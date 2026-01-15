Noi tarife afișate de ANRE: Prețul motorinei depășește 19 lei
Vocea Basarabiei, 15 ianuarie 2026 19:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 16 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,59 lei, cu 11 bani mai mult decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va crește cu 10 bani, ajungând la 19,06 lei/litru.
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:30
Concediul forțat pentru peste o mie de angajați ai Căii Ferate din Moldova se prelungește până pe 2 februarie. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, a precizat că lucrătorii pot reveni mai devreme la muncă, în funcție de volumul de mărfuri transportate. Șeful întreprinderii a comunicat că în cazul în care volumul va crește, șomajul […]
Acum 2 ore
18:10
Diplomele de rezidențiat de la USMF „Nicolae Testemițanu”: Ce a arătat ancheta internă # Vocea Basarabiei
Ancheta de serviciu inițiată în legătură cu suspiciunile privind veridicitatea diplomelor de rezidențiat eliberate unor medici care activează în România a fost finalizată, anunță Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova. Potrivit instituției, o comisie de anchetă de serviciu a verificat legalitatea și corectitudinea eliberării diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii […]
Acum 4 ore
16:50
Platon nu va fi audiat în dosarul privind frauda bancară, în care este învinuit Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din Republica Moldova, nu va fi audiat în calitate de martor în dosarul în care este inculpat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Cererea depusă de acesta a fost respinsă astăzi de magistrați. Atât acuzatorii de stat, cât și avocații au […]
16:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor să evite orice călătorie în Iran în contextul deteriorării situației de securitate din această țară. De asemenea, diplomația de la Chișinău îndemnă cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul iranian să părăsească această țară, pe rutele sigure disponibile. „Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt […]
16:10
Președintele României, despre Republica Moldova: Soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește nu ne este indiferentă # Vocea Basarabiei
Republica Moldova rămâne o prioritate esențială de politică externă pentru România. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan, care a subliniat că „soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește nu ne va fi indiferentă". El a remarcat în cadrul că unui discurs susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați […]
15:30
Accidentul tragic de pe bulevardul Decebal din Chișinău: Șoferul troleibuzului, trimis în judecată # Vocea Basarabiei
Șoferul troleibuzului implicat în tragicul accident de pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al capitalei, soldat cu decesul unei femei, a fost trimis în judecată. Procuratura municipiului Chișinău a anunțat finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanță a cauzei penale în care este învinuit conducătorul troleibuzului. „Conform probelor, la 31 mai 2025, pe timp de […]
Acum 6 ore
15:00
Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită cu 30 de zile. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului soviet suprem și va rămâne în vigoare până pe 15 februarie. Pretinsele autorități de la Tiraspol motivează prelungirea stării de urgență prin persistența problemelor economice, cauzate în mare parte de […]
14:40
Ministerul Culturii, anchetă de serviciu în cazul construcției ilegale de pe strada pietonală din Chișinău # Vocea Basarabiei
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu în legătură cu presupusele ilegalități investigate Centrul Național Anticorupție (CNA) privind construcția ilegală a unui local pe strada pietonală din municipiul Chișinău. Instituția precizează că orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului construit, spațiul public și încrederea societății în instituțiile statului nu va fi tolerată. „Ministerul Culturii […]
14:10
Procurorii Gheorghe Borș și Vitalie Codreanu au promovat evaluarea externă. O decizie în acest sens a fost luată astăzi, 15 ianuarie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Mai exact, CSP a aprobat, cu vot unanim, rapoartele de evaluare emise de Comisia Vetting, constatând că ambii procurori au trecut cu succes procedura de evaluare externă. […]
13:30
Zece persoane, cercetate pentru construcția ilegală a unui local pe strada pietonală din Chișinău # Vocea Basarabiei
