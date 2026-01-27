O licitație „cu strigare” aduce 13.5 milioane de lei în bugetul de stat
Moldova1, 27 ianuarie 2026 16:00
Statul va obține 13.5 milioane de lei din vânzarea a patru bunuri proprietate publică, adjudecate în cadrul unei licitații „cu strigare” desfășurate de Agenția Proprietății Publice (APP) la data de 27 ianuarie.
• • •
Substanțele antiderapante folosite pe carosabil pot afecta mașinile: Cum trebuie întreținut corect automobilul pe timp de iarnă # Moldova1
Sarea și substanțele antiderapante folosite pe carosabil pentru a topi gheața pot accelera coroziunea mașinilor, dacă nu sunt îndepărtate la timp. Deși mulți șoferi evită spălarea automobilului la temperaturi sub zero grade, specialiștii atrag atenția că această practică este nu doar sigură, ci și necesară în sezonul rece, cu condiția să fie realizată corect, pentru a proteja caroseria și componentele expuse uzurii.
„Când au venit germanii, nu a mai fost altă soluție decât să fugi”. Povestea unei familii evreiești din Orhei # Moldova1
Prezența ghetoului evreiesc la Chișinău confirmă că Holocaustul nu a fost o tragedie îndepărtată, consumată doar în marile lagăre ale Europei, ci o realitate trăită și pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Deportările, munca forțată și exterminarea sistematică au distrus comunități întregi, iar în spatele datelor istorice se află destine individuale. Una dintre aceste istorii este cea a lui Toiva Vaidislaver, originar din Orhei, care poartă memoria unei familii nevoite să fugă pentru a supraviețui.
Discurs cu miză strategică la APCE. R. Moldova poate oferi Europei lecții de reziliență în fața războiului hibrid, spun experții # Moldova1
Declarațiile președintei Maia Sandu făcute, pe 27 ianuarie, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) reprezintă o mișcare strategică a diplomației, menită să valideze experiența Chișinăului în fața amenințărilor rusești și ne poziționează ca fiind un stat capabil să ofere Europei lecții de reziliență și de securitate democratică. De această părere este expertul în relații internaționale, Grigore Guzun.
Ploi, ceață, ghețuș și temperaturi de până la -18 grade Celsius: Cât se vor menține condițiile meteo complicate în R. Moldova # Moldova1
Vremea instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu precipitații, temperaturi oscilante și risc sporit de polei și ghețuș pe drumuri, se va menține și în următoarele zile. Potrivit șefei Secției prognoze de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), Nadejda Stolear, în următoarele zile vor fi înregistrate ploi slabe pe arii extinse, însoțite local de ceață, iar valorile termice apropiate de pragul înghețului vor favoriza formarea ghețușului.
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz s-a calificat pentru prima oară în cariera sa în semifinalele turneului Australian Open. În sferturile de finală, ibericul l-a învins în trei seturi, scor 7:5, 6:2, 6:1 pe australianul Alex de Minaur. Alcaraz a avut nevoie de două ore și 18 minute pentru a înfrânge rezistența jucătorului originar din Sydney, al cărui nivel de joc a scăzut după ce a cedat primul set, pe care a fost foarte aproape de a-l câștiga.
„Holocaustul nu a început cu lagărele, ci cu ura”. Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău # Moldova1
Păstrarea memoriei victimelor Holocaustului, asumarea adevărului istoric și combaterea urii și discriminării rămân obligații esențiale ale societății contemporane, într-un context regional și internațional marcat din nou de războaie, extremism și dezinformare.
Achiziționarea unui nou radar pentru supravegherea aeriană a Republicii Moldova este percepută diferit la Chișinău. Dacă unii politicieni și experți consideră investiția una crucială, alții cred că o soluție mai rezonabilă ar fi aderarea țării la un sistem colectiv de apărare antiaeriană. Părerile au fost exprimate în ediția din 27 ianuarie a emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
GHEȚUȘ în R. Moldova | Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ să desfășoare lecțiile online # Moldova1
Condițiile meteorologice nefavorabile - ploi cu gheață, chiciură, polei și carosabil extrem de alunecos - continuă să perturbe grav traficul rutier din Republica Moldova. În dimineața zilei de 27 ianuarie, autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.
