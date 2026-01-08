SUA confiscă un al doilea petrolier în Marea Caraibelor. Washingtonul și Moscova se contrazic asupra legalității operațiunii
DISINFO.MD, 8 ianuarie 2026 04:00
Statele Unite au confiscat un al doilea petrolier, de această dată în Marea Caraibelor, a anunțat miercuri Comandamentul Sudic al SUA. Potrivit armatei americane, nava – descrisă drept o „motorcisternă apatridă, autorizată pentru flotă fantomă" – a fost reținută într-o operațiune desfășurată înainte de zori. „Nava interceptată, M/T Sophia, opera în apele internaționale și desfășura activități [...]
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 30 minute
04:00
SUA confiscă un al doilea petrolier în Marea Caraibelor. Washingtonul și Moscova se contrazic asupra legalității operațiunii # DISINFO.MD
Acum 24 ore
08:00
În ianuarie, producătorii auto au început să modifice listele de prețuri în Rusia, iar amploarea scumpirilor va deveni clară abia la sfârșitul primei săptămâni de lucru, scrie directorul agenției analitice „Avtostat", Serghei Țelikov. Totuși, deja este evident că valul de majorări va fi generalizat și de durată. În noul an, au actualizat prețurile următoarele mărci: [...]
07:30
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, și-a numit fiul cel mare, Ahmad Kadîrov, în vârstă de 20 de ani, în funcția de vicepremier al guvernului regional. Ahmad va cumula această funcție cu cea de ministru al culturii fizice și sportului, post în care a fost numit în mai 2024 (anterior fusese ministru al tineretului din Cecenia). Un [...]
07:00
Creșterea TVA, introducerea unei „taxe tehnologice" și a etichetării obligatorii, precum și deficitul global de memorie RAM promit o scumpire accentuată a echipamentelor și gadgeturilor în Rusia în 2026. Prețurile smartphone-urilor ar putea crește cu aproximativ 10%, iar cele ale laptopurilor — cu 20–30%, potrivit declarațiilor oferite Forbes de reprezentanți ai retailerilor și producătorilor. Potrivit [...]
06:30
Rușii se plâng pe rețelele sociale că greutatea produselor alimentare din magazine a scăzut: tabletele de ciocolată nu mai au 100 de grame, ci doar 73, iar sticlele de lapte conțin 900 de mililitri în loc de un litru. Economiștii afirmă că micșorarea ambalajelor este o practică frecventă în perioade de inflație ridicată. În cazul [...]
06:00
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi # DISINFO.MD
Rusia este incapabilă să își deservească porturile din Arctica, dezvăluind o prăpastie tot mai mare între ambițiile Moscovei și capacitățile sale reale, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de Kyiv Post. Într-o declarație publicată marți, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a transmis că porturile de pe Ruta Maritimă de Nord vor necesita [...]
05:30
Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, pe modelul Maduro # DISINFO.MD
Guvernul german a reacționat ferm marți, 6 ianuarie, la declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a sugerat un scenariu ipotetic privind răpirea cancelarului Friedrich Merz, după modelul Maduro. Berlinul consideră afirmațiile inacceptabile, dar transmite că nu vede motive pentru a intensifica măsurile de securitate în urma acestor afirmații, potrivit Kyiv Post. Totul a pornit de [...]
05:00
Kremlinul, verde de invidie. Arestarea fulgerătoare a lui Maduro, o umilință personală pentru Putin # DISINFO.MD
Operațiunea rapidă a Statelor Unite în Venezuela și scoaterea din joc a dictatorului Nicolás Maduro au produs mai mult decât o schimbare de regim la Caracas. Pentru Kremlin, a fost o lovitură simbolică dureroasă, care a scos la iveală limitele reale ale Rusiei ca „mare putere" și a afectat direct ambițiile personale ale lui Vladimir [...]
04:30
Fugarul Platon cere să fie audiat în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc privind furtul miliardului # DISINFO.MD
Fugarul Veaceslav Platon, care se ascunde de justițiae la Londra, a cerut instanței de la Chișinău să fie audiat în dosarul privind furtul miliardului, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc. El solicită ca audierea să aibă loc în format de videoconferință. Despre faptul că Veaceslav Platon vrea să depună mărturii în dosarul lui Vladimir [...]