Zece persoane, inclusiv un funcționar al Ministerului Culturii, sunt cercetate penal într-un dosar privind construcția ilegală a unui local pe strada Eugen Doga, o zonă istorică a municipiului Chișinău. Centrul Național Anticorupție a anunțat astăzi, că efectuează percheziții la persoanele implicate în realizarea și recepția lucrărilor. „Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de […]
Acum 8 ore
13:00
Eugen Tomac: Nicușor Dan susține integrarea europeană a R. Moldova. Unirea, posibilă doar când vor exista condițiile necesare # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că prioritatea absolută în relația cu Republica Moldova este sprijinirea parcursului european al acesteia, iar o eventuală unire poate fi discutată doar în momentul în care vor exista condițiile politice și voința clar exprimată a cetățenilor moldoveni. Declarațiile au fost făcute de consilierul onorific al președintelui României, Eugen Tomac, într-o […]
13:00
„Kenții” sau „Tineri PAS”? Ce spune deputatul Maxim Potîrniche despre chatul buclucaș # Vocea Basarabiei
Grupul privat de WhatsApp „Kenții", folosit de unii deputați PAS pentru discuții informale în timpul ultimei ședințe plenare de anul trecut, a fost redenumit în „Tineri PAS", a confirmat deputatul Maxim Potîrniche la emisiunea FORUM de la Vocea Basarabiei. Întrebat dacă grupul mai există, parlamentarul PAS a precizat că „chatul există, dar nu sub această […]
12:40
Oficiali de la Chișinău, mesaje de Ziua Națională a Culturii: „Să avem grijă ca valorile culturale care ne unesc” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu, ministrul Culturii, Cristian Jardan, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au transmis astăzi mesaje cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, sărbătorită anual pe 15 ianuarie în Republica Moldova. Oficialii au subliniat importanța culturii în consolidarea identității naționale și au felicitat toți oamenii de cultură. Potrivit premierului Alexandru Munteanu, cultura ne-a salvat în momente […]
Acum 12 ore
09:40
MAE de la Chișinău, despre decizia SUA privind suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare: „Impactul asupra cetățenilor R. Moldova este limitat” # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu mai multe detalii privind decizia administrativă anunțată anterior de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Astfel, diplomația de la Chișinău informează cetățenii că măsura are […]
09:00
Guvernul extinde lista instituțiilor beneficiare ale platformei guvernamentale MCloud # Vocea Basarabiei
Numărul entităților beneficiare ale Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și ale platformei tehnologice guvernamentale MCloud a fost extins, decizia fiind aprobată astăzi de Guvern. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzun, a declarat că hotărârea are un caracter tehnic și vizează completarea listei instituțiilor care pot beneficia de infrastructura guvernamentală IT. „Propunem o decizie […]
08:00
Republica Moldova găzduiește Atelierul Tehnic Regional UNEP dedicat protecției biodiversității # Vocea Basarabiei
Protecția biodiversității și implementarea angajamentelor internaționale reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. În acest context, la Chișinău se desfășoară Atelierul Tehnic Regional UNEP, un eveniment care reunește reprezentanți ai Republicii Moldova și ai altor state din regiune, oferind suport tehnic pentru elaborarea rapoartelor naționale în domeniul biodiversității. Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, atelierul are […]
07:40
În contextul ninsorilor și al formării poleiului pe străzile capitalei, serviciile municipale sunt mobilizate și acționează în teren pentru prevenirea situațiilor de risc și pentru intervenții prompte, în caz de necesitate. Echipele specializate intervin pe principalele artere, pe străzile secundare, precum și pe căile de acces și ieșire din oraș spre suburbii. Lucrările se desfășoară […]
07:00
FBI a percheziționat locuința unei jurnaliste de la Washington Post. Experții avertizează asupra unui efect descurajator asupra presei # Vocea Basarabiei
Agenții FBI au percheziționat miercuri locuința unei jurnaliste de la Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare de secrete guvernamentale, relatează New York Times, citând surse familiarizate cu cazul, potrivit hotnews.ro. Potrivit publicației americane, jurnalista Natanson nu este vizată direct de anchetă. Mandatul de percheziție ar indica faptul că investigația îl are ca […]
Acum 24 ore
22:40
