MAE reacționează după depistarea dronei de la Drochia. Autoritățile monitorizează situația

6 februarie 2026 19:30
În urma depistării unei drone în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice situație care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Diplomații de la Chișinău precizează că Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea
• • •
Guvernatoarea BNM: Moldova devine tot mai atractivă pentru investitori. Discuții cu reprezentanții Camerei de Comerț Franța-Moldova
Guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut joi o întrevedere cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Franța-Moldova, președintele Emmanuel Skoulios și vicepreședintele Dumitru Cozmolici. Potrivit BNM, discuțiile au avut loc în contextul procesului de integrare europeană a Republica Moldova și au vizat perspectivele de cooperare economică și investițională dintre cele două state.
18:50
Dronă depistată în extravilanul satului Sofia din Drochia. Poliția: zona a fost securizată
Poliția a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit oamenilor legii, perimetrul a fost imediat securizat, iar la fața locului urmează să intervină experții Secției tehnico-explozive, care vor examina obiectul în detaliu. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite apropierea de astfel de obiecte și să
Poliția: Circulația transportului de mare tonaj este suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00
Circulația transportului de mare tonaj a fost suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00, anunță Inspectoratul General al Poliției. Măsura a fost dispusă pentru a preveni accidentele rutiere și a asigura desfășurarea în siguranță a traficului, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit oamenilor legii, deplasarea transportului de mare tonaj este strict interzisă pe perioada suspendării.
18:10
Banca Națională a Moldovei anticipează o reducere a ratei anuale a inflației în primul trimestru al anului 2026, după care indicatorul ar urma să se mențină relativ constant până la sfârșitul anului. Pentru începutul lui 2027 este prognozată o ușoară scădere, urmată de stabilizare pe parcursul ultimelor trei trimestre ale anului, scrie Bani.md. Potrivit Banca
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus denunțuri oficiale la Procuratura Generală și la Centrul Naționale Anticorupţie (CNA) împotriva conducerii ANRE și Energocom, pe subiectul tarifelor la energie electrică și gaze. Reprezentanții MAN solicită investigarea completă a tuturor ilegalităților și a eventualelor scheme de furt comise în procesul de stabilire și menținere a tarifelor, inclusiv deciziilor
Etapa de audiții a semifinaliștilor care aspiră la un loc în finala Selecției Naționale Eurovision 2026 se va desfășura în perioada 9–11 februarie, în România, iar 68 de piese au intrat oficial în competiție, scrie Antena 3 CNN. Potrivit sursei citate, luni, 9 februarie, începe etapa audițiilor live, care va avea loc în Studioul 3
Un deținut de la Penitenciarul Giurgiu, condamnat pentru viol, distrugere și lipsire de libertate, nu a revenit în penitenciar după o întrerupere de trei luni a executării pedepsei, fiind dat în urmărire națională de autoritățile române, scrie stirileprotv.ro. Potrivit Poliției din județul Giurgiu, oamenii legii au fost sesizați de administrația penitenciarului că un bărbat în
Cod Galben de polei: Circulația camioanelor, sistată la frontieră până sâmbătă dimineața
Poliția de Frontieră anunță că circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi sistată până sâmbătă, 7 februarie, ora 06:00, din cauza Codului Galben de polei și ghețuș. În aceste condiții, restricțiile de circulație pentru camioane se mențin pe traseele naționale, iar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj este suspendat temporar,
Olimpiadele școlare programate pentru mâine și respectiv poimâine au fost amânate din cauza vremii. Astfel, Ministerul Educației și Cercetării a decis ca olimpiadele să se desfășoare weekend-ul viitor. Noile date pentru competiții sunt: Olimpiadele de Matematică și Limbi străine: Engleză și Spaniolă – joi, 12 februarie, de la ora 12:00 Olimpiadele de Informatică și Limbi
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță reducerea cu 20% a salariilor directorilor, măsură care va fi aplicată din luna februarie, în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual. Astfel, dacă în prezent salariul directorilor ANRE este de 120 de mii de lei,
UE pregătește un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei: Nave și bănci vizate, iar piața metalelor – debusolată
Uniunea Europeană pregătește al 20-a pachet de sancțiuni contra Rusiei. Măsurile vor viza domeniul energetic, financiar și comerțul. UE impune interdicție totală pentru serviciile maritime care au legături cu țițeiul rusesc. Aceasta va reduce și mai mult veniturile Rusiei din energie și va îngreuna găsirea de cumpărători pentru petrolul său, conform Ursulei von der Leyen.