Ieri
04:00
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine ale operatorilor ucraineni # DISINFO.MD
Forțele ucrainene au doborât o dronă de recunoaștere rusească ZALA Z-20 rară cu ajutorul unui interceptor dezvoltat de compania General Cherry, relatează Kyiv Post. Conform canalului Telegram al detașamentului partizan „Hnyla Chereshnya" (Rotten Cherry) din Melitopol, care a publicat și o înregistrare video, drona a fost distrusă de un echipaj din Brigada 55 de Artilerie [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Măsură fără precedent. Lituania pregătește minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus # DISINFO.MD
Autoritățile lituaniene, în cadrul pregătirilor pentru crearea unei linii de apărare în regiunea Baltică de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, instalează pe podurile de frontieră „construcții inginerești pentru fixarea explozibililor". Acest lucru a fost comunicat de LRT, cu referire la armata lituaniană. „Podurile și drumurile sunt alese ținând cont de amplasarea obstacolelor naturale și [...]
07:30
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie” # DISINFO.MD
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat marți că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este o componentă cheie a garanțiilor de securitate viitoare ale țării, după ce a purtat discuții cu liderii europeni privind negocierile de pace, relatează Euronews. Declarațiile acesteia vin după acuzații grave ale Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone [...]
07:00
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră # DISINFO.MD
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia în 2026, deoarece pentru prima dată dimensiunea armatei ruse a încetat să crească, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Fox News. Potrivit acestuia, în anii precedenți, Rusia a mobilizat aproximativ 43.000 de persoane pe lună prin serviciul contractual, dar în 2025 situația s-a schimbat. Pentru [...]
06:30
Videoclipuri cu tinere generate de AI, folosite pe TikTok pentru a promova ieșirea Poloniei din UE # DISINFO.MD
Pe TikTok au circulat imagini cu femei tinere și atrăgătoare, create artificial cu ajutorul inteligenței artificiale, menite să susțină ideea „Polexitului"- retragerea Poloniei din Uniunea Europeană. Deși contul care a difuzat aceste materiale a fost eliminat, specialiștii atrag atenția că fenomenul dezinformării online continuă și ar putea lua amploare, scrie Euronews. În ultima perioadă, pe [...]
06:00
Kremlinul a anunţat ce politicieni europeni primesc urări de Anul Nou de la Vladimir Putin. Liderul rus a transmis felicitări președintelui sârb Aleksandar Vucic, prim-ministrului ungar Viktor Orban și președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, conform Pravda. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, se numără, de asemenea, printre destinatari. Purtătorul de cuvânt al lui [...]
05:30
Putin vrea să închidă internetul mobil în Rusia, de Revelion. “Astfel vom petrece în pace” # DISINFO.MD
Autoritățile ruse ar putea închide internetul mobil de Revelion pentru „siguranța cetățenilor", a declarat pentru TASS Andrey Svintsov, vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru Politica Informațională. „Internetul mobil – da, l-ar putea închide pentru siguranța cetățenilor noștri, astfel încât să poată ieși în siguranță și să sărbătorească Anul Nou", a spus deputatul, potrivit The Moscow Times. [...]
05:00
Spionajul ucrainean acuză Rusia ca a inventat „atacul” la palatul lui Putin. Ce scop are operațiunea de dezinformare # DISINFO.MD
Rusia desfăşoară de luni, de la ora locală 17:00, o operaţiune de dezinformare menită să saboteze înţelegerile la care au ajuns preşedinţii Ucrainei şi SUA, Volodimir Zelenski și Donald Trump, la întâlnirea lor din Florida, susține Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei (FISU), într-un comunicat difuzat marți și citat de Agerpres. Rusia a acuzat luni după-amiază Ucraina că [...]
04:30
Escaladare fără precedent: cercul lui Putin îl amenință pe Zelenski cu moartea și expunerea trupului acestuia # DISINFO.MD
Rusia a lansat amenințări explicite la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, mergând până la evocarea publică a uciderii acestuia și a expunerii trupului său, într-un nou episod de escaladare verbală provocat de o presupusă tentativă ucraineană de asasinare a lui Vladimir Putin — acuzație respinsă categoric de Kiev. Furia Moscovei a fost alimentată de afirmații [...]
04:00
Putin și-a construit un nou palat în Crimeea. Imaginile au fost publicate de Fundația lui Navalnîi # DISINFO.MD
Achetatorii Fundației Anticorupție din Rusia (FBK) au descoperit un nou palat aparținând liderului rus Vladimir Putin pe coasta Mării Negre – de data aceasta în Crimeea. Această proprietate ce ar aparține lui Putin este dotată cu clinică privată, sală de operații, un vast complex balnear și un heliport. „La început, pe locul acestui palat se [...]
