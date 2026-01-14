(VIDEO) Escrocherie prin investiții false la Bălți: Doi bărbați, prinși în flagrant
Vocea Basarabiei, 14 ianuarie 2026 18:10
Doi bărbați din Bălți au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că ar fi indus în eroare un pensionar de 74 de ani printr-o schemă de investiții false. Potrivit Poliției, începând cu luna decembrie 2025, cei doi bărbați, de 21 și 39 de ani, acționând împreună cu alte persoane, ar fi determinat victima să […]
• • •
Acum 30 minute
18:10
(VIDEO) Escrocherie prin investiții false la Bălți: Doi bărbați, prinși în flagrant # Vocea Basarabiei
Doi bărbați din Bălți au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că ar fi indus în eroare un pensionar de 74 de ani printr-o schemă de investiții false. Potrivit Poliției, începând cu luna decembrie 2025, cei doi bărbați, de 21 și 39 de ani, acționând împreună cu alte persoane, ar fi determinat victima să […]
Acum 2 ore
17:30
(FOTO) Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Traficul din zonă, dat peste cap # Vocea Basarabiei
Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe strada Albișoara din Chișinău. Un automobil a lovit un pilon de iluminat, care a fost doborât în urma impactului. În consecință, infrastructura din zonă a fost afectată. La fața locului au intervenit echipele IM REI „Lumteh", pompierii, ambulanța și poliția. „Din cauza intervențiilor autospecialelor, în zonă […]
17:10
Noi detalii în cazul cetățeanului R. Moldova, condamnat recent pentru trădare de patrie # Vocea Basarabiei
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova în anul 2024, au declarat pentru IPN surse apropiate anchetei. Într-un răspuns pentru IPN, Inspectoratul General al Poliției precizează că a inițiat procedura de căutare pe numele lui Denis Cuculescu, după ce marți seara hotărârea judecătorească a fost recepționată de Inspectoratul de […]
17:00
Trei mașini, parcate în curtea unui bloc din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, au fost cuprinse de flăcări în această dimineață. Incendiul a fost stins rapid de pompieri. Nicio persoană nu a avut de suferit. Potrivi Inspectoratului pentru Situații Excepționale (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:33. În scurt timp, la […]
Acum 4 ore
16:00
Șeful adjunct al Procuraturii din Glodeni, Ion Crișciuc, prins beat la volan, și-a depus demisia. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru. „Procuratura precizează că procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de evoluția proceselor, se va decide, […]
16:00
Grecia rămâne și în anul 2026 una dintre destinațiile preferate ale turiștilor din Republica Moldova. Iar cu ajutorul companiei Azure Travel, aceștia se pot bucura din plin de soare, mare și ospitalitate grecească, beneficiind de oferte la prețuri avantajoase. De ce Grecia rămâne o destinație faimoasă pentru călători în 2026? Grecia este ușor accesibilă, cu […]
15:00
Guvernatoarea BNM: Republica Moldova, pași concreți spre o economie modernă, sigură și competitivă # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova avansează cu pași concreți spre o economie modernă, sigură și competitivă". Declarația a fost făcută de Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena. Ea a participat în calitate de speaker în cadrul panelului dedicat băncilor centrale, alături de guvernatori și viceguvernatori […]
Acum 6 ore
14:10
(FOTO) Accident grav la Ștefan Vodă: O tânără a ajuns la spital. Șoferul era beat și fără permis # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 03:30, pe traseul dintre localitățile Răscăieții Noi și Viișoara din raionul Ștefan Vodă. Un tânăr de 25 de ani, aflat în stare de ebrietate și fără permis de conducere, a pierdut controlul volanului și s-a tamponat într-un copac. Potrivit informațiilor oferite […]
13:50
Prețurile la carburanți au crescut constant în ultimele zile, iar această tendință se va menține și joi, 15 ianuarie. Conform datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, mâine un litrul de benzină va costa 22,48 lei, cu 10 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 9 bani mai mult, urmând […]
13:10
Înhumare mai rapidă, fără cozi la instituții: nu mai este necesară prezentarea certificatului de deces # Vocea Basarabiei
Certificatul de deces nu va mai fi necesar la înhumarea persoanelor decedate, astfel încât familiile să nu mai fie nevoite să umble pe la instituții în momente dificile. Această prevedere a fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern. Noua prevedere, privind eliminarea prezentării certificatului de deces pentru înhumare reprezintă mai multe beneficii pentru oameni, printre […]
12:50
Vicepremierul pentru Reintegrare, după suspendarea feribotului de la Molovata: „Vom face tot posibilul ca libera circulație să fie asigurată” # Vocea Basarabiei
Autoritățile dau asigurări că întreprind toate măsurile necesare pentru restabilirea accesului și aprovizionarea cu produse alimentare pentru cetățenii afectați de suspendarea feribotului de la Molovata. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că discuțiile au fost deja inițiate pe platforma Comisiei Unificate de Control și că subiectul va fi abordat și în cadrul formatului „1+1", […]
12:40
