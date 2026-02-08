Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare

22:00

Statele Unite au anunţat vineri, 6 februarie curent, noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o „atmosferă pozitivă", relatează Digi24. Preşedintele american Donald Trump s-a angajat să impună reducerea exporturilor „ilicite" de petrol şi produse […]