30 decembrie 2025
08:00
Italia susține ajutorul militar pentru Ucraina pe parcursul anului 2026, în urma unui compromis în coaliție # DISINFO.MD
Cabinetul Italiei a aprobat luni un decret pentru menținerea fluxului de asistență militară către Ucraina pe tot parcursul anului 2026, oficializând astfel un compromis în cadrul coaliției de guvernare. Decizia vine după săptămâni de dezbateri care au scos la iveală divergențe privind politica externă în rândul guvernului condus de premierul Giorgia Meloni, scrie Reuters. Acordul [...]
07:30
„Nu trebuie să ne jucăm cu această situație.” Cel mai negru scenariu: ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ajunge la granițele României # DISINFO.MD
Prăbușirea frontului ucrainean și un acord de pace în care agresiunea rusă primește legitimitate în plan extern, ar transforma România în stat de graniță directă cu Federația Rusă, cu efecte majore asupra securității naționale și economiei și ar expune vulnerabilitățile NATO și UE în a-și apăra valorile. Analiștii de politică externă George Scutaru și Cristian Diaconescu au [...]
07:00
Trump, „foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reședința sa. Ce spune președintele Ucrainei # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump a criticat luni Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunțat de Rusia asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, atac negat însă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agențiile AFP și EFE. „Nu-mi place. Nu este bine. Am aflat azi dimineață. Știți cine mi-a spus? Președintele Putin, azi dimineață. A [...]
06:00
„E clar că Putin încă respectă NATO”. Ce spune șeful serviciilor secrete estoniene despre un posibil război între Rusia și Occident # DISINFO.MD
Șeful serviciilor secrete externe estoniene, Kaupo Rosin, a declarat luni că nu există indicii că președintele Vladimir Putin intenționează să atace statele baltice sau NATO, în ciuda avertismentelor tot mai frecvente ale oficialilor europeni că în următorii ani ar putea izbucni un conflict direct între Occident și Rusia, relatează The Moscow Times. „Am observat că [...]
05:30
Guvernul german, poziție precaută în privinţa discuţiilor purtate de Trump cu Putin şi Zelenski # DISINFO.MD
Guvernul german a adoptat o poziţie precaută cu privire la rezultatul discuţiilor separate, purtate în weekend de preşedintele american Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu preşedintele rus Vladimir Putin. „Salutăm angajamentul preşedintelui Trump de a urmări o pace justă şi durabilă în Ucraina care să menţină suveranitatea ucraineană şi securitatea europeană", a [...]
05:00
Mașinăria de război a Rusiei pare să-și atins limita. Estimările analiștilor de la ISW pe baza evoluțiilor actuale pe linia frontului # DISINFO.MD
Forțele rusești nu au capacitatea să construiască o rezervă strategică și nu vor putea depăși stadiul bătăliilor costisitoare de uzură pe tot parcursul anului 2026, apreciază analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citați de Euromaidan Press. Astfel, în pofida faptului că Moscova și-a îndeplinit obiectivele de recrutare pentru 2025, deficitul de trupe proaspete, capabile [...]
04:30
Rusia a pierdut sistemul Tundra, care monitorizează lansările de rachete nucleare. Doi sateliţi din trei au încetat să funcţioneze # DISINFO.MD
Pavel Podvig, cercetător senior la Institutul Națiunilor Unite pentru Cercetarea Dezarmării, spune că doi dintre cei trei sateliți si sistemului Tundra, concepuți de Rusia pentru a urmări lansările de rachete balistice, au cedat, conform Moscow Times. Constelația de sateliți, pe care Rusia o construia din 2015 pentru a înlocui sistemul Oko, care funcționa de la începutul [...]
04:00
Culisele discuțiilor de la Mar-a-Lago. Trump a promis garanţii de securitate pentru 15 ani, Zelenski a cerut 50 de ani # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „situația se apropie mult” de un progres important, de natură să pună capăt războiului din Ucraina, însă omologul său ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că vor fi necesare garanții de securitate pe termen lung pentru a descuraja Rusia, scrie Financial Times. Trump și Zelenski au discutat duminică în Florida, [...] Articolul Culisele discuțiilor de la Mar-a-Lago. Trump a promis garanţii de securitate pentru 15 ani, Zelenski a cerut 50 de ani apare prima dată în DISINFO.MD.
