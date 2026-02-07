Doliu în presă: a murit jurnalistul și fotograful Valeriu Volontir

16:50

Din cauza condițiilor meteorologice din seara zilei de vineri, 6 februarie, este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor din capitală. Despre aceasta anunță chiar Regia Transport Electric Chișinău (RTEC). Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate.