Olimpiadele școlare din 7–8 februarie, reprogramate din cauza vremii
Realitatea.md, 8 februarie 2026 00:00
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că, în contextul situației meteorologice și al prognozelor pentru perioada 6–9 februarie, olimpiadele raionale, municipale și zonale programate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie 2026, vor fi reprogramate. Decizia a fost luată împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu organele locale de specialitate […] Articolul Olimpiadele școlare din 7–8 februarie, reprogramate din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 2 ore
00:00
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că, în contextul situației meteorologice și al prognozelor pentru perioada 6–9 februarie, olimpiadele raionale, municipale și zonale programate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie 2026, vor fi reprogramate. Decizia a fost luată împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu organele locale de specialitate […] Articolul Olimpiadele școlare din 7–8 februarie, reprogramate din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
23:00
Trump și Netanyahu ar putea avea o întâlnire pe 19 februarie pentru reconstrucția Gazei # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu s-ar putea întâlni pe 19 februarie, înainte ca Trump să convoace prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Casa Albă intenționează să folosească întâlnirea pentru a impulsiona implementarea celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului în Gaza și pentru a strânge fonduri pentru reconstrucție, […] Articolul Trump și Netanyahu ar putea avea o întâlnire pe 19 februarie pentru reconstrucția Gazei apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Ploile sezoniere au transportat cantități mari de deșeuri din gropile ilegale de gunoi în râul Drina din Bosnia, unde acestea se acumulează în spatele barierelor unei hidrocentrale din Visegrad. Utilajele de construcții lucrează non-stop pentru a îndepărta tonele de deșeuri, care includ sticle de plastic, bucăți de lemn, mobilier, butoaie ruginite, electrocasnice și chiar animale […] Articolul FOTO Dezastru ecologic în Bosnia: râul Drina acoperit de gunoaie din trei țări apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
20:50
Ministerul Energiei a anunțat că, la ora 18:00, 2 167 de consumatori erau afectați de întreruperi avariate în rețeaua de energie electrică, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În zona de deservire a CS „Premier Energy Distribution” SA sunt afectați 1 011 consumatori, în special în: Congaz, raionul Comrat Copceac, raionul Taraclia În zona de deservire […] Articolul Ministerul Energiei: peste 2 000 de gospodării afectate de avarii electrice apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
VIDEO UPDATE Situația din ultimele 12 ore: toate traseele curățate, circulația se desfășoară în condiții de iarnă # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor a prezentat situația drumurilor din ultimele 12 ore. Potrivit instituției, toate drumurile au fost curățate, iar circulația în regiunile Nord, Centru și Sud se desfășoară în condiții de iarnă, partea carosabilă fiind umedă. Drumarii au intervenit intens în sectoarele Briceni, Florești, Soroca, Glodeni, Rîșcani, Bălți, Fălești, Orhei, Strășeni, Ungheni, Anenii Noi, […] Articolul VIDEO UPDATE Situația din ultimele 12 ore: toate traseele curățate, circulația se desfășoară în condiții de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
19:20
VIDEO Ion Ceban, într-o nouă retrospectivă a săptămânii: evenimentele și intervențiile autorităților # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj video în care a făcut un bilanț al intervențiilor din această săptămână, în contextul condițiilor meteo extreme care au afectat țara în ultimele săptămâni. Edilul a precizat că, în ultimele ore, toate echipele municipale au fost mobilizate pentru prevenire și intervenție, iar lucrările de […] Articolul VIDEO Ion Ceban, într-o nouă retrospectivă a săptămânii: evenimentele și intervențiile autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Una dintre figurile principale ale fotojurnalismului și ale presei pentru copii și adolescenți din Republica Moldova, Valeriu Volontir, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Ministerul Culturii a transmis condoleanțe familiei și apropiaților. Jurnalistul, fotograful, publicistul și editorul Valeriu Volontir s-a născut la 9 octombrie 1953, în localitatea Glinjeni, raionul Șoldănești, într-o […] Articolul Doliu în presă: a murit jurnalistul și fotograful Valeriu Volontir apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Atac misterios asupra trenurilor în Italia, chiar în timpul Olimpiadei Milano-Cortina 2026 # Realitatea.md
