imediat securizat, iar la fața locului urmează să intervină experții Secției tehnico-explozive, care vor examina obiectul în detaliu. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite apropierea de astfel de obiecte și să […] Articolul Dronă depistată în extravilanul satului Sofia din Drochia. Poliția: zona a fost securizată apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Poliția: Circulația transportului de mare tonaj este suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00 # Realitatea.md
Circulația transportului de mare tonaj a fost suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00, anunță Inspectoratul General al Poliției. Măsura a fost dispusă pentru a preveni accidentele rutiere și a asigura desfășurarea în siguranță a traficului, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit oamenilor legii, deplasarea transportului de mare tonaj este strict interzisă pe perioada suspendării. […] Articolul Poliția: Circulația transportului de mare tonaj este suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00 apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Banca Națională a Moldovei anticipează o reducere a ratei anuale a inflației în primul trimestru al anului 2026, după care indicatorul ar urma să se mențină relativ constant până la sfârșitul anului. Pentru începutul lui 2027 este prognozată o ușoară scădere, urmată de stabilizare pe parcursul ultimelor trei trimestre ale anului, scrie Bani.md. Potrivit Banca […] Articolul BNM avertizează: inflația este în scădere. Incertitudinile economice nu dispar apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus denunțuri oficiale la Procuratura Generală și la Centrul Naționale Anticorupţie (CNA) împotriva conducerii ANRE și Energocom, pe subiectul tarifelor la energie electrică și gaze. Reprezentanții MAN solicită investigarea completă a tuturor ilegalităților și a eventualelor scheme de furt comise în procesul de stabilire și menținere a tarifelor, inclusiv deciziile […] Articolul Tarifele la gaz, în vizorul procurorilor. MAN a depus plângere apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Etapa de audiții a semifinaliștilor care aspiră la un loc în finala Selecției Naționale Eurovision 2026 se va desfășura în perioada 9–11 februarie, în România, iar 68 de piese au intrat oficial în competiție, scrie Antena 3 CNN. Potrivit sursei citate, luni, 9 februarie, începe etapa audițiilor live, care va avea loc în Studioul 3 […] Articolul 68 de piese în cursa Selecției Naționale din România pentru Eurovision 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Un deținut de la Penitenciarul Giurgiu, condamnat pentru viol, distrugere și lipsire de libertate, nu a revenit în penitenciar după o întrerupere de trei luni a executării pedepsei, fiind dat în urmărire națională de autoritățile române, scrie stirileprotv.ro. Potrivit Poliției din județul Giurgiu, oamenii legii au fost sesizați de administrația penitenciarului că un bărbat în […] Articolul Evadare în România: un deținut de la Giurgiu, căutat la nivel național apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Cod Galben de polei: Circulația camioanelor, sistată la frontieră până sâmbătă dimineața # Realitatea.md
Poliția de Frontieră anunță că circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi sistată până sâmbătă, 7 februarie, ora 06:00, din cauza Codului Galben de polei și ghețuș. În aceste condiții, restricțiile de circulație pentru camioane se mențin pe traseele naționale, iar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj este suspendat temporar, […] Articolul Cod Galben de polei: Circulația camioanelor, sistată la frontieră până sâmbătă dimineața apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Olimpiadele școlare programate pentru mâine și respectiv poimâine au fost amânate din cauza vremii. Astfel, Ministerul Educației și Cercetării a decis ca olimpiadele să se desfășoare weekend-ul viitor. Noile date pentru competiții sunt: Olimpiadele de Matematică și Limbi străine: Engleză și Spaniolă – joi, 12 februarie, de la ora 12:00 Olimpiadele de Informatică și Limbi […] Articolul Olimpiadele școlare programate pentru acest weekend, amânate din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță reducerea cu 20% a salariilor directorilor, măsură care va fi aplicată din luna februarie, în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual. Astfel, dacă în prezent salariul directorilor ANRE este de 120 de mii de lei, […] Articolul Salariile directorilor ANRE au scăzut de la 120 de mii la 100 de mii apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
