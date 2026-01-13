„Sfârșitul NATO?” Ce spun lideri europeni despre un scenariu extrem legat de Groenlanda
DISINFO.MD, 13 ianuarie 2026 04:00
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, susține că tratatele Uniunii Europene obligă statele membre să ofere asistență unui stat UE în cazul unei agresiuni militare, referindu-se la un scenariu ipotetic în care Statele Unite ar încerca să anexeze Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat agenției Reuters. Kubilius s-a declarat [...]
• • •
Acum 30 minute
04:30
Expert: Dacă Trump atacă iar siturile nucleare din Iran, cade în propria capcană. Tranziția, negociată cu Rusia și China # DISINFO.MD
Protestele anti-regim din Iran au intrat în cea de-a treia săptămână, iar conducerea teocratică a Republicii Islamice încearcă să le reprime sângeros, bilanțul cunoscut până în prezent din surse de la fața locului fiind de peste 500 de morți și peste 10 mii de oameni arestați. În acest context, președintele SUA a anunțat că a fost contactat de [...]
Acum o oră
04:00
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, susține că tratatele Uniunii Europene obligă statele membre să ofere asistență unui stat UE în cazul unei agresiuni militare, referindu-se la un scenariu ipotetic în care Statele Unite ar încerca să anexeze Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat agenției Reuters. Kubilius s-a declarat [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
De la tensiuni interne în SUA la un nou front al Rusiei: 10 cele mai mari riscuri globale ale anului 2026, potrivit TIME # DISINFO.MD
Anul 2026 se conturează drept o perioadă de profundă incertitudine geopolitică, marcată de confruntări între marile puteri, fragilizarea alianțelor și riscuri sistemice tot mai greu de gestionat. Aceasta este concluzia analistului de politică internațională Ian Bremmer, care identifică zece riscuri majore ce ar putea remodela ordinea mondială, într-o analiză publicată de revista TIME. Potrivit lui [...]
08:10
Documentul cu garanțiile de securitate pentru Ucraina este gata, anunță Volodimir Zelenski # DISINFO.MD
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat finalizarea documentului bilateral privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, informează Ukrainska Pravda. Potrivit lui Zelenski, documentul urmează să fie discutat cu Donald Trump pentru a obține aprobarea finală a președintelui american. „Documentul bilateral privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este, în esență, gata de finalizare la cel mai înalt [...]
07:10
Președintele SUA, Donald Trump, va permite promovarea în Congres a unui proiect de lege bipartid privind aplicarea sancțiunilor împotriva țărilor care fac afaceri cu Rusia. Votul asupra documentului ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, a anunțat pe rețeaua socială X senatorul republican Lindsey Graham, citat de BBC News. Potrivit lui Graham, Trump a dat [...]
06:20
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babiš, a anunțat că nu va opri inițiativa privind livrarea de muniție de artilerie pentru Ucraina, chiar dacă în campania electorală a promis contrariul. „Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul de coordonator", a declarat Babiš, în vârstă de 71 de ani, precizând însă [...]
06:10
Furie la Moscova, după confiscarea petrolierului Marinera. Deputați din Duma de Stat cere scufundarea navelor SUA # DISINFO.MD
Mai mulți deputați din Duma de Stat a Rusiei au cerut măsuri militare dure împotriva SUA și Europei, după ce un petrolier sub pavilion rusesc a fost reținut de forțele americane în Oceanul Atlantic. Potrivit acestora, armata rusă ar trebui „să înceapă să scufunde nave americane" și să lovească Europa cu rachete Oreșnik, ca reacție [...]
05:00
Imagini apărute recent pe rețelele sociale par să arate militari ruși care folosesc cai echipați cu dispozitive de comunicații și camere video pentru transmisii în timp real de pe câmpul de luptă. Autenticitatea și contextul exact al materialelor nu au putut fi verificate independent. Un videoclip distribuit pe platforma X de un cont cunoscut sub [...]
04:30
„Ne-ați mulțumit vreodată?” Reacții publice din state NATO după declarațiile lui Donald Trump # DISINFO.MD
Declarațiile președintelui american Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării disponibilitatea aliaților NATO de a sprijini Statele Unite într-un eventual conflict, au generat un val de reacții publice pe rețelele sociale, în special în rândul utilizatorilor din state membre ale alianței. Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Trump a afirmat că „SUA vor [...]
