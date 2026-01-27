Acord istoric în domeniul comerțului, încheiat de UE și India, după negocieri de două decenii

15:10

Militarii ruși care revin de la războiul din Ucraina fie pentru tratament, fie în vizită acasă sau în concediu sunt implicați tot mai des în accidente rutiere soldate cu decese. În majoritatea cazurilor, tragediile se produc deoarece aceștia conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Cu toate acestea, în multe situații, vinovații scapă nepedepsiți, chiar și atunci când victimele își pierd viața: revenirea pe front duce, în practică, la „anularea” dosarelor penale deschise pe numele lor, scrie currenttime.tv.