SUA suspendă procesările de vize de imigrare pentru cetățenii din 75 de state, printre care și Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Statele Unite au anunțat miercuri că vor suspenda, începând cu 21 decembrie, pe o perioadă nedeterminată, procesarea vizelor de imigrare pentru 75 de state, printre care și Republica Moldova. „Departamentul de Stat suspendă procesarea vizelor de imigrare pentru 75 de țări', a declarat un purtător de cuvânt al instituției, citat de Agerpres. Anterior, purtătoarea de […]
21:40
ȘTIRI cu Natalia Catan din 14.01.2026, ora 17:00
21:40
Rada Supremă din Ucraina a prelungit până în luna mai legea marțială și mobilizarea generală. ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 14.01.2025, ora 19:00
21:30
În următoarele 24 de ore se așteaptă ninsori slabe în Republica Moldova. Pe drumuri se menține ghețuș, iar în unele zone există risc de polei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi predominant noros. Noaptea și dimineața, izolat, poate apărea ceață slabă și, local, polei. Temperaturile minime nocturne vor oscila între -10 și -5 […]
20:40
România a rămas principalul partener comercial al Republicii Moldova în primele 11 luni ale anului trecut, cu 29,2% din totalul exporturilor. Potrivit Biroului Național de Statistică, următoarele destinații principale au fost Turcia, Italia, Cehia și Ucraina. În ianuarie-noiembrie 2025, exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova au totalizat 3,4 miliarde de dolari, în creștere cu 4,4% […]
20:20
Mai multe evenimente vor avea loc anul acesta în Republica Moldova cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, marcată anual la 15 ianuarie. Manifestările, dedicate promovării valorilor autentice și patrimoniului național, sunt organizate de instituțiile din subordinea Ministerului Culturii, în colaborare cu autoritățile publice locale din întreaga R. Moldova. „Programul include spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, […]
19:30
Un accident grav s-a produs în această după-amiază în apropierea localității Gura Galbenei din raionul Cimișlia. Doi oameni, inclusiv bebeluș de 8 luni, au murit și alte trei persoane au fost rănite. Potrivit Poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 15:30, pe traseul R-3. „Preliminar s-a stabilit că o Toyota, condusă de un bărbat […]
Ieri
18:50
Ministerul danez al Apărării a anunțat miercuri, 14 ianuarie, sporirea prezenței militare în Groenlanda și efectuarea unor exerciții militare în colaborare cu aliați din NATO în zona acestei insule arctice pe care președintele american Donald Trump dorește să o anexeze. „Armata desfășoară încă de astăzi capacități și unități în cadrul unor exerciții, ceea ce se va traduce […]
18:10
(VIDEO) Escrocherie prin investiții false la Bălți: Doi bărbați, prinși în flagrant # Vocea Basarabiei
Doi bărbați din Bălți au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că ar fi indus în eroare un pensionar de 74 de ani printr-o schemă de investiții false. Potrivit Poliției, începând cu luna decembrie 2025, cei doi bărbați, de 21 și 39 de ani, acționând împreună cu alte persoane, ar fi determinat victima să […]
17:30
(FOTO) Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Traficul din zonă, dat peste cap # Vocea Basarabiei
Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe strada Albișoara din Chișinău. Un automobil a lovit un pilon de iluminat, care a fost doborât în urma impactului. În consecință, infrastructura din zonă a fost afectată. La fața locului au intervenit echipele IM REI „Lumteh", pompierii, ambulanța și poliția. „Din cauza intervențiilor autospecialelor, în zonă […]
17:10
Noi detalii în cazul cetățeanului R. Moldova, condamnat recent pentru trădare de patrie # Vocea Basarabiei
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova în anul 2024, au declarat pentru IPN surse apropiate anchetei. Într-un răspuns pentru IPN, Inspectoratul General al Poliției precizează că a inițiat procedura de căutare pe numele lui
17:00
Trei mașini, parcate în curtea unui bloc din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, au fost cuprinse de flăcări în această dimineață. Incendiul a fost stins rapid de pompieri. Nicio persoană nu a avut de suferit. Potrivi Inspectoratului pentru Situații Excepționale (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:33. În scurt timp, la […] Articolul Trei mașini, cuprinse de flăcări în curtea unui bloc din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Șeful adjunct al Procuraturii din Glodeni, Ion Crișciuc, prins beat la volan, și-a depus demisia. