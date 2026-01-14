Liderii europeni se întâlnesc cu Trump la Davos. Ce vor discuta?
DISINFO.MD, 14 ianuarie 2026 07:00
Liderii mai multor state europene urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu preşedintele SUA, Donald Trump, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, într-o încercare de a-i obţine sprijinul personal pentru garanţiile de securitate oferite Ucrainei după un eventual armistiţiu, relatează Financial Times, citând surse apropiate discuţiilor. Întâlnirea este programată pentru miercuri, 21 ianuarie,
• • •
Acum 30 minute
07:00
Acum o oră
06:30
Rusia „merge până la capăt” pentru a distruge sistemul energetic al Ucrainei. 70% din Kiev a rămas fără electricitate # DISINFO.MD
Rusia „merge până la capăt" în încercarea de a distruge infrastructura energetică a Ucrainei, după al doilea atac masiv lansat în mai puțin de o săptămână, a declarat pe 13 ianuarie ministrul adjunct al Energiei, Mikola Kolisnîk. „Astăzi, inamicul a lansat un atac la un interval de cel mult cinci zile față de precedentul… vedem că inamicul
Acum 2 ore
06:00
Proiectul de mare putere al lui Vladimir Putin pare să se apropie de „sfârșitul unei ere", pe măsură ce liderul de la Kremlin se dovedește incapabil să-și apere aliații, de la Caracas la Teheran, în fața unui președinte american neașteptat de agresiv, Donald Trump, scrie Politico. Atunci când a ordonat invadarea Ucrainei, Putin le-a promis
05:30
Moartea unui diplomat rus găsit spânzurat în incinta ambasadei Rusiei din Cipru a stârnit semne de întrebare, pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova şi Nicosia şi al suspiciunilor privind activităţi de spionaj. Aleksei Panov, în vârstă de 41 de ani, a fost descoperit mort pe 8 ianuarie în complexul ambasadei ruse din capitala cipriotă, Nicosia.
Acum 4 ore
05:00
Premierul Groenlandei, mesaj sfidător pentru Trump: „Între SUA și Danemarca, alegem Danemarca”. Întâlnire crucială miercuri cu JD Vance # DISINFO.MD
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marţi că, dacă locuitorii acestui teritoriu autonom ar trebui să aleagă, în acest moment, între Danemarca şi SUA, ar alege să rămână în Danemarca, scrie Agerpres, care citează transmite EFE. „Groenlanda vrea ca nimeni să nu o posede sau să o controleze. Dacă ar trebui să alegem chiar acum între SUA şi Danemarca, atunci
04:30
Războiul Rusiei în Ucraina a depăşit perioada în care armata sovietică a luptat contra naziştilor. Cum a căzut mitul forţei Kremlinului # DISINFO.MD
Ziua de duminică, 11 ianuarie, a marcat o nouă etapă importantă pentru războiul din Ucraina: 1.418 zile. Aceasta este durata luptei armatei sovietice împotriva Germaniei din 22 iunie 1941 până la Ziua Victoriei, pe 9 mai 1945. Asta înseamnă că războiul din Ucraina a depăşit deja perioada în care soldaţii URSS-ului au luptat cu naziştii
04:00
„Ajutorul e pe drum”. Trump transmite un mesaj crucial pentru iranieni: „Continuați protestele. Preluați controlul instituțiilor” # DISINFO.MD
Președintele SUA Donald Trump a transmis, marți, un mesaj pe rețeaua sa socială în care îi îndeamnă pe iranieni să protesteze și să preia „controlul" asupra instituțiilor. „Notați numele ucigașilor și abuzatorilor. Vor plăti un preț mare", scrie Trump care anunță că „ajutorul este pe drum". „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE – PRELUAȚI CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR
Acum 24 ore
08:00
Planurile SUA de a exploata petrolul Venezuelei, o amenințare pentru obiectivele climatice globale # DISINFO.MD
Planurile SUA de a exploata rezervele de petrol ale Venezuelei ar putea consuma până în 2050 mai mult de o zecime din bugetul global de carbon rămas pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C, potrivit unei analize exclusive realizate de ClimatePartner. Calculul evidențiază cum orice demers de a exploata și mai mult rezervele de petrol ale
07:30
Marea Britanie va dezvolta o nouă rachetă balistică tactică care – odată ce va fi operațională (probabil nu mai devreme de finele anului curent) – le-ar reda planificatorilor ucraineni abilitatea de a lovi ținte bine apărate din adâncul Rusiei cu ajutorul unor muniții puternice, ghidate cu precizie (PGM), potrivit declarațiilor oficiale ale Regatului Unit, relatează