8 ianuarie 2026
07:00
Adolescentă reținută în Ucraina, suspectată de colaborare cu serviciile ruse, potrivit SBU # DISINFO.MD
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat reținerea unei adolescente de 16 ani din orașul Kropîvnîțkii, suspectată că ar fi colectat informații pentru serviciile secrete ruse. Potrivit comunicatului SBU, tânăra a fost reținută în timp ce ar fi încercat să instaleze un dispozitiv de urmărire GPS în perimetrul unei termocentrale din oraș. Ancheta susține [...]
06:30
Conducerea militară a Ucrainei susține că, în luna decembrie, atacurile cu drone ar fi provocat pierderi în rândul trupelor ruse comparabile sau chiar mai mari decât numărul de soldați pe care Moscova a reușit să îi mobilizeze în aceeași perioadă. Afirmația a fost făcută de Oleksandr Sîrski, comandantul forțelor armate ucrainene, și este preluată de [...]
06:00
Administrația președintelui american Donald Trump a încercat să elimine sau să distorsioneze documentarea oficială a atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, potrivit unei investigații realizate de National Public Radio (NPR). Conform investigației, modificările au vizat dosarele judiciare și materialele oficiale legate de peste 1.500 de persoane implicate în violențele din acea zi, inclusiv protestatari [...]
05:30
„Așa l-ar putea răpi și pe Putin”. Cum interpretează canalele pro-rusești operațiunea SUA din Venezuela # DISINFO.MD
Pe 3 ianuarie 2026, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară în Venezuela prin care președintele Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțele americane și transportați în Statele Unite, unde vor fi judecați pentru infracțiuni grave, inclusiv traficul de droguri și narco-terorism, potrivit comunicatelor oficiale americane și relatărilor mass-media internaționale. [...]
05:00
Zelenski reorganizează conducerea serviciilor de securitate, pe fondul războiului și al tensiunilor interne # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a semnat la începutul lunii ianuarie o serie de decrete care vizează restructurarea conducerii principalelor instituții de securitate ale statului. Schimbările au loc în contextul continuării războiului cu Rusia și al unor controverse interne legate de funcționarea instituțiilor anticorupție. Decizii oficiale: modificări în RNBO, GUR și SBU Potrivit decretelor prezidențiale publicate [...]
04:30
Donald Trump pune sub semnul întrebării solidaritatea NATO. Ce spune și ce arată faptele # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa aliaților europeni din NATO, afirmând că statele membre „nu ar veni în apărarea SUA" în cazul unui atac. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe platforma sa, Truth Social, și reiau o temă recurentă a discursului său politic: critica față de contribuțiile aliaților [...]
04:00
SUA confiscă un al doilea petrolier în Marea Caraibelor. Washingtonul și Moscova se contrazic asupra legalității operațiunii # DISINFO.MD
Statele Unite au confiscat un al doilea petrolier, de această dată în Marea Caraibelor, a anunțat miercuri Comandamentul Sudic al SUA. Potrivit armatei americane, nava – descrisă drept o „motorcisternă apatridă, autorizată pentru flotă fantomă" – a fost reținută într-o operațiune desfășurată înainte de zori. „Nava interceptată, M/T Sophia, opera în apele internaționale și desfășura activități [...]
7 ianuarie 2026
08:00
În ianuarie, producătorii auto au început să modifice listele de prețuri în Rusia, iar amploarea scumpirilor va deveni clară abia la sfârșitul primei săptămâni de lucru, scrie directorul agenției analitice „Avtostat", Serghei Țelikov. Totuși, deja este evident că valul de majorări va fi generalizat și de durată. În noul an, au actualizat prețurile următoarele mărci: [...]
07:30
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, și-a numit fiul cel mare, Ahmad Kadîrov, în vârstă de 20 de ani, în funcția de vicepremier al guvernului regional. Ahmad va cumula această funcție cu cea de ministru al culturii fizice și sportului, post în care a fost numit în mai 2024 (anterior fusese ministru al tineretului din Cecenia). Un [...]
07:00
Creșterea TVA, introducerea unei „taxe tehnologice" și a etichetării obligatorii, precum și deficitul global de memorie RAM promit o scumpire accentuată a echipamentelor și gadgeturilor în Rusia în 2026. Prețurile smartphone-urilor ar putea crește cu aproximativ 10%, iar cele ale laptopurilor — cu 20–30%, potrivit declarațiilor oferite Forbes de reprezentanți ai retailerilor și producătorilor. Potrivit [...]
