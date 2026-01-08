08:30

Locuitorii din Mariupolul ocupat, rămași fără locuințe în urma invaziei ruse, au fost blocați să trimită apeluri către „linia directă” cu Vladimir Putin. Potrivit publicației independente Astra, oamenii au încercat să înregistreze mesaje video adresate liderului de la Kremlin, dar s-au confruntat cu obstacole sistemice: „Poșta Donbasului” nu mai funcționează din mijlocul lunii noiembrie, iar [...] Articolul Locuitorii din Mariupol, reduși la tăcere: interzise plângerile către Putin, amenințări cu „extremismul” apare prima dată în DISINFO.MD.