Un nou lot de lapte-praf pentru bebeluși, rechemat din comerț. Consumatorii, îndemnați să returneze produsul # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță retragerea din comerț a unui nou lot de lapte praf pentru bebeluși, marca Nestle, din cauza unei probleme depistate la un ingredient furnizat din exterior. Potrivit ANSA, până în prezent nu au fost raportate cazuri sau reacții adverse la copiii care ar fi consumat acest produs.
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare cu executare și amendat cu jumătate de milion de lei # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînschis pentru escrocherie, trafic de influență și fals în declarații. Sentința a fost pronunțată pe 27 ianuarie de magistratul Petru Păun de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Guvernul ia măsuri speciale în contextul vremii severe. Premierul Munteanu: „Respectați recomandările și evitați riscurile inutile” # Moldova1
Ziua de lucru și orele de studii vor începe, pe parcursul acestei săptămâni, de la ora 09:00, iar acolo unde este posibil, conducătorii instituțiilor vor decide transferarea angajaților în regim de lucru online. Deciziile au fost anunțate de premierul Alexandru Munteanu, în contextul condițiilor meteo complicate din Republica Moldova.
Zeci de mici producători din domeniul alimentar și-au înregistrat afacerile după simplificarea regulilor # Moldova1
Treizeci și trei de mici producători din domeniul alimentar și-au oficializat în ultimul an activitățile, în baza noilor reglementări pentru acest sector. Aceste rezultate au fost posibile datorită simplificării procedurilor de certificare, iar producătorii pot să livreze acum produse finite direct consumatorilor sau unităților comerciale care preferă să colaboreze cu producători autohtoni.
Noaptea devastatoare la Odesa, după atacuri rusești: Un mort, mai multe persoane rănite și distrugeri semnificative # Moldova1
Forțele ruse au lansat, noaptea trecută, un nou atac masiv asupra orașului și regiunii Odesa, folosind peste 50 de drone și vizând cartiere rezidențiale, precum și infrastructura civilă. Mai multe persoane au fost rănite, iar o persoană a decedat, în timp ce căutările printre dărâmături continuă, scrie RBK Ucraina.
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo, una dintre cele două gazde ale Jocurilor Olimpice de iarnă din acest an, cu o săptămână și jumătate înainte de startul oficial al competiției. Torța a ajuns la Cortina, o comunitate de 6 000 de locuitori din Alpii italieni, la exact 70 de ani de la debutul precedentelor Jocuri Olimpice de iarnă, găzduite de stațiunea italiană în anul 1956.
Maia Sandu, de la tribuna Consiliului Europei: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri la R. Moldova” # Moldova1
Europa se confruntă în prezent cu „două războaie” - „primul este vizibil, brutal și devastator”, iar al doilea e informațional și hibrid, purtat împotriva democrațiilor europene, a declarat președinta Maia Sandu, pe 27 ianuarie, în debutul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), unde a ținut un discurs în contextul preluării de către R. Moldova a președinției rotative a Comitetului de Miniștri.
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare cu executare: Apărarea va contesta sentința # Moldova1
Elina Svitolina s-a calificat în semifinalele Australian Open: pentru un loc în finală, ucraineanca se va duela cu Arina Sabalenka # Moldova1
Tenismena ucraineancă Elina Svitolina s-a calificat în semifinalele turneului feminin de la Australian Open, primul de Mare Șlem al anului. Într-o partidă din sferturile de finală, sportiva născută în orașul Odesa a învins-o în două seturi, scor 6:1, 6:2 pe americanca Coco Gauff. Confruntarea a durat mai puțin de o oră.
ULTIMA ORĂ | Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare cu executare # Moldova1
GHEȚUȘ în R. Moldova | Școlile din Chișinău vor desfășura lecțiile online pe parcursul întregii săptămâni # Moldova1
Socialiștii cer majorarea impozitelor pentru bănci și companiile electroenergetice. PAS: „O astfel de politică nu este sănătoasă” # Moldova1
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune majorarea impozitului pe profit pentru băncile comerciale și companiile electroenergetice cu venituri mari, susținând că măsura ar putea aduce venituri suplimentare la bugetul de stat. Inițiativa, prezentată pe 27 ianuarie de către deputatul PSRM Petru Burduja, este respinsă de majoritatea parlamentară, care avertizează asupra riscurilor pentru economie și a posibilului impact direct asupra consumatorilor.