Guvernul Republicii Moldova a numit în ședința astăzi, 14 ianuarie, noi secretari de stat la Ministerul Finanțelor, Ministerul Culturii și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Astfel, Oleg Bivol va ocupa funcția secretar de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. El a revenit din Irlanda, acolo unde a ocupat o funcție publică. Elena Grumeza a […]
Acum 8 ore
12:00
(FOTO) Maia Sandu, în inspecție la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace și în stabilitate” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a inspectat lucrările de construcție la noua unitate militară din comuna Băcioi. În cadrul vizitei, șefa statului a evaluat progresul lucrărilor și a discutat cu reprezentanții Ministerului Apărării despre etapele de execuție a proiectului, respectarea standardelor internaționale și impactul asupra securității naționale. „De mulți ani vorbim despre condițiile precare în […]
11:30
Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 14 ianuarie, un nou regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Potrivit autorităților, proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale, inclusiv pentru asistența de ambulator, spitalicească, staționare de zi și unitățile medicale mobile. Sunt prevăzute cerințe clare privind modul în […]
11:20
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în Republica Moldova. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi acordul dintre Republica Moldova și Franța privind programul de voluntariat internațional în întreprindere. Stagiile tinerilor se vor în cadrul […]
Acum 12 ore
10:30
Procurorul adjunct al raionului Glodeni, în vizorul CSP, după ce a fost prins beat la volan # Vocea Basarabiei
Șeful-adjunct al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, riscă să fie sancționat disciplinar, după ce a fost prins beat la volan lângă Bălți. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a anunțat că s-a autosesizat din oficiu în legătură cu informațiile apărute în presă. Într-o postare publică, Andrei Cebotari precizează că faptele relatate, dacă se […]
09:00
Incendiul mortal din Crans-Montana: Avocatul victimelor cere extinderea anchetei și despăgubiri de sute de milioane # Vocea Basarabiei
Ancheta penală privind incendiul devastator produs de Anul Nou într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 116 răniți, trebuie extinsă pentru a include și autoritățile locale, susține avocatul Romain Jordan, care reprezintă peste 20 de victime. Declarațiile au fost făcute pentru Reuters. Avocatul afirmă că va solicita despăgubiri de milioane […]
08:00
Patru petroliere administrate de companii grecești, lovite de drone în Marea Neagră, în apropierea unui terminal petrolier rusesc # Vocea Basarabiei
Patru petroliere administrate de companii din Grecia au fost lovite marți, 13 ianuarie, de drone neidentificate în Marea Neagră, în timp ce se îndreptau spre terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC), situat în largul coastei rusești, au declarat opt surse pentru agenția Reuters. Deocamdată, nu este clar cine se află în spatele atacurilor. Ucraina nu a […]
07:10
Peste 260 de șoferi sancționați pentru lipsa anvelopelor de iarnă. Poliția continuă controalele # Vocea Basarabiei
Peste 260 de conducători auto au fost sancționați, în decurs de aproape două săptămâni, pentru că au circulat cu autovehicule neechipate corespunzător sezonului rece. Verificările sunt desfășurate pe întreg teritoriul țării, iar șoferii riscă amenzi de până la 6 000 de lei, informează MOLDPRES. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, polițiștii Inspectoratului Auto de Stat […]
Acum 24 ore
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 13.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 13.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. Astfel, acesta a oferit clarificări suplimentare la întrebările adresate de membrii Completului în cadrul procedurii de evaluare externă. Ședința s-a desfășurat cu ușile închise. „Completul urmează să elaboreze un raport de evaluare care va […]
21:00
În perioada 5–12 ianuarie, pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistate cinci focare de pestă porcină africană, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit instituției, trei focare au fost confirmate la porci domestici în localitățile Hârtop din raionul Leova, Zagarancea din raionul Ungheni și Boghiceni din raionul Hâncești. Iar alte două focare au fost […]
19:40
Biletele pentru concursul Eurovision 2026, care va avea loc la Viena, s-au epuizat în timp record. Potrivit organizatorilor, toate cele 90.000 de bilete au cumpărate în câteva minute. Biletele pentru Marea Finală s-au epuizat în doar 14 minute, în timp ce biletele pentru celelalte spectacole au fost achiziționate în circa o oră, a precizat Uniunea […]
19:20
ANSP: Femeile gravide și copiii, printre cei mai vulnerabili la antibioticele din alimente # Vocea Basarabiei
Femeile gravide, în special în primele luni de sarcină, copiii sugari, seniorii și persoanele cu boli hepatice se numără printre cele mai vulnerabile categorii în cazul expunerii la metronidazol, un antibiotic interzis depistat recent la o fermă autohtonă în ouăle și carnea de pasăre. Este constatarea făcută pentru IPN de către șefa Secției Sănătate Nutrițională […]
19:10
O armă de model „Safari" și 20 de cartușe au fost depistate într-un automobil la postul vamal Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Serviciului Vamal, la volanul mașinii se afla un cetățean străin, în vârstă de 45 de ani. Bărbatul a declarat că se îndrepta spre Turcia și că nu transportă bunuri […]
