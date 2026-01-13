Expert: Dacă Trump atacă iar siturile nucleare din Iran, cade în propria capcană. Tranziția, negociată cu Rusia și China

07:10

Biroul național anticorupție din Ucraina (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulți deputați că au luat mită în schimbul voturilor lor în Rada Supremă și au încercat să percheziționeze sedii parlamentare din Kiev, relatează AFP și Ukrainska Pravda. NABU a informat într-un mesaj transmis prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal [...] Articolul Un nou scandal de corupție la Kiev, izbucnit după plecarea lui Volodimir Zelenski în SUA. NABU acuză deputați că au constituit un „grup criminal organizat” și au luat mită apare prima dată în DISINFO.MD.