„Iată aici, la această masă, Donici a creat cele mai frumoase fabule”: Ce pot găsi vizitatorii la Casa-muzeu „Alexandru Donici” # Moldova1
Casa-muzeu „Alexandru Donici” din raionul Orhei reprezintă unul dintre cele mai promovate conace ale dinastiei Donici. Aceasta păstrează, și după aproximativ 180 de ani, atmosfera autentică a epocii în care a trăit marele fabulist. Fiecare cameră, fiecare obiect păstrat spune o poveste despre viața, educația și creația familiei Donici.
Tot mai multe companii din stânga Nistrului se înregistrează la ASP: 107 în ultimii doi ani # Moldova1
Tot mai mulți agenți economici din regiunea transnistreană se înregistrează permanent sau sunt luați în evidență provizorie de Agenția Servicii Publice (ASP) a Republicii Moldova. Deși creșterea este moderată – 107 companii în ultimii doi ani – aceasta rămâne constantă, menționează Biroul politici de reintegrare (BPI).
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda un împrumut de 20 de milioane de euro celei mai mari instituții de creditare non-bancare din R. Moldova, Microinvest. Finanțarea va sprijini întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMM) din R. Moldova, cu scopul de a consolida sectorul privat și a susține creșterea economică din țara noastră.
Un bărbat din capitală a rămas fără 100.000 de lei după ce a fost păcălit de persoane necunoscute care s-au prezentat, la telefon, ca fiind reprezentanți ai unei companii de telecomunicații.
GHEȚUȘ în R. Moldova | Trafic rutier perturbat sau localități fără energie electrică: 16 persoane, operate după ce au căzut pe gheață # Moldova1
O femeie din Telenești, care a împărțit câte 200 de dolari mai multor alegători, condamnată la închisoare # Moldova1
A împărțit sume între 500 de lei și 200 de dolari mai multor alegători și va sta la pușcărie. O femeie în vârstă de 58 de ani din raionul Telenești a fost condamnată la doi ani și jumătate de închisoare pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2024.
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu va fi pronunțată la sfârșitul acestei săptămâni # Moldova1
Anunțul a fost făcut de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, după ce forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amânat deja de trei ori anunțarea verdictului.
Guvernul ia a măsuri speciale în contextul vremii severe. Premierul Munteanu: „Respectați recomandările și evitați riscurile inutile” # Moldova1
Rapid București a repurtat a 13-a victorie în actuala ediție de campionat a Superligii românești de fotbal. În ultima partidă a etapei a 23-a, „alb-vișiniii” au învins în deplasare pe UTA Arad cu 2:1. Echipa-gazdă a avut prima ocazie a meciului în minutul 9. Fundașul rapidist Cristian Manea a respins cu capul de pe linia porții. UTA a preluat conducerea în minutul 19. Marius Coman a înscris cu un șut la colțul scurt.
Costuri de bază nejustificate sau supraestimate: ANRE a tăiat cu 41 de milioane de lei cifrele prezentate de Energocom pentru 2026 # Moldova1
Energocom va funcționa în 2026 cu cheltuieli mai mici pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a analizat și a redus costurile propuse de companie. Hotărârea vizează exclusiv furnizarea gazelor naturale și se referă la așa-numitele costuri de bază, care sunt luate în calcul la stabilirea prețului gazelor pentru consumatori.
Situație meteo critică: Primarul capitalei solicită autorităților centrale să intervină. Deciziile Centrului Național de Management al Crizelor # Moldova1
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru 2026, cu 41 de milioane de lei mai puțin decât a cerut compania # Moldova1
Guvernul oferă granturi de până la 350 de mii de lei pentru inițiativele „DAR 1+3”: apel de finanțare deschis din 27 ianuarie # Moldova1
Autoritățile publice locale, în parteneriat cu grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți sau reveniți din străinătate, sunt încurajate să inițieze proiecte de dezvoltare locală, cu finanțare din bugetul de stat de până la 350 de mii de lei, în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2026. Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis în perioada 27 ianuarie – 28 februarie.
Acord istoric în domeniul comerțului, încheiat de UE și India, după negocieri de două decenii # Moldova1
Uniunea Europeană și India arată, prin încheierea unor acorduri istorice în domeniul comerțului și securității, o cale de urmat în lumea fragmentată în care trăim, a declarat, pe 27 ianuarie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referindu-se la finalizarea unui acord comercial pe care cele două părți l-au negociat două decenii.