În apropierea gării din Bologna, Italia, au fost descoperite cabluri electrice rupte și un dispozitiv exploziv, provocând trei incidente care au afectat circulația trenurilor, chiar la startul Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026. Anchetele sunt în desfășurare, iar autoritățile nu exclud o posibilă acțiune de inspirație anarhistă, similară cu cele înregistrate la Paris în 2024, deși nimeni […] Articolul Atac misterios asupra trenurilor în Italia, chiar în timpul Olimpiadei Milano-Cortina 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
17:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a anunțat inaugurarea, pe 6 februarie 2026, a unui Post Voluntar de Salvatori și Pompieri în localitatea Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni. Proiectul a fost realizat prin colaborarea autorităților publice locale și a partenerilor externi, având ca obiectiv consolidarea capacităților de intervenție în situații de urgență și sporirea […] Articolul IGSU: un nou post voluntar de salvatori și pompieri inaugurat la Cîrnățenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Rusia: un suspect reținut în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului Statului Major General # Realitatea.md
Autoritățile din Rusia au reținut un suspect implicat în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate, Vladimir Alekseev. Incidentul a avut loc pe 7 februarie, într-o zonă rezidențială din Moscova unde acesta locuia. Potrivit presei ruse, suspectul a fost adus pentru interogatoriu, iar ulterior urmează formularea acuzațiilor. […] Articolul Rusia: un suspect reținut în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului Statului Major General apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Dialog între CCI și Ministerul Dezvoltării: care sunt prioritățile în cadrul întâlnirii # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat o ședință de dialog public-privat, pe 6 februarie, cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul căreia au fost abordate priorități comune și soluții pentru susținerea mediului de afaceri. La întrevedere a participat ministrul Eugen Osmochescu. Discuțiile au vizat evaluarea progreselor în politicile industriale, măsuri […] Articolul Dialog între CCI și Ministerul Dezvoltării: care sunt prioritățile în cadrul întâlnirii apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
În timpul celei de-a doua runde de discuții dintre echipele de negociere ale Ucrainei, Statelor Unite și Federației Ruse, desfășurată în perioada 4–5 februarie la Abu Dhabi, delegația americană a propus, pentru prima dată, organizarea unei întâlniri directe între echipele de negociere ale Ucrainei și Rusiei, la Miami. Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, […] Articolul Mutare surpriză în negocieri: SUA propun discuții Ucraina–Rusia la Miami apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” # Realitatea.md
Dmitri Torner, în calitate de preşedinte al Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, dar şi de preşedinte al Asociaţiei Sporturilor de Iarnă, a participat ieri la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia, „alături de minunaţii noştri sportivi, care ne vor reprezenta ţara la acest grandios eveniment sportiv: biatloniştii Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim […] Articolul Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de scădere a temperaturii, valabil în perioada 7–9 februarie, avertizând asupra unei răciri accentuate a vremii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit instituției, temperatura medie zilnică a aerului va înregistra o scădere semnificativă, cu valori cuprinse între 5 și 7 grade Celsius, comparativ cu perioada precedentă. […] Articolul Vreme mai rece în Moldova: Cod galben emis pentru perioada 7–9 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Drona care a survolat, pe 6 februarie, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost depistată pe un teren extravilan din satul Sofia, raionul Drochia, fiind descoperită de un localnic care deține o fermă în apropiere. Potrivit NordNews, bărbatul a alertat Serviciul unic de urgență 112 în jurul orei 17:00, iar la fața locului au intervenit […] Articolul VIDEO Drona găsită lângă o fermă din nordul Moldovei: vezi ce spune martorul apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Mihai Popșoi „Avem motive de mândrie”: Moldova intră în top 5 mondial la securitate cibernetică # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că Republica Moldova se situează pe locul cinci la nivel mondial în domeniul securității cibernetice, potrivit celui mai recent clasament internațional. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj public, în care oficialul a subliniat importanța acestei performanțe pentru țară, menționând că „avem motive de mândrie”. Potrivit lui Mihai Popșoi, […] Articolul Mihai Popșoi „Avem motive de mândrie”: Moldova intră în top 5 mondial la securitate cibernetică apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Explozie violentă într-o garsonieră din județul Ilfov: două persoane transportate la spital cu arsuri # Realitatea.md
