Procurorul adjunct al raionului Glodeni, în vizorul CSP, după ce a fost prins beat la volan

Forțele ruse au utilizat la începutul acestui an, pentru prima dată, o nouă dronă de atac de tip Geran-5 împotriva Ucrainei, a anunțat Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (HUR), citată de The Kyiv Independent. Utilizarea dronelor de atac reprezintă un element-cheie al campaniei aeriene a Rusiei împotriva orașelor și infrastructurii […] Articolul Rusia a folosit pentru prima dată drona de atac Geran-5 împotriva Ucrainei, anunță serviciile de informații de la Kiev apare prima dată în Vocea Basarabiei.