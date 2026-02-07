Rusia: un suspect reținut în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului Statului Major General

15:40

Serviciul 112 a recepționat vineri 85 de apeluri în care cetățenii comunicau că au suportat traumatisme, după ce au lunecat. În țară s-au înregistrat 9 accidente rutiere la care a fost necesară intervenția Poliției, iar 71 de vehicule au derapat sau au rămas blocate din cauza condițiilor meteo și stării drumurilor.