29 decembrie 2025
07:10
Kievul dezminte declarațiile lui Putin: Guleaipole și Mirnograd nu sunt sub control rusesc # DISINFO.MD
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a comentat declarațiile militarilor ruși și ale președintelui Vladimir Putin privind preluarea controlului asupra orașelor Guleaipole, din regiunea Zaporojie, și Mirnograd, din regiunea Donețk, precizând că acestea nu sunt confirmate de fapte. „Situația din Guleaipole, regiunea Zaporojie, este dificilă, însă operațiunea de apărare în localitate continuă. Militarii [...] Articolul Kievul dezminte declarațiile lui Putin: Guleaipole și Mirnograd nu sunt sub control rusesc apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Armistițiul local convenit de Rusia și Ucraina va permite începerea lucrărilor de reparație la linia de transport al energiei electrice din apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de BBC News. „Rafael Grossi (directorul general al AIEA n.r.) le mulțumește ambelor părți pentru acordul privind această nouă „fereastră [...] Articolul AIEA anunță un armistițiu local la centrala nucleară Zaporojie apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Un atac cu drone ucrainene asupra Moscovei, început în seara zilei de 27 decembrie, a paralizat activitatea mai multor aeroporturi din capitala Rusiei. În total, pe aeroporturile Vnukovo și Șeremetievo au fost întârziate aproximativ 290 de zboruri, scrie RBC, citând panourile online de informare. Alte peste 80 de aeronave au fost redirecționate către aeroporturi de [...] Articolul Atac cu drone asupra Moscovei: peste 300 de zboruri anulate sau întârziate apare prima dată în DISINFO.MD.
28 decembrie 2025
07:50
Donald Trump spune că economia rusă este într-o stare „foarte proastă” și anunță o nouă convorbire telefonică cu Vladimir Putin # DISINFO.MD
Economia Rusiei este într-o stare „foarte proastă” după aproape patru ani de război la scară largă împotriva Ucrainei, a apreciat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat pentru Politico înainte de întrevederea programată pentru duminică cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Economia lor este într-o stare proastă, foarte proastă”, a spus liderul republican de la [...] Articolul Donald Trump spune că economia rusă este într-o stare „foarte proastă” și anunță o nouă convorbire telefonică cu Vladimir Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
07:10
Un nou scandal de corupție la Kiev, izbucnit după plecarea lui Volodimir Zelenski în SUA. NABU acuză deputați că au constituit un „grup criminal organizat” și au luat mită # DISINFO.MD
Biroul național anticorupție din Ucraina (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulți deputați că au luat mită în schimbul voturilor lor în Rada Supremă și au încercat să percheziționeze sedii parlamentare din Kiev, relatează AFP și Ukrainska Pravda. NABU a informat într-un mesaj transmis prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal [...] Articolul Un nou scandal de corupție la Kiev, izbucnit după plecarea lui Volodimir Zelenski în SUA. NABU acuză deputați că au constituit un „grup criminal organizat” și au luat mită apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
„Cu Trump nu există opțiuni sigure”: Europa anticipează un rezultat imprevizibil al întâlnirii Trump–Zelenski # DISINFO.MD
Oficialii europeni se așteaptă ca întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, programată pentru 28 decembrie, să fie una productivă, însă rezultatul acesteia rămâne imprevizibil, relatează CNN, citat de Meduza Live. „Cu Trump nu există opțiuni sigure”, a declarat unul dintre oficialii NATO. Întâlnirea dintre Trump și Zelenski va avea loc în Florida, pe 28 [...] Articolul „Cu Trump nu există opțiuni sigure”: Europa anticipează un rezultat imprevizibil al întâlnirii Trump–Zelenski apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Rugăciuni pentru Zelenski și împotriva mobilizării: o presupusă „sectă” pro-ucraineană, vizată de anchete în Rusia # DISINFO.MD
La Sankt Petersburg, peste 70 de persoane au participat la o întâlnire a „Școlii principiului unic” – o organizație pe care agenția de stat RIA „Novosti”, citând surse din structurile de forță, o numește o „pseudo-sectă religioasă pro-ucraineană”, relatează DW. În privința participanților la adunarea întreruptă a fost inițiată o verificare, aceștia riscând deschiderea unui [...] Articolul Rugăciuni pentru Zelenski și împotriva mobilizării: o presupusă „sectă” pro-ucraineană, vizată de anchete în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Doar 31% dintre americanii cu venituri anuale de până la 50.000 de dolari aprobă activitatea lui Donald Trump în funcția de președinte. În același timp, 65% exprimă dezaprobare, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare sociologică YouGov, scrie DW. În schimb, printre cetățenii americani cu venituri mai mari, aprobarea politicilor lui Trump este mai [...] Articolul Ratingul lui Trump în rândul clasei muncitoare atinge un minim istoric apare prima dată în DISINFO.MD.
