Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo
27 ianuarie 2026
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo, una dintre cele două gazde ale Jocurilor Olimpice de iarnă din acest an, cu o săptămână și jumătate înainte de startul oficial al competiției. Torța a ajuns la Cortina, o comunitate de 6 000 de locuitori din Alpii italieni, la exact 70 de ani de la debutul precedentelor Jocuri Olimpice de iarnă, găzduite de stațiunea italiană în anul 1956.
Ziua de lucru și orele de studii vor începe, pe parcursul acestei săptămâni, de la ora 09:00, iar acolo unde este posibil, conducătorii instituțiilor vor decide transferarea angajaților în regim de lucru online. Deciziile au fost anunțate de premierul Alexandru Munteanu, în contextul condițiilor meteo complicate din Republica Moldova.
Zeci de mici producători din domeniul alimentar și-au înregistrat afacerile după simplificarea regulilor # Moldova1
Treizeci și trei de mici producători din domeniul alimentar și-au oficializat în ultimul an activitățile, în baza noilor reglementări pentru acest sector. Aceste rezultate au fost posibile datorită simplificării procedurilor de certificare, iar producătorii pot să livreze acum produse finite direct consumatorilor sau unităților comerciale care preferă să colaboreze cu producători autohtoni.
Noaptea devastatoare la Odesa, după atacuri rusești: Un mort, mai multe persoane rănite și distrugeri semnificative # Moldova1
Forțele ruse au lansat, noaptea trecută, un nou atac masiv asupra orașului și regiunii Odesa, folosind peste 50 de drone și vizând cartiere rezidențiale, precum și infrastructura civilă. Mai multe persoane au fost rănite, iar o persoană a decedat, în timp ce căutările printre dărâmături continuă, scrie RBK Ucraina.
Maia Sandu, de la tribuna Consiliului Europei: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri la R. Moldova” # Moldova1
Europa se confruntă în prezent cu „două războaie” - „primul este vizibil, brutal și devastator”, iar al doilea e informațional și hibrid, purtat împotriva democrațiilor europene, a declarat președinta Maia Sandu, pe 27 ianuarie, în debutul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), unde a ținut un discurs în contextul preluării de către R. Moldova a președinției rotative a Comitetului de Miniștri.
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare cu executare: Apărarea va contesta sentința # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Sentința a fost pronunțată pe 27 ianuarie de magistratul Petru Păun de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Elina Svitolina s-a calificat în semifinalele Australian Open: pentru un loc în finală, ucraineanca se va duela cu Arina Sabalenka # Moldova1
Tenismena ucraineancă Elina Svitolina s-a calificat în semifinalele turneului feminin de la Australian Open, primul de Mare Șlem al anului. Într-o partidă din sferturile de finală, sportiva născută în orașul Odesa a învins-o în două seturi, scor 6:1, 6:2 pe americanca Coco Gauff. Confruntarea a durat mai puțin de o oră.
GHEȚUȘ în R. Moldova | Școlile din Chișinău vor desfășura lecțiile online pe parcursul întregii săptămâni # Moldova1
Condițiile meteorologice nefavorabile - ploi cu gheață, chiciură, polei și carosabil extrem de alunecos - continuă să perturbe grav traficul rutier din Republica Moldova. În dimineața zilei de 27 ianuarie, autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.
Socialiștii cer majorarea impozitelor pentru bănci și companiile electroenergetice. PAS: „O astfel de politică nu este sănătoasă” # Moldova1
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune majorarea impozitului pe profit pentru băncile comerciale și companiile electroenergetice cu venituri mari, susținând că măsura ar putea aduce venituri suplimentare la bugetul de stat. Inițiativa, prezentată pe 27 ianuarie de către deputatul PSRM Petru Burduja, este respinsă de majoritatea parlamentară, care avertizează asupra riscurilor pentru economie și a posibilului impact direct asupra consumatorilor.
„Iată aici, la această masă, Donici a creat cele mai frumoase fabule”: Ce pot găsi vizitatorii la Casa-muzeu „Alexandru Donici” # Moldova1
Casa-muzeu „Alexandru Donici” din raionul Orhei reprezintă unul dintre cele mai promovate conace ale dinastiei Donici. Aceasta păstrează, și după aproximativ 180 de ani, atmosfera autentică a epocii în care a trăit marele fabulist. Fiecare cameră, fiecare obiect păstrat spune o poveste despre viața, educația și creația familiei Donici.