Ieri
07:00
Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai vocali propagandiști ai regimului Putin, a sugerat că Rusia ar putea colabora cu Statele Unite pentru a „elibera" Groenlanda — o aluzie ironică, dar deloc lipsită de substrat, la intențiile președintelui american Donald Trump de a "cumpăra" insula de la Danemarca. Afirmațiile, difuzate pe televiziunea de stat rusă, vin
06:30
Enigma rusească din Cipru: un diplomat mort și un oligarh dispărut. Incidentele au loc într-o perioadă turbulentă pentru relațiile dintre cele două țări # DISINFO.MD
Autoritățile din Cipru investighează două incidente separate, dar neobișnuite, care au atras atenția internațională: moartea unui oficial rus de rang înalt în incinta Ambasadei Rusiei din Nicosia și dispariția unui om de afaceri rus influent din zona Limassol. Un diplomat rus a fost găsit mort în complexul ambasadei ruse, la o zi după ce Vladislav
06:00
Slovacia oprește complet ajutorul militar pentru Ucraina. Anunțul făcut de liderii țării # DISINFO.MD
Slovacia renunță complet la sprijinul militar pentru Ucraina, după ce liderii țării, inclusiv președintele și premierul, au decis că nu vor trimite soldați și nu vor mai acorda ajutor militar Kievului. Decizia a fost luată în contextul în care președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, președintele Consiliului Național al Republicii Slovace, Richard Raši (Hlas-SD), și premierul Robert
05:30
Gafa presei ucrainene. A șters un articol despre sigilarea granițelor regiunii transnistrene de Chișinău și Kiev: niciun „blocaj” # DISINFO.MD
Jurnaliștii ,,Euromaidan Press" au șters un articol despre faptul că toate liniile de aprovizionare către regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova au fost blocate de la 1 ianuarie de Chișinău și Kiev, subliinid că s-a exagerat ,,semnificativ ceea ce s-a întâmplat în realitate". În data de 12 ianuarie, jurnaliștii sursei citate au publicat un articol
05:00
Ministerul rus al Apărării a declarat luni că racheta „de ultimă de generaţie" Oreşnik, utilizată vineri în cadrul loviturilor masive împotriva Ucrainei, a vizat o uzină aeronautică din orașul Liov, situat în vestul țării. „Potrivit informaţiilor confirmate din mai multe surse independente, în urma loviturii efectuate în noaptea de 8 spre 9 ianuarie de către forţele armate ruse cu ajutorul sistemului
04:30
Expert: Dacă Trump atacă iar siturile nucleare din Iran, cade în propria capcană. Tranziția, negociată cu Rusia și China # DISINFO.MD
Protestele anti-regim din Iran au intrat în cea de-a treia săptămână, iar conducerea teocratică a Republicii Islamice încearcă să le reprime sângeros, bilanțul cunoscut până în prezent din surse de la fața locului fiind de peste 500 de morți și peste 10 mii de oameni arestați. În acest context, președintele SUA a anunțat că a fost contactat de
04:00
„Sfârșitul NATO?” Ce spun lideri europeni despre un scenariu extrem legat de Groenlanda # DISINFO.MD
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, susține că tratatele Uniunii Europene obligă statele membre să ofere asistență unui stat UE în cazul unei agresiuni militare, referindu-se la un scenariu ipotetic în care Statele Unite ar încerca să anexeze Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat agenției Reuters. Kubilius s-a declarat
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
De la tensiuni interne în SUA la un nou front al Rusiei: 10 cele mai mari riscuri globale ale anului 2026, potrivit TIME # DISINFO.MD
Anul 2026 se conturează drept o perioadă de profundă incertitudine geopolitică, marcată de confruntări între marile puteri, fragilizarea alianțelor și riscuri sistemice tot mai greu de gestionat. Aceasta este concluzia analistului de politică internațională Ian Bremmer, care identifică zece riscuri majore ce ar putea remodela ordinea mondială, într-o analiză publicată de revista TIME. Potrivit lui
08:10
Documentul cu garanțiile de securitate pentru Ucraina este gata, anunță Volodimir Zelenski # DISINFO.MD