06:30
Rușii se plâng pe rețelele sociale că greutatea produselor alimentare din magazine a scăzut: tabletele de ciocolată nu mai au 100 de grame, ci doar 73, iar sticlele de lapte conțin 900 de mililitri în loc de un litru. Economiștii afirmă că micșorarea ambalajelor este o practică frecventă în perioade de inflație ridicată. În cazul [...]
06:00
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi # DISINFO.MD
Rusia este incapabilă să își deservească porturile din Arctica, dezvăluind o prăpastie tot mai mare între ambițiile Moscovei și capacitățile sale reale, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de Kyiv Post. Într-o declarație publicată marți, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a transmis că porturile de pe Ruta Maritimă de Nord vor necesita [...]
05:30
Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, pe modelul Maduro # DISINFO.MD
Guvernul german a reacționat ferm marți, 6 ianuarie, la declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a sugerat un scenariu ipotetic privind răpirea cancelarului Friedrich Merz, după modelul Maduro. Berlinul consideră afirmațiile inacceptabile, dar transmite că nu vede motive pentru a intensifica măsurile de securitate în urma acestor afirmații, potrivit Kyiv Post. Totul a pornit de [...]
05:00
Kremlinul, verde de invidie. Arestarea fulgerătoare a lui Maduro, o umilință personală pentru Putin # DISINFO.MD
Operațiunea rapidă a Statelor Unite în Venezuela și scoaterea din joc a dictatorului Nicolás Maduro au produs mai mult decât o schimbare de regim la Caracas. Pentru Kremlin, a fost o lovitură simbolică dureroasă, care a scos la iveală limitele reale ale Rusiei ca „mare putere" și a afectat direct ambițiile personale ale lui Vladimir [...]
04:30
Fugarul Platon cere să fie audiat în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc privind furtul miliardului # DISINFO.MD
Fugarul Veaceslav Platon, care se ascunde de justițiae la Londra, a cerut instanței de la Chișinău să fie audiat în dosarul privind furtul miliardului, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc. El solicită ca audierea să aibă loc în format de videoconferință. Despre faptul că Veaceslav Platon vrea să depună mărturii în dosarul lui Vladimir [...]
04:00
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine ale operatorilor ucraineni # DISINFO.MD
Forțele ucrainene au doborât o dronă de recunoaștere rusească ZALA Z-20 rară cu ajutorul unui interceptor dezvoltat de compania General Cherry, relatează Kyiv Post. Conform canalului Telegram al detașamentului partizan „Hnyla Chereshnya" (Rotten Cherry) din Melitopol, care a publicat și o înregistrare video, drona a fost distrusă de un echipaj din Brigada 55 de Artilerie [...]
31 decembrie 2025
08:00
Măsură fără precedent. Lituania pregătește minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus # DISINFO.MD
Autoritățile lituaniene, în cadrul pregătirilor pentru crearea unei linii de apărare în regiunea Baltică de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, instalează pe podurile de frontieră „construcții inginerești pentru fixarea explozibililor". Acest lucru a fost comunicat de LRT, cu referire la armata lituaniană. „Podurile și drumurile sunt alese ținând cont de amplasarea obstacolelor naturale și [...]
07:30
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie” # DISINFO.MD
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat marți că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este o componentă cheie a garanțiilor de securitate viitoare ale țării, după ce a purtat discuții cu liderii europeni privind negocierile de pace, relatează Euronews. Declarațiile acesteia vin după acuzații grave ale Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone [...]