O explozie de mare amploare a izbucnit într-o garsonieră situată pe intrarea Banatului din localitatea Chitila, județul Ilfov. Deflagrația s-a produs într-un apartament aflat la etajul trei al unui bloc de locuințe și a fost resimțită puternic în zonă. În urma incidentului, aproximativ 40 de persoane au fost evacuate din motive de siguranță. Doi oameni […] Articolul VIDEO Explozie violentă într-o garsonieră din județul Ilfov: două persoane transportate la spital cu arsuri apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Incendiu mortal la Butuceni: un bărbat a fost găsit fără viață în propria casă # Realitatea.md
Într-un sat din stânga Nistrului s-a produs o tragedie în seara zilei de 6 februarie, anunță autoritățile din regiune. Un bărbat a decedat după ce camera în care se afla a luat foc. Incidentul s-a produs în satul Butuceni, iar victima a fost descoperită de sora sa, care a mers să-l viziteze. La intrarea în […] Articolul VIDEO Incendiu mortal la Butuceni: un bărbat a fost găsit fără viață în propria casă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
12:30
FOTO Sportivii moldoveni fac senzație la Milano-Cortina 2026 sub tricolor: start la Jocurile Olimpice de iarnă # Realitatea.md
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au debutat, iar Moldova este reprezentată de cinci sportivi care concurează sub tricolor. Sportivii noștri la ediția din acest an sunt Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim Makarov, Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici, pregătiți să participe în probele specifice sporturilor de iarnă. La ceremonia de deschidere, tricolorul va fi purtat […] Articolul FOTO Sportivii moldoveni fac senzație la Milano-Cortina 2026 sub tricolor: start la Jocurile Olimpice de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a emis o atenționare video pentru conducătorii auto care circulă în condițiile meteorologice extreme din ultimele zile. Autoritățile recomandă prudență maximă, atenție sporită și evitarea deplasărilor neesențiale, ținând cont că riscul de accidente este crescut din cauza poleiului și a ghețușului. „Este foarte important să vă informați din timp despre […] Articolul VIDEO AND: Trasee periculoase care pot provoca accidente: atenție șoferi apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat punctele critice din capitală pentru a verifica intervențiile autorităților # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat vizite la mai multe puncte din Chișinău unde se desfășoară lucrări pentru curățarea drumurilor și trotuarelor afectate de polei. Într-un comunicat oficial, șeful Guvernului a apreciat forțele echipelor de intervenție aflate lângă spitale, drumuri și alte instituții publice, subliniind rolul lor esențial: „Le mulțumesc cu profund respect tuturor celor care […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu a vizitat punctele critice din capitală pentru a verifica intervențiile autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Atenție, vizitatori! Grădina Zoologică din Chișinău își suspendă activitatea din cauza gheții # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a poleiului periculos, Grădina Zoologică din Chișinău va rămâne închisă publicului până marți, 10 februarie. Autoritățile instituției au luat această decizie pentru a preveni eventualele accidente sau traumatisme care ar putea apărea în urma deplasării vizitatorilor pe aleile alunecoase. Reprezentanții grădinii zoologice subliniază că siguranța publicului este prioritatea principală […] Articolul Atenție, vizitatori! Grădina Zoologică din Chișinău își suspendă activitatea din cauza gheții apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Autoritățile confirmă: drona descoperită în extravilanul satului Sofia nu prezintă explozivi # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, în urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă, drona depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, este de model Gerbera și nu conținea încărcătură explozivă. Incidentul a fost sesizat în seara zilei de 6 februarie, când autoritățile au fost informate despre prezența unei drone în direcția localității Lazo. În […] Articolul Autoritățile confirmă: drona descoperită în extravilanul satului Sofia nu prezintă explozivi apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Poliția română a reținut grupări care vindeau cocaină și canabis în trei județe: cum acționa rețeaua # Realitatea.md