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat finalizarea documentului bilateral privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, informează Ukrainska Pravda. Potrivit lui Zelenski, documentul urmează să fie discutat cu Donald Trump pentru a obține aprobarea finală a președintelui american. „Documentul bilateral privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este, în esență, gata de finalizare la cel mai înalt
07:10
Președintele SUA, Donald Trump, va permite promovarea în Congres a unui proiect de lege bipartid privind aplicarea sancțiunilor împotriva țărilor care fac afaceri cu Rusia. Votul asupra documentului ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, a anunțat pe rețeaua socială X senatorul republican Lindsey Graham, citat de BBC News. Potrivit lui Graham, Trump a dat
06:20
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babiš, a anunțat că nu va opri inițiativa privind livrarea de muniție de artilerie pentru Ucraina, chiar dacă în campania electorală a promis contrariul. „Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul de coordonator", a declarat Babiš, în vârstă de 71 de ani, precizând însă
06:10
Furie la Moscova, după confiscarea petrolierului Marinera. Deputați din Duma de Stat cere scufundarea navelor SUA # DISINFO.MD
Mai mulți deputați din Duma de Stat a Rusiei au cerut măsuri militare dure împotriva SUA și Europei, după ce un petrolier sub pavilion rusesc a fost reținut de forțele americane în Oceanul Atlantic. Potrivit acestora, armata rusă ar trebui „să înceapă să scufunde nave americane" și să lovească Europa cu rachete Oreșnik, ca reacție
05:00
Imagini apărute recent pe rețelele sociale par să arate militari ruși care folosesc cai echipați cu dispozitive de comunicații și camere video pentru transmisii în timp real de pe câmpul de luptă. Autenticitatea și contextul exact al materialelor nu au putut fi verificate independent. Un videoclip distribuit pe platforma X de un cont cunoscut sub
04:30
„Ne-ați mulțumit vreodată?” Reacții publice din state NATO după declarațiile lui Donald Trump # DISINFO.MD
Declarațiile președintelui american Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării disponibilitatea aliaților NATO de a sprijini Statele Unite într-un eventual conflict, au generat un val de reacții publice pe rețelele sociale, în special în rândul utilizatorilor din state membre ale alianței. Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Trump a afirmat că „SUA vor
8 ianuarie 2026
07:00
Adolescentă reținută în Ucraina, suspectată de colaborare cu serviciile ruse, potrivit SBU # DISINFO.MD
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat reținerea unei adolescente de 16 ani din orașul Kropîvnîțkii, suspectată că ar fi colectat informații pentru serviciile secrete ruse. Potrivit comunicatului SBU, tânăra a fost reținută în timp ce ar fi încercat să instaleze un dispozitiv de urmărire GPS în perimetrul unei termocentrale din oraș. Ancheta susține
06:30
Conducerea militară a Ucrainei susține că, în luna decembrie, atacurile cu drone ar fi provocat pierderi în rândul trupelor ruse comparabile sau chiar mai mari decât numărul de soldați pe care Moscova a reușit să îi mobilizeze în aceeași perioadă. Afirmația a fost făcută de Oleksandr Sîrski, comandantul forțelor armate ucrainene, și este preluată de
06:00
Administrația președintelui american Donald Trump a încercat să elimine sau să distorsioneze documentarea oficială a atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, potrivit unei investigații realizate de National Public Radio (NPR). Conform investigației, modificările au vizat dosarele judiciare și materialele oficiale legate de peste 1.500 de persoane implicate în violențele din acea zi, inclusiv protestatari
05:30
„Așa l-ar putea răpi și pe Putin”. Cum interpretează canalele pro-rusești operațiunea SUA din Venezuela # DISINFO.MD
Pe 3 ianuarie 2026, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară în Venezuela prin care președintele Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțele americane și transportați în Statele Unite, unde vor fi judecați pentru infracțiuni grave, inclusiv traficul de droguri și narco-terorism, potrivit comunicatelor oficiale americane și relatărilor mass-media internaționale.
