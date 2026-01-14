SUA suspendă procesările de vize de imigrare pentru cetățenii din 75 de state, printre care și Republica Moldova

08:00

Medicii de pe ambulanță au intervenit la 23.880 de solicitări în perioada 2–11 ianuarie, potrivit datelor oferite de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Dintre acestea, 3.467 de apeluri au vizat copii, iar 872 nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală. În urma acordării primului ajutor, 9.287 de pacienți, inclusiv 1.762 de copii, au […]