07:00
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră # DISINFO.MD
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia în 2026, deoarece pentru prima dată dimensiunea armatei ruse a încetat să crească, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Fox News. Potrivit acestuia, în anii precedenți, Rusia
06:30
Videoclipuri cu tinere generate de AI, folosite pe TikTok pentru a promova ieșirea Poloniei din UE # DISINFO.MD
Pe TikTok au circulat imagini cu femei tinere și atrăgătoare, create artificial cu ajutorul inteligenței artificiale, menite să susțină ideea „Polexitului”- retragerea Poloniei din Uniunea Europeană. Deși contul care a difuzat aceste materiale a fost eliminat, specialiștii atrag atenția că fenomenul dezinformării online continuă și ar putea lua amploare, scrie Euronews. În ultima perioadă, pe [...] Articolul Videoclipuri cu tinere generate de AI, folosite pe TikTok pentru a promova ieșirea Poloniei din UE apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Kremlinul a anunţat ce politicieni europeni primesc urări de Anul Nou de la Vladimir Putin. Liderul rus a transmis felicitări președintelui sârb Aleksandar Vucic, prim-ministrului ungar Viktor Orban și președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, conform Pravda. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, se numără, de asemenea, printre destinatari. Purtătorul de cuvânt al lui [...] Articolul Cine sunt singurii lideri europeni cărora Putin le trimite urări de Anul Nou apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Putin vrea să închidă internetul mobil în Rusia, de Revelion. “Astfel vom petrece în pace” # DISINFO.MD
Autoritățile ruse ar putea închide internetul mobil de Revelion pentru „siguranța cetățenilor”, a declarat pentru TASS Andrey Svintsov, vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru Politica Informațională. „Internetul mobil – da, l-ar putea închide pentru siguranța cetățenilor noștri, astfel încât să poată ieși în siguranță și să sărbătorească Anul Nou”, a spus deputatul, potrivit The Moscow Times. [...] Articolul Putin vrea să închidă internetul mobil în Rusia, de Revelion. “Astfel vom petrece în pace” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Spionajul ucrainean acuză Rusia ca a inventat „atacul” la palatul lui Putin. Ce scop are operațiunea de dezinformare # DISINFO.MD
Rusia desfăşoară de luni, de la ora locală 17:00, o operaţiune de dezinformare menită să saboteze înţelegerile la care au ajuns preşedinţii Ucrainei şi SUA, Volodimir Zelenski și Donald Trump, la întâlnirea lor din Florida, susține Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei (FISU), într-un comunicat difuzat marți și citat de Agerpres. Rusia a acuzat luni după-amiază Ucraina că [...] Articolul Spionajul ucrainean acuză Rusia ca a inventat „atacul” la palatul lui Putin. Ce scop are operațiunea de dezinformare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Escaladare fără precedent: cercul lui Putin îl amenință pe Zelenski cu moartea și expunerea trupului acestuia # DISINFO.MD
Rusia a lansat amenințări explicite la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, mergând până la evocarea publică a uciderii acestuia și a expunerii trupului său, într-un nou episod de escaladare verbală provocat de o presupusă tentativă ucraineană de asasinare a lui Vladimir Putin — acuzație respinsă categoric de Kiev. Furia Moscovei a fost alimentată de afirmații [...] Articolul Escaladare fără precedent: cercul lui Putin îl amenință pe Zelenski cu moartea și expunerea trupului acestuia apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Putin și-a construit un nou palat în Crimeea. Imaginile au fost publicate de Fundația lui Navalnîi # DISINFO.MD
Achetatorii Fundației Anticorupție din Rusia (FBK) au descoperit un nou palat aparținând liderului rus Vladimir Putin pe coasta Mării Negre – de data aceasta în Crimeea. Această proprietate ce ar aparține lui Putin este dotată cu clinică privată, sală de operații, un vast complex balnear și un heliport. „La început, pe locul acestui palat se [...] Articolul Putin și-a construit un nou palat în Crimeea. Imaginile au fost publicate de Fundația lui Navalnîi apare prima dată în DISINFO.MD.