Din cauza condițiilor meteorologice din seara zilei de vineri, 6 februarie, este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor din capitală. Despre aceasta anunță chiar Regia Transport Electric Chișinău (RTEC). Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de
Realitatea Săptămânii: Șoferi nervoși, service-uri pline. Cât ne costă gropile formate în asfalt
Topirea zăpezii a scos la iveală o problemă veche: drumuri pline de gropi. Pentru șoferi, asta înseamnă mașini avariate și cheltuieli neprevăzute, iar pentru service-urile auto – un volum de lucru tot mai mare. Iurie Znacenie, proprietarul unui autoservice din capitală, spune că, odată cu apariția gropilor pe carosabil, fluxul de clienți a crescut cu
Grija, siguranța și confortul încep cu o alegere simplă –cardul care aduce liniște celor dragi. Deschide cardul social Visa Sigur și primești 200 lei bonus de bun venit* ZERO comisioanepentru deschiderea contului, emiterea și deservirea lunară a cardului ZERO comisioanepentru cumpărături, inclusiv online ZERO comisioanepentru retragerile de numerar la orice ATM OTP Bank din RM
Capcana digitală prin care TikTok ne amăgește creierul: Scrollul infinit distruge bariera psihologică
TikTokul înlătură barierele psihologice și impune creierul să facă scroll în mod automat, conform unei anchete a Comisiei Europene. Platforma face utilizatorii să neglijeze impactul negativ asupra sănătății mintale, iar autoritățile de la Bruxelles amenință gigantul social media cu o amendă de 6% din cifra de afaceri globală, dacă compania își modifică radical algoritmul. Funcții
Începând de astăzi, 6 februarie, ora 20:00, și până luni, 9 februarie, ora 20:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va menține polei și ghețuș. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să respecte următoarele măsuri de siguranță: Să evite ieșirile din locuințe, dacă nu este absolut necesar; Să poarte
Poliția de Frontieră intervine pe traseul Mihailovca–Troițcoe. Șoferii, îndemnați la prudență
Poliția de Frontieră a intervenit pe traseul R-26, între localitățile Mihailovca și Troițcoe, pentru a acorda ajutor participanților la trafic, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care afectează circulația rutieră. Potrivit instituției, echipajele Poliției de Frontieră din Troițcoe a acționat pe segmentul de drum unde carosabilul alunecos și vizibilitatea redusă au creat dificultăți în deplasarea mijloacelor
Energia termică pentru consumatorii din raionul Anenii Noi ar putea deveni mai scumpă. Î.M. Antermo a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o solicitare privind examinarea și aprobarea unui nou tarif pentru energia termică livrată consumatorilor, transmite bani.md. În prezent, tariful aplicat este de 2 293 lei pentru o gigacalorie, însă, potrivit calculelor
Peste 80 de persoane au sunat la 112 vineri, după ce au suportat traumatisme. Sunt 9 accidente și 71 de mașini derapate
Serviciul 112 a recepționat vineri 85 de apeluri în care cetățenii comunicau că au suportat traumatisme, după ce au lunecat. În țară s-au înregistrat 9 accidente rutiere la care a fost necesară intervenția Poliției, iar 71 de vehicule au derapat sau au rămas blocate din cauza condițiilor meteo și stării drumurilor. În 75 de cazuri
Aeroportul explică întârzierile de zbor. Aeronavele sunt supuse procedurii de degivrare
Aeroportul Internațional Chișinău anunță că întârzierile înregistrate în traficul aerian sunt cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, care impun aplicarea procedurii speciale de degivrare a aeronavelor aflate la sol. Potrivit administrației aeroportului, degivrarea (de-icing) este o etapă obligatorie înainte de decolare și are rolul de a îndepărta depunerile de gheață și de a preveni formarea acestora