Autoritățile române au reținut mai mulți suspecți implicați în trafic de droguri în mai multe județe, inclusiv Brașov, Suceava și Prahova. La Brașov, cinci bărbați și trei femei au fost arestați preventiv după ce ar fi creat o rețea de vânzare a substanțelor interzise, inclusiv cocaină,scrie stirileprotv.ro. Liderul grupării coordona comenzile și vânzările, iar banii […] Articolul Poliția română a reținut grupări care vindeau cocaină și canabis în trei județe: cum acționa rețeaua apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Situație de urgență în Republica Moldova: Guvernul informează despre cod galben și intervenții în teren # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova informează privind situația nefavorabilă din țară care ne-a afectat. Codul galben de polei și ghețuș continuă, iar autoritățile intervin neîntrerupt pentru curățarea drumurilor naționale și menținerea accesului către instituțiile esențiale. Începând cu ora 7:00, Armata, Poliția, Inspectoratul de Carabinieri și IGSU sunt mobilizați pentru curățarea trotuarelor și a căilor principale de acces […] Articolul Situație de urgență în Republica Moldova: Guvernul informează despre cod galben și intervenții în teren apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Militarii Armatei Naționale au ieșit și ei pe teren greu accesibil pentru a-l curăța, dar și pentru a împrăștia material antiderapant, astfel încât cetățenii să se poată deplasa în siguranță. Echipele acționează în municipiul Chișinău, în sectoarele Centru, Buiucani, Ciocana și Botanica, dar și în zonele adiacente principalelor noduri de transport și instituții medicale. Totodată, […] Articolul Armata Națională acționează în sectoarele Chișinău afectate de polei și lapoviță apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Poliția de frontieră a prezentat situația traficului la punctele de trecere a frontierei pentru ultimele 24 de ore, evidențiind un flux intens de persoane și mijloace de transport. Conform datelor oficiale, în perioada de referință, au fost înregistrate 43.990 de traversări de persoane și 9.778 de treceri ale vehiculelor prin punctele de frontieră ale Republicii […] Articolul Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: care este cel mai tranzitat punct apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Ministerul Energiei informează că, în dimineața zilei de 7 februarie, cele mai multe întreruperi de energie electrică au fost raportate în rețeaua gestionată de Premier Energy Distribution, unde peste două mii de consumatori au rămas fără curent. ÎCS „Premier Energy Distribution” SA a comunicat că 2.425 de consumatori sunt afectați în localitățile Lozova și Stejăreni […] Articolul Mii de oameni fără curent: Premier Energy, cel mai afectat operator apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
AND: circulație dificilă pe mai multe trasee, trafic reluat pentru camioanele de mare tonaj # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în acest moment, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde traficul este îngreunat din cauza carosabilului umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei. Potrivit instituției, a fost permisă reluarea deplasării camioanelor de mare tonaj, după ce aceasta fusese sistată anterior, pentru a facilita […] Articolul AND: circulație dificilă pe mai multe trasee, trafic reluat pentru camioanele de mare tonaj apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
În dimineața zilei de 7 februarie, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a informat că pe parcursul nopții au fost desfășurate lucrări în toate sectoarele municipiului Chișinău. Potrivit oficialului, drumarii au intervenit cu autospeciale pentru curățarea și degajarea traseelor, astfel încât circulația să fie posibilă în condiții de siguranță. În același timp, muncitorii au acționat […] Articolul VIDEO Ion Ceban: Lucrări pe timp de noapte în toate sectoarele Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Poleiul a paralizat drumurile: zeci de misiuni ale IGSU în toată țara în ultimile 24 de ore # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că, în ultimele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, salvatorii au realizat 76 de misiuni la nivel național. Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv ambulanțe, care au derapat sau s-au împotmolit pe trasee acoperite de polei, […] Articolul Poleiul a paralizat drumurile: zeci de misiuni ale IGSU în toată țara în ultimile 24 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
23:40
Premierul Munteanu: Armata Națională intervine pentru siguranța locuitorilor din Chișinău # Realitatea.md
Armata Națională va acționa cu militari și echipamente în cele mai afectate sau periculoase zone din Chișinău, pentru a asigura accesul către obiectivele critice și protecția populației. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a precizat că militarii vor sprijini și degivrarea trotuarelor. În alte localități, intervențiile vor fi efectuate la solicitare, iar, […] Articolul Premierul Munteanu: Armata Națională intervine pentru siguranța locuitorilor din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
23:10
Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției în Rusia, a fost găsit mort în apartamentul său din centrul Moscovei, conform agențiilor de presă de stat ruse, citate de The Moscow Times. Conform informațiilor din presa rusă, cadavrul fostului oficialul a fost găsit în cadă, iar medicii care au constatat decesul spun că acesta a murit […] Articolul Fostul ministru adjunct al justiției din Rusia a fost găsit înecat în cadă apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Franța și Canada deschid consulate în Groenlanda: Mișcarea vine după declarațiile lui Trump # Realitatea.md