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru. „Procuratura precizează că procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de evoluția proceselor, se va decide, […] Articolul PG: Șeful adjunct al Procuraturii din Glodeni a demisionat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Grecia rămâne și în anul 2026 una dintre destinațiile preferate ale turiștilor din Republica Moldova. Iar cu ajutorul companiei Azure Travel, aceștia se pot bucura din plin de soare, mare și ospitalitate grecească, beneficiind de oferte la prețuri avantajoase. De ce Grecia rămâne o destinație faimoasă pentru călători în 2026? Grecia este ușor accesibilă, cu […] Articolul (P) Grecia, în topul preferințelor turiștilor din Republica Moldova și în 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Guvernatoarea BNM: Republica Moldova, pași concreți spre o economie modernă, sigură și competitivă # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova avansează cu pași concreți spre o economie modernă, sigură și competitivă”. Declarația a fost făcută de Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena. Ea a participat în calitate de speaker în cadrul panelului dedicat băncilor centrale, alături de guvernatori și viceguvernatori […] Articolul Guvernatoarea BNM: Republica Moldova, pași concreți spre o economie modernă, sigură și competitivă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
(FOTO) Accident grav la Ștefan Vodă: O tânără a ajuns la spital. Șoferul era beat și fără permis # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 03:30, pe traseul dintre localitățile Răscăieții Noi și Viișoara din raionul Ștefan Vodă. Un tânăr de 25 de ani, aflat în stare de ebrietate și fără permis de conducere, a pierdut controlul volanului și s-a tamponat într-un copac. Potrivit informațiilor oferite […] Articolul (FOTO) Accident grav la Ștefan Vodă: O tânără a ajuns la spital. Șoferul era beat și fără permis apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Prețurile la carburanți au crescut constant în ultimele zile, iar această tendință se va menține și joi, 15 ianuarie. Conform datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, mâine un litrul de benzină va costa 22,48 lei, cu 10 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 9 bani mai mult, urmând […] Articolul Prețuri mai mari la benzină și motorină: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Înhumare mai rapidă, fără cozi la instituții: nu mai este necesară prezentarea certificatului de deces # Vocea Basarabiei
Certificatul de deces nu va mai fi necesar la înhumarea persoanelor decedate, astfel încât familiile să nu mai fie nevoite să umble pe la instituții în momente dificile. Această prevedere a fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern. Noua prevedere, privind eliminarea prezentării certificatului de deces pentru înhumare reprezintă mai multe beneficii pentru oameni, printre […] Articolul Înhumare mai rapidă, fără cozi la instituții: nu mai este necesară prezentarea certificatului de deces apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Vicepremierul pentru Reintegrare, după suspendarea feribotului de la Molovata: „Vom face tot posibilul ca libera circulație să fie asigurată” # Vocea Basarabiei
Autoritățile dau asigurări că întreprind toate măsurile necesare pentru restabilirea accesului și aprovizionarea cu produse alimentare pentru cetățenii afectați de suspendarea feribotului de la Molovata. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că discuțiile au fost deja inițiate pe platforma Comisiei Unificate de Control și că subiectul va fi abordat și în cadrul formatului „1+1”, […] Articolul Vicepremierul pentru Reintegrare, după suspendarea feribotului de la Molovata: „Vom face tot posibilul ca libera circulație să fie asigurată” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Guvernul Republicii Moldova a numit în ședința astăzi, 14 ianuarie, noi secretari de stat la Ministerul Finanțelor, Ministerul Culturii și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Astfel, Oleg Bivol va ocupa funcția secretar de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. El a revenit din Irlanda, acolo unde a ocupat o funcție publică. Elena Grumeza a […] Articolul Noi secretari de stat la Cultură, Finanțe și Dezvoltare Economică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