Tot mai multe companii din stânga Nistrului se înregistrează la ASP: 107 în ultimii doi ani # Moldova1
Tot mai mulți agenți economici din regiunea transnistreană se înregistrează permanent sau sunt luați în evidență provizorie de Agenția Servicii Publice (ASP) a Republicii Moldova. Deși creșterea este moderată – 107 companii în ultimii doi ani – aceasta rămâne constantă, menționează Biroul politici de reintegrare (BPI).
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda un împrumut de 20 de milioane de euro celei mai mari instituții de creditare non-bancare din R. Moldova, Microinvest. Finanțarea va sprijini întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMM) din R. Moldova, cu scopul de a consolida sectorul privat și a susține creșterea economică din țara noastră.
Un bărbat din capitală a rămas fără 100.000 de lei după ce a fost păcălit de persoane necunoscute care s-au prezentat, la telefon, ca fiind reprezentanți ai unei companii de telecomunicații.
GHEȚUȘ în R. Moldova | Trafic rutier perturbat sau localități fără energie electrică: 16 persoane, operate după ce au căzut pe gheață # Moldova1
O femeie din Telenești, care a împărțit câte 200 de dolari mai multor alegători, condamnată la închisoare # Moldova1
A împărțit sume între 500 de lei și 200 de dolari mai multor alegători și va sta la pușcărie. O femeie în vârstă de 58 de ani din raionul Telenești a fost condamnată la doi ani și jumătate de închisoare pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2024.
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu va fi pronunțată la sfârșitul acestei săptămâni # Moldova1
Anunțul a fost făcut de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, după ce forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amânat deja de trei ori anunțarea verdictului.
Rapid București a repurtat a 13-a victorie în actuala ediție de campionat a Superligii românești de fotbal. În ultima partidă a etapei a 23-a, „alb-vișiniii” au învins în deplasare pe UTA Arad cu 2:1. Echipa-gazdă a avut prima ocazie a meciului în minutul 9. Fundașul rapidist Cristian Manea a respins cu capul de pe linia porții. UTA a preluat conducerea în minutul 19. Marius Coman a înscris cu un șut la colțul scurt.
Costuri de bază nejustificate sau supraestimate: ANRE a tăiat cu 41 de milioane de lei cifrele prezentate de Energocom pentru 2026 # Moldova1
Energocom va funcționa în 2026 cu cheltuieli mai mici pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a analizat și a redus costurile propuse de companie. Hotărârea vizează exclusiv furnizarea gazelor naturale și se referă la așa-numitele costuri de bază, care sunt luate în calcul la stabilirea prețului gazelor pentru consumatori.
Situație meteo critică: Primarul capitalei solicită autorităților centrale să intervină. Deciziile Centrului Național de Management al Crizelor # Moldova1
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a cerut autorităților centrale să convoace Comisia pentru Situații Excepționale, ca urmare a condițiilor meteorologice dificile care afectează teritoriul întregii țări. De partea cealaltă, Guvernul a convocat ședința Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), iar printre deciziile luate se numără implicarea militarilor în intervențiile de pe drumurile cu gheață.
Guvernul oferă granturi de până la 350 de mii de lei pentru inițiativele „DAR 1+3”: apel de finanțare deschis din 27 ianuarie # Moldova1
Autoritățile publice locale, în parteneriat cu grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți sau reveniți din străinătate, sunt încurajate să inițieze proiecte de dezvoltare locală, cu finanțare din bugetul de stat de până la 350 de mii de lei, în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2026. Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis în perioada 27 ianuarie – 28 februarie.
Acord istoric în domeniul comerțului, încheiat de UE și India, după negocieri de două decenii # Moldova1
Uniunea Europeană și India arată, prin încheierea unor acorduri istorice în domeniul comerțului și securității, o cale de urmat în lumea fragmentată în care trăim, a declarat, pe 27 ianuarie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referindu-se la finalizarea unui acord comercial pe care cele două părți l-au negociat două decenii.
GHEȚUȘ în R. Moldova | Trafic rutier perturbat, rute de transport sistate sau localități fără energie electrică: Centrul de Management al Crizelor, în ședință # Moldova1
Migranți din Asia și Africa, transportați ilegal în UE de șoferi angajați în R. Moldova: Trei bărbați de la Comrat, cercetați penal # Moldova1
Trei bărbați de la Comrat, UTA Găgăuzia, sunt cercetați penal de oamenii legii după ce ar fi organizat transportarea ilegală a mai multor migranți din Asia și Africa în state ale Uniunii Europene.