UE pregătește un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei: Nave și bănci vizate, iar piața metalelor – debusolată # Realitatea.md
Uniunea Europeană pregătește al 20-a pachet de sancțiuni contra Rusiei. Măsurile vor viza domeniul energetic, financiar și comerțul. UE impune interdicție totală pentru serviciile maritime care au legături cu țițeiul rusesc. Aceasta va reduce și mai mult veniturile Rusiei din energie și va îngreuna găsirea de cumpărători pentru petrolul său, conform Ursulei von der Leyen. […] Articolul UE pregătește un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei: Nave și bănci vizate, iar piața metalelor – debusolată apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Din cauza condițiilor meteorologice din seara zilei de vineri, 6 februarie, este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor din capitală. Despre aceasta anunță chiar Regia Transport Electric Chișinău (RTEC). Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Vremea rea „paralizează” transportul public din capitală apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Realitatea Săptămânii: Șoferi nervoși, service-uri pline. Cât ne costă gropile formate în asfalt # Realitatea.md
Topirea zăpezii a scos la iveală o problemă veche: drumuri pline de gropi. Pentru șoferi, asta înseamnă mașini avariate și cheltuieli neprevăzute, iar pentru service-urile auto – un volum de lucru tot mai mare. Iurie Znacenie, proprietarul unui autoservice din capitală, spune că, odată cu apariția gropilor pe carosabil, fluxul de clienți a crescut cu […] Articolul Realitatea Săptămânii: Șoferi nervoși, service-uri pline. Cât ne costă gropile formate în asfalt apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Grija, siguranța și confortul încep cu o alegere simplă –cardul care aduce liniște celor dragi. Deschide cardul social Visa Sigur și primești 200 lei bonus de bun venit* ZERO comisioanepentru deschiderea contului, emiterea și deservirea lunară a cardului ZERO comisioanepentru cumpărături, inclusiv online ZERO comisioanepentru retragerile de numerar la orice ATM OTP Bank din RM […] Articolul Află cum poți primi un bonus de 200 lei odată cu pensia sau alte plăți sociale! apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Capcana digitală prin care TikTok ne amăgește creierul: Scrollul infinit distruge bariera psihologică # Realitatea.md
TikTokul înlătură barierele psihologice și impune creierul să facă scroll în mod automat, conform unei anchete a Comisiei Europene. Platforma face utilizatorii să neglijeze impactul negativ asupra sănătății mintale, iar autoritățile de la Bruxelles amenință gigantul social media cu o amendă de 6% din cifra de afaceri globală, dacă compania își modifică radical algoritmul. Funcții […] Articolul Capcana digitală prin care TikTok ne amăgește creierul: Scrollul infinit distruge bariera psihologică apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Începând de astăzi, 6 februarie, ora 20:00, și până luni, 9 februarie, ora 20:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va menține polei și ghețuș. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să respecte următoarele măsuri de siguranță: Să evite ieșirile din locuințe, dacă nu este absolut necesar; Să poarte […] Articolul Polei și ghețuș în toată țara până luni: IGSU vine cu recomandări către cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Poliția de Frontieră intervine pe traseul Mihailovca–Troițcoe. Șoferii, îndemnați la prudență # Realitatea.md
