(FOTO) Maia Sandu, în inspecție la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace și în stabilitate”

Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în România, își va încheia mandatul la București pe 29 ianuarie. El a declarat pentru Agerpres că va reveni pentru o scurtă perioadă la Chișinău, după care urmează să-și înceapă mandatul în calitate de ambasador al Republicii Moldova la Kiev. „29 ianuarie este ultima zi la București. Pe 30 sunt […]