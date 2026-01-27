20:00

În doar opt ore, între 08:00 și 16:00, 245 de pacienți au fost preluați la Unitatea de Primiri Urgențe a IMSP Institutul de Medicină Urgentă, un volum de solicitări comparabil cu cel înregistrat, de regulă, pe parcursul a 24 de ore. Potrivit instituției, afluxul neobișnuit de mare a fost determinat de condițiile meteo nefavorabile din 26 ianuarie, care au dus la creșterea numărului de traumatisme și accidente.