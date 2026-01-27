O licitație „cu strigare” aduce 13.5 milioane de lei în bugetul de stat

09:20

Condițiile meteorologice nefavorabile, marcate de ploi cu gheață, polei persistent și carosabil extrem de alunecos, continuă să perturbe grav traficul rutier în Republica Moldova. În dimineața zilei de 27 ianuarie, autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Poliția și Administrația Națională a Drumurilor avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.