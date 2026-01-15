Ministerul Culturii, anchetă de serviciu în cazul construcției ilegale de pe strada pietonală din Chișinău

18:10

România este pregătită oricând să se așeze la masă și să discute serios scenariul Unirii, doar dacă Republica Moldova îl va vedea drept o opțiune. Declarații în acest sens au fost făcute de europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan. El a explicat în cadrul unui interviu pentru CaleaEuropeană.ro care este poziția […] Articolul Declarație la București: România, pregătită oricând să discute serios scenariul Unirii dacă R. Moldova îl vede drept o opțiune apare prima dată în Vocea Basarabiei.