(FOTO) Maia Sandu, în inspecție la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace și în stabilitate” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a inspectat lucrările de construcție la noua unitate militară din comuna Băcioi. În cadrul vizitei, șefa statului a evaluat progresul lucrărilor și a discutat cu reprezentanții Ministerului Apărării despre etapele de execuție a proiectului, respectarea standardelor internaționale și impactul asupra securității naționale. „De mulți ani vorbim despre condițiile precare în […] Articolul (FOTO) Maia Sandu, în inspecție la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace și în stabilitate” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 14 ianuarie, un nou regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Potrivit autorităților, proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale, inclusiv pentru asistența de ambulator, spitalicească, staționare de zi și unitățile medicale mobile. Sunt prevăzute cerințe clare privind modul în […] Articolul Noi reguli de igienă pentru instituțiile medicale din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în Republica Moldova. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi acordul dintre Republica Moldova și Franța privind programul de voluntariat internațional în întreprindere. Stagiile tinerilor se vor în cadrul […] Articolul Tinerii specialiști din Franța, undă verde pentru stagii în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Procurorul adjunct al raionului Glodeni, în vizorul CSP, după ce a fost prins beat la volan # Vocea Basarabiei
Șeful-adjunct al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, riscă să fie sancționat disciplinar, după ce a fost prins beat la volan lângă Bălți. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a anunțat că s-a autosesizat din oficiu în legătură cu informațiile apărute în presă. Într-o postare publică, Andrei Cebotari precizează că faptele relatate, dacă se […] Articolul Procurorul adjunct al raionului Glodeni, în vizorul CSP, după ce a fost prins beat la volan apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Incendiul mortal din Crans-Montana: Avocatul victimelor cere extinderea anchetei și despăgubiri de sute de milioane # Vocea Basarabiei
Ancheta penală privind incendiul devastator produs de Anul Nou într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 116 răniți, trebuie extinsă pentru a include și autoritățile locale, susține avocatul Romain Jordan, care reprezintă peste 20 de victime. Declarațiile au fost făcute pentru Reuters. Avocatul afirmă că va solicita despăgubiri de milioane […] Articolul Incendiul mortal din Crans-Montana: Avocatul victimelor cere extinderea anchetei și despăgubiri de sute de milioane apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Patru petroliere administrate de companii grecești, lovite de drone în Marea Neagră, în apropierea unui terminal petrolier rusesc # Vocea Basarabiei
Patru petroliere administrate de companii din Grecia au fost lovite marți, 13 ianuarie, de drone neidentificate în Marea Neagră, în timp ce se îndreptau spre terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC), situat în largul coastei rusești, au declarat opt surse pentru agenția Reuters. Deocamdată, nu este clar cine se află în spatele atacurilor. Ucraina nu a […] Articolul Patru petroliere administrate de companii grecești, lovite de drone în Marea Neagră, în apropierea unui terminal petrolier rusesc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Peste 260 de șoferi sancționați pentru lipsa anvelopelor de iarnă. Poliția continuă controalele # Vocea Basarabiei
Peste 260 de conducători auto au fost sancționați, în decurs de aproape două săptămâni, pentru că au circulat cu autovehicule neechipate corespunzător sezonului rece. Verificările sunt desfășurate pe întreg teritoriul țării, iar șoferii riscă amenzi de până la 6 000 de lei, informează MOLDPRES. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, polițiștii Inspectoratului Auto de Stat […] Articolul Peste 260 de șoferi sancționați pentru lipsa anvelopelor de iarnă. Poliția continuă controalele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13 ianuarie 2026
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 13.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 13.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. Astfel, acesta a oferit clarificări suplimentare la întrebările adresate de membrii Completului în cadrul procedurii de evaluare externă. Ședința s-a desfășurat cu ușile închise. „Completul urmează să elaboreze un raport de evaluare care va […] Articolul Alexandru Machidon, audiat suplimentar de Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
În perioada 5–12 ianuarie, pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistate cinci focare de pestă porcină africană, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit instituției, trei focare au fost confirmate la porci domestici în localitățile Hârtop din raionul Leova, Zagarancea din raionul Ungheni și Boghiceni din raionul Hâncești. Iar alte două focare au fost […] Articolul Cinci focare de pestă porcină, depistate în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
