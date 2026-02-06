BNM avertizează: inflația este în scădere. Incertitudinile economice nu dispar

11:40

Tergiversarea timp de doi ani a numirii unui ambasador american la Chișinău indică faptul că Republica Moldova nu se află printre prioritățile Casei Albe. Invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV și-au exprimat speranța că acesta va fi numit odată cu ambasadorul din Ucraina și după ce Washingtonul și-a trimis deja un ambasador la […]