Franța și Canada deschid consulate în capitala Groenlandei, Nuuk. Mișcarea vine pe fondul tensiunilor geopolitice după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reafirmat interesul de a cumpăra insula, scrie mediafax.ro. Franța și Canada consolidează legăturile cu Arctica. Expansiunea diplomatică semnalează angajamentul celor două națiuni de a-și consolida prezența în regiune, anunță Reuters. Groenlanda este un […] Articolul Franța și Canada deschid consulate în Groenlanda: Mișcarea vine după declarațiile lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
FOTO, VIDEO Show total pe San Siro, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026! # Realitatea.md
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026 a început vineri seara, 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, scrie Digi24. Evenimentul are loc de la ora 20:00, ora locală, respectiv 21:00, ora Moldovei și va dura aproximativ 3 ore. Ceremonia principală se desfășoară pe stadionul San Siro din Milano, însă, în premieră […] Articolul FOTO, VIDEO Show total pe San Siro, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026! apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
SUA au lovit Iranul cu noi sancțiuni, la câteva ore după prima rundă de negocieri. Care sunt obiectivele lui Trump # Realitatea.md
Statele Unite au anunţat vineri, 6 februarie curent, noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o „atmosferă pozitivă”, relatează Digi24. Preşedintele american Donald Trump s-a angajat să impună reducerea exporturilor „ilicite” de petrol şi produse […] Articolul SUA au lovit Iranul cu noi sancțiuni, la câteva ore după prima rundă de negocieri. Care sunt obiectivele lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Germania descoperă rezerve uriașe de litiu: „Poate rezolva criza energetică a Europei” # Realitatea.md
Sub solul din centrul Germaniei se află o resursă care ar putea rezolva problemele de independență energetică ale Europei. Cantitatea estimată de metal ar putea alimenta peste 800 de milioane de mașini electrice, informează mediafax.ro. În Saxonia, o regiune cunoscută pentru infrastructura sa de gaze, cercetătorii au identificat o vastă formațiune subterană. Aceasta conține concentrații […] Articolul Germania descoperă rezerve uriașe de litiu: „Poate rezolva criza energetică a Europei” apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
AND despre situația de pe traseele naționale: Carosabilul este parțial umed, pe alocuri cu polei sau înzăpezit # Realitatea.md
În seara zilei de 6 februarie, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, carosabilul este parțial umed, iar pe anumite sectoare se semnalează polei și depuneri de zăpadă. Pe parcursul zilei de vineri, pentru prevenirea și combaterea lunecușului, au fost împrăștiate 2.630,4 tone de material […] Articolul AND despre situația de pe traseele naționale: Carosabilul este parțial umed, pe alocuri cu polei sau înzăpezit apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
MAE reacționează după depistarea dronei de la Drochia. Autoritățile monitorizează situația # Realitatea.md
În urma depistării unei drone în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice situație care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Diplomații de la Chișinău precizează că Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea […] Articolul MAE reacționează după depistarea dronei de la Drochia. Autoritățile monitorizează situația apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Guvernatoarea BNM: Moldova devine tot mai atractivă pentru investitori. Discuții cu reprezentanții Camerei de Comerț Franța-Moldova # Realitatea.md
Guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut joi o întrevedere cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Franța-Moldova, președintele Emmanuel Skoulios și vicepreședintele Dumitru Cozmolici. Potrivit BNM, discuțiile au avut loc în contextul procesului de integrare europeană a Republica Moldova și au vizat perspectivele de cooperare economică și investițională dintre cele două state. […] Articolul Guvernatoarea BNM: Moldova devine tot mai atractivă pentru investitori. Discuții cu reprezentanții Camerei de Comerț Franța-Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Dronă depistată în extravilanul satului Sofia din Drochia. Poliția: zona a fost securizată # Realitatea.md
Poliția a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit oamenilor legii, perimetrul a fost imediat securizat, iar la fața locului urmează să intervină experții Secției tehnico-explozive, care vor examina obiectul în detaliu. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite apropierea de astfel de obiecte și să […] Articolul Dronă depistată în extravilanul satului Sofia din Drochia. Poliția: zona a fost securizată apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Poliția: Circulația transportului de mare tonaj este suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00 # Realitatea.md
