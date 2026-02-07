Poleiul a paralizat drumurile: zeci de misiuni ale IGSU în toată țara în ultimile 24 de ore

12:40

Trei tineri din Orhei, cu vârstele de 22 și 25 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de comiterea unui șantaj. Reținerea a avut loc în urma unor acțiuni desfășurate de polițiștii din Telenești, în comun cu procurorii din Orhei, oficiul Telenești. Potrivit Poliției Republicii Moldova, în cadrul urmăririi penale și al […]