Poliția de Frontieră a intervenit pe traseul R-26, între localitățile Mihailovca și Troițcoe, pentru a acorda ajutor participanților la trafic, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care afectează circulația rutieră. Potrivit instituției, echipajele Poliției de Frontieră din Troițcoe a acționat pe segmentul de drum unde carosabilul alunecos și vizibilitatea redusă au creat dificultăți în deplasarea mijloacelor […] Articolul Poliția de Frontieră intervine pe traseul Mihailovca–Troițcoe. Șoferii, îndemnați la prudență apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Energia termică pentru consumatorii din raionul Anenii Noi ar putea deveni mai scumpă. Î.M. Antermo a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o solicitare privind examinarea și aprobarea unui nou tarif pentru energia termică livrată consumatorilor, transmite bani.md. În prezent, tariful aplicat este de 2 293 lei pentru o gigacalorie, însă, potrivit calculelor […] Articolul Tariful la căldură în Anenii Noi ar putea fi majorat cu 36% apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Serviciul 112 a recepționat vineri 85 de apeluri în care cetățenii comunicau că au suportat traumatisme, după ce au lunecat. În țară s-au înregistrat 9 accidente rutiere la care a fost necesară intervenția Poliției, iar 71 de vehicule au derapat sau au rămas blocate din cauza condițiilor meteo și stării drumurilor. În 75 de cazuri […] Articolul Peste 80 de persoane au sunat la 112 vineri, după ce au suportat traumatisme. Sunt 9 accidente și 71 de mașini derapate apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Aeroportul explică întârzierile de zbor. Aeronavele sunt supuse procedurii de degivrare # Realitatea.md
Aeroportul Internațional Chișinău anunță că întârzierile înregistrate în traficul aerian sunt cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, care impun aplicarea procedurii speciale de degivrare a aeronavelor aflate la sol. Potrivit administrației aeroportului, degivrarea (de-icing) este o etapă obligatorie înainte de decolare și are rolul de a îndepărta depunerile de gheață și de a preveni formarea acestora […] Articolul Aeroportul explică întârzierile de zbor. Aeronavele sunt supuse procedurii de degivrare apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Serviciul 112 a recepționat vineri 85 de apeluri în care cetățenii comunicau că au suportat traumatisme, după ce au lunecat. În țară s-au înregistrat 9 accidente rutiere la care a fost necesară intervenția Poliției, iar 71 de vehicule au derapat sau au rămas blocate din cauza condițiilor meteo și stării drumurilor. În 75 de cazuri […] Articolul Peste 8o de persoane au sunat la 112 vineri, după ce au suportat traumatisme. Sunt 9 accidente și 71 de mașini derapate apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Combaterea contrabandei cu produse din tutun – prioritate comună discutată de Serviciul Vamal și Philip Morris Moldova # Realitatea.md
6 februarie 2026, Chișinău – Conducerea Serviciului Vamal a desfășurat o întrevedere de lucru cu reprezentanții companiei Philip Morris Moldova, în cadrul căreia au fost discutate prioritățile de cooperare bilaterală și necesitățile de asistență ale Serviciului Vamal. Dialogul s-a concentrat pe aprofundarea cooperării existente, fiind reiterată importanța parteneriatului vamă-business în combaterea comerțului ilicit cu produse din […] Articolul Combaterea contrabandei cu produse din tutun – prioritate comună discutată de Serviciul Vamal și Philip Morris Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
BANI.MD Apartamente „de lux” la preț minim! Locuințele în Chișinău rămân mai ieftine decât în alte capitale ale UE # Realitatea.md
Apartamentele din Chișinău rămân printre cele mai accesibile din Europa, potrivit datelor Global Property. Datele pentru perioada aprilie 2025 – ianuarie 2026 arată că în capitala Republicii Moldova prețul mediu este de 1.720 de euro pentru metru pătrat, nivelul fiind mult mai mic comparativ cu majoritatea capitalelor europene. În București, prețul mediu al apartamentelor este […] Articolul BANI.MD Apartamente „de lux” la preț minim! Locuințele în Chișinău rămân mai ieftine decât în alte capitale ale UE apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Restaurantele din Chișinău lansează oferte speciale de Valentine’s Day. Cât te costă seara # Realitatea.md
Pe 14 februarie 2026, restaurantele din Chișinău pregătesc seri speciale dedicate Zilei Îndrăgostiților. Pentru o experiență completă de Valentine’s Day, cuplurile vor plăti între 800 și 2.000 de lei de persoană, în funcție de locație și pachetul ales. Realitatea.md v-a pregătit câteva oferte La Terra Restaurant, îndrăgostiții sunt invitați la „Valentine’s Day Gastro Dinner” – […] Articolul Restaurantele din Chișinău lansează oferte speciale de Valentine’s Day. Cât te costă seara apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Meteorologii au emis cod galben de polei și ghețuș în toată țara. Până când este valabil # Realitatea.md