24 decembrie 2025
08:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit și a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială, transmite dpa. Pentru a-l împiedica pe președintele rus Vladimir Putin să încerce [...] Articolul Securitatea Europei depinde de forța Ucrainei, susține secretarul general al NATO apare prima dată în DISINFO.MD.
07:40
De ce nu vrea pace Vladimir Putin: este convins că Rusia câștigă războiul, susține Financial Times # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina deoarece ar fi convins că Rusia are un avantaj decisiv pe câmpul de luptă, o percepție alimentată de rapoarte militare exagerat de optimiste, potrivit unei analize publicate de Financial Times. Publicația citează oficiali occidentali și surse apropiate Kremlinului care susțin că liderul rus primește în mod regulat [...] Articolul De ce nu vrea pace Vladimir Putin: este convins că Rusia câștigă războiul, susține Financial Times apare prima dată în DISINFO.MD.
07:10
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia # DISINFO.MD
Potrivit unei investigații a publicației independente ruse „Proekt”, Patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, ar avea o parteneră secretă care locuiește în apartamentul său, îl însoțește în călătoriile externe și deține formal imobilele și mașinile familiei. Potrivit Dialog.ua, aceasta deține case de vacanță, vile și terenuri în Rusia și Europa și toate mașinile familiei: de la Lexus [...] Articolul Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia apare prima dată în DISINFO.MD.
06:50
Unul dintre cei mai importanți propagandiști ruși a fost lichidat pe frontul din Ucraina # DISINFO.MD
Propagandistul rus Nikolai Cihasov, fost jurnalist care s-a înrolat voluntar să lupte împotriva Ucrainei, a fost ucis în Donbas, ca urmare a unui atac al unei drone ucrainene. Despre moartea sa au anunțat chiar resursele propagandistice rusești, scrie Dialog.ua. Cihasov a murit toamna trecută, însă informația a devenit publică abia acum. Potrivit publicației citate, Nikolai Cihasov a murit [...] Articolul Unul dintre cei mai importanți propagandiști ruși a fost lichidat pe frontul din Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Garanțiile care ar asigura Ucraina că nu va mai fi atacată de Putin. „Rusia a încălcat majoritatea tratatelor. E nevoie de trupe la graniță” # DISINFO.MD
Propunerea de pace în Ucraina a rămas cu două elemente-cheie nerezolvate: cedarea de teritorii și garanțiile de securitate pe care le oferă SUA. Experta în securitate Iulia Joja explică de ce vehiculatele garanții de securitate similare cu cele prevăzute din articolul 5 al Tratatului NATO nu ajung. Suntem foarte aproape de o pace în Ucraina [...] Articolul Garanțiile care ar asigura Ucraina că nu va mai fi atacată de Putin. „Rusia a încălcat majoritatea tratatelor. E nevoie de trupe la graniță” apare prima dată în DISINFO.MD.
23 decembrie 2025
07:40
”Capitolul de bază al documentelor privind planul de pace este gata!” Zelenski dezvăluie detaliile negocierilor din SUA # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat rezultatele preliminare ale activității delegației ucrainene aflate la Miami, unde au avut loc consultări cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii privind mai multe proiecte de documente ce vizează încetarea războiului. Potrivit liderului de la Kiev, în cadrul discuțiilor au fost coordonate inclusiv proiecte referitoare la viitoare garanții de securitate [...] Articolul ”Capitolul de bază al documentelor privind planul de pace este gata!” Zelenski dezvăluie detaliile negocierilor din SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe punctul de a fi repornită după un vot-cheie în Japonia # DISINFO.MD
Japonia a făcut luni ultimul pas major pentru reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce Adunarea Prefecturală din Niigata a votat în favoarea guvernatorului care susține repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa. Decizia marchează un moment-cheie în revenirea Japoniei la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters. [...] Articolul Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe punctul de a fi repornită după un vot-cheie în Japonia apare prima dată în DISINFO.MD.
