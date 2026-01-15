„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară din Rusia recrutează tineri din țări sărace să moară pe frontul din Ucraina.

06:30

Rusia „merge până la capăt" în încercarea de a distruge infrastructura energetică a Ucrainei, după al doilea atac masiv lansat în mai puțin de o săptămână, a declarat pe 13 ianuarie ministrul adjunct al Energiei, Mikola Kolisnîk. „Astăzi, inamicul a lansat un atac la un interval de cel mult cinci zile față de precedentul… vedem că inamicul