România alocă 1.7 milioane de euro pentru a realiza primul inventar forestier din Republica Moldova # Moldova1
România va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 1.7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, o evaluare amplă și modernă a pădurilor din stânga Prutului. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a discutat, la Brașov, detaliile proiectului.
ANSA avertizează asupra riscului de pestă porcină africană: „Nu cumpărați carne de porc din țările vecine” # Moldova1
Autoritățile mențin interdicția privind introducerea cărnii de porc în Republica Moldova, în contextul riscului ridicat de răspândire a pestei porcine africane, și atenționează populația să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, întrucât acestea vor fi confiscate la frontieră și distruse.
ÎN CONTEXT | Relația specială Polonia – SUA poate ajuta R. Moldova în „dosarul transnistrean” # Moldova1
Polonia poate juca un rol strategic pentru Republica Moldova, în special în facilitarea relațiilor cu administrația Statelor Unite ale Americii (SUA). Expertul în securitate de la WatchDog, Pavel Horea, a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că relația specială dintre Varșovia și Washington ar putea reprezenta o „punte” prin care Chișinăul să își clarifice poziția în marile negocieri privind statutul trupelor ruse staționate ilegal în stânga Nistrului.
Victimele Holocaustului, comemorate | Maia Sandu: „Niciodată din nou” este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi # Moldova1
Aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși „doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni – toți omorâți pentru că erau considerați diferiți”. Amintirea acestei tragedii umple și astăzi omenirea de groază, arată președinta Maia Sandu, într-un mesaj transmis de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcată anual pe 27 ianuarie.
GHEȚUȘ în R. Moldova | Trafic rutier perturbat, rute de transport sistate sau localități fără energie electrică # Moldova1
Republica Moldova și Polonia discută un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care să reflecte mediul actual de securitate și să aprofundeze colaborarea dintre instituțiile de profil. Subiectul a fost abordat în cadrul vizitei de lucru efectuate pe 26 ianuarie, la Varșovia, de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, în cadrul întrevederii cu omologul său polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Primele structuri metalice, livrate la Podul de Flori peste Prut, anunță oficiali de la București # Moldova1
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni, avansează. Pe șantier au sosit primele elemente de tablier metalic, a anunțat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat recent într-o vizită oficială la Chișinău.
Ziua comemorării Holocaustului | Maia Sandu: „Niciodată din nou” este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi # Moldova1
Pe 27 ianuarie sunt comemorate victimele Holocaustului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, într-un mesaj, că amintirea acestei tragedii umple și astăzi omenirea de groază. Aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni – toți omorâți pentru că erau considerați diferiți.
ÎN CONTEXT | Relația specială Polonia–SUA poate ajuta R.Moldova în „dosarul transnistrean” # Moldova1
Polonia poate juca un rol strategic pentru Republica Moldova, în special în facilitarea relațiilor cu administrația Statelor Unite ale Americii (SUA). Expertul în securitate de la WatchDog, Pavel Horea, a explicat în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1 că relația specială dintre Varșovia și Washington ar putea reprezenta o „punte” prin care Chișinăul să își clarifice poziția în marile negocieri privind statutul trupelor ruse staționate ilegal în stânga Nistrului.
Un nou pas spre finalizare: primele structuri metalice, livrate la Podul de Flori peste Prut # Moldova1
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni, avansează: la șantier au sosit primele elemente de tablier metalic. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
Zeci de localități, afectate de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Moldova1
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, caracterizate de polei și ghețuș. Ministerul Energiei anunță că astăzi, 27 ianuarie, vremea dificilă a afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării, fiind înregistrate „rupturi de conductoare, căderi de arbori și piloni”.
Circulația mai multor rute interurbane din nordul țării, sistată temporar din cauza ghețușului. Drumurile naționale, extrem de alunecoase # Moldova1
Condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ploi cu gheață și formarea persistentă a poleiului, au determinat sistarea temporară a mai multor rute interurbane din nordul Republicii Moldova și îngreunează circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova. Poliția Națională anunță marți, 27 ianuarie, suspendarea unor curse pentru prevenirea accidentelor rutiere, iar Administrația Națională a Drumurilor avertizează că stratul de gheață se reface continuu pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate.
Elevii care trec cu succes de etapele locale sau municipale ale olimpiadelor vor fi admiși la etapa republicană care va începe în acest an pe 13 februarie. Participarea la aceste competiții nu stimulează doar dezvoltarea intelectuală, dar poate aduce și beneficii concrete la examenele de clasa a IX-a și la bacalaureat, afirmă autoritățile.
