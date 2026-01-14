Grav accident la Cimișlia: Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite

13:10

Certificatul de deces nu va mai fi necesar la înhumarea persoanelor decedate, astfel încât familiile să nu mai fie nevoite să umble pe la instituții în momente dificile. Această prevedere a fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern. Noua prevedere, privind eliminarea prezentării certificatului de deces pentru înhumare reprezintă mai multe beneficii pentru oameni, printre […]