Combaterea contrabandei cu produse din tutun – prioritate comună discutată de Serviciul Vamal și Philip Morris Moldova
6 februarie 2026, Chișinău – Conducerea Serviciului Vamal a desfășurat o întrevedere de lucru cu reprezentanții companiei Philip Morris Moldova, în cadrul căreia au fost discutate
BANI.MD Apartamente „de lux” la preț minim! Locuințele în Chișinău rămân mai ieftine decât în alte capitale ale UE # Realitatea.md
Apartamentele din Chișinău rămân printre cele mai accesibile din Europa, potrivit datelor Global Property. Datele pentru perioada aprilie 2025 – ianuarie 2026 arată că în capitala Republicii Moldova prețul mediu este de 1.720 de euro pentru metru pătrat, nivelul fiind mult mai mic comparativ cu majoritatea capitalelor europene. În București, prețul mediu al apartamentelor este […] Articolul BANI.MD Apartamente „de lux” la preț minim! Locuințele în Chișinău rămân mai ieftine decât în alte capitale ale UE apare prima dată în Realitatea.md.
Restaurantele din Chișinău lansează oferte speciale de Valentine’s Day. Cât te costă seara # Realitatea.md
Pe 14 februarie 2026, restaurantele din Chișinău pregătesc seri speciale dedicate Zilei Îndrăgostiților. Pentru o experiență completă de Valentine’s Day, cuplurile vor plăti între 800 și 2.000 de lei de persoană, în funcție de locație și pachetul ales. Realitatea.md v-a pregătit câteva oferte La Terra Restaurant, îndrăgostiții sunt invitați la „Valentine’s Day Gastro Dinner” – […] Articolul Restaurantele din Chișinău lansează oferte speciale de Valentine’s Day. Cât te costă seara apare prima dată în Realitatea.md.
Meteorologii au emis cod galben de polei și ghețuș în toată țara. Până când este valabil # Realitatea.md
Cod galben de polei și ghețuș în toată țara. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, începând cu joi, 6 februarie, ora 20:00, și până duminică, 9 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, pe parcursul intervalului vizat se va menține polei, iar pe drumuri se va forma ghețuș, […] Articolul Meteorologii au emis cod galben de polei și ghețuș în toată țara. Până când este valabil apare prima dată în Realitatea.md.
Eveniment de specialitate la Chișinău, axat pe branding profesional și imagine pe LinkedIn # Realitatea.md
Pe 26 februarie, la Chișinău, va avea loc un eveniment de interes dedicat profesioniștilor și liderilor strategici, axat pe branding profesional și reputația pe LinkedIn. Activitatea constă într-un curs intensiv adresat celor care își propun să comunice cu impact, să-și spună poveștile cu claritate și să construiască o imagine autentică în doar șapte secunde – […] Articolul Eveniment de specialitate la Chișinău, axat pe branding profesional și imagine pe LinkedIn apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul de externe al Lituaniei: Au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi, 6 februarie, o întrevedere ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită oficială la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea relațiilor bilaterale și susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Lituania, membră a Uniunii Europene de peste 20 de ani, reprezintă un exemplu de consolidare democratică și […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul de externe al Lituaniei: Au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale apare prima dată în Realitatea.md.