Circulația transportului de mare tonaj a fost suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00, anunță Inspectoratul General al Poliției. Măsura a fost dispusă pentru a preveni accidentele rutiere și a asigura desfășurarea în siguranță a traficului, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit oamenilor legii, deplasarea transportului de mare tonaj este strict interzisă pe perioada suspendării. […] Articolul Poliția: Circulația transportului de mare tonaj este suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00 apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Banca Națională a Moldovei anticipează o reducere a ratei anuale a inflației în primul trimestru al anului 2026, după care indicatorul ar urma să se mențină relativ constant până la sfârșitul anului. Pentru începutul lui 2027 este prognozată o ușoară scădere, urmată de stabilizare pe parcursul ultimelor trei trimestre ale anului, scrie Bani.md. Potrivit Banca […] Articolul BNM avertizează: inflația este în scădere. Incertitudinile economice nu dispar apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus denunțuri oficiale la Procuratura Generală și la Centrul Naționale Anticorupţie (CNA) împotriva conducerii ANRE și Energocom, pe subiectul tarifelor la energie electrică și gaze. Reprezentanții MAN solicită investigarea completă a tuturor ilegalităților și a eventualelor scheme de furt comise în procesul de stabilire și menținere a tarifelor, inclusiv deciziile […] Articolul Tarifele la gaz, în vizorul procurorilor. MAN a depus plângere apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Etapa de audiții a semifinaliștilor care aspiră la un loc în finala Selecției Naționale Eurovision 2026 se va desfășura în perioada 9–11 februarie, în România, iar 68 de piese au intrat oficial în competiție, scrie Antena 3 CNN. Potrivit sursei citate, luni, 9 februarie, începe etapa audițiilor live, care va avea loc în Studioul 3 […] Articolul 68 de piese în cursa Selecției Naționale din România pentru Eurovision 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Un deținut de la Penitenciarul Giurgiu, condamnat pentru viol, distrugere și lipsire de libertate, nu a revenit în penitenciar după o întrerupere de trei luni a executării pedepsei, fiind dat în urmărire națională de autoritățile române, scrie stirileprotv.ro. Potrivit Poliției din județul Giurgiu, oamenii legii au fost sesizați de administrația penitenciarului că un bărbat în […] Articolul Evadare în România: un deținut de la Giurgiu, căutat la nivel național apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Cod Galben de polei: Circulația camioanelor, sistată la frontieră până sâmbătă dimineața # Realitatea.md
Poliția de Frontieră anunță că circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi sistată până sâmbătă, 7 februarie, ora 06:00, din cauza Codului Galben de polei și ghețuș. În aceste condiții, restricțiile de circulație pentru camioane se mențin pe traseele naționale, iar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj este suspendat temporar, […] Articolul Cod Galben de polei: Circulația camioanelor, sistată la frontieră până sâmbătă dimineața apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Olimpiadele școlare programate pentru mâine și respectiv poimâine au fost amânate din cauza vremii. Astfel, Ministerul Educației și Cercetării a decis ca olimpiadele să se desfășoare weekend-ul viitor. Noile date pentru competiții sunt: Olimpiadele de Matematică și Limbi străine: Engleză și Spaniolă – joi, 12 februarie, de la ora 12:00 Olimpiadele de Informatică și Limbi […] Articolul Olimpiadele școlare programate pentru acest weekend, amânate din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță reducerea cu 20% a salariilor directorilor, măsură care va fi aplicată din luna februarie, în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual. Astfel, dacă în prezent salariul directorilor ANRE este de 120 de mii de lei, […] Articolul Salariile directorilor ANRE au scăzut de la 120 de mii la 100 de mii apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
UE pregătește un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei: Nave și bănci vizate, iar piața metalelor – debusolată # Realitatea.md
Uniunea Europeană pregătește al 20-a pachet de sancțiuni contra Rusiei. Măsurile vor viza domeniul energetic, financiar și comerțul. UE impune interdicție totală pentru serviciile maritime care au legături cu țițeiul rusesc. Aceasta va reduce și mai mult veniturile Rusiei din energie și va îngreuna găsirea de cumpărători pentru petrolul său, conform Ursulei von der Leyen. […] Articolul UE pregătește un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei: Nave și bănci vizate, iar piața metalelor – debusolată apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.