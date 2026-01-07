Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, pe modelul Maduro

04:30

Fostul șef adjunct al administrației prezidențiale ruse, politicianul Dmitri Kozak, a fost unul dintre cei care nu s-au temut să vorbească împotriva invaziei Rusiei în Ucraina, în fața lui Vladimir Putin. În a doua zi a războiului din Ucraina, Vladimir Putin i-a ordonat lui Dmitri Kozak să ceară capitularea Ucrainei. Cu toate acestea, el a [...] Articolul „Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.