Intervenție la Ialoveni: Un bărbat a fost salvat și dus la spital după ce a căzut într-o groapă adâncă # Realitatea.md
Un bărbat a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale după ce a căzut joi, 5 februarie, într-o groapă de aproximativ zece metri. Incidentul a avut loc în preajma localității Costești, raionul Ialoveni. „Potrivit informațiilor recepționate, un bărbat a căzut într-o groapă adâncă și nu putea să iasă singur la suprafață. Pentru extragerea persoanei, la […] Articolul Intervenție la Ialoveni: Un bărbat a fost salvat și dus la spital după ce a căzut într-o groapă adâncă apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Lavrov acuză Ucraina de tentativa de asasinat asupra unui general rus, la Moscova # Realitatea.md
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri, 6 februarie, că Ucraina s-ar afla în spatele tentativei de asasinat comise la Moscova asupra prim-adjunctului șefului GRU, generalul-locotenent Vladimir Alekseev. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, după o întâlnire cu conducerea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), scrie The […] Articolul VIDEO Lavrov acuză Ucraina de tentativa de asasinat asupra unui general rus, la Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
George Simion, acuzat că ar fi făcut lobby în SUA pentru excluderea României din Visa Waiver # Realitatea.md
Acuzații extrem de grave la adresa lui George Simion, după ce un om de afaceri român, apropiat de cercuri politice americane, l-a acuzat public pe liderul AUR că ar fi făcut lobby în Statele Unite pentru scoaterea României din programul Visa Waiver. Afaceristul Dragoș Sprînceană susține, într-o postare pe rețeaua X, că George Simion ar […] Articolul George Simion, acuzat că ar fi făcut lobby în SUA pentru excluderea României din Visa Waiver apare prima dată în Realitatea.md.
Cum luptă bătrânii din sate cu frigul? Lemnele sunt pe terminate, focul se face cu crenguțe # Realitatea.md
Iarna geroasă lasă oamenii de la sate fără lemne, afectând în special bătrânii care și-au făcut puține rezerve din pensiile mici. Aceștia pun pe foc lemnele cu grijă, doar cât să încălzească puțin aerul din casă, pentru a economisi. Mulți sunt nevoiți să suporte frigul, purtând haine groase chiar și în timpul somnului, transmite studio-l.online. […] Articolul Cum luptă bătrânii din sate cu frigul? Lemnele sunt pe terminate, focul se face cu crenguțe apare prima dată în Realitatea.md.
O nouă platformă online lansată de Grecia pentru programarea vizitelor la situri arheologice: cum va funcționa # Realitatea.md
Grecia va lansa în aprilie o platformă online pentru bilete la situri arheologice și muzee, transmite Ministerul Culturii, Le Figaro. Ministerul a anunțat joi, 5 februarie, că noul portal va permite rezervarea accesului la peste 100 de locații turistice și va oferi informații despre aproximativ 350 de situri, în opt limbi. Scopul principal este reducerea […] Articolul O nouă platformă online lansată de Grecia pentru programarea vizitelor la situri arheologice: cum va funcționa apare prima dată în Realitatea.md.
Cine e vinovat că inculpații și condamnații se ascund în Transnistria? Sandu: Uneori procurori, alteori judecătorul # Realitatea.md
Parlamentul trebuie să propună soluții, pentru ca inculpații și condamnații să nu mai scape de pedepse, evadând în sau prin regiunea transnistreană, consideră Maia Sandu. Președinta susține că este nevoie de o rezolvare neordinară a acestei probleme. Oficiala a menționat în studioul TV8 că în statele unde întreg teritoriul este controlat constituțional, se aplică interdicția […] Articolul Cine e vinovat că inculpații și condamnații se ascund în Transnistria? Sandu: Uneori procurori, alteori judecătorul apare prima dată în Realitatea.md.
ATENȚIE! Circulația transportului de persoane, suspendată temporar la frontieră din cauza vremii # Realitatea.md
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de persoane este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la intrare, cât și la ieșire, până la ameliorarea condițiilor de drum. Măsura a fost luată pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru siguranța participanților la trafic, având […] Articolul ATENȚIE! Circulația transportului de persoane, suspendată temporar la frontieră din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
Consumatorii din municipiul Ungheni ar putea plăti mai puțin pentru energia termică. S.A. Comgaz-Plus, operatorul care furnizează agent termic în regiune, a transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) un proiect de tarif care prevede o reducere de aproximativ 8% față de tariful actual, scrie BANI.MD. Potrivit calculelor, tariful estimat este de 3.327 lei […] Articolul Consumatorii din Ungheni ar putea plăti mai puțin pentru energia termică apare prima dată în Realitatea.md.