30 decembrie 2025
08:00
Italia susține ajutorul militar pentru Ucraina pe parcursul anului 2026, în urma unui compromis în coaliție # DISINFO.MD
Cabinetul Italiei a aprobat luni un decret pentru menținerea fluxului de asistență militară către Ucraina pe tot parcursul anului 2026, oficializând astfel un compromis în cadrul coaliției de guvernare. Decizia vine după săptămâni de dezbateri care au scos la iveală divergențe privind politica externă în rândul guvernului condus de premierul Giorgia Meloni, scrie Reuters. Acordul [...] Articolul Italia susține ajutorul militar pentru Ucraina pe parcursul anului 2026, în urma unui compromis în coaliție apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
„Nu trebuie să ne jucăm cu această situație.” Cel mai negru scenariu: ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ajunge la granițele României # DISINFO.MD
Prăbușirea frontului ucrainean și un acord de pace în care agresiunea rusă primește legitimitate în plan extern, ar transforma România în stat de graniță directă cu Federația Rusă, cu efecte majore asupra securității naționale și economiei și ar expune vulnerabilitățile NATO și UE în a-și apăra valorile. Analiștii de politică externă George Scutaru și Cristian Diaconescu au [...] Articolul „Nu trebuie să ne jucăm cu această situație.” Cel mai negru scenariu: ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ajunge la granițele României apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Trump, „foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reședința sa. Ce spune președintele Ucrainei # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump a criticat luni Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunțat de Rusia asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, atac negat însă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agențiile AFP și EFE. „Nu-mi place. Nu este bine. Am aflat azi dimineață. Știți cine mi-a spus? Președintele Putin, azi dimineață. A [...] Articolul Trump, „foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reședința sa. Ce spune președintele Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
„E clar că Putin încă respectă NATO”. Ce spune șeful serviciilor secrete estoniene despre un posibil război între Rusia și Occident # DISINFO.MD
Șeful serviciilor secrete externe estoniene, Kaupo Rosin, a declarat luni că nu există indicii că președintele Vladimir Putin intenționează să atace statele baltice sau NATO, în ciuda avertismentelor tot mai frecvente ale oficialilor europeni că în următorii ani ar putea izbucni un conflict direct între Occident și Rusia, relatează The Moscow Times. „Am observat că [...] Articolul „E clar că Putin încă respectă NATO”. Ce spune șeful serviciilor secrete estoniene despre un posibil război între Rusia și Occident apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Guvernul german, poziție precaută în privinţa discuţiilor purtate de Trump cu Putin şi Zelenski # DISINFO.MD
Guvernul german a adoptat o poziţie precaută cu privire la rezultatul discuţiilor separate, purtate în weekend de preşedintele american Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu preşedintele rus Vladimir Putin. „Salutăm angajamentul preşedintelui Trump de a urmări o pace justă şi durabilă în Ucraina care să menţină suveranitatea ucraineană şi securitatea europeană”, a [...] Articolul Guvernul german, poziție precaută în privinţa discuţiilor purtate de Trump cu Putin şi Zelenski apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Mașinăria de război a Rusiei pare să-și atins limita. Estimările analiștilor de la ISW pe baza evoluțiilor actuale pe linia frontului # DISINFO.MD
Forțele rusești nu au capacitatea să construiască o rezervă strategică și nu vor putea depăși stadiul bătăliilor costisitoare de uzură pe tot parcursul anului 2026, apreciază analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citați de Euromaidan Press. Astfel, în pofida faptului că Moscova și-a îndeplinit obiectivele de recrutare pentru 2025, deficitul de trupe proaspete, capabile [...] Articolul Mașinăria de război a Rusiei pare să-și atins limita. Estimările analiștilor de la ISW pe baza evoluțiilor actuale pe linia frontului apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Rusia a pierdut sistemul Tundra, care monitorizează lansările de rachete nucleare. Doi sateliţi din trei au încetat să funcţioneze # DISINFO.MD
Pavel Podvig, cercetător senior la Institutul Națiunilor Unite pentru Cercetarea Dezarmării, spune că doi dintre cei trei sateliți si sistemului Tundra, concepuți de Rusia pentru a urmări lansările de rachete balistice, au cedat, conform Moscow Times. Constelația de sateliți, pe care Rusia o construia din 2015 pentru a înlocui sistemul Oko, care funcționa de la începutul [...] Articolul Rusia a pierdut sistemul Tundra, care monitorizează lansările de rachete nucleare. Doi sateliţi din trei au încetat să funcţioneze apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Culisele discuțiilor de la Mar-a-Lago. Trump a promis garanţii de securitate pentru 15 ani, Zelenski a cerut 50 de ani # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „situația se apropie mult” de un progres important, de natură să pună capăt războiului din Ucraina, însă omologul său ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că vor fi necesare garanții de securitate pe termen lung pentru a descuraja Rusia, scrie Financial Times. Trump și Zelenski au discutat duminică în Florida, [...] Articolul Culisele discuțiilor de la Mar-a-Lago. Trump a promis garanţii de securitate pentru 15 ani, Zelenski a cerut 50 de ani apare prima dată în DISINFO.MD.
