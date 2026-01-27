Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinalele Australian Open

Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz s-a calificat pentru prima oară în cariera sa în semifinalele turneului Australian Open. În sferturile de finală, ibericul l-a învins în trei seturi, scor 7:5, 6:2, 6:1 pe australianul Alex de Minaur. Alcaraz a avut nevoie de două ore și 18 minute pentru a înfrânge rezistența jucătorului originar din Sydney, al cărui nivel de joc a scăzut după ce a cedat primul set, pe care a fost foarte aproape de a-l câștiga.

