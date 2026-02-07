IGSU: un nou post voluntar de salvatori și pompieri inaugurat la Cîrnățenii Noi

16:10

Începând de astăzi, 6 februarie, ora 20:00, și până luni, 9 februarie, ora 20:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va menține polei și ghețuș. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să respecte următoarele măsuri de siguranță: Să evite ieșirile din locuințe, dacă nu este absolut necesar; Să poarte […] Articolul Polei și ghețuș în toată țara până luni: IGSU vine cu recomandări către cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.