Guvernatoarea BNM: Republica Moldova, pași concreți spre o economie modernă, sigură și competitivă

Un bărbat de 47 de ani a murit după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 12 ianuarie în satul Răcăria din raionul Rîșcani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:04, […]