ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 15.01.2025, ora 19:00

22:30

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România la un eventual referendum. Totuși, el a precizat că aceasta ar fi „o decizie personală”. Întrebat de jurnaliștii de la Observatorul de Nord dacă ar susține Unirea, oficialul a făcut o distincție clară între opiniile personale și responsabilitățile pe care le […] Articolul (VIDEO) Cum ar vota premierul Alexandru Munteanu la un eventual referendum privind unirea R. Moldova cu România apare prima dată în Vocea Basarabiei.