Ieri
18:10
Declarație la București: România, pregătită oricând să discute serios scenariul Unirii dacă R. Moldova îl vede drept o opțiune # Vocea Basarabiei
România este pregătită oricând să se așeze la masă și să discute serios scenariul Unirii, doar dacă Republica Moldova îl va vedea drept o opțiune. Declarații în acest sens au fost făcute de europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan. El a explicat în cadrul unui interviu pentru CaleaEuropeană.ro care este poziția […]
17:10
Noi detalii în cazul fostului director adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare de patrie în România # Vocea Basarabiei
Magistrații din România vor prelua, începând cu luna februarie, dosarul în care fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de trădare de patrie. Acesta a fost arestat acum patru luni, fiind suspectat că ar fi divulgat unor ofițeri ai KGB din Belarus secrete de stat legate […]
16:40
Un apartament din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău a fost cuprins de flăcări în această după amiază. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații Excepționale, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:51. La fața locului au intervenit trei echipe de pompieri, care au constatat că […]
15:50
Victor Chirilă: Nu există între România și Republica Moldova un pod mai solid și indestructibil decât românitatea noastră # Vocea Basarabiei
Nu există între România și Republica Moldova un pod mai solid și indestructibil decât românitatea noastră. Declarația a fost făcută de Victor Chirilă, ambasadorul României la București. Diplomatul, care își încheie mandatul la București la sfârșitul acest
15:00
(FOTO) Uniunea Europeană, principala destinație pentru exporturile din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Conform datelor furnizate de Serviciul Vamal, anul trecut, exporturile din regiunea transnistreană către piața UE au reprezentat 71% din totalul activităților comerciale. Principalele destinații au fost România, Polonia și Italia. De asemenea, ponderea importurilor din UE în totalul importurilor realizate în regiunea […] Articolul (FOTO) Uniunea Europeană, principala destinație pentru exporturile din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 14 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,38 lei, cu 9 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 4 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 18,87 lei/litru. Menționăm că în ultima lună […] Articolul ANRE anunță noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, va întreprinde o vizită de lucru în SUA, în perioada 15–16 ianuarie. Aceasta se va axa pe aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică. Astfel, Dorin Junghietu va avea […] Articolul Ministrul Energiei, vizită de lucru în SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
O femeie de 81 de ani a decedat în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa din orașul Lipcani. Tragedia a avut loc în seara zilei de 12 ianuarie 2026. Potrivi Inspectoratului pentru Situații Excepționale, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:14. Ulterior, la fața locului au ajuns două echipe de pompieri și […] Articolul Incendiu într-o locuință din Lipcani: O femeie a decedat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Un politician pro-rus din UTA Găgăuzia a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași # Vocea Basarabiei
Adjunctul bașcanului UTA Găgăuzia, Victor Petrov, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, după ce în martie 2025 i-a fost refuzată intrarea în România. Conform presei din Iași, polițiștii de frontieră i-au refuzat accesul în România după ce au descoperit că acesta se află pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană […] Articolul Un politician pro-rus din UTA Găgăuzia a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Republica Moldova va concura în prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026, conform tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena. Prima semifinală este programată pentru data de 12 mai. Republica Moldova va intra în competiție alături de Georgia, Portugalia, Croația, Suedia, Finlanda, Grecia, Muntenegru, Estonia, San Marino, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia […] Articolul Eurovision 2026: Republica Moldova va evolua în prima semifinală a concursului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Două persoane au fost reținute de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto. Conform CNA, bănuiții „ar fi pretins și acceptat suma de 2000 de euro pentru a facilita promovarea cu succes a probelor teoretice și practice la examenul auto, categoria B, în favoarea unei persoane […] Articolul Comrat: Două persoane, reținute pentru trafic de influență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: sute de drone și rachete, zeci de localități afectate # Vocea Basarabiei
Ucraina a fost, noaptea trecută, ținta unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele luni, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, forțele ruse au lansat aproape 300 de drone de atac, majoritatea de tip „Shahed”, 18 rachete balistice și 7 rachete de croazieră. Principala țintă a loviturilor a fost din nou infrastructura energetică […] Articolul Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: sute de drone și rachete, zeci de localități afectate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Anatol Țăranu: Salvarea noastră este reîntoarcerea acasă, în spațiul național românesc # Vocea Basarabiei
