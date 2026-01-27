„Iată aici, la această masă, Donici a creat cele mai frumoase fabule”: Ce pot găsi vizitatorii la Casa-muzeu „Alexandru Donici”

18:30

Procesul de numire a unui ambasador al Statelor Unite ale Americii la Chișinău a început, iar întârzierile semnalate țin exclusiv de procedură și nu reprezintă în niciun caz un semnal politic pentru Chișinău. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vladislav Kulminski, invitat pe 26 ianuarie la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.