07:10
Doar președintele SUA, Donald Trump, îl poate determina pe liderul rus, Vladimir Putin, să accepte o pace în Ucraina. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu publicat duminică, 21 decembrie, de publicația germană „Bild am Sonntag”. Mark Rutte a apreciat eforturile depuse de liderul de la Casa Albă pentru [...] Articolul Mark Rutte: Doar Donald Trump îl poate convinge pe Putin să accepte pacea în Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Un general din cadrul Statului major rus a fost ucis luni-dimineață, 22 decembrie, în explozia unei mașini. Cazul a avut loc în sudul Moscovei, anunță Comitetul rus de anchetă, care precizează că urmărește o pistă ucraineană, relatează AFP. Potrivit anchetatorilor, un dispozitiv exploziv pus sub o mașină a fost detonat. Locotenent-generalul Fanil Sarvarov, șeful Departamentului [...] Articolul Încă un general rus ucis într-o explozie de mașină. Pe cine dă vina Moscova apare prima dată în DISINFO.MD.
19 decembrie 2025
09:00
Pentru prima dată de la începutul războiului cu Ucraina, „criza economică” a intrat în topul întrebărilor pe care rușii ar vrea să i le adreseze lui Vladimir Putin în cadrul emisiunii „Linia directă”. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada, 8% dintre cetățeni ar vrea să-l întrebe pe președinte despre criza economică — întrebarea clasându-se [...] Articolul Rușii nu mai tac: vor răspunsuri despre sărăcie, război și TVA apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Locuitorii din Mariupol, reduși la tăcere: interzise plângerile către Putin, amenințări cu „extremismul” # DISINFO.MD
Locuitorii din Mariupolul ocupat, rămași fără locuințe în urma invaziei ruse, au fost blocați să trimită apeluri către „linia directă” cu Vladimir Putin. Potrivit publicației independente Astra, oamenii au încercat să înregistreze mesaje video adresate liderului de la Kremlin, dar s-au confruntat cu obstacole sistemice: „Poșta Donbasului” nu mai funcționează din mijlocul lunii noiembrie, iar [...] Articolul Locuitorii din Mariupol, reduși la tăcere: interzise plângerile către Putin, amenințări cu „extremismul” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Duma de Stat a adoptat în prima lectură proiecte de lege privind sancțiuni pentru rușii condamnați în absență pentru încălcarea legii privind „agenții străini”, pentru „discreditarea” armatei, participarea în organizații „indezirabile”, apeluri la sancțiuni internaționale și separatism. Este vorba despre persoane implicate în cauze administrative sau penale care „se sustrag de la pedeapsă” fiind în [...] Articolul Rusia pregătește blocarea conturilor și suspendarea actelor pentru disidenții din exil apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, califică drept „critică” situaţia forţele ucrainene din Donbas # DISINFO.MD
Şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a afirmat joi că situaţia din regiunea Donbas a devenit „critică” pentru forţele ucrainene în faţa avansului trupelor ruse. „Situaţia din Donbas devine critică pentru forţele armate ale Ucrainei„, a declarat Gherasimov într-o reuniune cu ataşaţi militari străini. Potrivit declaraţiilor acestuia, citate de agenţiile ruse de presă, [...] Articolul Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, califică drept „critică” situaţia forţele ucrainene din Donbas apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Decizie grea la Bruxelles: Folosirea activelor rusești pentru a finanța Ucraina, contestată de mai multe state UE # DISINFO.MD
Summitul Consiliului European din 18 – 19 decembrie, desfășurat la Bruxelles, este considerat decisiv pentru viitorul sprijinului financiar acordat Ucrainei, în contextul reducerii implicării Statelor Unite și al presiunilor tot mai mari pentru un acord de pace. Miza principală o reprezintă folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru finanțarea Kievului în următorii ani, o inițiativă [...] Articolul Decizie grea la Bruxelles: Folosirea activelor rusești pentru a finanța Ucraina, contestată de mai multe state UE apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Lipsa unei decizii ferme privind activele rusești ar submina încrederea în capacitatea Europei, spune Volodimir Zelenski # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut liderilor Uniunii Europene, în cadrul Consiliului European, desfășurat pe 18 decembrie la Bruxelles, să adopte o decizie fermă privind utilizarea completă a activelor rusești înghețate pentru apărarea Ucrainei și reconstrucția țării, subliniind că aceasta este o măsură „morală, corectă și legală”. În discursul său, Zelenski a mulțumit liderilor europeni [...] Articolul Lipsa unei decizii ferme privind activele rusești ar submina încrederea în capacitatea Europei, spune Volodimir Zelenski apare prima dată în DISINFO.MD.