Corespondență Dan Alexe | Experiența Muntenegrului în negocierile cu UE: un exemplu pentru R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova ar putea beneficia de un mecanism accelerat de aderare la Uniunea Europeană, promovat în prezent la nivelul Comisiei Europene, în contextul geopolitic creat de războiul din Ucraina. Discuțiile au loc în paralel cu avansul constant al unor state candidate mai vechi, precum Muntenegru, care continuă să închidă capitole de negociere.
Cancerul de col uterin, o amenințare zilnică: 300 de cazuri noi anual în Republica Moldova # Moldova1
În Republica Moldova, aproximativ 300 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin, ceea ce înseamnă, în medie, un caz nou în fiecare zi, iar 150–160 de femei își pierd viața din cauza acestei maladii. În contextul acestor statistici alarmante, autoritățile au lansat o campanie națională de conștientizare, prevenire și depistare a infecției cu virusul papiloma uman (HPV), principala cauză a cancerului de col uterin.
Activitatea educațională în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău este sistată și în data de 27 ianuarie 2026, pentru toate clasele I–XII, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Decizia a fost luată în cadrul ședinței serviciilor specializate ale Primăriei municipiului Chișinău, ca urmare a agravării situației meteo, caracterizată prin formarea extinsă a poleiului, risc sporit de alunecare și traumatisme.
Muntenegru își consolidează statutul de lider al extinderii UE, după închiderea provizorie a unui nou capitol de negocieri # Moldova1
Muntenegru își consolidează poziția de stat fruntaș între țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, după ce UEși Podgorița au închis provizoriu un nou capitol de negociere, în cadrul celei de-a 25-a reuniuni a Conferinței de AderareUE–Muntenegru, desfășurate luni, 26 ianuarie, la Bruxelles. Potrivit oficialilor europeni, ritmul accelerat al reformelor plasează Muntenegru în avangarda procesului de extindere. Totodată, Marilena Raouna, viceministra pentru Afaceri Europene a Ciprului,a subliniat că președinția cipriotă rămâne „pe deplin angajată” să colaboreze cu statele membre, Comisia Europeană și țările candidate pentru a avansa agenda extinderii „într-un mod credibil și responsabil, ferm ancorat într-un proces bazat pe merit,care oferă rezultate tangibile”.
Pe mai multe artere rutiere din Republica Moldova se formează chiciură și polei, iar condițiile de trafic sunt îngreunate, avertizează Poliția Națională. Fenomenul sporește riscul producerii accidentelor rutiere și al căderilor în rândul pietonilor.
Condițiile meteo nefavorabile se vor menține până la 1 februarie: Acțiunile anunțate de autorități # Moldova1
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) își va coordona cu instituțiile responsabile acțiunile pentru prevenirea și reducerea riscurilor asociate poleiului, ceții și carosabilului alunecos, în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru perioada 26 ianuarie - 1 februarie.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat Uniunea Europeană să manifeste mai multă flexibilitate în achizițiile de armament destinate Ucrainei și să nu se limiteze strict la principiile „cumpără european” sau „cumpără ucrainean”, avertizând că aceste reguli pot reduce eficiența sprijinului militar acordat Kievului, notează RBC.
În contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru perioada 26 ianuarie -1 februarie, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că a activat coordonarea cu instituțiile responsabile pentru prevenirea și reducerea riscurilor asociate poleiului, ceții și carosabilului alunecos.
Reconstrucția Ucrainei, o șansă economică regională. Oficial: „România și R. Moldova pot crea locuri de muncă mai aproape de casă” # Moldova1
Reconstrucția Ucrainei poate deveni un motor economic regional, inclusiv prin crearea de locuri de muncă mai aproape de casă pentru cetățenii din România și Republica Moldova, a declarat vicepreședintele Camerei Deputaților din România, Adrian Cozma, într-un interviu pentru Teleradio-Moldova.
În doar opt ore, între 08:00 și 16:00, 245 de pacienți au fost preluați la Unitatea de Primiri Urgențe a IMSP Institutul de Medicină Urgentă, un volum de solicitări comparabil cu cel înregistrat, de regulă, pe parcursul a 24 de ore. Potrivit instituției, afluxul neobișnuit de mare a fost determinat de condițiile meteo nefavorabile din 26 ianuarie, care au dus la creșterea numărului de traumatisme și accidente.