GHEȚUȘ în R. Moldova | Trafic rutier perturbat, rute de transport sistate sau localități fără energie electrică: Centrul de Management al Crizelor, în ședință # Moldova1
Migranți din Asia și Africa, transportați ilegal în UE de șoferi angajați în R. Moldova: Trei bărbați de la Comrat, cercetați penal # Moldova1
Trei bărbați de la Comrat, UTA Găgăuzia, sunt cercetați penal de oamenii legii după ce ar fi organizat transportarea ilegală a mai multor migranți din Asia și Africa în state ale Uniunii Europene.
România alocă 1.7 milioane de euro pentru a realiza primul inventar forestier din Republica Moldova # Moldova1
România va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 1.7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, o evaluare amplă și modernă a pădurilor din stânga Prutului. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a discutat, la Brașov, detaliile proiectului.
ANSA avertizează asupra riscului de pestă porcină africană: „Nu cumpărați carne de porc din țările vecine” # Moldova1
Autoritățile mențin interdicția privind introducerea cărnii de porc în Republica Moldova, în contextul riscului ridicat de răspândire a pestei porcine africane, și atenționează populația să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, întrucât acestea vor fi confiscate la frontieră și distruse.
ÎN CONTEXT | Relația specială Polonia – SUA poate ajuta R. Moldova în „dosarul transnistrean” # Moldova1
Polonia poate juca un rol strategic pentru Republica Moldova, în special în facilitarea relațiilor cu administrația Statelor Unite ale Americii (SUA). Expertul în securitate de la WatchDog, Pavel Horea, a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că relația specială dintre Varșovia și Washington ar putea reprezenta o „punte” prin care Chișinăul să își clarifice poziția în marile negocieri privind statutul trupelor ruse staționate ilegal în stânga Nistrului.
Victimele Holocaustului, comemorate | Maia Sandu: „Niciodată din nou” este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi # Moldova1
Aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși „doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni – toți omorâți pentru că erau considerați diferiți”. Amintirea acestei tragedii umple și astăzi omenirea de groază, arată președinta Maia Sandu, într-un mesaj transmis de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcată anual pe 27 ianuarie.
GHEȚUȘ în R. Moldova | Trafic rutier perturbat, rute de transport sistate sau localități fără energie electrică # Moldova1
Republica Moldova și Polonia discută un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care să reflecte mediul actual de securitate și să aprofundeze colaborarea dintre instituțiile de profil. Subiectul a fost abordat în cadrul vizitei de lucru efectuate pe 26 ianuarie, la Varșovia, de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, în cadrul întrevederii cu omologul său polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Primele structuri metalice, livrate la Podul de Flori peste Prut, anunță oficiali de la București # Moldova1
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni, avansează. Pe șantier au sosit primele elemente de tablier metalic, a anunțat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat recent într-o vizită oficială la Chișinău.
Ziua comemorării Holocaustului | Maia Sandu: „Niciodată din nou” este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi # Moldova1
Pe 27 ianuarie sunt comemorate victimele Holocaustului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, într-un mesaj, că amintirea acestei tragedii umple și astăzi omenirea de groază. Aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni – toți omorâți pentru că erau considerați diferiți.
ÎN CONTEXT | Relația specială Polonia–SUA poate ajuta R.Moldova în „dosarul transnistrean” # Moldova1
Polonia poate juca un rol strategic pentru Republica Moldova, în special în facilitarea relațiilor cu administrația Statelor Unite ale Americii (SUA). Expertul în securitate de la WatchDog, Pavel Horea, a explicat în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1 că relația specială dintre Varșovia și Washington ar putea reprezenta o „punte” prin care Chișinăul să își clarifice poziția în marile negocieri privind statutul trupelor ruse staționate ilegal în stânga Nistrului.
Un nou pas spre finalizare: primele structuri metalice, livrate la Podul de Flori peste Prut # Moldova1
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni, avansează: la șantier au sosit primele elemente de tablier metalic. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
Zeci de localități, afectate de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Moldova1
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, caracterizate de polei și ghețuș. Ministerul Energiei anunță că astăzi, 27 ianuarie, vremea dificilă a afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării, fiind înregistrate „rupturi de conductoare, căderi de arbori și piloni”.
Circulația mai multor rute interurbane din nordul țării, sistată temporar din cauza ghețușului. Drumurile naționale, extrem de alunecoase # Moldova1
