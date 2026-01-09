Armata rusă reinventează cavaleria: cai de luptă cu internet prin satelit

06:10

Propunerea de pace în Ucraina a rămas cu două elemente-cheie nerezolvate: cedarea de teritorii și garanțiile de securitate pe care le oferă SUA. Experta în securitate Iulia Joja explică de ce vehiculatele garanții de securitate similare cu cele prevăzute din articolul 5 al Tratatului NATO nu ajung. Suntem foarte aproape de o pace în Ucraina [...] Articolul Garanțiile care ar asigura Ucraina că nu va mai fi atacată de Putin. „Rusia a încălcat majoritatea tratatelor. E nevoie de trupe la graniță” apare prima dată în DISINFO.MD.