Cod galben de polei și ghețuș în toată țara. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, începând cu joi, 6 februarie, ora 20:00, și până duminică, 9 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, pe parcursul intervalului vizat se va menține polei, iar pe drumuri se va forma ghețuș, […] Articolul Meteorologii au emis cod galben de polei și ghețuș în toată țara. Până când este valabil apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Eveniment de specialitate la Chișinău, axat pe branding profesional și imagine pe LinkedIn # Realitatea.md
Pe 26 februarie, la Chișinău, va avea loc un eveniment de interes dedicat profesioniștilor și liderilor strategici, axat pe branding profesional și reputația pe LinkedIn. Activitatea constă într-un curs intensiv adresat celor care își propun să comunice cu impact, să-și spună poveștile cu claritate și să construiască o imagine autentică în doar șapte secunde – […] Articolul Eveniment de specialitate la Chișinău, axat pe branding profesional și imagine pe LinkedIn apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul de externe al Lituaniei: Au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi, 6 februarie, o întrevedere ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită oficială la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea relațiilor bilaterale și susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Lituania, membră a Uniunii Europene de peste 20 de ani, reprezintă un exemplu de consolidare democratică și […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul de externe al Lituaniei: Au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Intervenție la Ialoveni: Un bărbat a fost salvat și dus la spital după ce a căzut într-o groapă adâncă # Realitatea.md
Un bărbat a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale după ce a căzut joi, 5 februarie, într-o groapă de aproximativ zece metri. Incidentul a avut loc în preajma localității Costești, raionul Ialoveni. „Potrivit informațiilor recepționate, un bărbat a căzut într-o groapă adâncă și nu putea să iasă singur la suprafață. Pentru extragerea persoanei, la […] Articolul Intervenție la Ialoveni: Un bărbat a fost salvat și dus la spital după ce a căzut într-o groapă adâncă apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Lavrov acuză Ucraina de tentativa de asasinat asupra unui general rus, la Moscova # Realitatea.md
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri, 6 februarie, că Ucraina s-ar afla în spatele tentativei de asasinat comise la Moscova asupra prim-adjunctului șefului GRU, generalul-locotenent Vladimir Alekseev. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, după o întâlnire cu conducerea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), scrie The […] Articolul VIDEO Lavrov acuză Ucraina de tentativa de asasinat asupra unui general rus, la Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
George Simion, acuzat că ar fi făcut lobby în SUA pentru excluderea României din Visa Waiver # Realitatea.md
Acuzații extrem de grave la adresa lui George Simion, după ce un om de afaceri român, apropiat de cercuri politice americane, l-a acuzat public pe liderul AUR că ar fi făcut lobby în Statele Unite pentru scoaterea României din programul Visa Waiver. Afaceristul Dragoș Sprînceană susține, într-o postare pe rețeaua X, că George Simion ar […] Articolul George Simion, acuzat că ar fi făcut lobby în SUA pentru excluderea României din Visa Waiver apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Cum luptă bătrânii din sate cu frigul? Lemnele sunt pe terminate, focul se face cu crenguțe # Realitatea.md
Iarna geroasă lasă oamenii de la sate fără lemne, afectând în special bătrânii care și-au făcut puține rezerve din pensiile mici. Aceștia pun pe foc lemnele cu grijă, doar cât să încălzească puțin aerul din casă, pentru a economisi. Mulți sunt nevoiți să suporte frigul, purtând haine groase chiar și în timpul somnului, transmite studio-l.online. […] Articolul Cum luptă bătrânii din sate cu frigul? Lemnele sunt pe terminate, focul se face cu crenguțe apare prima dată în Realitatea.md.