05:00
Zelenski reorganizează conducerea serviciilor de securitate, pe fondul războiului și al tensiunilor interne # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a semnat la începutul lunii ianuarie o serie de decrete care vizează restructurarea conducerii principalelor instituții de securitate ale statului. Schimbările au loc în contextul continuării războiului cu Rusia și al unor controverse interne legate de funcționarea instituțiilor anticorupție. Decizii oficiale: modificări în RNBO, GUR și SBU Potrivit decretelor prezidențiale publicate
04:30
Donald Trump pune sub semnul întrebării solidaritatea NATO. Ce spune și ce arată faptele # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa aliaților europeni din NATO, afirmând că statele membre „nu ar veni în apărarea SUA" în cazul unui atac. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe platforma sa, Truth Social, și reiau o temă recurentă
04:00
SUA confiscă un al doilea petrolier în Marea Caraibelor. Washingtonul și Moscova se contrazic asupra legalității operațiunii # DISINFO.MD
Statele Unite au confiscat un al doilea petrolier, de această dată în Marea Caraibelor, a anunțat miercuri Comandamentul Sudic al SUA. Potrivit armatei americane, nava – descrisă drept o „motorcisternă apatridă, autorizată pentru flotă fantomă” – a fost reținută într-o operațiune desfășurată înainte de zori. „Nava interceptată, M/T Sophia, opera în apele internaționale și desfășura activități [...] Articolul SUA confiscă un al doilea petrolier în Marea Caraibelor. Washingtonul și Moscova se contrazic asupra legalității operațiunii apare prima dată în DISINFO.MD.
7 ianuarie 2026
08:00
În ianuarie, producătorii auto au început să modifice listele de prețuri în Rusia, iar amploarea scumpirilor va deveni clară abia la sfârșitul primei săptămâni de lucru, scrie directorul agenției analitice „Avtostat”, Serghei Țelikov. Totuși, deja este evident că valul de majorări va fi generalizat și de durată. În noul an, au actualizat prețurile următoarele mărci: [...] Articolul 2026 începe cu frână financiară: explozie de prețuri la mașinile noi în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, și-a numit fiul cel mare, Ahmad Kadîrov, în vârstă de 20 de ani, în funcția de vicepremier al guvernului regional. Ahmad va cumula această funcție cu cea de ministru al culturii fizice și sportului, post în care a fost numit în mai 2024 (anterior fusese ministru al tineretului din Cecenia). Un [...] Articolul Cecenia, afacere de familie: fiul lui Kadîrov, vicepremier la 20 de ani apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Creșterea TVA, introducerea unei „taxe tehnologice” și a etichetării obligatorii, precum și deficitul global de memorie RAM promit o scumpire accentuată a echipamentelor și gadgeturilor în Rusia în 2026. Prețurile smartphone-urilor ar putea crește cu aproximativ 10%, iar cele ale laptopurilor — cu 20–30%, potrivit declarațiilor oferite Forbes de reprezentanți ai retailerilor și producătorilor. Potrivit [...] Articolul Tehnologia devine un lux: gadgeturile se scumpesc cu până la 30% în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Rușii se plâng pe rețelele sociale că greutatea produselor alimentare din magazine a scăzut: tabletele de ciocolată nu mai au 100 de grame, ci doar 73, iar sticlele de lapte conțin 900 de mililitri în loc de un litru. Economiștii afirmă că micșorarea ambalajelor este o practică frecventă în perioade de inflație ridicată. În cazul [...] Articolul Mai puțin și mai scump: shrinkflația face ravagii în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi # DISINFO.MD
Rusia este incapabilă să își deservească porturile din Arctica, dezvăluind o prăpastie tot mai mare între ambițiile Moscovei și capacitățile sale reale, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de Kyiv Post. Într-o declarație publicată marți, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a transmis că porturile de pe Ruta Maritimă de Nord vor necesita [...] Articolul Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, pe modelul Maduro # DISINFO.MD
Guvernul german a reacționat ferm marți, 6 ianuarie, la declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a sugerat un scenariu ipotetic privind răpirea cancelarului Friedrich Merz, după modelul Maduro. Berlinul consideră afirmațiile inacceptabile, dar transmite că nu vede motive pentru a intensifica măsurile de securitate în urma acestor afirmații, potrivit Kyiv Post. Totul a pornit de [...] Articolul Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, pe modelul Maduro apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Kremlinul, verde de invidie. Arestarea fulgerătoare a lui Maduro, o umilință personală pentru Putin # DISINFO.MD
