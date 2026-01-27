GHEȚUȘ în R. Moldova | Trafic rutier perturbat, rute de transport sistate sau localități fără energie electrică

14:40

Planul Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobat, pe 26 ianuarie, de țările blocului comunitar, ceea ce înseamnă că documentul poate fi adoptat ca lege. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, informează Reuters.