Puțin peste 1 leu pe lună pentru fiecare vot obținut la parlamentare: alocații pentru partide în 2026

09:40

Condițiile meteorologice nefavorabile - ploi cu gheață, chiciură, polei și carosabil extrem de alunecos - continuă să perturbe grav traficul rutier din Republica Moldova. În dimineața zilei de 27 ianuarie, autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.