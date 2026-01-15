Noi tarife afișate de ANRE: Prețul motorinei depășește 19 lei

07:10

Peste 260 de conducători auto au fost sancționați, în decurs de aproape două săptămâni, pentru că au circulat cu autovehicule neechipate corespunzător sezonului rece. Verificările sunt desfășurate pe întreg teritoriul țării, iar șoferii riscă amenzi de până la 6 000 de lei, informează MOLDPRES. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, polițiștii Inspectoratului Auto de Stat […] Articolul Peste 260 de șoferi sancționați pentru lipsa anvelopelor de iarnă. Poliția continuă controalele apare prima dată în Vocea Basarabiei.