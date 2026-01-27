Noaptea devastatoare la Odesa, după atacuri rusești: Un mort, mai multe persoane rănite și distrugeri semnificative

21:50

Muntenegru își consolidează poziția de stat fruntaș între țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, după ce UEși Podgorița au închis provizoriu un nou capitol de negociere, în cadrul celei de-a 25-a reuniuni a Conferinței de AderareUE–Muntenegru, desfășurate luni, 26 ianuarie, la Bruxelles. Potrivit oficialilor europeni, ritmul accelerat al reformelor plasează Muntenegru în avangarda procesului de extindere. Totodată, Marilena Raouna, viceministra pentru Afaceri Europene a Ciprului,a subliniat că președinția cipriotă rămâne „pe deplin angajată” să colaboreze cu statele membre, Comisia Europeană și țările candidate pentru a avansa agenda extinderii „într-un mod credibil și responsabil, ferm ancorat într-un proces bazat pe merit,care oferă rezultate tangibile”.