Șantaj cu prejudiciu de mii de euro. Trei tineri din Orhei au ajuns pe mâna poliției # Realitatea.md
Trei tineri din Orhei, cu vârstele de 22 și 25 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de comiterea unui șantaj. Reținerea a avut loc în urma unor acțiuni desfășurate de polițiștii din Telenești, în comun cu procurorii din Orhei, oficiul Telenești. Potrivit Poliției Republicii Moldova, în cadrul urmăririi penale și al […] Articolul Șantaj cu prejudiciu de mii de euro. Trei tineri din Orhei au ajuns pe mâna poliției apare prima dată în Realitatea.md.
Problema transnistreană: Dacă UE ne ajută cu retragerea pașnică a trupelor ruse, restul e rezolvabil, spune președinta # Realitatea.md
Principala problemă pentru reintegrarea Moldovei este retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Maia Sandu reiterează că militarii respectivi trebuie să părăsească teritoriul țării noastre în mod pașnic. Președinta a dezvăluit în studioul TV8 că a discutat problema cu liderii europeni. Potrivit oficialei, dacă UE ne va ajuta la soluționarea acestei chestiuni, restul va fi rezolvabil. […] Articolul Problema transnistreană: Dacă UE ne ajută cu retragerea pașnică a trupelor ruse, restul e rezolvabil, spune președinta apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul Estoniei a anunțat că, începând cu 24 februarie, va închide pe timp de noapte granița cu Rusia, pentru o perioadă de trei luni. Măsura vizează punctele de trecere Luhamaa și Koidula, a relatat Meduza. Potrivit autorităților de la Tallinn, în intervalul diurn, punctele de control vor rămâne deschise timp de 12 ore. Luhamaa și […] Articolul Restricții la frontiera estono-rusă: punctele Luhamaa și Koidula, închise noaptea apare prima dată în Realitatea.md.
În aproximativ 600 de școli, elevii continuă să învețe online, în timp ce în alte 450 de instituții orele se desfășoară fizic. Unele școli au adoptat un program hibrid, combinând lecțiile la clasă cu cele la distanță. Deciziile privind modul de desfășurare a cursurilor sunt luate la nivel local. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, din […] Articolul Aproape 600 de școli desfășoară vineri lecții online apare prima dată în Realitatea.md.
Restricții din cauza ghețușului! Camioanele nu pot intra temporar prin vămile Leușeni, Palanca și Tudora # Realitatea.md
Începând cu ora 11:45, autovehiculele de mare tonaj nu pot intra temporar în Republica Moldova prin punctele vamale Leușeni, Palanca și Tudora. Măsura a fost luată din cauza ghețușului de pe drumurile naționale, care poate pune în pericol siguranța circulației. „Serviciul Vamal monitorizează situația în comun cu autoritățile competente, iar reluarea circulației va fi anunțată […] Articolul Restricții din cauza ghețușului! Camioanele nu pot intra temporar prin vămile Leușeni, Palanca și Tudora apare prima dată în Realitatea.md.
Corupția rămâne a fost cea mai mare problemă din domeniul Justiției, arată datele celui de al doilea sondaj național de opinie publică privind integritatea în sectorul justiției – Justiție pentru Moldova. Întrebați care sunt principalele trei probleme ale sistemului de justiție, 57% dintre respondenți au spus că e corupția/mita, urmată de „cumătrism”/lipsa meritocrației și neprofesionalismul […] Articolul Sondaj IPRE: Corupția rămâne a fi cea mai mare problemă a Justiției din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
La un pas de tragedie! Doi copii și un adult, transportați la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Realitatea.md
Trei persoane, inclusiv doi copii, au fost transportate la spital joi, 5 februarie, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), victimele, cu vârstele de 42, 9 și 15 ani, s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la cazanul din locuință, […] Articolul La un pas de tragedie! Doi copii și un adult, transportați la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon apare prima dată în Realitatea.md.
