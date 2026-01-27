Socialiștii cer majorarea impozitelor pentru bănci și companiile electroenergetice. PAS: „O astfel de politică nu este sănătoasă”

19:00

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dă asigurări că nu există, în prezent, riscul unui deficit de benzină sau al altor carburanți în Republica Moldova, precizând că situația stocurilor și a importurilor este monitorizată permanent. Precizările au fost făcute luni, 26 ianuarie, după apariția unor informații în presă, potrivit cărora benzina ar putea lipsi în majoritatea stațiilor de alimentare, din cauza creșterii consumului în regiune și a problemelor înregistrate la mai multe rafinării din Europa.