SUA au lovit Iranul cu noi sancțiuni, la câteva ore după prima rundă de negocieri. Care sunt obiectivele lui Trump

12:20

Trei persoane, inclusiv doi copii, au fost transportate la spital joi, 5 februarie, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), victimele, cu vârstele de 42, 9 și 15 ani, s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la cazanul din locuință, […]