Medicul cercetat penal pentru violul a două minore a fost concediat. Ministerul Sănătății vine cu precizări # Realitatea.md
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat la data de 6 februarie 2026, în baza ordinului emis de conducerea instituției medicale, cu aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de concediere, conform prevederilor Codului muncii. Potrivit ministerului, în prezent, […] Articolul Medicul cercetat penal pentru violul a două minore a fost concediat. Ministerul Sănătății vine cu precizări apare prima dată în Realitatea.md.
Nicu Popescu face parte din echipa președintei și promovează imaginea Moldovei în statele membre ale Uniunii Europene, susține Maia Sandu. Președinta a relatat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8 că acesta nu primește salariu pentru activitatea sa. Întrebată de ce nu știe Mihai Popșoi ce face Nicu Popescu, șefa statului a punctat că […] Articolul Ce responsabilități are emisarul Nicu Popescu? Șefa statului: Este din echipa mea… apare prima dată în Realitatea.md.
Patru drumuri naționale din Moldova sunt închise temporar pentru camioane și autobuze, din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, informează Poliția. Traseele afectate sunt: M-5, intersecție cu G-82.1 (satul Greblești, raionul Strășeni) M-5, intersecție cu R-16 (satul Răuțel, raionul Fălești) M-5, intersecție cu R-21 (localitatea Bravicea, raionul Călărași) M-5, intersecție cu M-1 (zona sensului giratoriu Cricova) […] Articolul Patru drumuri naționale închise pentru camioane și autobuze apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO „Jos, culcat!” Un tânăr din Sîngerei, încătușat în trafic pentru migrație ilegală # Realitatea.md
Un tânăr din raionul Sîngerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană, a fost reținut de oamenii legii. Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul ar fi transportat ilegal patru cetățeni străini, originari din Bangladesh, India și Pakistan, pe direcția de nord a țării. Autoritățile i-au interceptat înainte ca aceștia să traverseze frontiera de […] Articolul VIDEO „Jos, culcat!” Un tânăr din Sîngerei, încătușat în trafic pentru migrație ilegală apare prima dată în Realitatea.md.
Președinta: Moldova nu este supusă riscului unui atac, dar nici în UE nu există scut pe care să ni-l ofere # Realitatea.md
Republica Moldova nu este supusă riscului unei agresiuni militare din partea Rusiei, cât timp Ucraina rezistă, afirmă Maia Sandu. În opinia președintei, nici Kremlinul nu are suficiente forțe pentru asemenea acțiuni. În același timp, șefa statului a declarat la TV8 că în Uniunea Europeană nu există un scut care să poată fi oferit țării noastre, […] Articolul Președinta: Moldova nu este supusă riscului unui atac, dar nici în UE nu există scut pe care să ni-l ofere apare prima dată în Realitatea.md.
Tentativă de asasinat la Moscova: un general rus, împușcat într-o clădire rezidențială # Realitatea.md
La Moscova a avut loc, astăzi, 6 februarie, o tentativă de asasinat asupra prim-adjunctului șefului Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Vladimir Alekseev. Potrivit presei ruse, un bărbat a tras de mai multe ori asupra generalului într-o clădire rezidențială, după care a fugit de la locul faptei. În urma […] Articolul Tentativă de asasinat la Moscova: un general rus, împușcat într-o clădire rezidențială apare prima dată în Realitatea.md.
Justiția, securitatea statului și confruntarea politică ajung din nou în centrul atenției publice. Declarații explozive, dosare sensibile și acuzații grave ridică întrebări despre limitele legii, responsabilitatea politicienilor și riscurile reale la adresa Republicii Moldova. Dosarul „Kuliok” revine în prim-plan după ce fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat la Curtea Supremă de Justiție că […] Articolul Valentin Dediu, ex-director SIS, invitat la emisiunea „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