29 decembrie 2025
07:10
Kievul dezminte declarațiile lui Putin: Guleaipole și Mirnograd nu sunt sub control rusesc # DISINFO.MD
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a comentat declarațiile militarilor ruși și ale președintelui Vladimir Putin privind preluarea controlului asupra orașelor Guleaipole, din regiunea Zaporojie, și Mirnograd, din regiunea Donețk, precizând că acestea nu sunt confirmate de fapte. „Situația din Guleaipole, regiunea Zaporojie, este dificilă, însă operațiunea de apărare în localitate continuă. Militarii [...] Articolul Kievul dezminte declarațiile lui Putin: Guleaipole și Mirnograd nu sunt sub control rusesc apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Armistițiul local convenit de Rusia și Ucraina va permite începerea lucrărilor de reparație la linia de transport al energiei electrice din apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de BBC News. „Rafael Grossi (directorul general al AIEA n.r.) le mulțumește ambelor părți pentru acordul privind această nouă „fereastră [...] Articolul AIEA anunță un armistițiu local la centrala nucleară Zaporojie apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Un atac cu drone ucrainene asupra Moscovei, început în seara zilei de 27 decembrie, a paralizat activitatea mai multor aeroporturi din capitala Rusiei. În total, pe aeroporturile Vnukovo și Șeremetievo au fost întârziate aproximativ 290 de zboruri, scrie RBC, citând panourile online de informare. Alte peste 80 de aeronave au fost redirecționate către aeroporturi de [...] Articolul Atac cu drone asupra Moscovei: peste 300 de zboruri anulate sau întârziate apare prima dată în DISINFO.MD.
28 decembrie 2025
07:50
Donald Trump spune că economia rusă este într-o stare „foarte proastă” și anunță o nouă convorbire telefonică cu Vladimir Putin # DISINFO.MD
Economia Rusiei este într-o stare „foarte proastă” după aproape patru ani de război la scară largă împotriva Ucrainei, a apreciat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat pentru Politico înainte de întrevederea programată pentru duminică cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Economia lor este într-o stare proastă, foarte proastă”, a spus liderul republican de la [...] Articolul Donald Trump spune că economia rusă este într-o stare „foarte proastă” și anunță o nouă convorbire telefonică cu Vladimir Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
07:10
Un nou scandal de corupție la Kiev, izbucnit după plecarea lui Volodimir Zelenski în SUA. NABU acuză deputați că au constituit un „grup criminal organizat” și au luat mită # DISINFO.MD
Biroul național anticorupție din Ucraina (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulți deputați că au luat mită în schimbul voturilor lor în Rada Supremă și au încercat să percheziționeze sedii parlamentare din Kiev, relatează AFP și Ukrainska Pravda. NABU a informat într-un mesaj transmis prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal [...] Articolul Un nou scandal de corupție la Kiev, izbucnit după plecarea lui Volodimir Zelenski în SUA. NABU acuză deputați că au constituit un „grup criminal organizat” și au luat mită apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
„Cu Trump nu există opțiuni sigure”: Europa anticipează un rezultat imprevizibil al întâlnirii Trump–Zelenski # DISINFO.MD
Oficialii europeni se așteaptă ca întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, programată pentru 28 decembrie, să fie una productivă, însă rezultatul acesteia rămâne imprevizibil, relatează CNN, citat de Meduza Live. „Cu Trump nu există opțiuni sigure”, a declarat unul dintre oficialii NATO. Întâlnirea dintre Trump și Zelenski va avea loc în Florida, pe 28 [...] Articolul „Cu Trump nu există opțiuni sigure”: Europa anticipează un rezultat imprevizibil al întâlnirii Trump–Zelenski apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Rugăciuni pentru Zelenski și împotriva mobilizării: o presupusă „sectă” pro-ucraineană, vizată de anchete în Rusia # DISINFO.MD
La Sankt Petersburg, peste 70 de persoane au participat la o întâlnire a „Școlii principiului unic” – o organizație pe care agenția de stat RIA „Novosti”, citând surse din structurile de forță, o numește o „pseudo-sectă religioasă pro-ucraineană”, relatează DW. În privința participanților la adunarea întreruptă a fost inițiată o verificare, aceștia riscând deschiderea unui [...] Articolul Rugăciuni pentru Zelenski și împotriva mobilizării: o presupusă „sectă” pro-ucraineană, vizată de anchete în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Doar 31% dintre americanii cu venituri anuale de până la 50.000 de dolari aprobă activitatea lui Donald Trump în funcția de președinte. În același timp, 65% exprimă dezaprobare, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare sociologică YouGov, scrie DW. În schimb, printre cetățenii americani cu venituri mai mari, aprobarea politicilor lui Trump este mai [...] Articolul Ratingul lui Trump în rândul clasei muncitoare atinge un minim istoric apare prima dată în DISINFO.MD.