Operațiunea rapidă a Statelor Unite în Venezuela și scoaterea din joc a dictatorului Nicolás Maduro au produs mai mult decât o schimbare de regim la Caracas. Pentru Kremlin, a fost o lovitură simbolică dureroasă, care a scos la iveală limitele reale ale Rusiei ca „mare putere” și a afectat direct ambițiile personale ale lui Vladimir [...] Articolul Kremlinul, verde de invidie. Arestarea fulgerătoare a lui Maduro, o umilință personală pentru Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Fugarul Platon cere să fie audiat în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc privind furtul miliardului # DISINFO.MD
Fugarul Veaceslav Platon, care se ascunde de justițiae la Londra, a cerut instanței de la Chișinău să fie audiat în dosarul privind furtul miliardului, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc. El solicită ca audierea să aibă loc în format de videoconferință. Despre faptul că Veaceslav Platon vrea să depună mărturii în dosarul lui Vladimir [...] Articolul Fugarul Platon cere să fie audiat în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc privind furtul miliardului apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine ale operatorilor ucraineni # DISINFO.MD
Forțele ucrainene au doborât o dronă de recunoaștere rusească ZALA Z-20 rară cu ajutorul unui interceptor dezvoltat de compania General Cherry, relatează Kyiv Post. Conform canalului Telegram al detașamentului partizan „Hnyla Chereshnya” (Rotten Cherry) din Melitopol, care a publicat și o înregistrare video, drona a fost distrusă de un echipaj din Brigada 55 de Artilerie [...] Articolul Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine ale operatorilor ucraineni apare prima dată în DISINFO.MD.
31 decembrie 2025
08:00
Măsură fără precedent. Lituania pregătește minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus # DISINFO.MD
Autoritățile lituaniene, în cadrul pregătirilor pentru crearea unei linii de apărare în regiunea Baltică de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, instalează pe podurile de frontieră „construcții inginerești pentru fixarea explozibililor”. Acest lucru a fost comunicat de LRT, cu referire la armata lituaniană. „Podurile și drumurile sunt alese ținând cont de amplasarea obstacolelor naturale și [...] Articolul Măsură fără precedent. Lituania pregătește minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie” # DISINFO.MD
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat marți că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este o componentă cheie a garanțiilor de securitate viitoare ale țării, după ce a purtat discuții cu liderii europeni privind negocierile de pace, relatează Euronews. Declarațiile acesteia vin după acuzații grave ale Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone [...] Articolul Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră # DISINFO.MD
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia în 2026, deoarece pentru prima dată dimensiunea armatei ruse a încetat să crească, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Fox News. Potrivit acestuia, în anii precedenți, Rusia a mobilizat aproximativ 43.000 de persoane pe lună prin serviciul contractual, dar în 2025 situația s-a schimbat. Pentru [...] Articolul Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Videoclipuri cu tinere generate de AI, folosite pe TikTok pentru a promova ieșirea Poloniei din UE # DISINFO.MD
Pe TikTok au circulat imagini cu femei tinere și atrăgătoare, create artificial cu ajutorul inteligenței artificiale, menite să susțină ideea „Polexitului”- retragerea Poloniei din Uniunea Europeană. Deși contul care a difuzat aceste materiale a fost eliminat, specialiștii atrag atenția că fenomenul dezinformării online continuă și ar putea lua amploare, scrie Euronews. În ultima perioadă, pe [...] Articolul Videoclipuri cu tinere generate de AI, folosite pe TikTok pentru a promova ieșirea Poloniei din UE apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Kremlinul a anunţat ce politicieni europeni primesc urări de Anul Nou de la Vladimir Putin. Liderul rus a transmis felicitări președintelui sârb Aleksandar Vucic, prim-ministrului ungar Viktor Orban și președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, conform Pravda. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, se numără, de asemenea, printre destinatari. Purtătorul de cuvânt al lui [...] Articolul Cine sunt singurii lideri europeni cărora Putin le trimite urări de Anul Nou apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Putin vrea să închidă internetul mobil în Rusia, de Revelion. “Astfel vom petrece în pace” # DISINFO.MD