Salvarea noastră în actualul context geopolitic este reîntoarcerea acasă, în spațiul vital, național românesc. Declarații în acest sens au fost făcute de istoricul și comentatorul politic Anatol Țăranu, în cadrul emisiunii „FORUM” de la Vocea Basarabiei. Potrivit acestuia, recentele afirmații ale președintei Maia Sandu privind votarea reunirii Republicii Moldova cu România la un eventual referendum […] Articolul Anatol Țăranu: Salvarea noastră este reîntoarcerea acasă, în spațiul național românesc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Rusia susține că racheta hipersonică Oreșnik a lovit o uzină aeronautică din Liov # Vocea Basarabiei
Ministerul rus al Apărării a declarat luni că racheta balistică hipersonică de „ultimă generație” Oreșnik, utilizată în noaptea de 8 spre 9 ianuarie în cadrul loviturilor masive asupra Ucrainei, a vizat o uzină aeronautică din orașul Liov, situat în vestul țării. Potrivit Moscovei, atacul ar fi scos din funcțiune uzina de stat pentru repararea avioanelor […] Articolul Rusia susține că racheta hipersonică Oreșnik a lovit o uzină aeronautică din Liov apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Meteo, 13 ianuarie 2026: ger în Republica Moldova, fără precipitații semnificative # Vocea Basarabiei
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, astăzi, 13 ianuarie 2026, vremea va fi geroasă și mai rece decât media obișnuită a perioadei, potrivit prognozelor meteorologilor. Precipitațiile sunt puțin probabile, șansele de ninsoare fiind estimate la aproximativ 20 la sută. Temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între -7 și -14 grade Celsius. Umiditatea aerului […] Articolul Meteo, 13 ianuarie 2026: ger în Republica Moldova, fără precipitații semnificative apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Medicii de pe ambulanță au intervenit la 23.880 de solicitări în perioada 2–11 ianuarie, potrivit datelor oferite de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Dintre acestea, 3.467 de apeluri au vizat copii, iar 872 nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală. În urma acordării primului ajutor, 9.287 de pacienți, inclusiv 1.762 de copii, au […] Articolul Aproape 24 de mii de solicitări la ambulanță în primele zile din ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Marea Britanie lansează „Project Nightfall”: rachete balistice tactice pentru Ucraina, cu rază de peste 500 km # Vocea Basarabiei
Marea Britanie a anunțat lansarea „Project Nightfall”, un program destinat dezvoltării rapide de rachete balistice tactice pentru Ucraina, capabile să lovească ținte aflate la peste 500 de kilometri distanță. Potrivit Ministerului britanic al Apărării, fiecare rachetă va transporta o ogivă convențională de 200 kg și va costa cel mult 800.000 de lire sterline. Proiectul prevede […] Articolul Marea Britanie lansează „Project Nightfall”: rachete balistice tactice pentru Ucraina, cu rază de peste 500 km apare prima dată în Vocea Basarabiei.
00:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 12.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
00:30
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 12.01.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12 ianuarie 2026
21:10
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de 3 ani. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina. Interdicția a fost aplicată astăzi, 12 ianuarie, și va fi valabilă până la 12 ianuarie 2029. […] Articolul Vicepreședintele CUB, declarat indezirabil în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Guvernul de la Chișinău se va întruni miercuri, 14 ianuarie, în prima ședință din anul 2026. Pe ordinea de zi a primei ședințe din acest an au fost incluse 19 proiecte. Astfel, va fi examinată aprobarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Franței privind Programul de voluntariat internațional în […] Articolul Guvernul se va întruni săptămâna aceasta în prima ședință din anul 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Ce spune ministrul Energiei despre o eventuală micșorare a tarifului la gazele naturale # Vocea Basarabiei
Analiza pieței regionale denotă faptul că există oportunitatea ca tariful la gaze să scadă, dar calculele și decizia finală urmează a fi aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Evaluarea oportunității și necesității ajustării tarifelor se face de către ANRE. Noi […] Articolul Ce spune ministrul Energiei despre o eventuală micșorare a tarifului la gazele naturale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Dezbaterile judiciare în dosarul ex-primarului de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, au fost suspendate. Judecătoria a admis cererea lui Ciochină cu privire la ridicarea unei excepții de neconstituționalitate, iar procesul urmează să fie reluat după ce se va pronunța Curtea Constituțională. La ședința precedentă, Nicanor Ciochină a depus trei cereri, […] Articolul Pauză în dosarul fostului primar de Boldurești: Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată astăzi, 12 ianuarie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a constatat că, în perioada 2020–2022, inculpatul a acordat ajutor unui stat străin în desfășurarea unor […] Articolul Cetățean al Republicii Moldova, condamnat pentru trădare de patrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