Autoritățile ruse ar putea închide internetul mobil de Revelion pentru „siguranța cetățenilor”, a declarat pentru TASS Andrey Svintsov, vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru Politica Informațională. „Internetul mobil – da, l-ar putea închide pentru siguranța cetățenilor noștri, astfel încât să poată ieși în siguranță și să sărbătorească Anul Nou”, a spus deputatul, potrivit The Moscow Times. [...] Articolul Putin vrea să închidă internetul mobil în Rusia, de Revelion. “Astfel vom petrece în pace” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Spionajul ucrainean acuză Rusia ca a inventat „atacul” la palatul lui Putin. Ce scop are operațiunea de dezinformare # DISINFO.MD
Rusia desfăşoară de luni, de la ora locală 17:00, o operaţiune de dezinformare menită să saboteze înţelegerile la care au ajuns preşedinţii Ucrainei şi SUA, Volodimir Zelenski și Donald Trump, la întâlnirea lor din Florida, susține Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei (FISU), într-un comunicat difuzat marți și citat de Agerpres. Rusia a acuzat luni după-amiază Ucraina că [...] Articolul Spionajul ucrainean acuză Rusia ca a inventat „atacul” la palatul lui Putin. Ce scop are operațiunea de dezinformare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Escaladare fără precedent: cercul lui Putin îl amenință pe Zelenski cu moartea și expunerea trupului acestuia # DISINFO.MD
Rusia a lansat amenințări explicite la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, mergând până la evocarea publică a uciderii acestuia și a expunerii trupului său, într-un nou episod de escaladare verbală provocat de o presupusă tentativă ucraineană de asasinare a lui Vladimir Putin — acuzație respinsă categoric de Kiev. Furia Moscovei a fost alimentată de afirmații [...] Articolul Escaladare fără precedent: cercul lui Putin îl amenință pe Zelenski cu moartea și expunerea trupului acestuia apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Putin și-a construit un nou palat în Crimeea. Imaginile au fost publicate de Fundația lui Navalnîi # DISINFO.MD
Achetatorii Fundației Anticorupție din Rusia (FBK) au descoperit un nou palat aparținând liderului rus Vladimir Putin pe coasta Mării Negre – de data aceasta în Crimeea. Această proprietate ce ar aparține lui Putin este dotată cu clinică privată, sală de operații, un vast complex balnear și un heliport. „La început, pe locul acestui palat se [...] Articolul Putin și-a construit un nou palat în Crimeea. Imaginile au fost publicate de Fundația lui Navalnîi apare prima dată în DISINFO.MD.
30 decembrie 2025
08:00
Italia susține ajutorul militar pentru Ucraina pe parcursul anului 2026, în urma unui compromis în coaliție # DISINFO.MD
Cabinetul Italiei a aprobat luni un decret pentru menținerea fluxului de asistență militară către Ucraina pe tot parcursul anului 2026, oficializând astfel un compromis în cadrul coaliției de guvernare. Decizia vine după săptămâni de dezbateri care au scos la iveală divergențe privind politica externă în rândul guvernului condus de premierul Giorgia Meloni, scrie Reuters. Acordul [...] Articolul Italia susține ajutorul militar pentru Ucraina pe parcursul anului 2026, în urma unui compromis în coaliție apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
„Nu trebuie să ne jucăm cu această situație.” Cel mai negru scenariu: ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ajunge la granițele României # DISINFO.MD
Prăbușirea frontului ucrainean și un acord de pace în care agresiunea rusă primește legitimitate în plan extern, ar transforma România în stat de graniță directă cu Federația Rusă, cu efecte majore asupra securității naționale și economiei și ar expune vulnerabilitățile NATO și UE în a-și apăra valorile. Analiștii de politică externă George Scutaru și Cristian Diaconescu au [...] Articolul „Nu trebuie să ne jucăm cu această situație.” Cel mai negru scenariu: ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ajunge la granițele României apare prima dată în DISINFO.MD.
